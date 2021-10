Madre de submarinista jujeño cuestiona el espionaje del gobierno de Macri

Susana Mendiola, madre del cabo Leandro Cisneros, tripulante jujeño del ARA San Juan, dialogó con nuestro programa “El aire nuestro” y compartió con la audiencia en torno a la citación del ex presidente Macri por el caso que investiga los hechos sucedidos con el submarino.

“Los familiares seguimos con el dolor a cuestas, estamos con la querella a cargo de la doctora Carrera y se ha fusionado con los abogados de las demás familias. Mauricio Macri no se presentó a las indagatorias que la justicia le ha impuesto para el 7 y ayer 20 de octubre, haciendo caso omiso a presentarse como cualquier ciudadano argentino que llaman, el que no tiene nada que ocultar, se presenta en el banquillo de la justicia”.

En cuanto al espionaje que sufrieron, dijo “meterse en los celulares, algo privado, prohibido por la ley. Entrar y ver qué hablaron nuestros hijos con nosotros, qué mensajes recientes había antes de la partida del ARA San Juan; se ve que el ex presidente quería saber todo. Desde el comienzo de esta desgracia nos estaban escuchando, por las noches elaborábamos preguntas para hacerles a los oficiales al día siguiente cuando nos daban los partes, ellos ya sabían lo que íbamos a preguntar, los nombres de los familiares que iban a elaborar la pregunta, y las contestaciones eran rápidas”.

Además, recordó “el 6 de febrero del 2018, cuando nos recibieron en Casa Rosada, nos dieron 45 minutos, para los 44 héroes, una vergüenza. Entregamos un petitorio con varios puntos, el ex presidente Macri, recibe la carpeta, y sin abrirla, ya habla de una contratación, de pagar una recompensa en dólares; algo que íbamos a solicitar nosotros. Solo queremos saber qué paso con el ARA San Juan, si fueron atacados por un misil, si fue un problema que tenía el submarino por no tener mantenimiento”. Para finalizar sostuvo enfática “los familiares pedimos verdad y justicia por nuestros seres queridos, Macri tiene que saber qué paso, que misión se les encomendó. No bajamos los brazos, somos la voz de los 44 tripulantes”.