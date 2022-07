"El Gobierno tiene que actuar de acuerdo a la necesidad de las mayorías"

El filósofo y asesor presidencial, Ricardo Forster, hizo un relevamiento de la situación económica y social del país, y apuntó a los “mercados” y los poderes económicos.

“Es un momento donde no hay canales de diálogo, no funciona así con los poderes económicos que son inclementes. Siempre doblan la apuesta a todas las medidas del gobierno”, expresó y agregó: “No sirve si no se toman medidas que tengan impacto”.

“Estamos en un momento que hay que tomar el toro por las astas”

En ese sentido, manifestó que “hay sectores que solo buscan debilitar al gobierno" y, entre ellos, enfatizó que la oposición actúa como "una correa de transmisión de los intereses de los grupos económicos concentrados. Defienden los intereses de los grandes exportadores, las grandes cerealeras o los medios de comunicación”.