La joven artista sanjuanina, Rocío Sol García Navarro, lanzó su primer videoclip "Discúlpame", un reaggeatón filmado íntegramente en la provincia de San Juan. En entrevista al aire de Volvimos Mujeres, en Radio Nacional San Juan, la cantante contó de qué se trata este proyecto musical y los desafíos por delante.

DESCARGAR

Rocío Sol es hija del destacado guitarrista Rolando García Gomez. Si bien hoy con 19 años lanza su primer material propio, la artista tiene una larga trayectoria: con 8 años Rocío actuó en la Noche Soberana de la FNS 2010 en el Centro Cívico, cantando Saludo a la bandera, y ese mismo año también en los festejos por el Bicentenario de la Patria, desde Ischigualasto, para todo el país. Interpretó el Himno Nacional en el acto inaugural del Estadio del Bicentenario junto a Daniel Ahún y en la gala por los 450 años de la Fundación de San Juan en el Auditorio Juan Victoria.

"En pandemia estaba trabajando en un negocio pero no iba nadie. Cuando me aburro, escribo. Ahí salió este tema. Me sentí cómoda haciéndolo pero no es que necesariamente me quiero dedicar al reggaeton para siempre", contó Rocío respecto al origen de esta canción que ya está disponible en todas las plataformas.

Además Rocío estudia la Licenciatura en actuación en la Universidad Nacional de Artes de Buenos Aires: "Quiero formarme en todas las áreas posibles, quiero tener para ofrecer lo más que pueda".