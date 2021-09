Diario de Radio Nacional 19/9/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor



Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – MAXIMO KIRCHNER: “Lo central es mejorar la calidad de vida de la gente”

LRA 1 Buenos Aires – GUSTAVO MARANGONI: “Debemos seguir con atención el cambio de Gabinete”

LRA 1 Buenos Aires – NOELIA MOREYRA: “La realidad chaqueña requiere de una figura de peso como Capitanich”

LRA 1 Buenos Aires – La Ley de Presupuesto Nacional: Relación con las cuestiones ambientales

LRA 27 Catamarca – FERNANDO SALGUERO, 388 años de Pomán: “Se presentaron obras trascendentales que estarán listas en 2022”

LT 14 Paraná – Importante inversión: Obra del jardín maternal municipal

LRA3 Santa Rosa – Conversatorio en la UNLPam: Impactos, crisis COVID y políticas públicas de sostén social

LRA 27 Catamarca – Prevención COVID-19: Día del Estudiante: aumentaron los testeos contra COVID en jóvenes

LRA 1 Buenos Aires – PABLO SEMAN: “La política es cada vez menos penetrante y el Estado menos robusto”



LRA 1 Buenos Aires – Recuperación de los índices económicos: Capitanich calificó como “muy buena” la reunión encabezada por el Presidente

LRA 27 Catamarca – Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica: Lanzarán el primer Hackathon bajo el lema “Tiempo de Innovar”

LRA 7 Córdoba – Desarrollo urbano: Vecinos denuncian que GAMA levanta muros ilegales sobre calles públicas

LRA 1 Buenos Aires – ALICIA BARRIOS: La bajante del río Paraná y el Luthier Gonzalo Molina

LRA 1 Buenos Aires – Francisco, ocho años después: El Papa de los humildes (cuarta parte)

LT 14 Paraná – Se realizó el Congreso: AGMER llama a elecciones gremiales y pide convocatoria a paritarias

LV 8 Libertador – Crítica sindical: Reclamos de docentes por el transporte de alta montaña

LRA 3 Santa Rosa – MERI GAMBURI: La Educación Sexual Integral y la vuelta plena a las aulas

LRA 4 Salta – MARIANELLA IBARRA: Capacitan en ley Micaela en el COPAIPA

LRA 1 Buenos Aires – SAMPEDRO-OJEDA: Aborto: Barreras, a 9 meses de la sanción de la Ley

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, pronosticó hoy que la Argentina saldrá adelante “peldaño por peldaño”, con “construcción política y gestión” y consideró que el espacio que integra debe “interpelar las demandas sociales y diseñar un país que contenga a todos y todas”.

“Vamos a salir adelante peldaño por peldaño, no es que un día nos levantamos y ocurre un milagro. Es peldaño por peldaño, se sale con construcción política y sobre todo con gestión. La gestión del Estado es fundamental. Tenemos que desdramatizar y no llevarle más problemas a nuestra gente”, afirmó el diputado.

LRA 1 Buenos Aires

El docente universitario y asesor y consultor de entidades financieras y organismos nacionales y provinciales, Gustavo Marangoni, reflexionó acerca de las repercusiones en el Gobierno tras las PASO e hizo hincapié en que no solo “debemos seguir con atención el cambio de Gabinete” sino que también “hay que observar las medidas tomadas este fin de semana”

Con relación a la carta de la vicepresidenta expresó: “Todos sabíamos hace mucho tiempo que había distintas facciones dentro del FdT, que tenían problemas de convivencia. Quizás Cristina en meses anteriores había planteado estas cuestiones de manera relativamente sutil y este aviso parroquial se convirtió en un verdadero sermón tras la paliza electoral”.

LRA 1 Buenos Aires

LRA 25 Radio Nacional Resistencia cumplió esta semana 40 años, desde la emisora nos ponemos en contacto con la Noelia Moreyra, quien nos cuenta acerca de la situación de la bajante del río Paraná y el panorama tras las elecciones de la provincia.

En tanto a la bajante expresó: “La situación del Paraná está bastante grave, no solamente porque se ha prohibido la pesca sino también porque las barcazas no pueden llegar al puerto”. “Ha habido un leve ascenso pero no es suficiente y es algo que realmente preocupa”

“No nos damos cuenta porque a veces abrimos la canilla y hay agua, pero se ha tenido que realizar un proceso de potabilización porque el agua escasea” destacó.

Al respecto de la economía de la provincia con relación a la pesca resaltó: “Hay todo un comercio en la región muy importante que no podemos dejar de lado. Ha habido algunas instancias de subsidio para quienes no pueden vivir de lo que hacen todos los días”.

LRA 1 Buenos Aires

Guillermina French, quien trabaja en el área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, se refirió a la Ley de Presupuesto Nacional y su vínculo con la distribución de fondos para asuntos ambientales: “El presupuesto nacional es un instrumento de política y de estructuración para planificar los objetivos y estrategias para el año que viene. Para ver como se distribuirán los recursos para las distintas problemáticas del país”.

“Queremos ver qué importancia se le da dentro de la gestión a las cuestiones ambientales y que lugar ocupan” afirmó.

LRA 27 Catamarca

La ciudad de Pomán cumplió 388 años y se llevaron a cabo distintas actividades en este marco, que incluyeron la visita del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. El ex director de Cultura y actual director del Museo Municipal de Pomán, Fernando Salguero, se refirió al evento de celebración que vivió la ciudad.

LT 14 Paraná

Próximamente dará inicio la ampliación y remodelación del jardín Isleritos Puente Blanco de la capital provincial, el cual forma parte del Plan Nacional de Primera Infancia. La obra se llevará a cabo en el marco del trabajo conjunto entre el gobierno provincial y la cartera Social de la Nación, y será financiada a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante la inversión de casi 220 millones de pesos.

La secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias de Paraná, Carina Ramos, dio detalles de los trabajos que se van a realizar y destacó que de los 22 jardines que van a ser beneficiados con obras en el país, cuatro pertenecen a Paraná.

LRA3 Santa Rosa

El próximo martes 21 de septiembre a las 18 horas la Universidad Nacional de La Pampa realizará la charla “Impactos, crisis COVID-19 y Políticas Públicas de sostén social. Una mirada nacional y regional”. La licenciada en Sociología (UBA), magíster en Estudios Sociales y Culturales y especialista en gestión de políticas sociales (UNLPam), Betsabé Policastro, explicó en qué consiste este proyecto y quienes serán las expositoras.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Aumentó la presencia de jóvenes en los distintos nodos de testeo de Catamarca y uno de los más concurridos es el que está ubicado en Plaza 25 de Mayo. En tanto, Alejandra, una de las referentes del lugar, a cargo del registro, dijo: “Esta semana hemos aumentado el número de testeos, sobre todo por los estudiantes que van a El Rodeo. Han subido más del 100 % los testeos, veníamos con 50 diarios y ayer han sido más de 200”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Pablo Semán, sociólogo, antropólogo especializado en culturas populares y religión e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) resaltó la “fragmentación política” que se observaron en las PASO y destacó que “la política es cada vez menos penetrante y el Estado menos robusto”.

Semana Giorgi | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó la crisis interna en el Frente de Todos, las tensiones institucionales generadas y las expectativas sobre acciones concretas que debe definir el gobierno para paliar la compleja situación de los sectores más vulnerables.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi recordó la Noche de los Lápices, a 45 años del operativo de la última dictadura cívico militar eclesiástica que secuestró y torturó a estudiantes que reclamaban por el boleto estudiantil, y trazó un paralelismo con otros hechos de la historia argentina que demandan “conciencia y memoria”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó el actual escenario político atravesado por la pandemia, y evaluó las medidas que proyecta el oficialismo para revertir los resultados de las PASO, con acciones concretas y la militancia que caracteriza al peronismo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó la multiplicación de barrios populares y la situación de 22 millones de personas para quienes “llegar a fin de mes es una aventura”, y ratificó que es tiempo de actuar para frenar el avance de la derecha y responder a la demanda de derechos, por la inclusión y la movilidad ascendente.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Chaco aseguró hoy que fue una “muy buena reunión” la encabezada ayer por el presidente Alberto Fernández con mandatarios provinciales en La Rioja y detalló que se analizaron “estrategias de descentralización de políticas públicas” y de cómo avanzar hacia un “shock redistributivo”, a partir de la certeza de que “se están recuperando muy bien los índices en materia económica”.

“Es muy bueno tener una coalición que debate con pasión y contundencia”, afirmó Capitanich en una entrevista en la que pidió “dejar de repetir los marcos mentales de la oposición”.

Para el gobernador chaqueño, “si hay reactivación económica, pero sin un shock redistributivo, lo único que se logra es una mayor concentración económica y eso afecta directamente al pueblo argentino”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

“Estamos lanzando el primer Hackathon de la provincia de Catamarca bajo el lema ‘Tiempo de Innovar’, colaborando con el desarrollo tecnológico de las pymes y comercios. Está dirigido a todos los jóvenes que quieran participar del evento, y no hace falta que estudien carreras relacionadas a la tecnología y a la programación”, explicó Noelia Barrionuevo, directora provincial de Innovación Productiva y Tecnológica, y luego hizo referencia al nombre del evento. “Hackathon es un grupo de programadores que tiene que dar una solución a un desafío en un tiempo récord. En este caso es de 72 horas”, informó la funcionaria.

LRA 7 Córdoba

Vecinos y vecinas denunciaron que la empresa GAMA levanta muros ilegales sobre calles públicas al noroeste de la ciudad capital de Córdoba. Los cercos de chapa y cemento dividen los barrios Policial, Nueva Esperanza, 12 de Julio, Villa Cornú Anexo y Sol Naciente de las urbanizaciones Barrio Norte I y II, que construye la desarrollista en Avenida Padre Luchesse Km3.

“Nos vemos impedidos de hacer una vida normal y a caminar libremente por las calles como antes lo hacíamos”, dijo Mari Aguirre, vecina de, Barrio 12 de Julio.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios conversó con el Dr. en Ciencias Biológicas, especialista en aguas dulces e investigador del CONICET, Pablo Scarabotti, para tratar la problemática de la pérdida de caudal en del Paraná, fenómeno que no ocurre con esta intensidad desde 1944.

En la segunda parte del programa, Alicia entrevistó al lutier Gonzalo Molina, quien contó los pasos para iniciarse en esta profesión. Explicó que en nuestro país existen las únicas dos escuelas de luthería para cuerdas clásicas de Latinoamérica, detalló las distintas formas en que se construye un instrumento y habló sobre la provisión de materiales.

LRA 1 Buenos Aires

Hace ocho años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, ¡en el Papa de la fraternidad!

Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal: “Francisco, el Papa de la esperanza”, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) resolvió la convocatoria a elecciones tanto del gremio como de los representantes docentes en el Consejo General de Educación. A su vez, definió la Junta Electoral Provincial para tales comicios y le exigió al gobierno provincial la inmediata apertura a paritarias para discutir salarios.

LV 8 Libertador

Vanina Frescentese, referente del SUTE en el Departamento de Las Heras, denunció diversas problemáticas que enfrentan las y los docentes que deben trasladarse a escuelas de alta montaña.

A pesar de las sucesivas denuncias, “los problemas del transporte público hacia alta montaña no son novedosos. En reiteradas ocasiones se ha denunciado el estado de las unidades y los problemas de las frecuencias. Pero la situación se agravó porque la empresa Andesmar sacó una de las frecuencias de regreso desde el penal Almafuerte hacia el Gran Mendoza”, explicó la docente.

Géneros | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

La psicóloga Meri Gambuli se refirió a la propuesta para implementar en el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa y encarar esta esta etapa de presencialidad plena. “Nuestra primera intención es habilitar las voces y que sean elles quienes digan, pero a veces no es fácil hablar de la nada. Entonces, la idea es entrar desde el arte y el juego como motor de descubrimiento porque con la palabra a veces nos quedamos cortas”, explicó Gambuli.

LRA 4 Salta

“Las empresas mineras necesitan mano de obra capacitada, por eso decidimos brindar talleres para egresados pre-grado. Está destinado a los que se recibieron en seguridad e higiene, a técnicos en electricidad, entre otros. Son módulos especiales por 3 meses, avalados por las cámaras mineras. También capacitamos en Ley Micaela”, Marianela Ibarra, presidenta de COPAIPA.

LRA 1 Buenos Aires

La interrupción voluntaria del embarazo es Ley en la Argentina desde principios de año, sin embargo todavía falta mucho para que su implementación logre garantizar el acceso a toda mujer que lo requiera en cada rincón del país.

Distintas organizaciones de mujeres vienen trabajando en el monitoreo de aplicación de IVE y señalan múltiples falencias: servicios insuficientes para garantizar la práctica, demoras en la entrega de misoprostol, fallas en el acompañamiento pos aborto, falta de capacitación en los efectores de salud y un 0800 sobrecargado de consultas.

En “Mujeres…¡de acá!” conversamos con Mariela Belski Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y con Belén Grosso, integrante de Socorristas en Red, con base en Neuquén, es docente y acompañante de abortos.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Hugo cuenta la historia de la reunión entre Astor Piazzolla y el renombrado músico de jazz norteamericano, Gary Burton, quien aún hoy continúa homenajeándolo

El programa narra el primer acercamiento entre los músicos, la admiración de Burton por Piazzolla que surgiera tras su primera visita a la argentina, la participación del norteamericano en el quinteto de Astor durante la década del ochenta cuando la agrupación se encontraba en su apogeo tocando en los principales festivales del mundo y el éxito que significó la participación conjunta en el festival internacional de Montreux de 1984.

LRA 1 Buenos Aires

Pedro Saborido y Daniel Miguez contaron la historia de Alexander Caldcleugh, un viajero inglés que, en 1823, atravesó infiernos en una expedición en la Argentina, viajando de Buenos Aires a Mendoza.

El equipo de “Mundo Disperso” repasó la historia de la matemática serbia, Mileva Marić. Pocos saben de ella, pero, además de haber sido una amiga cercana del inventor Nikola Tesla, también fue la primera esposa del físico alemán Albert Einstein.

Lo que no se sabe y la historia aún está tratando de deslumbrar, es la potencial contribución de Marić en los primeros trabajos publicados por Einstein sobre la Teoría de la Relatividad, convirtiéndola en una posible y desconocía coautora.

LRA 26 Resistencia

“Se realizará en Resistencia y en Presidencia Roque Sáenz Peña y tuvimos una gran recepción, motivo por el cual agregamos días. Habrá obras invitadas de elencos que ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo y además se realizarán talleres. Se aplicarán todos los protocolos de bioseguridad y se tendrán que hacer reservas para asistir presencialmente. Todas las actividades serán gratuitas y el público podrá elegir las obras que más le gusten”, indicó Belén Portero directora del Área de Teatro del Instituto de Cultura del Chaco.

LRA 22 Jujuy

El director-productor de AUCA FILMS, Lucio Malizia, se refirió al trabajo que podrá verse en la TV jujeña el próximo martes a las 21 horas diciendo: “El documental recoge la historia de los 70 años de la fiesta. Lo que hacemos en este film es tratar de rescatar esa historia, esa evolución de la fiesta”.

LRA 26 Resistencia

“Hay muchos casos en que quienes son artistas en diferentes rubros no conocen sus derechos y pueden vivir situaciones muy conflictivas, como es el caso de Pablo Londra. En la música, como en cualquier disciplina, hay que saber y conocer los pormenores de la actividad. En relación a mi carrera, estoy componiendo música para un público infantil, un rubro que por suerte se mueve en todos los ámbitos y me permite continuar con mi actividad”, dijo el artista chaqueño.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “La canción Verdadera”, Víctor Heredia conversó con Juan Quintero, uno de los compositores más notables de las nuevas generaciones de la música popular argentina.

Quintero narró su primer contacto con una guitarra y el mundo de la música, los primeros pasos en el estudio y aprendizaje, como así también su manera de entender el arte, las colaboraciones con distintos músicos y su actividad solista.

Nacional Rock

Charla con el DJ y productor, Oliverio Sofía.

LRA 1 Buenos Aires

“No sería objetivo al hablar de él, porque lo único que tengo para decir es que es una gran persona, con un corazón más alto que él, y vaya que es alto”, confiesa Litto Nebbia, quien en dedica esta emisión de su programa a recorrer el cancionero de Rubén el “Negro” Rada, “un músico extraordinario, con unas inventivas y posibilidades vocales increíbles”.

LRA 1 Buenos Aires

“Me dedicaba a la actuación pero no me iba bien. Después de un tiempo de tristeza me animé a ir una milonga a cantar y, ayudada por muchos artistas, arranqué con el Tango”, narró la cantante sobre sus comienzos.

“Me alenté. probé, canté, aparecieron músicos y directores que me ofrecieron ser parte, estudié, me formé, y ahora acá estamos.”, agregó con entusiasmo.

LRA 1 Buenos Aires

“Soy actor, soy músico, soy humorista; soy un autodidacta que no tiene la costumbre de los rubros y que no pertenezco a ninguna comunidad. Toco un poquito de todo y cuando me veo con alguien hablo de otras cosas”, reafirmó el intérprete describiendo su nutrido perfil profesional. “Me lo dijo una vez Lito Vitale: todo es posible, vas y lo hacés”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Boca venció por 2-1 a Atlético Tucumán como visitante con goles de Lisandro López y el juvenil Rodrigo Montes, ambos en el primer tiempo. En la segunda parte, un gol en contra de López puso a los tucumanos en partido. El Decano intentó hasta el final y terminó con un futbolista menos por la expulsión de Franco Mussis.

Talleres está en lo más alto de la tabla en soledad, el Xeneize quedó en la séptima posición con 18 unidades a ocho de la cima. Atlético suma 15 puntos y está en la mitad de la tabla con sus cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas.

La próxima fecha Boca será local ante Colón (domingo desde las 20.15) en lo que será la antesala del Superclásico del domingo 3 de octubre. Los tucumanos irán de visita a Banfield el sábado.

Humor | Volver al inicio

Volver a juntarnos

Gracias al esfuerzo de todas y todos y fundamentalmente las vacunas, podemos empezar. Siempre, con los cuidados necesarios.

Volver a juntarnos, dejar atrás las pantallas en todas sus formas y nombres, donde éramos figuritas parlantes. Encuentros que en muchos momentos, parecían una sesión de espiritismo: “Juan estas ahí, Juan háblame”.

Lejos quedó el codazo del saludo, el cual fue sustituido por el puñito; aunque este todavía lo tenemos que conservar. Muchos te abrazan al grito de: “Ya tengo las dos dosis”.

Vuelven las juntadas de amigos, por ahora sin asado, pero por el precio de la carne. Ayer un compañero me dijo que volvimos a la época del trueque: “Porque un kilo de asado, sale un huevo”.

Tenemos que seguir luchando, para volver a vivir la vida que queremos…

CHOCOLATE POR LA NOTICIA