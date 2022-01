"Los pacientes deberán volver a la farmacia con el resultado del autotest"

La primera semana de febrero las farmacias de la provincia comenzarían a expender los autotest para detectar Covid-19, a los que los pacientes podrían acceder cumpliendo algunas medidas. “Ya se abrió el registro en todo el país para las farmacias que quieran vender el autotest. Seguramente va haber un control de parte del Ministerio de Salud, a las farmacias que expendan los test porque luego tenemos la obligación de reportar a quiénes se les vende y cuál es el resultado que tiene. Un paciente compra el autotest, se toman sus datos, se lo registra y tiene la obligación de volver con el resultado. Si es positivo, tenemos que registrarlo y mandarlo a la autoridad, si es negativo no. Y si el paciente no viene tenemos la obligación de denunciar que no vino a decir si es positivo o negativo. Las farmacias son las que tendrán el registro”, aclaró Elvira Guiranzo, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán.

