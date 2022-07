Comunidades mapuche piden traslado de piletas de residuos cloacales

Pety Piciñam, integrante del Lof Puel Pvjv de la Confederación Mapuce de Neuquén, explicó que piletones de tratamientos de residuos cloacales funcionan sin control ni tratamientos en cercanía a comunidades mapuche y loteos sociales por lo que exigen el traslado de dichos socavones y la remediación del lugar. Piciñam dijo que no fueron consultados en ningún momento aunque aclaró que el ahora, ante el reclamo, el dialogo está abierto con la Municipalidad. “Es un enorme piletón de 200 metros por 400. Nosotros no fueron consultados, ni tampoco los vecinos y las vecinas. Recién nos enteramos cuando pusieron un cartel después de construida la obra. Seguimos apostando al dialogo con el municipio. Nos acercaron uniforme que no contempla un informe de impacto ambiental” expresó Piciñam.

La Pastoral Social de la Diócesis de Neuquén y miembros de la Asamblea por los Derechos Humanos, también expresaron su preocupación por la instalación de las piletas de oxidación en cercanías a las comunidades y los loteos sociales y también por el desborde de una antigua pileta de oxidación cercana.

Las organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos piden el traslado de piletas de residuos y la remedición de la tierra en la que se proyecta la urbanización próxima de loteos sociales.