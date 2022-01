El viaje de Fernández a China y un posible apoyo para pagar los vencimientos

El periodista Nestor Restivo realizó un balance del viaje de Alberto Fernández a Beijing, previsto para el 4 de febrero, resaltando los puntos más importantes y un posible anuncio que podría ayudar a pagar un vencimiento con el FMI.

“Me parece una decisión importantísima que la tenia apenas asumió, después vino la pandemia y debió demorar 2 años” destacó al respecto del viaje. “La relación con China tuvo un salto de calidad gigantesco con el viaje de Néstor Kirchner en el 2004”

Explicó el ‘swap’ de moneda de China en Argentina: “Están en la reserva, pero en la medida que vos no lo convertís en dólares, no pagas intereses. No están líquidos, una vez que los ejecutas, se comienza a pagar intereses”

“El anuncio que podría haber en el marco del viaje es que China le podría dar la posibilidad a Argentina que use una parte de los yuanes sin cobrarle intereses, lo suficiente para pagarle los vencimientos de este año del FMI” anticipó.