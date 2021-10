ARA San Juan: análisis de la situación judicial de Mauricio Macri

“Hoy 20 de octubre la abogada querellante que representa a 5 de 7 mujeres presuntamente espiadas, solicitó la detención de Mauricio Macri y luego se conoció un pedido del abogado del ex presidente para que se corriera al juez Martín Bava, sin que se tenga resolución hasta el momento. Macri dijo que no están dadas las garantías de contar con un juez ecuánime y recusa a ese juez, diciendo que no es competente, eso es una trampa judicial, porque parte de la investigación se desarrolló en Mar del Plata, otra en Dolores, pero también en Comodoro Py, y pide que todo se junte en esta última, pero eso ya fue resuelto en Mar del Plata y no es nada más que una intención de demorar todo. Macri puede pedir una postergación y eso es lo que hizo, el juez podría ordenar medidas al respecto y si bien no tiene plazos, debe tomar una resolución”, dijo el especialista en temas judiciales de Radio Nacional Buenos Aires.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

El tapón y la rosca

Noelia Moreyra- Marcela Vaquer