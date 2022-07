UPCN reclama conocer cuál será la recomposición salarial por la hora extra

Desconcierto total hay entre los trabajadores de UPCN debido a que este lunes, en el regreso a clases, debe incorporarse una hora más a la currícula en las escuelas públicas de la provincia, ya que aseguran que no hay comunicación respecto a cómo va a implementarse. “Nos sorprende llegar al viernes y no tener la posibilidad de comunicarle a los trabajadores, no solamente cuántos son sino cuánto van a percibir, que es importante. Cuando te extienden una hora de trabajo tenés que tener la previsión de saber cuánto vas a percibir, lo que hoy no tenemos y es lamentable y que no tengamos esa comunicación y el diálogo suficiente con las autoridades del Ministerio de Educación. A varios periodistas les preguntamos si tenían la información de a qué escuela le correspondía quedarse una hora más y no la tenemos. Creemos que esto se debería haber trabajado de otra forma, esperamos de parte del Ministerio de Educación la comunicación a las escuelas de que se incorporan una hora más, que es un 25% más de trabajo”, se quejó Francisco Osorio, secretario de Negociación Colectiva de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación).

