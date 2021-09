Las complejidades y las sencilleces de Mex Urtizberea

“Soy actor, soy músico, soy humorista; soy un autodidacta que no tiene la costumbre de los rubros y que no pertenezco a ninguna comunidad. Toco un poquito de todo y cuando me veo con alguien hablo de otras cosas”, reafirmó el intérprete describiendo su nutrido perfil profesional.

“Me lo dijo una vez Lito Vitale: todo es posible, vas y lo hacés”

Asimismo, habló de su llegada a Radio Nacional, con El mañana, un ciclo de música, humor y noticas de la mano del humorista, de lunes a viernes de 8 a 11 por Nacional Rock (93.7FM), acompañado por un equipo de lujo conformado por Pedro Saborido, Irina Hauser, Alfredo Zaiat, Sol Despeinada, Lula Mangone, Cecilia Elía y Claudia Villapun.

El conductor lo describió como “un programa periodístico que tiene mucha humanidad”.