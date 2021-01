El gobernador Morales afirmó que no se tomarán medidas drásticas en Jujuy

El Gobernador de la provincia Gerardo Morales dio una conferencia de prensa donde habló de la situación de Jujuy, los operativos que están realizando y las restricciones para evitar un rebrote de coronavirus en algunas localidades.

Morales explicó que “No hay un crecimiento en el área metropolitana. Estamos en un promedio de 35 o 40 casos diarios en Jujuy, con lo cual no podemos afirmar que estamos en la segunda ola. A nivel país se anuncio el inicio de la segunda ola. Acá no lo sabemos. Veremos cómo reacciona la situación en las próximas semanas. No tomaremos medidas drásticas, no vamos a cerrar el comercio ni la gastronomía, aún si levantará la curva, lo que viene es la convivencia con el coronavirus, la responsabilidad colectiva y social, y mantener las medidas fundamentales de higiene como ser el uso del barbijos, distancia y lavarse las manos, no hay medidas que sean más importantes que esas”.