Charly García cumple 70 años: 4° entrega

Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951 y es una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina.

Bajo un seudónimo que lo identifica artísticamente, resalta como uno de los más reconocidos tecladistas, compositores, vocalistas y productores latinoamericanos de rock.

Su debut discográfico se remonta a 1972, cuando participó del primer disco de Raúl Porchetto, titulado "Cristo Rock".

Fue una figura clave en bandas icónicas del rock argentino como Sui Géneris y Serú Girán, PorSuiGieco y la Máquina de Hacer Pájaros además de contar con una amplia etapa solista.

Ha ganado varios premios como el Grammy a la Excelencia Musical en Las Vegas, otorgado por la Academia Latina de la Grabación, que entrega los Premios Grammy Latinos; el Premio a la Trayectoria en la entrega de los Premios Clarín Espectáculos 2009; y, en 2010, fue declarado Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña.

Desde Radio Nacional les proponemos un recorrido por la vida artística de esta figura notable del rock argentino a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico, seleccionados y musicalizados por el operador técnico del Área de Contenidos, Fabián Panizzi.

Tras la 3° entrega

Aquí, compartimos la 4° y última parte

FICHA TÉCNICA

Música y testimonios

`Buscando un símbolo de paz´ (Charly García) por Charly García [1987 Parte de la Religión]

1987 Charly y Badia [Badia y Cia]

2019 Hilda Lizarazu [Télam]

`Parte de la Religión´ (Charly García) por Charly García [1987 Parte de la Religión]

2019 El Negro García López [El Buscador]

1988 Charly García y Rafael Hernández [Piso 93 - Rock and Pop]

1988 Charly García [Backstage Como Conseguir Chicas]

`No me verás en el subte´ (Charly García) por Charly García [1989 Como Conseguir Chicas]

2019 El Negro García López [El Buscador]

`Fanky´ (Charly García) por Charly García [1989 Como Conseguir Chicas]

1988 Charly García [Backstage Como Conseguir Chicas]

`De mí´ (Charly García) por Charly García [1990 Filosofía Barata y Zapatos de Goma]

2019 El Negro García López [El Buscador]

1990 Charly García y Daisy Fuentes [MTV]

2019 El Negro García López [El Buscador]

`Filosofía barata y zapatos de goma´ (Charly García) por Charly García y Lolita Torres [1990 Filosofía barata y zapatos de goma]

1999 Charly García y Tom Lupo [Camarines Gran Rex]

2021 Diego Torres sobre Lolita con Charly García [ESPN]

`Curitas´ (Charly García) por Charly García y Lolita Torres [1990 Filosofía Barata y Zapatos de Goma]

1990 Charly García y Daisy Fuentes [MTV]

`Himno Nacional Argentino´ (Vicente López y Planes – Blas Parera) por Charly García [1990 Filosofía Barata y Zapatos de Goma]

1999 Charly García y Tom Lupo [Camarines Gran Rex]

`Chipi-Chipi´ (Charly García) por Charly García [1994 La Hija de la Lagrima]

2020 Zorrito Von Quintiero

`Fax U´ (Charly García) por Charly García [1994 La Hija de la Lágrima]

1994 Charly García – Conferencia de Prensa - La hija de la lágrima [Music 21]

1992 Oscar Moro [Promoción Regreso de Serú Giran]

`Mundo agradable´ (David Lebón) por Serú Girán [1992 Serú Girán]

1992 David Lebón y María Laura Santillán [FAX]

1992 Charly García y María Laura Santillán [FAX]

´ Si me das tu amor´ (Pedro Aznar) por Serú Girán [1992 Serú Girán]

1992 David Lebón y María Laura Santillán [FAX]

1992 Charly García y María Laura Santillán [FAX]

`Queen Elizabeth´ (Charly García) por Serú Girán [1992 Serú Girán]

1992 Pedro Aznar - Catalina Dlugi

1994 David Lebón y Antonio Birabent [La Cueva]

`Yendo de la cama al living´ (Charly García) por Charly García [MTV]

María Gabriela Epumer [Telemúsica]

`Estaba en llamas cuando me acosté´ (Charly García) por Charly García [1996 Say No More]

1996 Charly García [Conferencia de prensa Say No More]

`Say no more´ (Charly García) por Charly García [1996 Say No More]

`Como mata el viento norte´ (Charly García) por Mercedes Sosa y Charly [1997 Alta Fidelidad]

1997 Mercedes Sosa [Video Promoción Alta Fidelidad]

`Los tuertos y el ciego´ (Charly García) por Mercedes Sosa y Charly [1997 Alta Fidelidad]

1997 Charly García [Video Promoción Alta Fidelidad]

`Promesas sobre el bidet´ (Charly García) por Mercedes Sosa y Charly [1997 Alta Fidelidad]

`Rezo por vos´ (Charly García) por Mercedes Sosa y Charly [1997 Alta Fidelidad]

Charly García - Encuentro con Carlos Menem (documental El karma de vivir al sur)

`Good Show´ (Charly García) por Charly García [1999 Charly y Charly]

`El día que apagaron la luz´ (Charly García) por Sui Generis [2000 Sinfonía para Adolescentes]

2011 Nito Mestre y Felipe Pigna [Que fue de tu vida – Canal 7]

Charly García [documental El karma de vivir al sur]

`Instituciones´ (Charly García) por Sui Generis [2001 SI]

2012 Charly García y Felipe Pigna [Que fue de tu vida – Canal 7]

Edición

Fabián Panizzi