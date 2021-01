Diario de Radio Nacional 20/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvarezza, dijo que pese a que las vacunas contra el coronavirus “son aprobadas en emergencia en todo el mundo”, hay que seguir “confiando” en ellas y ubicó a la Argentina dentro de los países que obtendrán mayor cantidad de dosis.

El ministro repasó el presente de las vacunas contra la Covid-19 en el mundo y sostuvo que “se está observando en Israel que el ensayo clínico de Pfizer no es el que se había prometido”. “En Israel observan que la eficacia de la vacuna de Pfizer no es la esperada. También hubo problemas con la de Moderna en California por efectos adversos. Son vacunas aprobadas en emergencia en todo el mundo, pero tenemos que seguir confiando en la vacunas”, apuntó.

LRA 1 Buenos Aires

El director de hospitales bonaerenses, Juan Sebastián Riera, se refirió a la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires y destacó que hubo una desaceleración en lo casos de contagios por coronavirus: “Hay una leve tendencia a la estabilización”, afirmó. En las últimas 24 horas, los casos de coronavirus en ese territorio ascendieron a 754.445 tras confirmarse 2.987 nuevos contagios. Al respecto, Riera precisó que “la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA es del 60%”. En Radio país, resaltó además que “empezaron con la vacunación de la segunda dosis de la Sputnik V” y remarcó que “hay muy buena adherencia por el personal de salud, lo que permite trabajar con mucha mayor seguridad”.

LT 4 Paraná

García informó que se registraron 71 casos nuevos de COVID-19, lo que representa el menor número de hisopados desde hace dos semanas, “dado que llegamos a tener 200 casos por día”, explicó el secretario.

“El problema no es que no tenemos camas, sino la cantidad de médicos enfermeros y terapistas para cubrir vacantes”, dijo García, y agregó que “el gran inconveniente es la escasez de recurso humano especializado para tratar a pacientes con COVID”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministro de Salud, Ginés González García, recibió en su despacho a diputados de la comisión de Salud para dar detalles sobre el programa de vacunación contra el covid-19. Aunque Juntos por el Cambio había pedido la reunión, finalmente decidieron no asistir. Allí el funcionario adelantó que hay contratos por más de 51 millones de dosis.

Por parte del Frente de Todos, Carolina Moisés, formó parte de dicho encuentro y declaró en Verano 2021: “Hay mucha certeza de que tenemos un plan de inmunización totalmente desarrollado y planificado, que usa al máximo todos los recursos”.

La diputada destacó que existe un sistema sanitario nacional que “está funcionando” y que “habrá disponibilidad de vacunas” ya que las negociaciones se tomaron con “mucho tiempo de anticipación” para garantizar el abastecimiento.

LT 12 Paso de los Libres

Hernán Álvarez, periodista correntino, informó que arribó a la provincia la segunda etapa del componente de la vacuna Sputnik V. Las mismas están destinadas al personal de Salud, que ya se ha colocado la primera dosis.

Con esta tanda de vacunas, Corrientes llegó a más de diez mil dosis de Sputnik V utilizadas para los trabajadores de la Salud de primera línea, a la espera de otra tanda de vacunas para comenzar su aplicación en la población de riesgo.

LRA 1 Buenos Aires

La doctora especializada en enfermedades psicosomáticas, se refirió a las emociones y sensaciones que las personas atraviesan en plena pandemia: “Tuvimos que en poco tiempo adaptarnos a cambios que a la humanidad le llevó años hacerlos”, expresó. En Verano 2021, explicó cómo viven este nuevo contexto tanto los niños como los adultos mayores. La docente de la Universidad de Buenos Aires sostuvo además que “es necesario aceptar la incertidumbre” y buscar situaciones placenteras y entretenimientos. En ese marco, resaltó que “por suerte esta pandemia nos encontró con redes sociales” y manifestó la necesidad de prepararse para un segundo encierro.

LRA 30 Bariloche

Cómo se desarrolla la campaña de vacunación para el personal de salud en la segunda dosis de Sputnik V con una alta adhesión del sector.

LRA 18 Río Turbio

El director del Hospital San Lucas confirmó una baja considerable en los contagios de coronavirus luego de una eficaz implementación de las medidas restrictivas.

LRA 7 Córdoba

Científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que participaron del desarrollo del primer test serológico rápido de anticuerpos de COVID-19 de origen argentino, aseguraron que el emprendimiento llevará una solución en salas barriales de primeros auxilios, guardias de hospitales zonales y otros centros del primer nivel de atención.

El director del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI), Sebastián Cavalitto, explicó que dentro de los test que se utilizan hay “dos grandes familias: los que detectan el virus, por ejemplo el PCR, y los que detectan los anticuerpos que genera el cuerpo para defenderse del virus”.

LT 14 Paraná

La localidad de Cerrito recibió esta semana dosis de la vacuna Sputnik V, y en este marco se vacunó al personal de Salud del Hospital José María Miranda. Claudia Picconi, directora del nosocomio, explicó que las dosis llegaron a la ciudad de manos de personal de Vacunación de Entre Ríos, y remarcó que la decisión de recibir las dosis es voluntaria.

LV 8 Libertador

Al referirse a la actualidad de la educación, Maffei dijo que “queremos una escuela sin negocios con la educación, porque el Estado debe generar igualdad”.

Luego, Marta agregó que “enseñar sin la intervención de los docentes es un absurdo”, al responder la consulta sobre la convocatoria a voluntarios en el caso de que docentes no se sumen a las tareas en este contexto de pandemia. “Queremos una presencialidad menos desigual”, sentenció finalmente la ex secretaria General de CTERA.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que las clases en dicho distrito comenzarán el 1° de marzo. En ese marco, la Subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, explicó que cerca de la fecha tendrán que evaluar en qué condiciones se puede hacer. “Será con la mayor presencialidad posible sin poner en riesgo a nadie”, aclaró.

También declaró que intentarán llegar a ese día con “la mayor cantidad posible de docentes vacunados”. En esa línea, brindó más detalles: “Probablemente no estén el 100% de los educadores con las dos dosis para ese momento, pero ya contar con el primer componente de la inmunización es distinto”.

LRA 1 Buenos Aires

El actual Presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, habló de las consecuencias que dejó el sismo en San Juan y adelantó que “con mucha aceptación” propusieron que el próximo mandatario del partido sea Alberto Fernández. “Esto debería darse el 21 de marzo”, completó.

El también diputado nacional declaró que esta decisión tiene el objetivo de “fortalecer el marco de unidad del Peronismo” y agregó: “Es fundamental para consolidar un gobierno que tiene mucho por hacer ya que debemos reconstruir a la Argentina”.

Gioja se refirió al sismo que afectó a dicha provincia el martes: “Siempre son muy feos y generan un estado de ansiedad y miedo”. A su vez, aseguró que, debido a las construcciones, no hay peligro de derrumbe, pero remarcó que “los que más sufren son los que menos tienen”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y abogado querellante en causas de lesa humanidad, Guillermo Torremar, se refirió a que la Corte Suprema de Justicia tiene pendientes de resolución más de medio centenar de causas de crímenes cometidos por la dictadura militar, bajo una dinámica de prioridades muy criticada por los organismos de derechos humanos. “Venimos pidiendo la celeridad en estos juicios, que están más demorados de los que deberían estar”, señaló en Verano 2021, al tiempo que afirmó: “La morosidad del Poder Judicial en delitos de lesa humanidad es intolerable”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“En el caso del maíz, el derecho exportación no se ha dado, porque todos hemos salido a comprarlo al precio que sea, porque tenemos que dárselo a los animales”, expresó Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas de Procesadoras Avícolas.

“No es sólo lo que aumentó el maíz, no hay quien lo venda dentro de aquellos que, incluso, lo tienen”, sostuvo Domenech, e indicó que hay empresas que por la faltante están produciendo un alimento balanceado con un 45% de maíz y no de un 65%, generando así un alimento de menor energía.

LU 4 Patagonia

El ex presidente de YPF y ex rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el contador Jorge Gil, se refirió al cambio directivo en la empresa de bandera estatal y también detalló los escenarios que se abren con la renegociación de la deuda adquirida durante el gobierno de Mauricio Macri.

En ese sentido, Gil explicó que “hay en economía lo que se llama apalancamiento, hecho que consiste en que la deuda que se asume tiene que generar un tipo de interés menor que el nivel de rentabilidad del proyecto que se está financiando. Eso se perdió con el enfoque neoliberal o macrista, y se cambió para sujetarse a la dinámica del mercado financiero, entonces YPF aumentó sustantivamente el endeudamiento para financiar proyectos de alta volatilidad en sus rentas”.

LRA 6 Mendoza

Mauricio Badaloni, titular de la Unión Industrial de Mendoza, se refirió al comunicado conjunto con su par de San Juan para reclamarle a las autoridades pertinentes que se avance en las obras sobre la ruta 40, diciendo que “nosotros ya veníamos trabajando y teniendo en cuenta que es una de las problemáticas que tienen que ver con la conectividad y la alta siniestralidad que tiene la ruta”.

LU 4 Patagonia

Jeremías Chauque, hijo del cantautor patagónico, relató el difícil momento que les toca atravesar, expresando que “mi padre está internado, y son intensivos de los estudios que le están haciendo. Nos dicen los médicos que en breve vamos a tener el diagnóstico completo y una fecha de operación”.

LRA 3 Santa Rosa

Hoy, mañana jueves y el próximo viernes, desde las 20.30 horas se emitirá por Canal 3, la Televisión Pública Pampeana, un especial del Quinto Encuentro de cine local, con un resumen de lo que sucedió en el evento y la reproducción de los tres trabajos seleccionados en el Concurso de Cortometrajes.

Leticia Hernando, del Espacio INCAA Santa Rosa, y una de las conductoras del programa, detalló lo que se observará en el la TV Pública de la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

Joe Biden juró como el flamante presidente de Estados Unidos ante el titular de la Corte Suprema del país, John Roberts, y asumió formalmente a los 78 años el Poder Ejecutivo durante los próximos cuatro años.

Tras jurar en el cargo, el flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró hoy el “día histórico y de esperanza” en que comienza su Gobierno, aseguró que “Estados Unidos fue puesto a prueba y demostró su resiliencia”, en clara referencia a los cuatro años de su antecesor, Donald Trump, y la reciente violencia política que azotó a la capital.

“La democracia es preciosa y es frágil y, hoy amigos, la democracia prevaleció”, sentenció el mandatario y desató un aplauso generalizado de los que lo escuchaban en la ceremonia de investidura en el Capitolio.

LRA 1 Buenos Aires

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas hoy por una fuerte explosión en un edificio del centro de Madrid que según las primeras hipótesis se debió a una explosión de gas, informaron las autoridades.

Además, el servicio de Emergencia de la capital española precisó que la detonación dejó un herido grave, uno moderado y otros seis con lesiones leves.

La explosión se produjo cerca de las 15 (11 hora de Argentina) en el inmueble ubicado en la calle Toledo, que se encuentra junto a una residencia de ancianos, un colegio y una iglesia.

El estallido, que se pudo escuchar a kilómetros de distancia, dejó los tres pisos superiores del inmueble totalmente destrozados y la calle cubierta de cascotes que quedaron desparramados a varios metros del lugar.

De acuerdo a las primeras imágenes que circularon por las redes sociales también se pudo ver una importante humareda.

El servicio de emergencias de la capital española precisó que en la zona trabajaban nueve dotaciones de Bomberos y 11 ambulancias, mientras la Policía acordonó la zona y desalojó a los mayores, informó RTVE.

LRA 5 Rosario

“Afortunadamente tuvimos una buena adherencia dentro del personal del hospital y llevamos 1060 personas vacunadas”, adelantó Perouch quien además confirmó que la segunda tanda se realizará desde el día 23 de enero.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara Nacional Electoral (CNE) le pidió al Ministerio de Salud de la Nación que sean vacunados contra el coronavirus como “personal estratégico” a quienes actúan en la organización y ejecución del proceso electoral para fines de este año. El tribunal envió un oficio con el requerimiento firmado por su presidente, Santiago Corcuera, al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Allí pidió que “se incorpore como ‘personal estratégico’ en el cronograma de vacunación a la totalidad de los funcionarios y agentes que prestan servicios en las distintas etapas que conforman el proceso electoral nacional”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández participó de una reunión de trabajo con gobernadores del Norte Grande en la ciudad riojana de Chilecito.

Asistieron al encuentro los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; del Chaco, Jorge Capitanich; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Saenz; y de Tucumán, Juan Manzur.

Además, están los vicegobernadores de la provincia de Misiones, Carlos Arce, y de Santiago del Estero, José Emilio Neder; y la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López. El Presidente está acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Defensa, Agustín Rossi y el titular del Consejo Federal de Inversión, Ignacio Lamothe.

LRA 6 Mendoza

Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, habló sobre el inicio de la cosecha y los trabajos previos de cierre de ciclo, manifestando que “estamos sugiriendo los precios, los valores en que nosotros tenemos que vender nuestras uvas basados en que hubo una aumento en el consumo interno de vino, un aumento de las exportaciones y nuestros costos han crecido mucho”.

LRA 57 El Bolsón

Un repaso con el arranque de la temporada de vacaciones de verano en El Bolsón, mientras continúan los cuidados frente al coronavirus.

LRA 24 Río Grande

Detalles del emprendimiento fueguino que le otorga valor agregado a la materia prima de la región adaptado en tiempos de pandemia de coronavirus.

LT 11 Concepción del Uruguay

Lo confirmó Walter Baccón, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Uruguay, diciendo que “entendemos que serán fundamental esas negociaciones paritarias para el inicio normal de clases a partir de marzo”. “Venimos de un año con un conflicto salarial no resuelto”, agregó Baccón, y luego indició que a la situación epidemiológica y a la vacunación de los docentes, se debe sumar la negociación paritaria.

LRA 1 Buenos Aires

Javier Costarelli, periodista de LV 8 Libertador Mendoza nos llevó a recorrer el parque volcánico La Payunia: “Ahora hay mucho turismo interno, La Payunia es un lugar maravillosa. La relación del vino y Mendoza trasciende el tiempo”.

También dialogamos con el músico Francisco “Kiko” Pino que nos llevó a recorrer Chos Malal (Neuquén) y nos presentó su canción “Señor conductor” que fue incluido en el Ranking Argentino de Canciones. “Estoy muy contento y emocionado de que mi música se escuche en el país. Me gusta dejar un mensaje a través de la canción”, destacó.

Por su parte, Francia Gariel López, locutora de LRA 29 Radio Nacional San Luis, invitó a visitar los puntos turísticos emblemáticos de su provincia, y destacó el rol que la emisora cumple en materia de inclusión en relación a la diversidad de género; así como la legislación de avanzada puntana, y la alta participación política de las mujeres en dicho distrito.

Además, contó su experiencia como mujer trans adoptante.

LRA 19 Puerto Iguazú

Concientizan sobre el uso de lugares habilitados para nadar y la importancia de la ley que exige la presencia de guardavidas.

LRA 53 San Martín de los Andes

Los pasos a seguir para obtener la Prestación Básica Universal que ofrece Enacom para los servicios de internet, televisión por cable y teléfono que rige desde el 1 de enero de este año. Qué hacer en caso que la empresa se niegue a esta posibilidad para el consumidor.

LRA 21 Santiago del Estero

Detalles de las inspecciones realizadas por la Dirección de Calidad de Vida con un muestro del agua, revisión de instalaciones eléctricas, matafuegos y otros dispositivos para recibir a los visitantes.

LU 23 Lago Argentino Calafate

En qué consiste la actividad que se practica en distintas partes del mundo y locaciones de la Argentina durante la pandemia de coronavirus. Qué paseos se realizan por la región, cuánto demandan y cuándo se realizan.

LRA 14 Santa Fe

La fucionaria dio detalles de los procedimientos que se llevan adelante durante la temporada de verano en una zona muy visitada por los santafesinos. El objetivo es desbaratar cualquier intento de fiesta clandestina en épocas de pandemia de coronavirus.

LRA 15 Tucumán

La municipalidad de Tafí Viejo fomenta la cultura, a través del cine, y también lo une con el cuidado del medioambiente a través de 70 cortometrajes que fueron producidos por niñas y niños que cursan el sexto grado.

LRA 55 Río Senguer

María Laura Curín, vecina y docente de Alto Río Senguer, hizo referencia a una nota presentada por la comunidad para pedir soluciones para la crisis energética, diciendo que “la idea de la nota surge de un grupo de vecinos que nos autoconvocamos en la plaza, y también se sumó a la reunión el intendente Miguel López”.

Luego, Curín agregó que “esta cuestión no sólo afecta la electricidad, sino que también el suministro de agua”.

LT 14 Paraná

Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), que impedían el paso de camiones cargados, levantaron la medida de fuerza luego de recibir una orden de desalojo por parte de la Justicia Federal.

LRA 6 Mendoza

La titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), Ester Linco, se refirió al aumento por decreto y mediante un bono no remunerativo oficializado por el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez.

Acerca del bono de 54 mil pesos no remunerativo, Linco opinó que “es totalmente denigrante, pero para muchos docentes es necesario. Se juega con la necesidad de los compañeros y no se reconoce todo el trabajo que se hizo en 2020. El año anterior pasó sin gloria ni fama para todos los trabajadores de la educación de gestión pública y privada”.

LT 12 Paso de los Libres

Lucrecia Barbagallo, directora del Área Mujer, Género y Diversidad del municipio, se refirió a la firma del convenio que realizó el gobierno provincial con el Programa ACOMPAÑAR para promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo por distintas violencias de Género: “En principio, lo va a manejar el Concejo Provincial de la Mujer y va a ser extensivo a todas las ciudades de la provincia. Esto es muy importante, porque además de brindar el acompañamiento psicológico para las víctimas se les otorgará apoyo económico, el cual consiste durante seis meses en un salario mínimo vital y móvil”.

LRA 4 Salta

Las razones de la convocatoria de una médica no objetora para atención ante el pedido de Interrupción Voluntaria del Embarazo con una búsqueda en el interior provincial.

LT 11 Concepción del Uruguay

Los artistas, músicos, sonidistas, bailarines y público en general solicitarán a través de una nota al intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, la habilitación de los eventos culturales al aire libre bajo los protocolos existentes que se desarrollan en Entre Ríos. “La actividad cultural se vio afectada por la pandemia, llevando diez meses y medio sin poder trabajar”, señalaron los artistas a cago de la nota dirigida a Oliva.

LRA 3 Santa Rosa

La publicación recopila los cinco números de la revista pampeana de la década del setenta, previo a la represión ilegal de 1975 que comenzó en la Subzona 14. Las editoras del trabajo, Susana Berdasco y Alicia Depetris, recordaron al director del medio, Ricardo di Nápoli, y su militancia plasmada en cada edición.

Después de cuatro años que él quería que fueran 8 pero le pasó lo mismo que a cierto ex presidente argentino más conocido por sus delitos que por sus medidas de gobierno, valga la redundancia, Donald Trump se despidió de la Casa Blanca. Ya asumió como presidente de los Estados Unidos el demócrata Joe Biden, lo cual repercute mucho en todo el mundo. En Argentina, por ejemplo, ya está cambiando la línea editorial de Infobae.

Joe Biden será el cuadragésimo sexto presidente en la historia de los Estados Unidos. Argentina tiene presidentes desde mucho después, pero ya tuvo 8 presidentes más que Estados Unidos. Básicamente porque Argentina no se dedicó a derrocar presidentes de Estados Unidos, y no viceversa.

Paréntesis: Rivadavia, López y Planes, Urquiza, Derqui, Pedernera, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, Pellegrini, Sáenz Peña, Uriburu, Roca, Quintana, Figueroa Alcorta, Sáenz Peña, de la Plaza, Yrigoyen, Alvear, Yrigoyen, Uriburu pero otro, José Félix, presidente de facto, Justo, Ortiz, Castillo, Dos más de facto: Ramírez y Farrel, Perón, Otros dos de facto: Lonardi y Aramburu; Frondizi, Guido, Illia, Tres más de facto: Onganía, Levingston, Lanusse; Cámpora!, Lastiri, Perón, Martínez de Perón, los últimos cuatro de facto: Videla, Viola, Galtieri, Bignone, Alfonsín, Menem, De la Rúa, En una misma semana sumamos cuatro más: Puerta, Camaño, Rodríguez Saá y Duhalde, ninguno votado en elecciones; Kirchner, Cristina Fernández, La Reposera Fugadora y Alberto.

Yo cuento 58, pero la lista de presidentes de Argentina es como la letra de cualquier canción de Divididos, es un bardo y cada uno la interpreta como quiere.

Biden asume con más medidas de seguridad contra un posible atentado a la democracia que cualquier asunción en cualquiera de los países que Estados Unidos alguna vez invadió por considerarlos una amenaza contra la democracia. Parece haber algo de justicia poética ahí, pero de una poesía tipo Belén Francese o Nicolás Andreoli.

25 mil efectivos de la Guardia Nacional custodian los alrededores del Capitolio, el ejército patrulla las calles, los accesos a la ciudad de Washington DC están bloqueados, el transporte público está clausurado, el espacio aéreo cerrado con prohibición de circulación de aviones o helicópteros por encima de la ciudad: eso no es una asunción presidencial, es Diciembre de 2001 versión Hollywood.

Además, Biden asume sin que lo despida Donald Trump, quien rompe así una tradición de 150 años. Tranquilos que muchas tradiciones estadounidenses de más de 150 años siguen vigentes, como por ejemplo, la legitimación de gobiernos antipopulares en Almorzando con Mirtha Legrand.

Donald Trump organizó un evento de despedida en una base de la Fuerza Aérea en Maryland, a unos 20 kilómetros de Washington. Invitó a su vicepresidente Mike Pence, pero Pence rechazó la invitación argumentando problemas de logística. Los medios argentinos no lograron que Pence le dijera que su asistencia al acto sería no positiva.

En su último día completo como presidente, Trump difundió un video de despedida a través de las cuentas de la Casa Blanca. Las cuentas oficiales, no Infobae.

A lo largo de 20 minutos, hizo un repaso de lo que él considera los logros de su gestión: la economía pre-pandemia, rebajas en los impuestos, el nuevo acuerdo comercial con Canadá y México, la política de inmigración y los aranceles impuestos a China, entre otros. Curiosamente, no lamentó no haber logrado lograr un logro. Quizás le faltó el manejo de la lengua propio de un egresado del Cardenal Newman.

PERONCHO