La psicóloga social, defensora de los derechos humanos y cofundadora de Madres de Plaza de Mayo se refirió a la constante lucha por la verdad de los desaparecidos durante el golpe cívico militar.

En este sentido expresó: “El 24 de marzo estaremos reclamando como siempre toda la verdad, toda la justicia y toda la memoria”. “Todavía estamos insistiendo que se abran los archivos, cada madre, cada padre que fallece insistió hasta último momento para saber algo”.

“Esto no terminó, queremos que se abran algún día, con toda la verdad, estos archivos. Seguimos luchando y esperando” afirmó.

A su vez, se refirió a la deuda con el FMI: “El Gobierno tiene que decir no tenemos y no debemos, no pagamos. No será el primer país que lo haga”

“Tengo confianza en que vamos a salir adelante, siempre y cuando el Gobierno que esté respete a su pueblo, que consulté con el” resaltó.