“Hay una posibilidad de quiebra de YPF que se está anidando en el mercado”

El expresidente de YPF y exrector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el contador Jorge Gil se refirió al cambio de directivo en la empresa de bandera estatal y de los escenarios que se abren con la renegociación de la deuda adquirida durante el gobierno de Mauricio Macri.

En diálogo con LU4 Nacional Patagonia explicó: “hay en economía que se llama apalancamiento que básicamente, en términos simple, la deuda que se asume tiene que generar un tipo de interés menor que el nivel de rentabilidad del proyecto que se esta financiando. Eso era una medida que usabamos en esa época, eso se perdió con el enfoque neoliberal o macrista y eso se hizo para sujetarse a la dinámica del mercado financiero, entonces YPF aumentó sustantivamente el endeudamiento para financiar proyectos de alta volatilidad en sus rentas proyectos mineros referidos al shale oil (Vaca Muerta), eso generó deuda y se discutió aumentar el capital social de YPF, el Estado tenía dificultados para afrontar su parte”, señaló.

“El endeudamiento se financió a través de bonos en 2016 y 2017 y sirvió para transferir fondos al tesoro nacional, una política que usó en la dictadura Martinez de Hoz, siempre las expectativas son de privatización. Cuando se endeudan las empresas públicas por encima de sus niveles de rentabilidad operativa es porque en el fondo se crea el ambiente para una posterior privatización”, apuntó.



En el último tiempo “YPF no pudo financiarse con fondos propios, recorrió al endeudamiento a tasas altas, disminuyó el mercado interno con la pandemia. No hubo una generación de fondos suficiente en 2020 y se reprogramaron las deudas en el orden de los 6600 millones de dólares para que esto sea viable en términos internacionales es necesario que se logre un acuerdo del 50 por ciento de los bonistas. En los Estados, como los nacionales no quiebran, si vos no logras refinanciar adecuadamente caes en default con inconvenientes financieros. En las empresas esto se complica porque pueden entrar en quiebra, puede quebrar desde el momento que incumpla con las obligaciones de esas emisiones de bonos y este es el panorama actual”, describió.

El contador ineicó que “si yo soy competidor puedo forzar a los acreedores para que YPF caiga, con lo cual las acciones valen poco y si las compro asumo el control de la compañía. Son estrategias comerciales bastante habituales en el mundo del capitalismo financiero. Puedo decir que será una negociación muy dura que significará a YPF inconvenientes considerables principalmente para la inversión en Neuquén”.

En el mismo tono, recordó que “Nielsen es un ortodoxo de la economía su negociación no es compatible para una empresa privada con mayoría gubernamental como es YPF, por eso el gobierno busca negociadores más duros para alterar la renegociación de la deuda con la capacidad operativa de YPF”.

En cuanto, a los plazos que tiene el pago de la deuda, Gil indicó: “el estado nacional debería endeudarse en el mercado financiero. pero en definitiva lo que esta en juego son los plazos que vencerán en 2021 y la tasa de interés se esta forzando para que sea impagable. En general se habla de un horizonte hasta 2033, son quince años de maduración de la rentabilidad de los yacimientos nuevos sujetos a riesgo, la expectativa sería que se extendieran los plazos y que YPF asumiera nuevo endeudamientos para mejorar la inversión en Vaca Muerta y la otra es ceder yacimientos a empresas competidoras a YPF”.

En este sentido, Gil remarcó: “para ahuyentar el fantasma de la quiebra el tiempo tendrá que ser antes de agosto, habrá que ir viendo como responde el mercado financiero. Si YPF tiene oportunidades de sustituir estos fondos que no aceptarán la refinanciación, hay petroleras chinas y rusas que tienen capacidades operativas y financieras importantes ,lo que si hay es una posibilidad de quiebra, es posible este fantasma que este anidando en el mercado del petróleo”.

Finalmente, ante el escenario que enfrenta la petrolera, el ex Rector puso en valor la producción de la zona. “Por suerte está la administración de YPF Comodoro, que es la que esta manteniendo el nivel de rentabilidad y solidez financiera en la empresa el problema son las nuevas inversiones en Vaca Muerta, quiero destacar esto porque por suerte tenemos este yacimiento maduro y viejo que sigue generando expectativas de desarrollo local”, concluyó.