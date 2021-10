Hay circulación comunitaria de variante delta en Neuquén capital

En la mañana de Parte de Todo, dialogamos con el Mag. Luis Pianciola, asesor a cargo de las áreas de capacitación, desarrollo e investigación, magíster en Microbiología Molecular y Especialista en Microbiología Clínica del Laboratorio Central, de la provincia de Neuquén, quien nos comentó respecto a la circulación de la variante delta en Neuquén capital.

Desde el ministerio se lleva a cabo un programa de vigilancia semanal donde se detecta las variantes que están circulando y en qué porcentaje, fue a través de ella que descubrieron 6 pacientes infectados con la variante en el Laboratorio Central. En este sentido dijo: "Los seis pacientes detectados han evolucionado bien, varios de ellos están de alta, y algunos están en condiciones de estarlo en unos días. Todos estuvieron aislados en sus domicilios sin requerir de internación, con los controles telefónicos por casos leves."

El especialista luego señaló que dos pacientes de los seis, eran viajeros de países donde se conoce que había alto nivel de circulación de la variante delta, mientras que los otro 4 infectados, fueron detectados al azar, que no tenían antecedentes de viajes al exterior y no había fuente común de infección. "La conclusión es que estamos en presencia de los primeros indicios de circulación comunitaria del virus, al no poder en ninguno de los cuatro casos relacionar el caso presente, con el foco de contagio", expresó.

Por otro lado, hizo alusión a la importancia de vacunarnos, ya que nos protege de las formas más graves de la enfermedad y genera que se transite de forma mas benigna, esto no quiere decir que no pueda transmitirse. "Para no infectarse tenemos que seguir usando barbijo, evitar aglomeraciones, respetar el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, y todos esos cuidados que estamos teniendo desde el principio de la pandemia", cerró Pianciola.