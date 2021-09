Julieta Laso: “Me pasaron cosas en la vida que nunca pensé que me pasarían”

“Me dedicaba a la actuación pero no me iba bien. Después de un tiempo de tristeza me animé a ir una milonga a cantar y, ayudada por muchos artistas, arranqué con el Tango”, narró la cantante sobre sus comienzos.

“Me alenté. probé, canté, aparecieron músicos y directores que me ofrecieron ser parte, estudié, me formé, y ahora acá estamos.”, agregó con entusiasmo.

“Mi voz es mi personaje, es una búsqueda mía para remarcar algo” “Cuando me subo al escenario me gusta conectar con el público”

Sumado a eso, la cantante contó que estará el 14 de octubre en el Centro Cultural Konex presentando con su magnética voz su nuevo disco “La Caldera”, bautizado así por el pueblo cercano a su actual hogar, en la provincia de Salta.