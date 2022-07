Diario de Radio Nacional 22/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "No me van a torcer el brazo. Los necesito a todos movilizados"

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE PIGNA: A 70 años de la muerte de Evita

LRA 1 Buenos Aires - LAS PAREJAS, Santa Fe: Prohibieron la entrada al basural donde encontraron dólares

LRA 1 Buenos Aires - PRECIOS CUIDADOS: Gobierno y empresas acordaron incorporar 120 productos lácteos

LRA 1 Buenos Aires - JUAN CARLOS ALDERETE: Organizaciones sociales marcharon a Tribunales

LRA 53 San Martín de los Andes - TEMPORADA ALTA: Alto porcentaje de ocupación en todos los destinos turísticos neuquinos

LRA 21 Santiago del Estero - MEMORANDUM: Se crearía la segunda planta de baterías de litio del país

LRA 7 Córdoba - Espionaje sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan: Presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

LRA 7 Córdoba - RODOLFO TREBER: "El problema es el modelo productivo, que es de saqueo y concentración"

LT 14 Paraná - JUAN RAMOS PADILLA: “Un juez que no garantiza derechos va contra la paz social”

LT 12 Paso de los Libres - AIDA DIAZ: "Cuando a ellos le sirve, con un papelito te meten preso"

LT 14 Paraná - Rosario Romero, ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos: Los incendios en las islas y los funcionarios apartados de sus cargos

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO FORSTER: "El Gobierno tiene que actuar de acuerdo a la necesidad de las mayorías"

LRA 13 Bahía Blanca - NATALIA DZIAKOWSKI: Rechaza las denuncias por adoctrinamiento docente

LRA 1 Buenos Aires - ESTEFANIA POZZO: Más respuestas a consultas por el formulario de segmentación de tarifas

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO YANOTTI: "La prioridad del Gobierno es que quienes necesiten el subsidio lo tengan"

LRA 1 Buenos Aires - EL CAMPO Y EL DOLAR: Repercusiones por las medidas económicas que analiza el Gobierno

LRA 1 Buenos Aires - La producción de acero crudo: Creció 4,1% en el primer semestre del año

LRA 1 Buenos Aires - ANIBAL JAUREGUI: El libro de la historia económica nacional

LRA 1 Buenos Aires - ENRIQUE MARTINEZ: Precios, inflación y dólar

LRA 1 Buenos Aires - CARLA VIZZOTTI: Llegaron 2,7 millones de dosis pediátricas para iniciar la vacunación

LRA 13 Bahía Blanca - ARIEL PIANGATELLI: “Como siempre, se niegan a compartir utilidades con los trabajadores”

LRA 9 Esquel - Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut: Paro con movilización el 25 y el 26 de julio próximos en toda la provincia

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Estado presentó obras de infraestructura científica y tecnológica en el marco del Programa Construir Ciencia, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. "Ninguna sociedad se desarrolla sin educación sin conocimiento sin ciencia y tecnología", expresó y recordó que "cuando eso pasa las sociedades quedan reducidas a ser productoras de insumos primarios y pierden potencial de la industria y el trabajo".

En tanto, señaló que el país viene "creciendo con muchas dificultades", y afirmó que son "como demasiados los obstáculos que se nos ponen".

"Pero seguimos apostando a la educación, la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento y que no se concentre en el centro del país sino que se distribuya a lo largo de toda la patria para que la Argentina pueda desarrollarse a la par", sostuvo.

Asimismo expresó que el Gobierno tiene "el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad".

LRA 7 Córdoba

En La Vuelta a Casa mantuvimos comunicación con la dra. Valeria Carreras, abogada querellante mayoritaria en la causa ARA San Juan, sobre la situación de la causa, luego del fallo que sobreseyó a Macri.

Al comenzar la entrevista con Judith Gerbaldo y Raúl Viarruel, aclaró que tenía una primicia para Radio Nacional Córdoba: "Hoy hemos dado el primer contacto con la Corte interamericana de DDHH, organismo con el que Argentina tiene convenio, hoy hicimos operativo un artículo que nos permitió hacer una presentación para tratar este tema", manifestó que el su interés es: "El mundo tiene que saber que Mauricio Macri, que se muestra como futuro candidato, recurre a este tipo de planes sistemáticos de inteligencia. Esta causa tuvo la suerte de empezar con la prueba, dentro de un disco rígido de una máquina están todas las fotos, nombres y contactos de familiares".

LRA 1 Buenos Aires

El historiador recordó a Eva Duarte de Perón al conmemorarse el 70° aniversario de la muerte de la esposa de Juan Domingo Perón y quien fuera bautizada por el pueblo "Abanderada de los Humildes".

"Lo que la gente no recuerda a veces, es que vivió solamente 33 años y que tuvo 5 ó 6 años de actividad política plena. Ella conoce a Perón en el 44, se toma tres años de aprendizaje, y se lanza a la política en el 47. Cuando volvió de la gira a Europa, regresó con mucho ímpetu de lograr dos cosas que la obsesionaron: la Fundación Eva Perón y el voto femenino", describió.

LT 12 Paso de los Libres

Carlos Arballo, presidente de la Cámara Correntina de Farmacia, destacó la implementación del programa "Pacientes Cuidados" lanzado por el Gobierno nacional, el cual está destinado a las personas que no tengan obra social y ofrece un 35 % de descuento en todos los medicamentos prescriptos, tras un acuerdo entre el Ejecutivo y las Cámaras de empresas farmacéuticas para acordar la suba de precios de los fármacos.

LU 4 Patagonia

En LU 4 Radio Nacional Patagonia se emitirá el docudrama radiofónico denominado "Cuando el dolor y la esperanza de un pueblo tomaron cuerpo de mujer”.

La producción se enmarca en cuatro días de vigilia artística que se emitirán desde Nacional Doc desde el 23 hasta el 26 de julio próximos.

LRA 1 Buenos Aires

A principio de semana en la localidad de Las Parejas, Santa Fe, se encontraron miles de dólares en un basural. El hecho se viralizó a nivel nacional hasta que el intendente decidió cerrar por completo el acceso al predio ya que los curiosos podían visitar el lugar. “Supuestamente encontraron una carta misteriosa sobre una donación que nunca se hizo y hablaron de un billón de dólares”, contó el periodista de LRA 5, Radio Nacional Rosario.

“No hay ninguna investigación oficial en curso, sí se sabe que fueron empleados municipales quienes los encontraron. Tampoco se conoce en manos de quién están esos dólares que se supone que provienen del ahorro de una mujer que falleció”, agregó Martín Paoltroni.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Economía, Silvina Batakis, firmó un acuerdo con empresas productoras de lácteos y supermercados para la incorporación de 120 productos de ese rubro a la canasta de Precios Cuidados.

Además, las empresas y las principales cadenas se comprometieron a triplicar el volumen de leche fresca y garantizar el abastecimiento, al tiempo que establecieron la conformación de una mesa de trabajo que será coordinada por la Secretaría de Comercio Interior.

El acuerdo para incorporar 120 productos lácteos a Precios Cuidados fue rubricado, además de Batakis, por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Matías Lestani; el director nacional de Lechería, Arturo Videla; el presidente de Apymel, Pablo Villano; el presidente de Centro de la Industria Lechera (CIL); Ercole Felippa y el representante de JPL, Octavio Bermejo Hilger.

LRA 21 Santiago del Estero

El Ing. Héctor Paz, rector de la UNSE, comentó sobre el memorándum de entendimiento para la creación en nuestra provincia de la segunda planta de baterías de litio del país, con el objetivo de potenciar el uso de energías renovables y reducir el impacto ambiental.

También hizo mención a la creación de la facultad de ciencias médicas, el autódromo de las Termas de Río Hondo, el Estado Unico Madre de ciudades entre otros, que configuran el desarrollo local y crecimiento económico provincial.

LRA 25 Tartagal

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) instaló un sistema de bombeo solar en la comunidad wichí La Esperanza, ubicada a 90 km de Santa Victoria Este, que permitirá que las 27 familias de la comunidad puedan tener acceso constante a agua para consumo y producción, sin depender del uso de combustibles o actores externos. El trabajo fue realizado en conjunto con Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Salta, Aguas del Norte y los miembros de la comunidad.

LV 8 Libertador

Tras la publicación de una funcionaria de Rivadavia de una imagen que reivindicó a la última dictadura militar, Sergio Martin, perteneciente a la Liga Argentina de Derechos Humanos, sostuvo: “Hay que partir del principio de que el derecho de manifestarse está, pero tiene límites. Nos duele la falta de acción, y nos preocupa que no se actúe ante esto”.

LRA 43 Neuquén

Los piletones de tratamientos de residuos cloacales en Neuquén funcionan sin control ni tratamientos en cercanía a comunidades mapuche y loteos sociales. Las organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos piden el traslado de las piletas de residuos.

LRA 30 Bariloche

La secretaria y directora del departamento de Prensa y Relaciones Institucionales de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual habló del comunicado que escribió la Red sobre los dichos del periodista Luis Majul. "Este tipo de discursos atentan contra un deber", señaló Correa.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado del Frente de Todos y miembro de la CCC se refirió a la movilización que se realizó ayer a la sede la Corte Suprema de Justicia, donde se denunció una "persecución judicial" hacia los dirigentes sociales.

Juan Carlos Alderete cuestionó al Poder Judicial y señaló que "existe una connivencia con algunos multimedios y periodistas que producen linchamientos mediáticos". "Nos dan un tratamiento desproporcionado, nos tratan como si fuésemos una organización terrorista", afirmó.

Respecto a la movilización convocada por la CGT para el próximo 17 de agosto desde el Obelisco hacia la Plaza de los Dos Congresos en rechazo de "la especulación económica" y en demanda de "soluciones claras", el diputado expresó: "Vamos a acompañar a la convocatoria de la CGT, como siempre lo hemos hecho, porque es el movimiento obrero".

LRA 53 San Martín de los Andes

Según los datos proveídos por el Ministerio de Turismo serían unos 47 mil los turistas que visitaron nuestra provincia durante la primera quincena de julio, lo que significa un ingreso estimado en 3300 millones de pesos.

Los destinos de nieve alcanzaron un promedio del 73% de ocupación con picos del 85% en el fin de semana pasado.

LRA 24 Río Grande

El Arquitecto Alberto Ibarra, Director General de Obras Sanitarias, destacó la puesta en funcionamiento de la Estación Elevadora del Casco Viejo de la Ciudad. La obra está ubicada en la intersección de la calle Obligado y Av. Belgrano y significó una inversión de 60 millones que fue financiada por el Gobierno nacional por medio del ENOHSA a través del programa “Argentina Hace”.

"Lo de ayer es una muy buena noticia para los riograndenses y fundamentalmente para los que viven en el casco viejo de la ciudad porque después de 30 años en que no se hacía ninguna obra de infraestructura en la zona; el Intendente Pérez tomo la decisión de avanzar en la mejora del sistema cloacal", sostuvo Ibarra.

También explicó que "la obra no solo comprendió la estación elevadora más el tendido del caño que va desde la Av. Belgrano y Obligado hasta Elcano donde está la estación Nº 1; sino que también hubo una readecuación de todo sistema eléctrico de las estaciones de ChacraXIII y Chacra IV".

LT 11 Concepción de Uruguay

Sobre el tema, Peretti, ex director de la Federación Agraria y productor agropecuario, dijo:

“A este golpismo debemos salir a enfrentarlo con mucho orden y cuidado, y con movilización popular en apoyo al Gobierno de Alberto y Cristina. Creo que la única que le devuelve la esperanza al pueblo es Cristina Fernández, además de tener confianza en nuestra fuerza y nuestro futuro”.

LT 12 Paso de los Libres

En referencia al esto, Giménez agregó: “Teniendo en cuenta la gravedad institucional que se está dando dentro de las instituciones de la República, en Corrientes se está utilizando al Poder Judicial como una herramienta para derivar opositores políticos, como lo que está ocurriendo en Mercedes con el intendente Diego Caram”.

LRA 1 Buenos Aires

El tren Sarmiento vuelve a prestar servicio hasta las ciudades bonaerenses de 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó tras siete años de parate.

Para concretar la reanudación del servicio se realizaron tareas de reacondicionamiento en las vías, refacciones edilicias y de iluminación en las tres estaciones, mejoras en la accesibilidad y desmalezamiento en los alrededores del recorrido.

LT 14 Paraná

Además, las compañías y las principales cadenas se comprometieron a triplicar el volumen de leche fresca y garantizar el abastecimiento, al tiempo que establecieron la conformación de una Mesa de Trabajo que será coordinada por la Secretaría de Comercio Interior.

En tanto, los empresarios lácteos ponderaron el entendimiento alcanzado con el Gobierno nacional, al que consideraron “inédito”, y llamaron a “continuar con el trabajo en conjunto con todos los actores del sector”.

LRA 7 Córdoba

LRA 7 Córdoba

Treber señaló que las medidas para captar el dólar turista son válidas, aunque las consideró insuficientes, al tiempo que señaló que el problema de fondo “es el modelo productivo de saqueo y concentración”.

LT 14 Paraná

Ramos Padilla se refirió al rol que ocupa la Corte Suprema de Justicia, afirmando: “Tenemos que tomar nota de que hay uno de los poderes del Estado que está cooptado por una mafia”.

Luego, el camarista cuestionó los dichos de Carlos Rosenkrantz, uno de los miembros de la Corte, quien dijo: No hay que reconocer un derecho cuando hay una necesidad, señalando: “Un juez que dice eso genera un clima que nada tiene que ver con la paz social”.

LT 12 Paso de los Libres

Díaz participó el Encuentro provincial por la Democracia, tras lo cual fustigó a la dirigencia de ECO-Cambiemos y la utilización de la justicia para perseguir y encarcelar dirigentes opositores, expresando: "Cuando a ellos le sirve, con un papelito te meten preso".

LT 14 Paraná

Romero visitó los estudios de LT 14 Radio Nacional Paraná e hizo referencia a las declaraciones de Fabián Daydé, ex funcionario de Defensa Civil, sobre el humo en Rosario, indicando: “El gobernador Gustavo Bordet consideró que no debía estar cumpliendo función, porque en el combate del fuego no podemos andar dividiéndonos con los santafesinos. Por el contrario, debe ser un trabajo en conjunto”.

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado y doctor en Ciencia Política, docente, investigador y director de la consultora Observatorio Electoral, analizó la coyuntura del país, y dijo no saber "si otro gobierno se hubiera bancado lo que está pasando".

En ese sentido, señaló que se atraviesa una "crisis de tipo estructural, con graves problemas macroeconómicos, pese a que la actividad crece", y explicó que "se trata de la misma crisis que se repite desde los años 70 en adelante, con una complejidad fiscal y financiera muy fuerte", a lo que se le suma ahora el contexto internacional por la guerra.

LRA 1 Buenos Aires

La Confederación General del Trabajo (CGT) y el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata repudiaron la convocatoria realizada por Rico a los militares ante la situación social y consideraron que su objetivo es "erosionar el sistema democrático".

"Frente a las irresponsables declaraciones emitidas por Aldo Rico, quien llamativamente a lo largo de su carrera ocupó varios cargos públicos, la CGT rechaza y repudia sin miramientos esta y otras expresiones cuyo único objetivo es erosionar nuestro sistema democrático", indicó la central obrera en un comunicado difundido por Twitter por uno de sus titulares Héctor Daer.

LRA 1 Buenos Aires

El filósofo hizo un relevamiento de la situación económica y social del país, y apuntó a los “mercados” y los poderes económicos.

“Es un momento donde no hay canales de diálogo, no funciona así con los poderes económicos que son inclementes. Siempre doblan la apuesta a todas las medidas del gobierno”, expresó y agregó: “No sirve si no se toman medidas que tengan impacto”.

En ese sentido, manifestó que “hay sectores que solo buscan debilitar al gobierno" y, entre ellos, enfatizó que la oposición actúa como "una correa de transmisión de los intereses de los grupos económicos concentrados. Defienden los intereses de los grandes exportadores, las grandes cerealeras o los medios de comunicación”.

LRA 13 Bahía Blanca

La diputada provincial Natalia Dziakowski dijo que “no estoy de acuerdo, yo que soy profesora de Ciudadanía y Política no podría trabajar ciertos temas. Cómo hablar, por ejemplo, del 25 de Mayo sin una mirada política”.

La legisladora por la Sexta Sección Electoral se refirió a la ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca que propone pedirle al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que articule los recursos necesarios para instrumentar mecanismos que brinden la posibilidad de efectuar denuncias de actos y/o situaciones de adoctrinamiento en establecimientos educativos del territorio bonaerense, impulsada por las concejalas Valeria Rodriguez (Avanza Libertad) y Soledad Martínez (Juntos).

LRA 17 Zapala

La dirigente del Partido Obrero disertó en el 28° Congreso de la izquierda bajo la consigna “Por una salida de los trabajadores a la crisis. Por un movimiento popular con bandera socialista”. “Esta situación es insostenible”, expresó Jure.

LRA 2 Viedma

La funcionaria informó que junto con su equipo de trabajo recorren diferentes instituciones de Viedma para colaborar con los vecinos que necesiten ayuda para inscribirse en la segmentación energética.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en economía respondió dudas a los oyentes acerca de la inscripción al formulario de usuarios de luz y gas de cara a la continuidad de la percepción de los correspondientes subsidios.

Pozzo recordó que se dio la posibilidad desde Anses de asistir a los usuarios que no puedan completar los requisitos online, y que pueden pedir un turno para hacerlo en la web de dicho organismo.

LRA 26 Resistencia

Referente al tema, la legisladora sostuvo: “Viene de la mano del alivio fiscal a nivel nacional, que prevé que los monotributistas están exentos de pagar impuestos. Esta modificación rige desde el 1° de julio y acá en el Chaco, como tenemos un régimen simplificado provincial similar al monotributo, vimos la necesidad de que también estén exentos, siempre que estén relacionados con Nación”.

LRA 42 Gualeguaychú

En noviembre, la empresa frigorífica de Gualeguay sufrió un incendio que destruyó gran parte del edificio. En tanto, Eduardo Denoni, gerente General de Soychú, anticipó que desde hace dos meses están regularizando la producción, la cual ya se encuentra operativa en un 90 %.

LRA 6 Mendoza Quino

Sobre la temática, Salvador Femenía, vocero de la Cámara de Empresarios Mendoza (CAME),

expresó: "Esperamos señales claras del Gobierno", y luego se refirió a la necesidad de acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición”.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) dio detalles sobre el nuevo régimen de segmentación de subsidios energéticos y destacó: "Es bastante buena la recepción, estamos logrando que la gente se inscriba para mantener su subsidio. Cada día se inscriben más".

Santiago Yanotti señaló que "el nuevo cuadro tarifario empezará a regir a partir de agosto y la factura llegará después de medir los consumos" y subrayó: "La prioridad del Gobierno es que quienes necesiten el subsidio lo tengan".

En ese marco, recordó que el decreto sostiene que "quien no solicita el subsidio, lo pierde" y expresó que "los salarios le seguirán ganando a las tarifas para que las familias puedan ir recuperando capacidad de consumo".

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Economía, Silvina Batakis, encabezó ayer una nueva reunión del gabinete económico y luego trascendieron dos medidas que tienen que ver con los turistas y las divisas para importaciones.

“Todavía no tengo precisiones, pero con respecto a un dólar especial, con un valor diferencial para liquidar divisas para los que venden cereales sería un problema para la fijación de precios de los alquileres, a quienes le compramos el maíz y la soja”, opinó Sebastián Trossero.

A su vez, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, señaló que una decisión así sería “para una parte del sector, la que tiene el lobby más fuerte, como una medida positiva”.

LRA 1 Buenos Aires

La producción de acero crudo creció 4,1% durante el primer semestre del año con respecto al mismo período del 2021, al superar los 2,3 millones de toneladas, impulsada principalmente por los sectores de maquinaria agrícola, industria automotriz, energía y construcción, según el último informe elaborado por la Cámara Argentina del Acero.

En junio, la producción de acero crudo sumó 463.600 toneladas, lo que significó un incremento del 15,8% interanual y 3,7% intermensual.

"El crecimiento de junio se explica en parte por la regularización de las instalaciones productivas de acero, luego de un mes con paradas técnicas programadas", señaló la cámara en un comunicado.

Por su parte, la producción de hierro primario en el sexto mes de 2022 fue de 268.700 toneladas, resultando 10% mayor a la de junio del 2021 y 18,3% inferior a la de mayo pasado.

LRA 1 Buenos Aires

Aníbal Jáuregui habló de “Medio siglo entre tormentas. Fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina (1948-2002)”, el libro del cual es coautor junto a Daniel Heymann y Pablo Gerchunoff.

Además, hizo énfasis en el carácter interdisciplinario del libro: “Es de historia y economía; así, cada capítulo fue compuesto por un historiador y un economista, tratando de que haya un diálogo entre las ciencias”.

Y se refirió a la “gratificación” del trabajo colectivo realizado: “Tengo una sensación de gratificación por el trabajo que hicimos. Fuimos 23 autores que funcionamos como un seminario interno con el mismo objetivo”.

LRA 1 Buenos Aires

El coordinador del Instituto para la Producción Popular (IPP), y expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), analizó la marcha de la economía, y puso el acento en el contrabando de granos y la comercialización ilegal de dólares: "No estamos usando la ley a favor de la ciudadanía", dijo.

Asimismo, consideró que el Gobierno debe "demostrar que cuenta con instrumentos tradicionales y no tradicionales", y posicionarse al frente de la discusión.

En ese sentido, Enrique Martínez propuso la creación de un fondo de "financiación de importaciones", donde "el Estado oficie de garante y los importadores aporten las divisas".

LRA 1 Buenos Aires

Esta mañana arribó la primera entrega de 2,7 millones de vacunas pediátricas contra el coronavirus del laboratorio Moderna. Es para comenzar la inmunización a niños y niñas entre seis meses y 3 años, y aplicar el refuerzo a la población de 3 y 4 años que recibió las vacunas de Sinopharm.

Luego de la llegada, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, brindó una conferencia de prensa donde resaltó la importancia de la iniciativa que tomó el país para comenzar con la inoculación en los más chicos.

"La Argentina se convierte en uno de los primeros países del mundo en incorporar a esta franja etaria a la estrategia de vacunación contra la Covid-19", aseguró ayer la cartera sanitaria en un comunicado de prensa.

LRA 6 Mendoza Quino

Andrea Falaschi, directora de Epidemiología y Gestión Integral de la Calidad en Salud de Mendoza, informó la llegada de un lote de la vacuna Moderna compuesto por 2.700.000 dosis que serán destinadas a la población de seis meses en adelante, mientras que un 4 % de ese total le corresponderá a Mendoza.

LRA 1 Buenos Aires

El director de la región Centro Cuyo de la Sociedad Argentina de Pediatría destacó el arribo de las primeras 2,7 millones de dosis del laboratorio Moderna procedentes de Estados Unidos que se completarán el próximo martes con la llegada de otras 700 mil vacunas que permitirán la cobertura de la población correspondiente a la franja de la primera infancia.

Tras señalar que "era el único grupo que había quedado desprotegido", Héctor Pedicino sostuvo que "los padres deben entender que las vacunas son muy importantes".

"Es una buena medida para evitar la enfermedad o la forma grave de la enfermedad, y al mismo tiempo evitar la circulación del virus", expresó.

Por otro lado, Pedicino manifestó que "ha habido discursos antivacunas que impactan mucho en las redes sociales" y agregó: "La utilización de los medios de comunicación y el franco diálogo con los padres, puede hacer que esas dudas se disipen, porque las vacunas son seguras y eficaces".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Desconcierto total hay entre los trabajadores de UPCN debido a que este lunes, en el regreso a clases, debe incorporarse una hora más a la currícula en las escuelas públicas de la provincia, ya que aseguran que no hay comunicación respecto a cómo va a implementarse. “Nos sorprende llegar al viernes y no tener la posibilidad de comunicarle a los trabajadores, no solamente cuántos son sino cuánto van a percibir, que es importante. Cuando te extienden una hora de trabajo tenés que tener la previsión de saber cuánto vas a percibir, lo que hoy no tenemos y es lamentable y que no tengamos esa comunicación y el diálogo suficiente con las autoridades del Ministerio de Educación. A varios periodistas les preguntamos si tenían la información de a qué escuela le correspondía quedarse una hora más y no la tenemos. Creemos que esto se debería haber trabajado de otra forma, esperamos de parte del Ministerio de Educación la comunicación a las escuelas de que se incorporan una hora más, que es un 25% más de trabajo”, se quejó Francisco Osorio, secretario de Negociación Colectiva de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación).

LU 23 Lago Argentino.Calafate

En 1983, durante el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se estableció el 22 de julio como el “Día Internacional del Trabajo Doméstico”, con el fin de poner en valor las tareas domésticas y de cuidados que llevan adelante, en la mayoría de los casos, las mujeres en sus hogares. Y también visibilizar el grado de informalidad y precariedad de dichas tareas.

Es por eso que dialogamos con Estrella Cortés, la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA).

Desde ese sindicato celebraron la extensión del plazo de la moratoria previsional para las mujeres, a fin de que puedan acceder al beneficio de la jubilación, pero también afirmaron que vienen peleando para que haya una ley que permita la jubilación de las mujeres con 60 años de edad. De alguna manera, ellas ven que las extensiones que se vienen dando son un parche a la resolución definitiva de un problema histórico, como lo es informalidad de los trabajos que ellas realizan.

LRA 13 Bahía Blanca

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Ariel Piangatelli, dijo que “como siempre, esta gente se niega a compartir las utilidades con quienes las generan que son los trabajadores”.

El gremialista habló sobre la paritaria con los dueños de los campos que vence en 8 días y de la cual no han recibido respuesta de la Mesa de Enlace (en la que están todas las entidades agropecuarias), según lo que manifestó.

Piangatelli detalló que un peón cobra alrededor de 64 mil pesos de bolsillo y denunció otras situaciones que suceden en los campos como “que los dueños no dejen que los hijos de los peones vayan a la escuela… Es difícil de digerir”.

LRA 9 Esquel

Daniel Murphy, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), confirmó la medida de fuerza y señaló cuáles son los reclamos del sector.

LRA 25 Tartagal

Representantes de los principales gremios docentes de la provincia rechazaron la propuesta del gobierno. "Solicitamos una recomposición salarial acorde a la inflación", expresó la referente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta.

LRA 52 Chos Malal

El artista Galo Lago participó en el Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional. "Estoy muy contento de participar como solista, siempre tuve bandas y toqué con muchos amigos en Chos Malal", dijo el músico.

LRA 1 Buenos Aires

A los 57 años moría en la ciudad mexicana de Cuernavaca el escritor argentino Manuel Puig, autor de ocho grandes novelas, entre ellas “Boquitas pintadas” (1969), llevada al cine por el director Leopoldo Torre Nilsson en 1974. Fue fundador del Frente Liberación Homosexual.

Nacional DOC

Una serie de podcast dedicados a quienes forman parte de la historia reciente de nuestra música.

Dividida en tres episodios, la serie repasa su vida y obra desde su infancia hasta su fallecimiento en julio de 2021.

LRA 42 Gualeguaychú

“De Gualeguaychú a Malvinas” es un documental audiovisual impulsado desde el Museo de la Memoria Popular de la municipalidad de Gualeguaychú, el cual registra las historias de los veteranos y los familiares de los caídos en la guerra de Malvinas pertenecientes a la ciudad.

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Rodríguez Bodart conversó con la cantante Amelita Baltar acerca de su vuelta al escenario el próxima viernes y sábado, cuando presente el concierto “Envuelta en Tangos” en el Club Social Cambalache del barrio porteño de San Telmo.

La notable intérprete de 81 años, ofrecerá dos funciones en donde cantará junto a intérpretes con quienes ha compartido el escenario por más de 20 años, en un show con contenido exclusivo de su material compuesto con Astor Piazzolla.

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a Luis Camera, médico infectólogo y asesor presidencial sobre la situación sanitaria del país ante la Viruela del mono: Cuales son los síntomas, ¿Debemos preocuparnos por algunos casos en el país?

Un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a reunirse con el fin de decidir si declara como emergencia de salud pública de alcance internacional al brote de viruela del mono, lo que implicaría colocar el tema en el nivel máximo de alerta sanitaria.

LRA 42 Gualeguaychú

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, firmó el convenio para la ampliación de las horas de clases en la provincia, sistema que comenzará a funcionar a partir de agosto próximo, mediante el cual 188 escuelas de jornada simple pasarán a sumar una hora más de clase.

Tras esto, Marta Irazabal, directora Departamental de Escuela, indicó que la puesta en práctica de las jornadas ampliadas “será una prueba piloto”.

LRA 6 Mendoza Quino

El movimiento ´Nuestra América´ emitió un comunicado repudiando la fake news surgida desde diario Los Andes, la cual anunciaba un próximo estallido social, más el pedido de alimentos de organizaciones sociales en supermercados de Mendoza, agregando que, según el multimedio, esas expresiones y acciones habrían partido del Frente Patria Grande.

Gastón Donato, integrante de ´Nuestra América´, explicó que son medios sostenidos por la pauta oficial del gobierno de Mendoza con intereses desestabilizadores, agregando: "Sacamos el comunicado porque no vamos a ser funcionales a eso".

LV 4 San Rafael

Sat dijo que a pesar de la situación económica, “nos ha sorprendido la impresionante temporada turística que se está viviendo en San Rafael”.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador porteño por el Frente de Todos afirmó que "hay una connivencia" entre el gobierno porteño y las empresas Dakota y BRD, encargadas del acarreo en la ciudad de Buenos Aires.

Tras señalar que la licitación se encuentra vencida desde el año 2001, Juan Manuel Valdés precisó que "en diez horas de trabajo pagan el canon de todo un año".

Las empresas encargadas de este servicio levantan 345 autos por día a 6.500 pesos por cada auto. En 2021 las empresas reportaron ganancias por 547 millones de pesos y pagan un canon de 55.000 pesos mensuales.

LRA 1 Buenos Aires

Dos jóvenes argentinos de 25 años fueron seleccionados entre los 50 mejores estudiantes del mundo y compiten por 100.000 dólares por sus logros académicos y emprendimientos que los llevaron a ser distinguidos entre 7.000 postulantes que participaron del Global Student Prize 2022 de Chegg.org.

Se trata del estudiante de Geología en la Universidad Nacional del Comahue, Axel Córdoba; y de Nicolás Monzón, oriundo de la localidad bonaerense de Quilmes, quien cursa dos carreras, Ingeniería en Informática, en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y Matemática, en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En diálogo con Silvia Batcher y Luisa Valmaggia, Monzón contó cómo vive la experiencia y cómo es ser estudiante en la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El yaguareté, declarado Monumento Natural de Argentina, es una especie en peligro de extinción, víctima de la caza ilegal y la pérdida de hábitat, entre otras amenazas. A principios de siglo XX su hábitat alcanzaba hasta la Patagonia argentina, pero desde entonces su distribución se redujo un 95 %. La periodista Viviana Copello, desde LT12 General Madariaga, Paso de los Libres, ofreció detalles del nacimiento de estos dos ejemplares en libertad que, tras 70 años de ausencia, vuelve a formar parte del hábitat natural de la provincia de Corrientes.

LRA 24 Río Grande

La licenciada se refirió a la implementación de la Ley Olimpia, un proyecto presentado en Diputados para tipificar como delito la difusión no consentida de imágenes sexuales. "Hace una semana se presentó una propuesta para poder implementar en Río Grande la ley", sustuvo Ruth Catá.

LRA 57 El Bolsón

Representantes de las 18 seccionales de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) se reunirán el próximo viernes, analizarán el acta del último encuentro paritario y resolverán si las clases se reanudan en forma normal en Río Negro.

LRA 21 Santiago del Estero

Luisa Paz perteneciente a la asociación de travestis, transexuales y transgéneros, se refirió al decreto nacional 476/21 que cumple un año e hizo posible la entrega de los primeros DNI y pasaportes para personas no binarias, un hecho histórico en el reconocimiento del derecho a la identidad de género en nuestro país y en toda la región.

LRA 14 Santa Fe

Más de 5.000 personas se congregaron en las calles centrales de la capital de Paraguay donde se realizó la Parada del Orgullo LGBTI+ donde exigieron derechos como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.

Causas urgentes dialogó con Paloma Vera, Director Ejecutivo de la organización SomosGay quien, en primera instancia, manifestó su agradecimiento a los medios de comunicación por difundir esta lucha que día a día crece de forma exponencial. Al respecto de las consignas bajo las cuales se realizó esta marcha, Vera expresó “con el matrimonio igualitario queremos garantizar los mismos derechos que tienen las personas heterosexuales”.

LT 12 Paso de los Libres

Lindstrom habló de la ley de Paridad de Género en Ambitos de Representación Política, recordando que en nuestro país son tres las provincias no cuentan con una legislación que la garantice: Corrientes, Tierra del Fuego y Tucumán.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El plantel de Atlético Tucumán está confiado en seguir en la racha de victorias que lo mantengan en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Profesional y que de paso se aleje cada vez más de los puestos del descenso. El próximo rival será Independiente, equipo al que visitará este sábado, a las 18. “Los veo muy bien (al plantel), con ganas de ganar y veo un porcentaje alto para ganar, así que voy con fe y con tranquilidad. Vamos a tener a dos grandes (jugadores) que influyan en este equipo, por alguna razón pueden haber algunos cambios, se nota, se ve y se percibe y eso es bueno y muy necesario. De los jugadores que se pueden destacar están el número 26, el 8, el 31, el 37 y el 7. Tengamos una energía de que vamos a ganar y que así sea”, avisó el psíquico José Luis Caínzo.