“La realidad chaqueña requiere de una figura de peso como Capitanich”

LRA 25 Radio Nacional Resistencia cumplió esta semana 40 años, desde la emisora nos ponemos en contacto con la Noelia Moreyra, quien nos cuenta acerca de la situación de la bajante del río Paraná y el panorama tras las elecciones de la provincia.

En tanto a la bajante expresó: “La situación del Paraná esta bastante grave, no solamente porque se ha prohibido la pesca, sino también porque las barcazas no pueden llegar al puerto”. “Ha habido un leve ascenso pero no es suficiente y es algo que realmente preocupa”

“No nos damos cuenta porque a veces abrimos la canilla y hay agua, pero se ha tenido que realizar un proceso de potabilización porque el agua escasea” destacó.

Al respecto de la economía de la provincia con relación a la pesca resaltó: “Hay todo un comercio en la región muy importante que no podemos dejar de lado. Ha habido algunas instancias de subsidio para quienes no pueden vivir de lo que hacen todos los días”

Se refirió a los rumores de la incorporación de Jorge Capitanich en el gabinete nacional: “Hubo muchos rumores el viernes ya que ha estado reunido con Alberto Fernández, sin embargo, la realidad chaqueña requiere en estos momentos de una figura de peso como lo es Capitanich, para ordenar lo que sigue de aquí en más estos dos años”