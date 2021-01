Diario de Radio Nacional 22/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – MARTIN GUZMAN: “Tenemos una economía que lleva cuatro meses en recuperación”

Paso de los Libres – NICOLAS TROTTA-GUSTAVO VALDES: Confirmaron que habrá clases presenciales

Buenos Aires – ANDRES DERMECHKOFF: “La modalidad dependerá de la situación epidemiológica”

Buenos Aires – RICARDO QUINTELA: “El Presidente plantea una política federal en serio”

Jujuy – ISOLDA CASINA: “El 17 de febrero comenzarán las clases presenciales en Jujuy”

Buenos Aires – MARIA GUTIERREZ: “Somos los primeros en querer estar en la escuela”

Paraná – Incremento de beneficio: La Tarjeta ALIMENTAR aumentó su monto un 50%

Concepción del Uruguay – JOSE LUIS GIOJA: “Hay que levantar la bandera de la unidad”

Catamarca – MAURO CIPOLLETI: “Hay ciertas similitudes entre Biden y Fernández”

Buenos Aires – Radio Nacional: Creación del Area de Pueblos Originarios

Buenos Aires – A 71 años de su nacimiento: Programa especial en homenaje a Spinetta



Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El ministro Martín Guzmán aseguró que la economía argentina “lleva cuatro meses en recuperación” y afirmó que el presupuesto nacional “debe ser el corazón de la estrategia” para el crecimiento.

“La ley de Presupuesto para el 2021 debe ser el corazón de la estrategia económica para la recuperación, debemos construir una cultura más profunda de planear”, dijo Guzmán durante una visita a la provincia de Chaco.

LT 12 Paso de los Libres

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmaron que habrá clases presenciales en el distrito del litoral.

Luego, Valdés informó sobre el convenio que firmó con Trotta, y dijo que “se hará un gran esfuerzo para que se inicien las clases presenciales”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación de San Luis, Andrés Dermechkoff, señaló que por decreto la fecha de inicio de clases es el 1 de marzo y aclaró que “la modalidad dependerá de la situación epidemiológica que habrá a fines de febrero, por lo que podría ser presencial totalmente, dual o virtual”. En el Servicio Informativo, destacó la visita del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y resaltó que “el trabajo conjunto que se está haciendo entre Nación y las provincias es muy importante”. “El acompañamiento que sentimos es muy grande”, declaró. En tanto, anticipó que “en febrero llegarían las vacunas para el sector docente”.

LRA 1 Buenos Aires

Quintela destacó la firma del Acta de Adhesión de La Rioja al programa federal Casa Propia, que prevé la construcción de 900 viviendas para este año en toda la provincia, con una inversión nacional que superará los $3.100 millones. En Verano 2021, precisó que “el déficit habitacional registrado es de 18 mil familias que demandan una vivienda” y expresó: “Estamos procurando recuperar tiempo perdido”. En ese sentido, destacó que “el Presidente plantea la necesidad de tener una política federal en serio” y señaló que hay que desarrollar el Norte Argentino: “Las asimetrías son muy marcadas entre la región Norte con la región Centro y la Patagonia”, sostuvo.

LRA 22 Jujuy

Casina afirmó que “con el objetivo del bienestar emocional, el 17 de febrero comenzarán las clases para la primaria y el 22 para las secundarias. La regla va a ser la presencialidad en las escuelas, y aquellos que tengan más de 15 chicos se dividirán en dos grupos que asistirán día hábil de por medio. En tanto, los que tengan menos de esa cantidad irán de lunes a viernes. La vuelta a clases es obligatoria, con excepción de quién tenga un síntoma corroborado por el Comité Operativo de Emergencia”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la ratificación del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el comienzo de las clases presenciales el 17 de febrero, los sindicatos continúan con inquietudes. “Claramente la situación de diciembre no es la misma que hoy con los contagios. Nos quedan interrogantes y dudas como el tema del transporte, también hablaron de burbujas que cuando se hizo con 10 niños no funcionaron”, declaró María José Gutiérrez, secretaria del nivel inicial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

En esa línea, la docente resaltó que, si en estos días se garantizan las “condiciones de salubridad en las escuelas”, los educadores son “los primeros en querer estar en los colegios”. “El año pasado tuvimos que pedir un amparo para que den elementos de higiene”, contó y agregó que también tiene que estar adecuada la situación edilicia para que puedan tener a la cantidad de alumnos que requieren las autoridades porteñas.

LT 14 Paraná

La Tarjeta ALIMENTAR que otorga el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo, aumentará un 50% su monto actual debido al incremento en el precio de los alimentos sucedido durante 2020.

De este modo, una vez que se oficialice la suba, a los titulares de la AUH con un hijo se les acreditarán 6 mil pesos, y a quienes tengan dos hijos o más se les acreditarán 9 mil pesos.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Es un muy buen signo que el presidente de la Nación sea quien presida esa lista de unidad”, expresó José Luis Gioja, diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del Partido Justicialista.

Luego, Gioja sostuvo que “hay que levantar más que nunca la bandera de la unidad”, tras recordar que el Justicialismo debería haber renovado autoridades en 2020, hecho que no sucedió por la pandemia.

LRA 27 Catamarca

Cipolleti se refirió al impacto que podría tener la presidencia de Biden en la Argentina, diciendo que “es una incógnita, pero se espera que el nuevo presidente retome la agenda estadounidense logrando una política más consensuada que la de Trump. Argentina puede convertirse en un aliado clave, porque hay ciertas similitudes en cómo entienden la política internacional Biden y Fernández, por ejemplo en la agenda climática”.

LRA 1 Buenos Aires

Radio Nacional inauguró las actividades de su nueva Área de Pueblos Originarios.

Surgida de la inquietud de compañeros comunicadores de diversas emisoras de Radio Nacional, que se ocupan de la difusión de la temática, el área buscará visibilizar y poner en la agenda informativa las problemáticas de nuestros pueblos originarios.

La coordinadora del Área, Sandra Ceballos, celebró la iniciativa en una entrevista para la Comarca Andina.

LRA 1 Buenos Aires

Mañana se celebrará un nuevo Día del músico argentino en conmemoración del nacimiento de Luis Alberto Spinetta.

Coronavirus

LRA 53 San Martín de los Andes

Se intensificaron los controles conjuntos ante el creciente número de casos positivos de coronavirus que hasta el día de hoy ya provocó 31 muertes. “Necesitamos colaboración de todas las instituciones y de la comunidad porque estamos con una situación sanitaria desbordada”, asumió Sánchez.

LT 11 Concepción del Uruguay

Barboza se refirió a la situación sanitaria de Concordia, expresando que “cerramos el año anterior y empezamos este con un número muy alto de casos, que son cerca de 200”, y luego indicó que el Comité Operativo de Emergencia (COE) se reunirá para evaluar nuevas medidas.

LRA 22 Jujuy

Morales se refirió a la situación sanitaria de Jujuy, a los operativos preventivos que están realizando para evitar la multiplicación del COVID-19 y a las restricciones vigentes en localidades provinciales.

“No hay un crecimiento del COVID-19 en el área metropolitana. Estamos en un promedio de 35 o 40 casos diarios en la provincia, con lo cual no podemos afirmar que estamos en la segunda ola. A nivel país se anunció el inicio de la segunda ola, pero acá no lo sabemos. Veremos cómo reacciona la situación en las próximas semanas y no tomaremos medidas drásticas”, indicó el mandatario.

LRA 53 San Martín de los Andes

El exdirector del hospital de San Martín de los Andes, quien se recuperó de coronavirus, hizo un llamado a la reflexión sobre las graves consecuencias que generan los actos de irresponsabilidad en el cuidado frente a la pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

La campaña de vacunación continúa en toda la Argentina, ayer el Presidente, Alberto Fernández, recibió la primera dosis de la Sputnik V en el Hospital Posadas. En cuanto a la Provincia de Buenos Aires, Lucas Ghi, intendente de Morón, contó que en su distrito “el objetivo es vacunar a 116 mil personas”. Entre las cuales están los trabajadores sanitarios; mayores de 60 años; docentes; personal de seguridad; y quienes tienen una patología previa.

Política

LRA 4 Salta

Cómo será la reunión entre el Gobierno provincial y sectores estatales para conversar sobre las paritarias para recomposición salarial en pos de compensar la inflación del año pasado.

LRA 18 Río Turbio

La gobernadora de Santa Cruz estuvo en el Centro de Salud N° 9 para conocer las instalaciones e interiorizarse sobre los servicios que se brindan a la comunidad. Estuvo acompañada del Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez; el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; y de García.

LRA 23 San Juan

Algunos pobladores de distintos sectores se manifestaron con cortes de rutas y reclamos hacia las autoridades porque no rebieron ayuda aún y exigen la presencia de los intendentes. “Hablamos con los intendentes de forma permanente y el gobernador Uñac ha tenido varias reuniones. Vivimos un terremoto hace menos de una semana y las soluciones no pueden ser inmediatas; solicitamos paciencia”, dijo Gattoni.

LRA 21 Santiago del Estero

Detalles sobre inscripciones y requisitos para el programa REPRO II que el Gobierno Nacional amplió para las empresas de turismo y los clubes que están en situación económica crítica.

LRA 15 Tucumán

La provincia de Tucumán obtuvo un convenio con Nación para la urbanización de barrios populares y la construcción de centros de primera infancia. “Esto llevará etapas, se hará de manera progresiva, porque urbanizar un barrio requiere de un trabajo técnico con mucha seriedad en la ejecución de las obras”, dijo Yedlin.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en diciembre un aumento del 5,1%, lo que determina que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesite percibir ingresos por $ 22.680,97 para no caer en situación de indigencia, con lo que a lo largo de 2020 marcó una suba acumulada de 45,5%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En Radio país, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, se refirió a estos incrementos y señaló que “los precios de los productos alimentarios más baratos aumentaron más que la inflación y más que el promedio de los productos alimenticios en general”.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la pandemia de coronavirus, desde el 2 de enero hasta ayer 16 mil personas visitaron el Parque Nacional Iguazú, un promedio diario de 800 personas. En Verano 2021, la periodista de Radio Nacional Puerto Iguazú Noelia Villa describió los distintos atractivos turísticos que ofrece la provincia de Misiones y detalló cómo es el protocolo sanitario para ingresar al territorio.

LRA 57 El Bolsón

Ambas ciudades marcaron un 80% de ocupación durante la temporada de vacaciones de verano en medio de la pandemia de coronavirus con visitantes que provienen de provincias patagónicas y eligen los lagos como lugares de recreación.

LRA 5 Rosario

Cuál es la situación en las góndolas de importantes hipermercados de Rosario afectados por el faltante de marcas en algunos productos de primera necesidad como aceites, yerbas y mayonesas.

Laborales

LT 14 Paraná

El gobierno nacional decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo 2021.

La medida fue resuelta por la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus”, según informaron fuentes oficiales.

Sociedad

LRA 1 Buenos Aires

La pandemia de Covid 19, declarada en marzo de 2020, puso en debate muchos aspectos del sistema educativo. Entre ellos, visibilizó falencias estructurales del edificio escolar que, junto a otras, dificultaron la asistencia física a clases en la emergencia sanitaria y requieren ser atendidas a la hora de planificar la vuelta a la presencialidad del ciclo lectivo 2021.

Radio Nacional conversó con Margarita Trlin, arquitecta desde 1983 y responsable, entre 2005 y 2010, del Programa Nacional 700 escuelas, en la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación de la Nación.

Además de trabajar en el estudio Cabrera Trlin, en la provincia de Entre Ríos, es Profesora de Proyecto Arquitectónico en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, provincia de Santa Fe.

Trlin es también Directora de la Especialización en Proyecto, planificación y gestión de arquitectura para la educación de la universidad citada y Secretaria de investigación y Relaciones Internacionales de FADU-UNL.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Ante la escasa venta de pesajes, en medio de la pandemia de coronavirus, la salida de La Trochita, programada para el 23 de enero, se pospuso para el día 30. La excursión será entre Jacobacci y Ojos de Agua.

LRA 14 Santa Fe

Según estudios realizados, los peces no murieron por herbicidas sino por la bajante profunda del agua, que se sumó a la poca lluvia y a las altas temperaturas. El resultado detectó tres herbicidas y un fungicida, pero según Borra no fueron causantes de la mortandad de los peces.

LRA 24 Río Grande

“El cerebro se alimenta de glucosa que la obtiene de los carbohidratos que aportan la energía y al dejar de consumirlos el cuerpo sigue buscando esa energía y la saca del glucógeno que se encuentra en los músculos por lo que reduce la masa muscular y se produce una deshidratación”, dijo Ibarra.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

Ariel Pérez es el chef ejecutivo del Hotel Llao Llao y se refirió al comportamiento de los comensales en el marco del éxito de MasterChef y la exposición de los platos en las redes sociales: “Hay que ser riguroso con todo porque es una experiencia la gastronomía, hoy la gente es mucho más exigente porque compara y hay que estar atrás de todos los detalles”.

El lugar abrió en noviembre, aseguró que están con una buena ocupación y que cumplen con los protocolos sanitarios correspondientes.

Su trabajo en la gastronomía comenzó hace más de 20 años, aunque también es técnico mecánico. Tras la pasión por la cocina que le inculcaron sus abuelas, se anotó en la escuela de cocina y finalmente terminó en uno de los lugares más consagrados del país.

LU 23 Lago Argentino Calafate

Una semblanza sobre el músico Luis Alberto Spinetta quien mañana hubiese cumplido 71 años. En su memoria se conmemorará el Día Nacional de Músico, tal como sucede desde 2015, y el locutor José Baéz rememora anécdotas del concierto que brindó el exlíder de Almendra en Río Gallegos en 1981.

LRA 57 El Bolsón

Detalles de la presentación de Las Octetas en el Centro Cultural Eduardo Galeano. El grupo de teatro representa a un coro en el que cada una de las integrantes es “muy especial” con temáticas particulares.

LRA 1 Buenos Aires

La tarde es de los que bailan dialogó con Sergio Galleguillo en el día de su cumpleaños, quien aseguró que “la música se volvió muy necesaria” para el público en la situación sanitaria que atraviesa la Argentina y el mundo.

En tanto, el artista riojano invitó a sus próximas presentaciones presenciales y con protocolos en Tucuman, Salta, Córdoba y Buenos Aires.

Además, adelantó que este 2021 presentará nuevo material discográfico.

LRA 26 Resistencia

Hasta el próximo domingo se realizará el Festival del Chamamé del Reencuentro de Puerto Tirol, el cual “será virtual y televisado, porque nos adaptamos a la pandemia y a sus complejidades”, explicó Walter Bordón, productor del evento.

“Tuvimos mucho trabajo y lo hicimos con el equipo de Chaco TV. Las actuaciones fueron grabadas y cada artista cumplió con todos los protocolos de seguridad e higiene, por lo cual adecuamos el escenario de la Casa de la Cultura”, finalizó Bordón.

LRA 26 Resistencia

Natalia, artista de Concepción del Uruguay que integra el Ranking Argentino de Canciones, expresó su alegría por participar del RAC, y recordó que “comencé desde muy chica y en mi familia siempre hubo instrumentos musicales. Estudié guitarra, incursioné en coros y pude participar en diversos festivales que se realizan en Entre Ríos”, aseguró la cantante.