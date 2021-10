Este domingo se estrena la serie sobre el FIFA GAT

DESCARGAR

Por eso, durante el programa Muchas Gracias dialogamos con el periodista y guionista Ezequiel Fernández Moores. “A mi me llamaron cuando Eliseo Alvarez estaba al frente de la TV y yo siempre he trabajado los temas de política deportiva y me comentó que había interés de la televisión de Méjico para trabajar el FIFAGATE. A mi me interesaba contar por qué pasó lo que pasó, más que la crónica policial”.

La serie aborda las denuncias por corrupción auspiciadas por Estados Unidos en 2015 en torno a los contratos multimillonarios por concepto de derechos de televisión de diferentes eventos futbolísticos.

En seis capítulos de media hora, se trata “la doble votación de FIFA para determinar las sedes de las Copas del Mundo Rusia 2018 y Qatar 2022 que provocó malestar de Estados Unidos y la incursión del FBI para desenmascarar los contratos multimillonarios por concepto de derechos de televisión de Copas del Mundo y Copas América, entre otros torneos”, aseguró Fernández Moore.

Fernández Moores afirmó que “es lógico que la política y la economía actúen en el fútbol...lo que pasa es que después te dicen que lo que hicieron en el fifa gate es por el bien del fútbol, y eso es lo que queremos contar, lo cuestionamos.. por eso vemos que la mirada de EStados Unidos y la nuestra es distinta y queremos contarlo”.

En cada episodio, personalidades como José Ramón Fernández, David Faitelson, Fernando Schwartz, Ken Bensinger, Tariq Panja, Thomas Kistner, Harold Mayne-Nicholls, Federico Teijeiro, Facundo Pastor, Martín Fernández, Alejandro Casar González, Juca Kfouri, Ernesto Cherquis Bialo, entre otros, comparten y explican la trama de uno de los mecanismos de corrupción que involucró a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y la Federación Internacional (FIFA).

Algunas de las voces consultadas son el presidente del tribunal de disciplina de la AFA, Fernando Mitjans; los abogados Bruce Udolf y Lucien Valloni; el dirigente Humberto Grondona y los autores del libro American, James Lynch y Teresa Thompson.