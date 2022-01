Diario de Radio Nacional 23/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor | Festival Nacional del Folklore | Fiesta Nacional del Chamamé

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO FEDEROVISKY: "Tenemos que trabajar en cómo generamos políticas adaptativas a escenarios nuevos"

LRA 1 Buenos Aires - El viaje de Fernández a China: Un posible apoyo para pagar los vencimientos

LRA 1 Buenos Aires - JULIAN VARSAVSKY: El veloz crecimiento de China y su sistema político

LRA 1 Buenos Aires - NORA CORTIÑAS: "Estaremos reclamando como siempre toda la verdad, toda la justicia y toda la memoria”

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO BARRERA: “Estamos teniendo una temporada excelente"

LT 14 Paraná - PABLO BIRO: Aerolíneas Argentinas a lo largo del tiempo

LRA 22 Jujuy - RUBEN RIVAROLA: La situación sanitaria condicionará el desarrollo del carnaval en Palpalá

LRA 1 Buenos Aires - Advertencia de la OMS: La pandemia "está lejos de haber terminado"

LRA 5 Tucumán Mercedes Sosa - ELVIRA GUIRANZO: "Los pacientes deberán volver a la farmacia con el resultado del autotest"

LRA 14 Santa Fe - GABRIELA BRENER: Para reflexionar y discutir el futuro del país post pandemia

LRA 1 Buenos Aires - Dos temas riojanos: Resistencia a la minería y la situación epidemiológica

LRA 1 Buenos Aires - Kicillof confirmó que dio positivo en coronavirus y se encuentra aislado

LRA 1 Buenos Aires

El viceministro de Ambiente, se refirió al avance de las temáticas ambientales en la agenda política y lo que resta por hacer, destacando la falta de delitos ambientales en el país.

“Cualquier modelo de desarrollo que se incluya en la Argentina debe tener la variable ambiental dentro de él”, expresó.

“Los incendios, las sequías, la bajante del Rio Paraná, son escenarios con los que tenemos que convivir, tenemos que trabajar en cómo generamos políticas adaptativas a escenarios nuevos, no podemos decir que esto es la excepcionalidad” afirmó.

“La Argentina está en una situación paradojal, porque es un país que no tiene mucha incidencia en el concierto de los países contaminantes, pero al mismo tiempo está dentro de los países más afectados”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Néstor Restivo realizó un balance del viaje de Alberto Fernández a Beijing, previsto para el 4 de febrero, resaltando los puntos más importantes y un posible anuncio que podría ayudar a pagar un vencimiento con el FMI.

“Me parece una decisión importantísima que la tenía apenas asumió, después vino la pandemia y debió demorar 2 años” destacó al respecto del viaje. “La relación con China tuvo un salto de calidad gigantesco con el viaje de Néstor Kirchner en el 2004”

Explicó el ‘swap’ de moneda de China en Argentina: “Están en la reserva, pero en la medida que vos no lo convertís en dólares, no pagas intereses. No están líquidos, una vez que los ejecutas, se comienza a pagar intereses”

“El anuncio que podría haber en el marco del viaje es que China le podría dar la posibilidad a Argentina que use una parte de los yuanes sin cobrarle intereses, lo suficiente para pagarle los vencimientos de este año del FMI” anticipó.

LRA 1 Buenos Aires

Varsavsky se refirió al crecimiento de China en los últimos 20 años, sus razones y su sistema político. “El gobierno mantiene su autonomía de la clase empresaria, se asciende como individuo, no como clase social” destacó.

En tanto al crecimiento del país explicó: “Hay un estado que gobierna en función de lo que ellos consideran la totalidad y no en función de un pequeño sector de la sociedad”.

A su vez, destacó otra razón principal de su crecimiento: “El rigor laboral que comenzó a gestarse en las aldeas arroceras hace mil años, donde el trabajo es colectivo por necesidad”

“Sospecho que el sistema político hoy en China es muy estable porque hay coerción y un consenso muy fuerte también” resaltó.



LRA 1 Buenos Aires

La psicóloga social, defensora de los derechos humanos y cofundadora de Madres de Plaza de Mayo se refirió a la constante lucha por la verdad de los desaparecidos durante el golpe cívico militar.

En este sentido expresó: “El 24 de marzo estaremos reclamando como siempre toda la verdad, toda la justicia y toda la memoria”. “Todavía estamos insistiendo que se abran los archivos, cada madre, cada padre que fallece insistió hasta último momento para saber algo”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, destacó el éxito de la temporada en la localidad, haciendo hincapié en el apoyo del Gobierno para lograrlo.

“Estamos teniendo una temporada excelente, esto se debe a gran parte al apoyo del gobierno nacional y provincial”. “El Previaje anticipó las reservas y tuvimos una primera quincena con un 96% de ocupación” resaltó.

En tanto a los testeos expresó: “Estamos cumpliendo con toda la demanda que tenemos, está aumentando de sobre manera los casos como está sucediendo en todo el país”

“La vacunación anduvo muy bien y esto realmente ha tenido un buen resultado porque nuestro sistema sanitario está funcionando bien” afirmó.

LT 14 Paraná

Pablo Biró, secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), hizo un repaso sobre “la historia de lucha” de la línea aérea nacional. “A Aerolíneas Argentinas la recuperó Cristina Fernández después de un grosero vaciamiento”.

Biró aseguró que la aerolínea de bandera permitió que se “desarrolle la conectividad, en un país que no tiene ferrocarriles y donde todo está privatizado”, expresó y en el mismo sentido remarcó: “A Aerolíneas la recuperó Cristina”, pero después vino la “pandemia macrista y reventó todo”.

Aseguró que es una lucha constante, pero se continúa trabajando. "Aerolíneas Argentinas tiene potencialidad para ayudar a sacar a ese 40% de compañeros que están por debajo de la línea de explotación". En ese marco, resaltó "los vuelos de la vida" que hizo la compañía nacional para traer barbijos, respiradores y vacunas contra el coronavirus. "Aerolíneas Argentinas es la soberanía del espacio aéreo. Es más que una línea aérea; es la Argentina misma", resumió.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que dio positivo en coronavirus y que se encuentra aislado, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twtter.

"Hoy me realicé el testeo de covid y resultó positivo. Me siento bien y junto a mi familia comencé el período de aislamiento correspondiente", señaló el mandatario bonaerense.

LRA 22 Jujuy

El Intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, se refirió al impacto de la escalada de casos de COVID-19 en la localidad, y expresó: “En 15 días estaremos definiendo la agenda de carnaval, priorizando la situación sanitaria”.

LRA 1 Buenos Aires

Una vez más, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, negó de manera enfática que la variante Ómicron, que se propaga velozmente en todo el mundo, sea benigna, por lo que exhortó a no subestimarla.

"Ómicron está provocando hospitalizaciones y muertes. E incluso los casos de menor gravedad desbordan los centros de salud", alertó Tedros en rueda de prensa, cuando aún no se ha tomado debida consciencia de sus efectos nocivos y hasta muchos especialistas la siguen presentando como escasamente preocupante.

Tedros a su vez pronosticó la probabilidad de la aparición de "nuevas" cepas "teniendo en cuenta el increíble crecimiento de Ómicron en el mundo", y volvió a remarcar que "la pandemia está lejos de terminar".

"En algunos países, los casos de Covid parecen haber alcanzado un límite, lo que deja esperar que lo peor de esta última ola pasó, pero ningún país ha salido totalmente del problema", expuso.

LRA 5 Tucumán Mercedes Sosa

La primera semana de febrero las farmacias de la provincia comenzarían a expender los autotest para detectar Covid-19, a los que los pacientes podrían acceder cumpliendo algunas medidas. “Ya se abrió el registro en todo el país para las farmacias que quieran vender el autotest. Seguramente va haber un control de parte del Ministerio de Salud, a las farmacias que expendan los test porque luego tenemos la obligación de reportar a quiénes se les vende y cuál es el resultado que tiene. Un paciente compra el autotest, se toman sus datos, se lo registra y tiene la obligación de volver con el resultado. Si es positivo, tenemos que registrarlo y mandarlo a la autoridad, si es negativo no. Y si el paciente no viene tenemos la obligación de denunciar que no vino a decir si es positivo o negativo. Las farmacias son las que tendrán el registro”, aclaró Elvira Guiranzo, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán.

LRA 14 Santa Fe

Gabriel Brener, licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en gestión y conducción del sistema educativo, dialogó con Nacional Santa Fe acerca de "Futuralia", espacio en formato de podcast que llegó a Radio Nacional.

Está disponible en la sección de Podcast, y en los canales de Spotify e iTunes de la Radio. Una propuesta con perspectiva federal que propone reflexionar y discutir el futuro de la Argentina post pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de LRA 28 Nacional La Rioja, Lautaro Castro, se refirió a la situación sanitaria en la localidad y los próximos eventos culturales.

“Estuvimos en una situación epidemiológica complicada la semana pasada, al igual que todo el país. Esto ha provocado que algunos festivales se suspendan” explicó.

A su vez, destacó los altos niveles de temperatura en la localidad, resaltando que en los últimos tiempos es una de las provincias “que más picos de calor tiene”.

En tanto a la minería contó: “Están haciendo algún tipo de prueba con intenciones de que avance y la sociedad riojana en su conjunto ha puesto un tipo de resistencia”.

LRA 13 Bahía Blanca

Charlamos con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio. "Es la primera vez que en la provincia hay un ministerio de Transporte. Como bien lo definió el gobernador, el transporte es la columna vertebral de la actividad económica y social. Ser eficientes nos va a dar la posibilidad de mejorar los costos comparativos, y devolver calidad de vida a los bonaerenses".

LT 14 Paraná

Pedro Marcoff, secretario de la Confederación Argentina de Colectividades, contó cómo llegaron los antepasados a Chaco. Hizo un recorrido por esa parte de la historia, que con la labor de las confederaciones se intenta preservar y poner en valor.

Marcoff, contó que la corriente migratoria búlgara llega al país en la década del 20 y la del 30. Según los conocimientos que tenía esa comunidad, son distribuidos por diferentes zonas del territorio nacional.

LRA 42 Gualeguaychú

La Comisión Vecinal del suburbio sur se reunió con el Consejo de Seguridad Ciudadana para reforzar la seguridad en la zona, tras la aparición de una ola de robos.

La viceintendenta de Gualeguaychú, Lorena Arrozogaray, dijo que los hechos se están investigando, y que en el encuentro se recibieron los reclamos de los vecinos.

LRA 42 Gualeguaychú

La integrante de la Dirección de Ambiente de Gualeguaychú, María de los Ángeles Gómez, confirmó la presencia de algas en el río Gualeguaychú.

La funcionaria dijo que las algas vienen desde río arriba por el Uruguay, debido a la presencia de nitrógeno y fosforo, más las condiciones climáticas de sequía, la bajante del río y las altas temperaturas, condiciones que han permitido la reproducción del verdín.

LT 14 Paraná

El director Ejecutivo Local del PAMI UGL XIV, Claudio Ledesma, informó que se firmó el convenio con la Municipalidad de Cerrito para que comience la colonia de vacaciones destinada a los adultos mayores.

El funcionario agregó que las colonias se piensan para febrero y marzo, y luego confirmó que se continuará con la firma de convenios con otras localidades, mientras se les exigirá a los beneficiarios el esquema completo de vacunación.

LRA 26 Resistencia

“Venimos trabajando desde hace mucho tiempo en coordinación con el SEDRONAR y otros organismos, y la inauguración de este dispositivo nos permitirá optimizar todo lo realizado territorialmente. En el inicio de la pandemia, y con el aislamiento social, recrudecieron modos y modalidades de violencia hacia el barrio por parte de quienes valorizaron negativamente a los pueblos originarios”, dijo el encargado del Centro de Prevención de Adicciones del Barrio Toba, Carlos Trujillo.

LRA 3 Santa Rosa

La directora de la Modalidad Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de La Pampa, Sonia Bruegno, habló sobre la apertura del Plan FinEs, explicando de qué se trata esta iniciativa y quiénes pueden acceder a ella.

LRA 6 Mendoza Quino

Lucía Pupareli, quien gestiona el emprendimiento familiar "Cerveza Berraca" y forma parte de "Birreras Unidas", desmitificó que la producción cervecera haya surgido del mundo masculino, y luego dio detalles del proyecto que impulsa desde 2013.

LRA 6 Mendoza Quino

Necesidades estéticas contrahegemónicas, ambientales y propias de la economía auto gestiva han permitido el avance de la moda circular, de segunda mano y vintage en Mendoza.

La gestora de la tienda "Boulevard de las Chicas Malas", Carla Gullo, informó de qué se trata este movimiento, que le da la espalda al "fast fashion" y a la mano de obra esclava.

Radio Nacional transmite para sus emisoras de todo el país y junto a Nacional Folkórica FM 98.7, las nueve lunas de la 62 edición de Cosquín, desde la Plaza Próspero Molina.

Con producción de LRA7 Radio Nacional Córdoba, todas las noches desde las 21hs Radio Nacional y Folklórica emitirán para todo el país las alternativas del tradicional Festival de Cosquín, con conducción a cargo de Germán Hidalgo y Fabiana Bringas (LRA7 Radio Nacional Córdoba) y Oscar Humacata (LRA4 Radio Nacional Salta) y con la presencia en la Plaza de la conductora Maia Sasovsky, y de la directora de Radio Nacional Folklórica, Mavi Díaz.

22 al 30 de enero desde las 21hs

Con producción de LRA7 Radio Nacional Córdoba, todas las noches desde las 21hs Radio Nacional y Folklórica emitirán para todo el país las alternativas del tradicional Festival de Cosquín, con conducción a cargo de Germán Hidalgo y Fabiana Bringas (LRA7 Radio Nacional Córdoba) y Oscar Humacata (LRA4 Radio Nacional Salta) y con la presencia en la Plaza de la conductora Maia Sasovsky, y de la directora de Radio Nacional Folklórica, Mavi Díaz.

Ofelia Leiva en el puesto de transmisión de Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de LT 12 Gral. Madariaga Nacional Paso de Los Libres, Mariana Belén Lemes, se refirió a la Fiesta Nacional del Chamamé.

“Estamos en Corrientes desde el día uno del festival, estamos super felices por vivir esta fiesta y que también este Radio Nacional. Todos unidos en esta gran fiesta, estamos muy orgullosos. Pensamos que no hay fiesta igual, porque no hay diez noches con música del mismo género” resaltó. Cada artista trae lo suyo, nos impresiona como van adaptándose, como van aportando” destacó.

LRA 1 Buenos Aires

El autor y compositor, integrante de “Los de Imaguaré”, reflexionó acerca del lugar del chamamé en la actualidad, su historia y el significado del Festival Nacional de Chamamé.

En tanto al Festival Nacional de Chamamé en el que tocaron el día de ayer destacó: “Es una fiesta del pueblo, de la nación chamamecera. Nos reconocemos parte de este gran espacio cultural”.

LRA 29 San Luis

Hablamos con Juan guionista y director que este domingo 23 de enero estrena cortometraje. La actividad será sin cargo, con reserva y cupos limitados.

El cortometraje “Donde Caminan las Brujas” es el episodio piloto de “Pesadilla en las Sierras”, una serie antológica de horror y fantasía hecha en Merlo, escrita y dirigida por Juan Ever. La cita es este sábado 25 de septiembre. Habrá dos proyecciones, la primera será a las 18:00 y la segunda a las 19:00.

El primer capítulo se trata de Claudia, quien está cansada de sufrir bullying por parte de Josefina, una niña muy extrovertida que siempre busca llamar la atención, y de quien decide vengarse a través de brujería por medio de magia negra y terminar para siempre con los abusos sufridos por parte de su compañera de clase.

LRA 1 Buenos Aires

San Lorenzo derrotó 1-0 a Talleres en el Estadio Jorge Luis Hirschi de Estudiantes de La Plata, finalizó primero del Grupo B y se clasificó a la final del Torneo de Verano, donde se medirá con Boca durante la próxima semana. El único gol de la noche lo anotó Nicolás Fernández.

En un encuentro parejo y aburrido, con pruebas por ambos lados, el Ciclón y la T, que tienen en Pedro Troglio y Ángel Guillermo Hoyos, respectivamente, a sus nuevos entrenadores para la temporada que viene, no dieron un buen espectáculo en UNO pero al conjunto de Boedo le alcanzó para sumar los puntos que necesitaba para terminar arriba de Independiente y ganarse un lugar en la definición.

Las más claras eran para San Lorenzo. A los 25 minutos del complemento, Nicolás Fernández ganó de arriba en el área rival y su cabezazo dio en el palo, luego no pudo con el rebote y el arquero Guido Herrera contuvo la pelota. Pero Uvita tuvo revancha sobre la hora. Tras un córner de Néstor Ortigoza y una pirueta de Federico Gattoni, el delantero apareció (en posición adelantada) por el segundo palo y remató de cabeza para sentenciar el 1-0 definitivo.

No hubo tiempo para más y fue final 1-0 para San Lorenzo, que terminó por encima de Independiente y Talleres en el Grupo B del Torneo de Verano y jugará la final ante Boca, que finalizó líder del Grupo A por sobre Colo Colo y Universidad de Chile.

LRA 1 Buenos Aires

Boca se metió en la final del Torneo de Verano de La Plata al vencer por 3-2 a Universidad de Chile en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en otra noche en la que convenció con su juego pero sumó una preocupación: la lesión de Agustín Almendra.

En el comienzo, el equipo de Sebastián Battaglia esbozó más, aunque el trámite se hizo accidentado y le costó protagonizarlo con claridad. Aaron Molinas y Exequiel Zeballos tuvieron las más claras en el inicio pero la noche se enturbió cuando Almendra se fue lesionado en el tobillo derecho y llorando después de que Bastián Tapia lo marcara atenazándole la pierna.

Poco después, a los 32 minutos, un tiro libre frontal terminó con Cristian Palacios punteando el balón por la izquierda para el primer grito, pero a los 38 emparejó el local con Cristian Medina anticipando por el primer palo con un cabezazo cruzado un córner desde la izquierda de Zeballos. Pero a los 46 otro córner puso arriba a los trasandinos, ejecutado por Charles Aránguiz desde la derecha y cabeceado por Ronnie Fernández a la izquierda de Javier García.

El arranque del complemento tuvo un momento clave: a los dos minutos, Camilo Moya se fue expulsado con doble amarilla y a los cinco Zeballos selló su gran noche tras pase de Esteban Rolón con una definición baja para el 2-2. Boca empezó a crecer con el correr del tiempo, y Vázquez perdió primero con Hernán Galíndez y ganó a los 29 enfrentándolo por derecha tras asistencia de Molinas para poner arriba a los de La Ribera por primera vez en la velada y encaminarlo al éxito.

Así, el Xeneize estará en la definición del martes ante San Lorenzo, Independiente o Talleres, los integrantes del Grupo B del certamen de preparación.