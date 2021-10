Diario de Radio Nacional 20-10-21

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Es necesario repensar una nueva arquitectura financiera internacional"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: “No existe la crisis climática alejada de la crisis social y financiera”

LRA 1 Buenos Aires - ROBERTO FELETTI: “No puede suceder que el país sea rehén de un puñado de empresas”

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: "No habrá desabastecimiento"

LRA 1 Buenos Aires - LEANDRO SANTORO: "El acuerdo de precios es indispensable para garantizar el equilibrio social"

LU 4 Patagonia - FLORENCIA PAPAIANI: “El tren transpatagónico es una necesidad que tenemos”

LRA 1 Buenos Aires - ZULMA SANDOVAL: "Queremos saber la verdad y que vayan presos los culpables"

LU 4 Patagonia - VALERIA CARRERAS: “Macri solo demuestra su cobardía y desprecio a la justicia”

LRA 26 Resistencia - NESTOR ESPOSITO: ARA San Juan y el análisis de la situación judicial de MAURICIO MACRI

LRA 9 Esquel - Novedades en la causa: Espionaje ilegal a vecinos del No a la Mina y a pueblos originarios

LRA 13 Bahía Blanca - JOSE LUIS HENRIQUEZ: “Fue un momento de muchísimo caos”

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Otro macrista prófugo"

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: “El endeudamiento se usa para hacer obras, no para fugar capitales”

Nacional Folklórica - JOSE DABUSTI: Beatificación del Papa Juan Pablo I

LRA 1 Buenos Aires - FITO PAEZ: "Charly es uno de los grandes artistas de la historia del mundo"

LRA 8 Formosa - Residentes de Formosa y Clorinda: Adolescentes de 12 años recibieron la primera dosis de Pfizer

LV 4 San Rafael - SERGIO SARACCO: La pandemia que dejó el COVID. Trastornos de ansiedad y depresión

LRA 52 Chos Malal - LUIS PIANCIOLA: Hay circulación comunitaria de variante delta en Neuquén capital

LRA 1 Buenos Aires - FLORENCIA CARIGNANO: La eliminación de los cupos de ingreso al país "no es magia, es vacunación"

LT 11 Concepción del Uruguay - Segunda dosis: Las personas que aún no han sido citadas pueden concurrir sin turno

LRA 42 Gualeguaychú - Paso fronterizo: Habilitan Concordia-Salto como corredor seguro

LRA 42 Gualeguaychú - Paso fronterizo: Monitorean el paso con Uruguay y se espera una apertura total

LV 4 San Rafael - GUILLERMO DOCENA: “Estamos cerca de controlar la situación”

LRA 1 Buenos Aires - CAROLINA BARRY: "Se hace la Evita"

LRA 26 Resistencia - RODRIGO OCAMPO: “La oposición no se hace cargo de todo el daño que produjeron”

LU 4 Patagonia - SANTIAGO IGON: “El reconocimiento de Comodoro como capital alterna es un acierto”

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "El espía que condujo el odio"

LRA 43 Neuquén - CLAUDIO DOMINGUEZ: "El municipio volvió a ejecutar lotes con servicios"

LRA 54 Ing. Jacobacci - MARIA DONOSA y JOEL CORDOBA: Propuestas para las bancas del Concejo Deliberante

LT 12 Paso de los Libres - ANA ALMIRON: "Nosotros estamos orgullosos de éste proyecto político"

LT 12 Paso de los Libres - CAMAU ESPINOLA: “Nuestras propuestas son para que Corrientes sea parte del crecimiento”

LT 12 Paso de los Libres - En noviembre se unificará el pago: Tarjeta Alimentar y Asignación Universal por Hijo

LRA 11 Comodoro Rivadavia - JUAN PABLO LUQUE: "Estamos anunciando el futuro productivo de una región"

LRA 7 Córdoba - OSVALDO BASSANO: "Es una forma de avisar que se terminó la especulación con los precios"

LV 8 Libertador - GERMAN GOMEZ: El Frente de Todos votará contra el Presupuesto de Suárez

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN BURGOS: “Una medida necesaria para ordenar la economía”

LRA 1 Buenos Aires - PABLO VILLANO: La industria láctea pidió “analizar toda la cadena de valor”

LRA 1 Buenos Aires - DEOLINDA CARRIZO: “Achicar las brechas de desigualdad que hay en la ruralidad"

LRA 1 Buenos Aires - Post pandemia: La reactivación gastronómica

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente llamó a “construir un nuevo multilateralismo orientado al desarrollo de los países más vulnerables” al participar, a través de un mensaje grabado desde la Casa Rosada, en el segmento de alto nivel de la Cumbre de Finanzas en Común 2021, que se realiza en el marco de las actividades de la presidencia italiana del G20, previo al desarrollo de la Cumbre de Roma.

Fernández destacó la importancia de esta iniciativa “en momentos en que una triple crisis de pandemia, cambio climático y deuda golpea duramente a los países de renta media como Argentina”, así como la necesidad de “repensar una nueva arquitectura financiera internacional que brinde una respuesta multidimensional a estos problemas tan íntimamente relacionados”. “El rol y el nuevo dinamismo que la realidad impone sobre los Bancos de Desarrollo será clave para la reconstrucción de la post pandemia”, aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente de la Nación participó, a través de un mensaje grabado, de la 25º Conferencia Anual de la Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en la cual se debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta la región en el escenario global.

En el mismo, Fernández declaró: “América Latina y el mundo enfrentan los desafíos de un nuevo comienzo. O renacemos mejores o peores”.

"Debemos entender que no habrá justicia ambiental si no hay justicia financiera y social global. Este es el tiempo de la solidaridad", agregó.

“Esta solidaridad empieza por nuestra propia región, como debe ser. Por eso resulta auspicioso que la CAF, como banco regional, se haya propuesto como horizonte ser un banco verde, comprometido con el financiamiento creciente con políticas que ayuden a combatir el cambio climático”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Comercio Interior de la Nación aseguró que van a hacer cumplir la ley al respecto de la decisión que tomó sobre la fijación de precios de más de 1400 productos durante 90 días. En ese sentido, explicó: “Hubo aumentos del 10% y 25%, no hay una razón para que eso ocurra y eso termina por definir la intervención”.

“Es necesario caminar a un pacto social capital-trabajo”, dijo Roberto Feletti y agregó que la mayoría de las empresas no cuestionaron el acuerdo. “El grueso no plantea una envestida política en contra del programa”, completó el funcionario.

También remarcó que con esta decisión “no se está desmadrando los márgenes” de los referentes de los productos. En ese sentido, continuó: “Hay capacidad ociosa en las mismas, queremos asegurar una canasta diversa para el conjunto de los argentinos”.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz presidencial aseguró que "el Gobierno va a controlar el cumplimiento de los precios máximos en todos el país". También dijo que "esta medida no generará desabastecimiento"

"Estamos escuchando y respondiendo a lo que le pasa a la gente todos los días cuando va a hacer las compras. El objetivo es cuidar el nivel de frustración de esa familia que para comprar un producto tiene que dejar el otro", expresó Gabriela Cerruti.

LRA 1 Buenos Aires

El primer candidato a diputado del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires se refirió al acuerdo de precios que estableció el Gobierno, también a las elecciones y el comportamiento de la oposición. Aseguró que “la ultraderecha le termina construyendo la agenda a la derecha”.

Sobre la fijación de los montos de más de 1400 productos hasta enero, Leandro Santoro sostuvo que “es una decisión transitoria” en el marco de un proceso de negociación con la COPAL. “En los últimos meses se vieron aumentos de precios muy por arriba de lo que se indicaba”, agregó.

LU 4 Patagonia

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, se refirió a las obras prioritarias que se podrían haber realizado sin el “despilfarro” del gobierno de Mauricio Macri, expresando: “Surgieron necesidades como el tren patagónico, como el gasoducto patagónico, y esas obras que nombro tienen un valor, un costo. Esas obras valen aproximadamente 3.000 millones de dólares, que es el 3 % de la deuda que tomó Macri y la fugó en cuatro años. En la toma de deuda y en la fuga estaba la plata que necesitaba Chubut, los y las trabajadoras, los empresarios y las empresarias”.