Diario de Radio Nacional 23/10/2021

LRA 1 Buenos Aires - Deuda externa. Argentina y EEUU coinciden en la importancia de una negociación "exitosa" con el FMI

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MANZUR acerca de los gobernadores: "Se está trabajando y dialogando con todos", incluidos los de "otro signo"

LRA 16 LA Quiaca - SILVANA BAÑOS: “Hay pruebas de la existencia de un segundo golpe de Estado en Bolivia”

LRA 16 LA Quiaca - ARA San Juan. Madre de submarinista jujeño cuestiona el espionaje del gobierno de Macri

LRA 27 Catamarca - ADRIANA DÍAZ: “Rechazo y repudio las expresiones de Vázquez Sastre”

LRA 27 Catamarca - SUSANA ZENTENO: “Es histórico que en Valle Viejo tengamos cuatro obras nacionales”

LRA 27 Catamarca - SILVANA GINOCCHIO: “Lucía Corpacci le abrió la puerta a la política a muchas mujeres”

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL CATALANO, de ATE Capital: "No vamos a quedar rehenes del empresariado argentino”

LRA 7 Córdoba - Elecciones legislativas. Ricardo Forster analizó el contexto político rumbo al 14 de noviembre

LRA 30 Bariloche - Creación de empleo. Cómo transformar los planes sociales en trabajo

LRA 6 Mendoza Quino - Unión de Trabajadores de la Economía Social. Denuncian a Suárez por suspender la entrega de alimentos en comedores

LRA 29 San Luis - Joaquín Surroca. Polémica por una cautelar que le pone freno a las medidas de reactivación económica

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas - Obra del corredor del Beagle. PABLO VILLEGAS: “Debemos investigar lo que sea necesario”

LRA 1 Buenos Aires - JOSÉ SBATELLA: "La discusión es si es viable un capitalismo de estas características"

LRA 21 Santiago del Estero - HUGO PIZZI: "No hay excusas, hay millones de vacunas y están distribuidas"

LT 14 Paraná - Sólo dos pacientes en Terapia Intensiva. Hubo una baja de contagios de COVID-19 en Entre Ríos

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el consejero nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan, ratificaron la voluntad de los presidentes Alberto Fernández y Joseph Biden para "impulsar acciones dirigidas a la más rápida recuperación de Argentina", y reconocieron la "importancia de avanzar en una negociación exitosa con el Fondo Monetario Internacional".

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó la agenda federal que lleva adelante el Gobierno nacional y reivindicó el diálogo y el trabajo articulado que despliega el Poder Ejecutivo con todos los gobernadores del país.

"Se está trabajando con todos y para todos los gobernadores en el marco de una agenda federal. Tengo buena relación con todos, recibo a todos, incluso a los de distinto signo

político", expresó Manzur.

LRA 16 LA Quiaca

La asambleísta departamental de Potosí, perteneciente al MAS, Silvana Baños, indicó: “Sabemos que hay pruebas de la existencia de un segundo golpe de Estado. Nuestro ministro de Gobierno ha demostrado con pruebas fehacientes que contratan ladrones y asesinos para atentar y planificar un homicidio contra nuestro presidente”.

Luego, Baños agregó: “Se mencionan nombres importantes con injerencia de los Estados Unidos y estaban dispuestos a ingresar a más 10.000 hombres si era necesario, con un pago de 125 mil dólares al año, más los gastos que ellos iban a generar”.

LRA 1 Buenos Aires

El Zorrito Von Quintiero, Fernando Samalea, María Eva Albistur, Fernando Kabusacki, David Lebón, Julieta Venegas, Celeste Carballo, Rosario Ortega, Juan Ingaramo, Emmanuel Horvilleur, Pablo Guyot, Alfredo Toth, Raúl Porchetto, Nahuel Pennisi, Richard Coleman, Benito Cerati, Cucuza Castiello, El Zar y Lito Epumer son parte de más del centenar de artistas que celebran los 70 años de Charly García en el Centro Cultural Kirchner (CCK), con transmisión de Nacional Rock y AM 870.

LRA 16 LA Quiaca

Susana Mendiola, madre del cabo Leandro Cisneros, tripulante jujeño del ARA San Juan, se refirió a la citación del ex presidente Macri en la causa que investiga los hechos sucedidos con el submarino, diciendo: “Los familiares seguimos con el dolor a cuestas. Estamos con la querella a cargo de la doctora Carrera y se ha fusionado con los abogados de las demás familias. Mauricio Macri no se presentó a las indagatorias que la justicia le ha impuesto para el 7 y el 20 de octubre pasados haciendo caso omiso. El que no tiene nada que ocultar se presenta en el banquillo de la justicia”.



LRA 27 Catamarca

“Rechazo y repudio esas expresiones, porque tienen que ver con la violencia política y con la violencia simbólica hacia las mujeres, particularmente con las que estamos participando en política. En este caso estamos hablando de Victoria Tolosa Paz, que es la cabeza de lista del Frente de Todos en Buenos Aires”, expresó la diputada Adriana Díaz en rechazo a los comentarios del ex diputado provincial Miguel Vázquez Sastre.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, habló sobre la necesidad de hacer efectivo el cumplimiento de la lista de precios congelados, indicando que se busca lograr un marco de coordinación colectiva con participación de otros sindicatos para lograr una fuerte presión sobre el empresariado, explorando todas las alternativas para colaborar con el gobierno.

LRA 30 Bariloche

Rafael Klejzer, director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo de la Nación y referente nacional de La Dignidad y de UTEP, habló sobre el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández para transformar planes sociales en trabajo y empleo formal, expresando: “Mientras fortalecemos con un programa que es el monotributo social, el cual consiste en darle derechos a trabajadores que no son autónomos, vemos que estas actividades de reconversión laboral están dando buenos resultados en lo rural, y ahora estamos yendo por la construcción y los gastronómicos”.

LRA 29 San Luis

El dirigente político Joaquín Surroca se refirió a la cautelar que le pone freno a las medidas económicas orientadas a la reactivación que fueron anunciadas por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sáa, expresando: "Esta medida cautelar le genera un gran perjuicio a la gente, en especial a los más vulnerables".

LRA 21 Santiago del Estero

El médico infectólogo y epidemiólogo, Hugo Pizzi, se refirió a los dos pilares fundamentales que la población debe tener en cuenta ante una posible tercera ola de COVID-19, mencionado el uso del barbijo y la vacunación con las dos dosis correspondientes.

Luego, Pizzi explicó que la vacuna para los niños es muy buena, y que los padres no deben dudar en permitir inocular a sus hijos, agregando un análisis de las características de la variante Delta y su impacto en el mundo.

Coronavirus

LT 14 Paraná

El director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, describió la situación epidemiológica correspondiente a la semana 41, que cerró el sábado 16 de octubre, y precisó que en ese lapso se volvió a observar un descenso de casos en relación a los 14 días previos. “Se registraron menos de 200 casos en estos últimos 14 días. Este descenso no solo fue de los casos leves y moderados, sino también de los que requirieron ingreso a las Terapias Intensivas", informó el funcionario.



Política

LRA 7 Córdoba

El filósofo, profesor y ensayista argentino, Ricardo Forster, analizó el contexto político argentino haciendo hincapié en la negociación entre el gobierno y los grupos empresarios, en referencia al precio de los alimentos.

“Hay que ver las acciones que desarrolla el gobierno con una perspectiva amplia, porque no son solo medidas coyunturales con miras al 14 de noviembre, sino más allá”, explicó el filósofo.

LRA 27 Catamarca

“Valle Viejo está mejor, está creciendo de una manera que nunca pasó y eso no se puede tapar, nadie lo puede negar. En obras estamos permanentemente creciendo con la ayuda del Gobierno de la provincia y de un Gobierno Nacional que está presente”, indicó la Intendenta del Departamento, Susana Zenteno.

LRA 27 Catamarca

“Estoy emocionada porque nos estamos encontrando con una importante cantidad de mujeres con cargos representativos y acompañadas cada una de ellas por el voto popular. Vamos a dialogar sobre los desafíos que tenemos, sobre los logros que alcanzamos y sobre esa igualdad de oportunidades que es nuestra lucha, la cual mantenemos. Porque la democracia sin nosotras, sin la perspectiva de Género, no es completa”, expresó la diputada nacional, Silvana Ginocchio.

LRA 6 Mendoza Quino

El representante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Social (UTEP), Pablo Soloa, advirtió sobre la situación que atraviesan distintos comedores y merenderos de Mendoza ante la suspensión por parte del Gobierno provincial de insumos para preparar las raciones de alimentos que le ofrecen estas instituciones a cientos de mendocinos en los barrios más populares.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El legislador del MPF, Pablo Villegas, habló sobre la quinta sesión ordinaria, donde intentó crear una Comisión Investigadora de las obras del Corredor del Beagle y de la ampliación del Hospital de Ushuaia, manifestando: “Debemos investigar lo que sea necesario, porque nadie sabe lo que pasó con la obra del corredor del Beagle”.

Luego, Villegas dijo: “Esto tiene que ver con una realidad que vemos todos los fueguinos. Nadie sabe qué pasó con la obra del corredor del Beagle, y en el medio hubo una contratación de una consultora por más de 30 millones de pesos para hacer informes”.



Economía

LRA 1 Buenos Aires

El economista y ex titular de la UIF, José Sbatella, se refirió a las reacciones ocurridas durante la semana frente al anuncio de precios congelados por parte de la Secretaría de Comercio Interior, como también a las amenazas de desabastecimiento y a los diversos comunicados que, en ese sentido, se hicieron públicos.

Al respecto, Sbatella señaló: “Utilizan su capacidad de generar miedo en la población, ante lo cual no resulta suficiente la legislación de defensa a la competencia, vigente desde la época de la dictadura, la cual legitima la imposibilidad de controlar las fusiones económicas”.

Laborales

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario General de ATE, Oscar Muntes, afirmó que la propuesta del Gobierno entrerriano fue mezquina, sacando sólo como positivo el instructivo de pase a planta permanente que había sido propuesto desde el mismo gremio.

Luego, el gremialista precisó que en la próxima reunión el Gobierno provincial deberá presentar una propuesta que contemple un aumento para todo el año y para enero de 2022, conformando una oferta que garantice ganarle a la inflación.

Sociedad

LT 11 Concepción del Uruguay

Según lo acordado por el Consejo Federal de Educación (CGE), el ciclo lectivo 2022 tendrá un mínimo de 190 días de clases y comenzará el próximo 2 de marzo, con excepción de la provincia de Corrientes y la ciudad de Buenos Aires, cuya apertura sucederá en febrero.

La coordinadora de Evaluación e Investigación Educativa del CGE, Claudia Azcárate, indicó que aún se deben reunir para decidir cómo se aplicará la normativa en Entre Ríos.

LRA 22 Jujuy

La flamante titular de la cartera educativa de Jujuy, María Teresa Bovi, brindó detalles de la que fue su primera participación en la reunión del Consejo Federal de Educación (CGE).

Sobre los principales tópicos abordados en el cónclave, Bovi indicó: “Uno de los temas fue justamente el calendario escolar 2022, el cual establece 190 días de clases respetando, por supuesto, las particularidades de cada jurisdicción”.

LT 14 Paraná

Germán Heinzenknecht, meteorólogo de la Consultora de Climatología Aplicada (CCA), dijo que se advierte en algunos tramos del río Paraná un repunte de su altura, pero consideró que son “mejoras temporarias”, observando que las lluvias que se registran en el norte de la Argentina y en Paraná no tienen garantizadas una continuidad en el tiempo.

“El tema río va a ser grave para todo el verano, será muy difícil la situación y la Hidrovía va a estar complicada”, estimó Heinzenknecht.

LRA 1 Buenos Aires

Sandra Russo y Dolores Solá conversaron con la investigadora especialista en alimentación, Soledad Barruti, autora de los libros “Malcomidos” y “Malaleche”, quien contó los motivos que la llevaron a investigar la temática de la alimentación, el origen de los alimentos y como el modelo agro industrial aleja la solución al hambre en el mundo, agotando recursos y decidiendo sobre nuestra alimentación.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Chubut, Guillermos Scartascini, quien trabaja en "La Tranquerita", se refirió a la producción de alimentos y luego, en relación a la producción orgánica, expresó: “Arrancamos absolutamente orgánicos hace muchos años, y luego empezamos a usar algunos productos para después deshacernos de los mismos. A partir de ahí comenzamos a trabajar con tecnología de los años 40”.



LT 14 Paraná

Victoria Peterson nació en Paraná y se graduó como bioingeniera en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). En tanto, desde Boston, en los Estados Unidos, donde realiza una estancia post doctoral, Peterson brindó detalles del proyecto del cual es parte, buscando mejorar la decodificación cerebral.

“Se trata de un dispositivo que pretende decodificar ciertos estados de la actividad cerebral”, explicó Victoria, agregando que se intenta traducir en movimientos el deseo de personas con discapacidad motora.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

El director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, se refirió a la figura del músico, recorrió su carrera, destacó su faceta de productor y contó algunas anécdotas junto al artista a 70 años de su nacimiento, acontecimiento que se festeja hoy en el Centro Cultural Kirchner y que cuenta con la transmisión especial de Nacional Rock, las emisoras de la radio, la plataforma Contar, nuestro canal de Twitch y la Televisión Pública.

LRA 1 Buenos Aires

El director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, narró la inimaginable anécdota en la que él junto con Charly García fueron a ver a Diego Maradona en su regreso a Boca Juniors.

“Fuimos con Fabián Von Quintiero, Juanse y Charly a ver a Diego, que había vuelto a Boca, lo que conformó la fiesta de su retorno al fútbol”, aseguró Pont Lezica, y luego habló del origen de la canción ´Maradona Blues´, compuesta por el músico en 1994, expresando: “Blues significa tristeza o melancolía y es por eso que cuando le cortan las piernas a Diego en el Mundial de los Estados Unidos, Charly se pone a escribir esa canción”.

LRA 1 Buenos Aires

Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951 y es una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina. Bajo un seudónimo que lo identifica artísticamente, resalta como uno de los más reconocidos tecladistas, compositores, vocalistas y productores latinoamericanos de rock.

Su debut discográfico se remonta a 1972, cuando participó del primer disco de Raúl Porchetto, titulado "Cristo Rock".

LRA 42 Gualeguaychú

Leandro Arecco, guionista del documental de Charly García producido por National Geographic y Underground, correspondiente a la Serie “Bios. Vidas que marcaron la tuya”, dimensionó la vida y la obra de Charly, contó sus encuentros con el músico, las jornadas de filmación junto a Julieta Venegas y el material inédito que brindó García para la realización de la película que puede verse online.

LRA 28 La Rioja

Nicolás Halkett, subsecretario de Gestión Cultural de La Rioja, anunció, a días de conmemórense un nuevo aniversario por el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, que hoy a las 20 horas en el Espacio 73 (Espacio INCAA) se realizará el estreno en la ciudad de La Rioja de “Nestor su Huella”, de Esteban Cadoche, con música de José Luis Castiñeira De Dios.

LRA 1 Buenos Aires

Gustavo Uano, director del Instituto Nacional del Teatro, habló sobre la nueva edición presencial de la Fiesta Nacional del Teatro que comienza hoy en Santa Rosa, La Pampa, donde se reunirán elencos de todo el país.



LV 8 Libertador

La serie aborda las denuncias por corrupción auspiciadas por los Estados Unidos en 2015 en torno a los contratos multimillonarios por concepto de derechos de televisión de diferentes eventos futbolísticos.

Tras esto, el periodista y guionista Ezequiel Fernández Moores, se expresó sobre el trabajo realizado, diciendo: “A mi me interesaba contar por qué pasó lo que pasó, más que la crónica policial”.

LRA 30 Bariloche

Leandro Ba nació en Macachín, La Pampa, en 1980. Es kinesiólogo, compositor y cantante y está radicado en Buenos Aires, aunque vivió algunos años en Córdoba, donde estudió kinesiología.

En 2006 Leandro llegó a Buenos Aires para especializarse en su profesión, mientras sostuvo un vínculo con la música de manera intermitente, pero sostenida en el tiempo. En un principio, en Córdoba, participó como cantante Kaichy Volpa.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

Luego de un gran paso en Vélez, ´El Rifle´ Fernando Pandolfi contó diversas anécdotas y recordó grandes momentos del club, con el cual obtuvo varios logros trascendentes.

En relación a su debut en Primera División en Vélez, Pandolfi dijo: “Por suerte, a Primera subimos con un equipo en el cual veníamos siendo ganadores. En el ´92 no salieron campeones por muy poco y en el ´93 llegó Bianchi, y con él la época dorada del club. Ese año el equipo estaba jugando Copa Libertadores, así que los pibes estábamos participando en el campeonato local. Crecer en un vestuario con semejantes bestias es muy motivador”.

LRA 1 Buenos Aires

María Esther Ponce, conocida como Pelusa, quien formó parte del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino jugado en 1971 en México, recordó el evento y destacó el partido contra Inglaterra, el cual dio lugar al Día Nacional de la futbolista argentina.

En este sentido, Pelusa expresó el significado de participar en aquel Mundial, señalando: “Realmente fue una cuestión de coraje, caradurez y valentía, porque salimos de jugar en los potreros y algunas teníamos muy poca experiencia”.