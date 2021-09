Reclamos de docentes por el transporte de alta montaña

Durante el programa Muchas Gracias, dialogamos con Vanina Frescentese, referente del SUTE en el departamento de Las Heras, quien denunció diversas problemáticas que enfrentan las y los docentes que deben trasladarse a escuelas de alta montaña.

A pesar de las sucesivas denuncias, “los problemas del transporte público hacia alta montaña no son novedosos. En reiteradas ocasiones se ha denunciado el estado de las unidades y los problemas de las frecuencias. Pero la situación se ha agravado: la empresa Andesmar sacó una de las frecuencias de regreso desde el penal Almafuerte hacia el Gran Mendoza”, explicó la docente.

“Otra frecuencia desde Mendoza, que salía a las 8hs., no se reestableció luego de la cuarentena. Lo mismo con otras que estaban dispuestas cerca de las 18hs. desde Uspallata a Mendoza y que cubrían la demanda de los/as trabajadores/as cuando salían de la escuela. Hoy sucede que cada día corren el riesgo de no poder volver y tener que esperar la próxima unidad recién a las 21hs”, explicó Frescentese.

Entre otras irregularidades, la dirigente sindical explicó que a esto se suma otras irregularidades: “a pesar de que los/as trabajadores de la educación confirman sus pasajes, la empresa no entrega ningún comprobante y cuando suben al colectivo se encuentran con su pasaje vendido. Viajan parados o directamente no los dejan subir. Por lo cual el riesgo de no poder llegar al trabajo y recibir descuentos es permanente”.

Por otra parte, los docentes que viven en alta montaña no tienen beneficio en el uso del transporte, por lo cual, pagan el 100% del boleta. “En este marco, es urgente que la Dirección de Transporte tome medidas al respecto. El transporte es un servicio fundamental para los/as trabajadores/as de la educación, mucho más cuando se recorren largas distancias para llegar a las escuelas. Exigimos soluciones urgentes a estas problemáticas”, expresó el comunicado del SUTE dado a conocer por redes sociales y ratificado por la entrevistada.