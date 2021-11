Diario de Radio Nacional 18/11/21

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 23 San Juan - CARLA VIZZOTTI: "En Argentina la población confía en las vacunas"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: Aseguró que "el Gobierno está fuerte y consolidado"

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO CASARETTO: "Antes de fin de año trataremos el acuerdo con el FMI y el Presupuesto"

LRA 1 Buenos Aires - ALVARO SOLDANO: Información generada por los satélites argentinos SAOCOM 1A y 1B

LRA 1 Buenos Aires - Gatillo fácil: Murió Lucas González, el joven de 17 baleado por un Policía de la Ciudad

LRA 1 Buenos Aires - Espionaje ilegal: Fracasó el segundo intento de Macri para apartar al juez Bava

LRA 1 Buenos Aires - OSCAR TROTTA: Investigan al ex Director del Garrahan por el uso de fondos del hospital

LRA 27 Catamarca - Corredor Bioceánico: El gobernador Raúl Jalil recibió a funcionarios chilenos

LRA 6 Mendoza Quino - FERNANDO "CHINO" NAVARRO: “Soy parte de una gestión que la historia va a aprobar”

LRA 55 Río Senguer - ERICA CAMINOA: El Frente de Mujeres le pide la renuncia a la cúpula del PJ

LRA 42 Gualeguaychú - MARTIN PIAGGIO: "El modelo de Gualeguaychú es una opción virtuosa para la provincia"

LT 11 Concepción del Uruguay - Aprobado en Comisión: La ley de Acceso a la Tierra tiene dictamen favorable

LRA 53 San Martín de los Andes - FERNANDO BRAVO: Reclaman la creación de un registro de alquileres

LRA 30 Bariloche - ORLANDO CARRIQUEO: Carriqueo sobre Ley 26.160: “El PRO avisó que va a judicializar el decreto”

LRA 4 Salta - ROGELIO NERON: "Le dije al gobernador que se han olvidado de los pueblos indígenas"

LRA 25 Tartagal - GUIDO CEBALLO: Comunidades originarias celebran la prórroga de la Ley 26.160

LRA 54 Ing. Jacobacci - CLAUDIA, organización de base del pueblo mapuche: Contra la ley prorrogada, ordenaron el desalojo de comunidad mapuche

LRA 26 Resistencia - FERNANDA MOLFINO: El rol de las Abuelas en los aspectos legales del derecho a la identidad

LRA 1 Buenos Aires - ADRIANA MEYRE: 218 desapariciones desde 1983

LRA 1 Buenos Aires - JOSE ARTEAGA: Micros de larga distancia entre Argentina y Paraguay

LRA 1 Buenos Aires - Cumpleaños de León Gieco: Los medios públicos transmitirán la celebración

LRA 1 Buenos Aires - VERONICA FIORITO: “La música de León es parte de la historia argentina”

LRA 1 Buenos Aires - Arribó un nuevo cargamento: Más de 630 mil vacunas de Pfizer

LRA 30 Bariloche - GABRIELA PIOVANO: “Mucha gente se ha muerto por no vacunarse”

LRA 7 Córdoba - GABRIELA BARBAS: "Tenemos que tener en cuenta que la pandemia no terminó"

LRA 19 Puerto Iguazú - PAULO ANGELI: Piden mayor flexibilidad para el tránsito vecinal fronterizo

LRA 23 San Juan - DANIEL PARODI: Desde Chile negaron la apertura al acceso por San Juan

LRA 1 Buenos Aires - Implementarán restricciones: Alerta en Alemania por el aumento de casos

LRA 28 LA Rioja - CARLOS LAINO: “Dos antivirales que van a cambiar la pandemia"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Ucronía: lo que pudo pasar y no pasó desde el domingo"

LT 11 Concepción del Uruguay - AGUSTIN ROSSI: "Macri calificó estos próximos dos años como gobierno de transición"

LT 14 Paraná - JOSE LUIS FERRANDO: Un día peronista

LRA 5 Rosario - FABIAN PALO OLIVER: El radicalismo del Frente Progresista rechaza un acercamiento al PRO

LRA 1 Buenos Aires - LUIS BRUSCHTEIN: El acto del Día de la Militancia

LRA 14 Santa Fe - NATALIA SANCHEZ: Una mujer fue electa por primera vez como intendenta de El Trébol

LRA 43 Neuquén - SOLEDAD SALABURU: "El Frente de Todos debe fortalecer su proyecto provincial"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "Cuadros eternos de la oposición"

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO DI GIACOMO: Uribelarrea se prepara para el fin de semana largo

LRA 1 Buenos Aires - DATOS DEL INDEC: El costo de la canasta básica alimentaria subió 3% en octubre

LRA 18 Río Turbio - Economía social: Una nueva edición de "TODOS EN LA FERIA"

LRA 26 Resistencia - MAURO FLORES: “Para este fin de semana largo la capacidad hotelera está colmada”

LRA 26 Resistencia - ADRIANA CHAVEZ: Impacto de la pandemia en las pymes del Chaco

LT 14 Paraná - Turismo: Las reservas hoteleras para este fin de semana llegan al 95 %

LV 19 Malargüe - Los inspectores y el cumplimiento de la ley: Defensa del Consumidor controla los comercios de Malargüe

LV 8 Libertador - JOSE LUIS RAMON: “La verdad que no hay ningún debate en la audiencia pública"

LRA 23 San Juan

En San Juan, la ministra de Salud de la Nación aclaró que actualmente se está colocando la tercera dosis, "que está contemplada dentro del esquema de vacunación para los inmunodeprimidos".

Además, Carla Vizzotti dijo que "en un amplio porcentaje, los argentinos y argentinas confían en las vacunas". Por este motivo en el país, en menos de un año, se ha logrado avanzar en plan de vacunación hasta incluir a los menores de 3 años.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz del Gobierno anunció números de recuperación económica. En ese contexto, reveló que este septiembre “fue el mejor desde el 2016” con respecto a capacidad industrial al llegar a un 66,7%. Fue en la conferencia de prensa que realiza los jueves en la Casa Rosada.

Por otra parte, Gabriela Cerruti se refirió a las elecciones, sostuvo que “todos los días hay que escuchar a los ciudadanos” y en ese sentido, agregó que “eso marca el rumbo del oficialismo. A pesar de muchos agoreros, el Gobierno que está fuerte y consolidado”.

El móvil de Hernán Mundo cubrió que, a su vez, la funcionaria remarcó que el Presidente convocó al diálogo con la oposición desde el inicio de su gestión y que lo repitió en su discurso del domingo post electoral.

LRA 1 Buenos Aires

El Poder Ejecutivo nacional oficializó la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso, hasta el 31 de diciembre próximo.

La medida fue oficializada por medio del decreto 799, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

"El Presupuesto del 2022 se tratará antes de fin de año y también trataremos la negociación con el FMI. El Frente de Todos tiene un modelo de trabajo. Será difícil hacer un acuerdo con Juntos de Cambio, seguramente habrá mucha pirotecnia verbal. Macri endeudó al país", aseguró Marcelo Casaretto, diputado del Frente de Todos por Entre Ríos.

LRA 1 Buenos Aires

El subgerente de Aplicaciones y Productos de la Gerencia de Observación de la Tierra de la CONAE destacó que los satélites argentinos de observación de la Tierra SAOCOM 1A y 1B brindan un conjunto de herramientas innovadoras para el manejo del agua en las regiones áridas y semiáridas del país, que representan más del 75% de su superficie.

En ese sentido, Alvaro Soldano destacó los beneficios para el sector productivo y explicó que "pueden detectar al contenido de la humedad en el suelo y la textura de los vegetales". En tanto, resaltó que "esta constelación de satélites da una información que hasta ahora no existía" y aclaró que se trata de datos que ahora están disponibles de manera gratuita en la web de la CONAE.

LRA 1 Buenos Aires

Lucas González, el futbolista de 17 años de las inferiores de Barracas Central que fue baleado en la cabeza por un efectivo de la Policía de la Ciudad, murió esta tarde en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde se encontraba internado desde esta madrugada.

"Mataron a mi sobrino. Queremos pedir Justicia por Lucas. Lucas va a seguir en nuestros corazones y en los corazones de mucha gente", dijo Emanuel, tío del futbolista, en la puerta del centro asistencial.

LRA 1 Buenos Aires

Manuel Trufó director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales se refirió al asesinato del Lucas Gonzáles, el joven de 17 años baleado por un policía de la Cuidad mientras circulaba por la Capital: “Lamentablemente cuando suceden estos casos pasan a ser parte de una memoria lamentable que se lleva a todos estos pibes”. Asimismo, criticó el comunicado emitido por el oficialismo porteño, lo definió como “la medida mínima” y cuestionó el actuar de la policía de la ciudad.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó al juez interino de Dolores, Martín Bava, al frente de la causa en la que está imputado el expresidente Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.

El tribunal de apelaciones resolvió “no hacer lugar” a la segunda recusación presentada por la defensa del exmandatario que había acusado al juez de actuar con motivaciones políticas y de ser parcial por haber llamado a indagatoria a Macri sin solicitar primero que le fuera levantado el deber de confidencialidad.

LRA 1 Buenos Aires

El médico pediatra y docente universitario, Oscar Trotta, miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, se refirió a las acusaciones por irregularidades que pesan sobre el médico Carlos Kambourian, quien estuvo al frente de la dirección del centro de salud entre mayo de 2017 y enero de 2020, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Explicó que sobre Kambourian recaen dos denuncias penales “realizadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”, que actuó luego de recibir dos sumarios por parte del hospital, los cuales también fueron presentados ante “la Oficina Anticorrupción”.

Precisó que una de las denuncias es por “uso de utilitario de traslado de pacientes y de insumos para uso particular” y la otra por “la creación y uso de una tarjeta de crédito corporativa para gastos personales”, por más de 1 millón de pesos y 11 mil dólares en el exterior.

LRA 27 Catamarca

En el marco del proyecto correspondiente al Corredor Bioceánico, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, recibió a su par de Atacama, Miguel Vargas Correa, con quien brindó una conferencia de prensa para informar las novedades y los beneficios de esta iniciativa, la cual mejorará la comunicación de toda la región.

LRA 6 Mendoza Quino

Navarro, dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, se refirió a las repercusiones del acto en Plaza de Mayo por el Día de la Militancia, señalando: "Fue una celebración magnífica. Hace mucho que no veíamos tanta alegría y esperanza, sin desconocer la difícil situación que atraviesan millones de argentinos y argentinas".

LRA 55 Río Senguer

A través de un comunicado, la fundadora del Frente de Mujeres Justicialistas, Erica Caminoa, se refirió a la cúpula del PJ tras la derrota en las últimas elecciones, pidiendo con urgencia la renuncia de la dirigencia y una convocatoria a nuevas elecciones internas

LRA 42 Gualeguaychú

Piaggio, intendente de Gualeguaychú, analizó el resultado de las elecciones legislativas del pasado domingo, y dijo: “Situaciones no deseadas como la pandemia angustiaron a la gente, y esto hizo que se descarguen con el gobierno, sin acompañar como se esperaba”.

Finalmente, el intendente expresó: “En términos comparativos, este gobierno invierte un 400 % más que el anterior, por lo tanto son diametralmente opuestos”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Tras los dictámenes favorables de las Comisiones de Legislación, Agricultura y Presupuesto, el proyecto podrá comenzar a debatirse en el Congreso.

Tras esto, Cristian Acosta, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, indicó: “Hay muchas expectativas de que se el tema se trate rápido para que, finalmente, sea aprobado”.

LRA 53 San Martín de los Andes

El funcionario habló sobre la necesidad de generar un registro municipal de oferta y demanda de alquileres que cumpla con la ley nacional.

LRA 30 Bariloche

El integrante de la comunidad Mapuche se refirió al decreto por el cual el Gobierno Nacional busca prorrogar la Ley de Territorios Indígenas. “Hay una situación compleja en Argentina y tiene que ver con el tratamiento que se le da a la problemática de los pueblos originarios”, advirtió Carriqueo.

LRA 4 Salta

En lengua wichí, el intendente y convencional constituyente Rogelio Nerón pidió la reforma de la coparticipación provincial. Fue durante su alocución en la asamblea que trabaja en la reforma parcial de la Constitución de Salta.

LRA 25 Tartagal

El Gobierno Nacional prorrogará por decreto hasta el 2025 la Ley 26.160 de Emergencia Territorial, que suspende los desalojos de tierras indígenas. En este marco, la comunidad “La Loma” de la localidad de Aguaray celebró la normativa.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La integrante del Consejo Asesor Indígena (CAI) se refirió a la situación de vulnerabilidad que sufre María Antual y su familia debido a la orden de desalojo de su tierra. Explicó que afecta sus derechos y va en contra de la ley Ley N° 26.160 prorrogada por decreto presidencial el día miércoles 17 de noviembre.

LRA 26 Resistencia

“Participé del acto del Día de la Militancia en Buenos Aires, porque era una necesidad de volver a Plaza de Mayo. Hoy quiero destacar el rol pionero de las Abuelas de Plaza de Mayo en diferentes áreas, y eso también sucedió en el aspecto de las leyes, ya que en 1989 participaron en la Convención de los Derechos del Niño, donde propusieron la inclusión del Derecho a la Identidad”, aseguró la integrante de la Red Por la Identidad, nodo Chaco, Fernanda Molfino.

LRA 1 Buenos Aires

En su libro “Desaparecer en democracia”, la periodista de Página/12 examina casos emblemáticos como los de Miguel Bru, Marita Verón, Natalia Melmann, Jorge Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Luis Espinoza y Facundo Astudillo Castro, pero también otros que resonaron menos. Tras precisar que se incluyen 218 desapariciones, Adriana Meyer sostuvo que "cada caso merece un libro", pero su intención fue "dar cuenta del fenómeno general".

LRA 1 Buenos Aires

El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) destacó que los servicios de transporte terrestre de pasajeros entre la Argentina y países limítrofes se reanudaron a partir de ayer, tras la interrupción obligada por la pandemia de coronavirus. José Arteaga señaló que esto sucede "en el marco de corredores seguros" por lo que explicó que "hay requisitos obligatorios, como presentar el plan de vacunación completo y las pruebas de PCR negativas realizadas en el país de origen". En tanto, resaltó: "Esperamos una temporada inédita".

LRA 1 Buenos Aires

Este sábado 20 de noviembre vas a poder vivir el festejo de León cumple 70 en el Centro Cultural Kirchner desde cualquier lugar del país a través de los medios públicos.

Desde las 18, habrá una transmisión radial por Radio Nacional y sus 49 emisoras de todo el país, Nacional Rock y Nacional Folklórica; y por streaming por la plataforma Cont.ar, el YouTube de la TV Pública, y el YouTube y la web de la agencia Télam. También se verá por los canales de Facebook y de YouTube del Centro Cultural Kirchner, el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.

LRA 1 Buenos Aires

Este sábado 20 de noviembre vas a poder vivir el festejo de León cumple 70 en el Centro Cultural Kirchner desde cualquier lugar del país a través de los medios públicos.

“León Gieco cumple años y los festejaremos en el CCK. Su recorrido es parte de la historia de los argentinos, también fue un gran impulsor de diferentes artistas”, destacó Verónica Fioritto, directora del Centro Cultural Kirchner.

“Las entradas salieron ayer y se agotaron al poco tiempo pero vamos a estar en todas las plataformas de los medios públicos”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Un nuevo cargamento con 630.630 vacunas contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer/BioNTech llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza a bordo del vuelo AA931 de la compañía American Airlines.

Con este embarque, Argentina alcanzó 91.940.445 vacunas recibidas desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación contra el SARS-CoV-2, que se lleva adelante en todo el país, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

LRA 30 Bariloche

La médica infectóloga del Hospital Muñiz de Buenos Aires Gabriela Piovano en diálogo con Radio Nacional Bariloche acerca de los mitos y verdades sobre las vacunas contra el Coronavirus.

La gente, afirma Piovano “parece desconocer sus propios conocimientos.” Y explicó: “Sinopharm es la vacuna más sencilla que hicieron en China, y se hizo como la mayoría de las vacunas que nos salvaron la vida en nuestros primeros años, que es agarrando el virus e inactivarlo”.

“El problema es que ahora nos estamos jugando la vida y en este momento la vida de los niños" dijo la médica con relación a las familias que no quieren vacunar a sus hijos.

LRA 7 Córdoba

Gabriela Barbás, secretaria de Salud de Córdoba, ponderó el avance de la campaña de vacunación, aunque remarcó: “La pandemia no terminó. Se están colocando las dosis de refuerzo para los docentes, el personal de Seguridad y los mayores de 70 años”.

LRA 19 Puerto Iguazú

El secretario de turismo de la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, Brasil, comentó que debido a los protocolos y exigencias sanitarias se evita la fluidez del tránsito vecinal fronterizo. "Nosotros compartimos una maravilla de la naturaleza donde viene gente de todo el mundo, entonces nos tenemos que buscar la forma de facilitar el tránsito de los turistas".

LRA 23 San Juan

Se conoció la decisión que tomó Chile de implementar el "Plan Fronteras Protegidas" en la que dejó fuera de la habilitación al Paso Internacional de Agua Negra que une San Juan con Coquimbo. "Esta es una decisión que impacta de lleno en la actividad turística local", señaló Parodi.

LRA 1 Buenos Aires

Con un promedio de 55 mil casos, el periodista Toni Hervida aseguró que el motivo principal tiene que ver con la cantidad de personas que “niegan el coronavirus, son irresponsables” y no se vacunaron. “A diferencia de Argentina, que tiene un porcentaje mayor, acá se aplicó las dosis un 63%”, dijo.

A su vez aseguró que los internados son quienes no quisieron inocularse y adelantó que probablemente el Gobierno tomará nuevas restricciones.

“Para subirse a un avión hay que tener una prueba no menor de 72 horas y que refleje un negativo. En otros países es más liviana la posibilidad de ingreso”, expresó.

LRA 28 LA Rioja

El director del Centro de Medicina Traslacional de La Rioja, Carlos Laino, se refirió a los resultados del estudio sobre la composición y el efecto del spray de Carragenina, y destacó: “Hay dos estudios clínicos relacionados con esto, los cuales confirman los resultados que nosotros habíamos tenido, sobre los que estamos trabajando desde hace más de un año”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó lo que pudo pasar si el resultado electoral del domingo pasado era maso manos el que se decía. Las posibles consecuencias de una victoria mayor de Juntos del Cambio.

LT 11 Concepción del Uruguay

El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, se refirió al resultado de las elecciones del domingo anterior y al mensaje de Macri, quien calificó a los próximos dos años de gobierno como "un gobierno de transición".

"Las expectativas de Cambiemos no eran que la elección de 2021 refleje lo de 2021, sino que esta elección clausure el debate de 2023, y esto no sucedió. Pero hay algo más grave, porque Macri calificó estos próximos dos años que van a venir como gobierno de transición. Eso no va a suceder, y no es así", finalizó Rossi.

LT 14 Paraná

Como estaba previsto se llevó a cabo ayer en Plaza de Mayo el acto por el Día de la Militancia, con el presidente como único orador. Para el peronismo y buena parte de quienes se enrolan en el llamado campo popular, la jornada de ayer tuvo mucho de alivio. Por el fin de las extenuantes jornadas electorales, por la necesidad de subsanar heridas que el proceso dejó hacia adentro de la coalición gobernante, por un 17 de octubre que había quedado como atravesado, por la urgencia de relanzar el gobierno de Alberto Fernández hacia los dos años que quedan de mandato, por la necesidad de encumbrar de una vez al mandatario como jefe actual -y en lo posible indiscutido- del movimiento, porque apenas pasada la pandemia las ganas de juntarse eran enormes. Y porque era el Día del Militante.

LRA 5 Rosario

El diputado provincial del radicalismo por el Frente Progresista Cívico y Social, Fabián Palo Oliver, analizó el panorama de su espacio, luego de la polémica foto entre el intendente de Rosario, Pablo Javkin, con el senador electo de Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpín. “No veo en mi espacio un futuro de construcción política con el PRO”, afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

Luis Bruschtein analizó el acto de ayer en Plaza de Mayo y la concurrencia que hubo por parte de militantes del Frente de Todos. La alegría que se manifestó y el clima social que se vivió. “La gente que participó lo sentía como un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, a restarle horas a cuestiones privadas para dedicarlas a temas sociales. El peronismo tiene la tradición de los actos masivos y fue una especie de reencuentro con esta práctica. El militante se expresó políticamente y se siente protagonista de un proceso” expresó.

“La convocatoria tenía una raíz política más concreta esta vez: que el Presidente necesitaba hacer una demostración de fuerza después del resultado de las PASO y reforzar el repunte que se vio en las elecciones de medio término”, agregó.

LRA 14 Santa Fe

Es la tercera jefa municipal en la provincia y la primera en su ciudad. “Estoy muy contenta por sentir el apoyo de toda la ciudadanía. Es muy bueno que las mujeres vayamos ganando espacios que en nuestra ciudad siempre fueron ocupados por hombres”.

LRA 43 Neuquén

La legisladora hizo un balance de las elecciones y consideró que la fuerza que integra debe fortalecer un proyecto a nivel provincial para disputar el poder en otros términos.

LRA 1 Buenos Aires

Mario hizo una radiografía de las y los referentes de la derecha “viejas nuevas voces que circulan entre las fronteras de la democracia y los límites del fascismo” y analizó la convocatoria a Plaza de Mayo por el Día de la Militancia.

LRA 1 Buenos Aires

Llega un nuevo fin de semana largo y muchos ya empiezan a preparar el bolso y el auto para subirse a la ruta y recorrer unos pocos kilómetros para descansar.

“Creció mucho el turismo de cercanía en el último tiempo. En cañuelas nos recuperamos económicamente y seguimos trabajando para que nuestro destino turístico sea de los principales", destacó Marcelo Di Giácomo, a cargo del área municipal de turismo de Cañuelas.

"Uribelarrea está a 80 km de la capital federal, es un pequeño pueblo muy atractivo donde se filmaron muchas películas y documentales. Tiene un estilo rural y la posibilidad de encontrarse con productos regionales. Hoy es un polo gastronómico con mucho turismo", resaltó. "Es un pueblo que está creciendo mucho".

LRA 1 Buenos Aires

Durante octubre de 2021, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) con respecto a septiembre de 2021 fue de 3,0%, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 2,6%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Asimismo, las variaciones interanuales de la CBA y de la CBT resultaron de 49,3% y 45,0%, respectivamente.

LRA 18 Río Turbio

El Director de Economía Social, Cooperativas y Mutuales de la Municipalidad de Rio Turbio, Carlos Mauricio Ponce, dialogó con la Radio Pública sobre la agenda de actividades que se brindarán desde su área, anunció próximos eventos e informó sobre la convocatoria a emprendedores, productores y artesanos locales para participar del 79º Aniversario de nuestra ciudad.

En este sentido, el próximo domingo 21 de noviembre se realizará una nueva edición de “Todos en la Feria”, a realizarse en el Centro Cultural Renato Maré, a partir de las 17:00 y hasta las 22:00.

La próxima fecha de feria y paseo artesanal, serán los días 12 y 13 de diciembre, en conmemoración al 79° Aniversario de Rio Turbio.

LRA 26 Resistencia

Flores, vicepresidente del Instituto de Turismo, expresó: “Para este fin de semana largo tenemos muchas expectativas, porque la capacidad hotelera del Chaco está completa. Hay varias actividades, y es fundamental que se recupere el protagonismo del turismo”.

LRA 26 Resistencia

La investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, Adriana Chávez, explicó detalles de una investigación que realizaron sobre el impacto de la pandemia en las pymes del Chaco, diciendo: “Las conclusiones indicaron que las ventas cayeron un 50 % respecto de la prepandemia, y las expectativas de crecimiento que tienen son positivas. Todas ellas manifestaron haber recibido ayuda del Estado, en tanto el sector primario fue el más afectado, lo mismo que el de la construcción, y en el sector servicios se encontraron nuevas formas de comunicación, hecho que les permitió sobrevivir”.

LT 14 Paraná

Este fin de semana largo de noviembre ya cuenta con un promedio de más del 95 % de reservas hoteleras. El traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional al lunes 22 permitirá que viajeros de todo el país visiten Entre Ríos y, en este sentido, Sebastián Bel, integrante de la Cámara de Turismo provincial, dijo: “Será un muy buen fin de semana largo, aunque no se puede comparar con el anterior porque fueron más días, y la gente se tomó unas mini vacaciones”.

LV 19 Malargüe

En marco del aniversario del Departamento, se firmó la renovación de convenios entre la Oficina Provincial de Defensa del Consumidor con el municipio para que se cumpla la ley vigente 24.240 en Malargüe, y la misma sea respetada en comercios e instituciones.

En tanto, la directora provincial, Mónica Lucero, mencionó algunas de las irregularidades que encontraron en los comercios del centro de la ciudad.

LV 8 Libertador

Así se expresó el diputado nacional José Luis Ramón en el contexto de la audiencia pública por el incremento de la tarifa eléctrica, y luego agregó: “El EPRE no controla nada, solo avala la decisión política del gobernador. Y ahora corre con el caballo del comisario, tras el apoyo que le dieron las urnas el domingo”.

LRA 52 Chos Malal

En el marco del aniversario de la ciudad, el intendente habló ante la comunidad. "Los motivos para celebrar son muchos, es una localidad que tiene mucho para mostrar, me siento orgulloso", expresó Vélez.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

La especialista en sismos afirmó que con la instalación de los sismógrafos mejoró la capacidad de Santa Cruz y de la región. “La información recabada servirá para actualizar códigos de construcción en función de mayor seguridad para las personas y el ambiente”, aseguró la geofísica.

LRA 21 Santiago del Estero

La Municipalidad de Las Termas de Río Hondo, a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, realiza “Soberanía Artesanal”, dos jornadas de acceso libre y gratuito los días viernes 19 y sábado 20.

LRA 29 San Juan

Para el último eclipse del año se espera que la luna se ponga anaranjada. El evento se podrá observar desde el cielo de San Luis. “La parte principal del eclipse se va a ver a las 6:04 am momento en que la luna va a estar tapada prácticamente por la sombra de la tierra”, señaló Kurtz.

LRA 29 San Luis

El encuentro será este sábado y participarán comunidades de España, Brasil, Italia, Argentina, Cuba, Colombia, Alemania, Líbano, México, Alemania del Volga y Ucrania.

LT 14 Paraná

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto presentado por la diputada nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard, el cual propone una respuesta integral al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), y establece una jubilación especial de carácter excepcional a la edad de 50 años, más una pensión no contributiva para quienes se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad.

En tanto, José María Di Bello, feminista y no binarie, manifestó: “En la actualidad las personas que tiene VIH se encuentran en una situación de vulnerabilidad por la gran dificultad que hay para acceder al ámbito laboral”.

LRA 7 Córdoba

Con motivo de la 15ª edición de la Marcha de la Gorra, los organizadores denunciaron que en Córdoba continúa el accionar represivo de parte de las Fuerzas de Seguridad, más allá de los cambios en distintas normativas.

“Antes era el Código de Faltas, con la figura de ‘merodeo’, y hoy es el Código de Convivencia. La violencia estatal está presente. Esta marcha también le dio identidad propia a la Córdoba movilizada", señalaron desde la organización de la marcha a Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Cuatro equipos distintos de profesionales del Hospital “El Cruce”, de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, realizaron cuatro trasplantes en un mismo día. Además de un trasplante renal y otro de médula ósea, que estaban programados, para esa misma jornada, se agregaron otros dos: uno cardíaco y otro hepático. "No cualquier institución soporta cuatro trasplantes en un día, fue histórico para el hospital", destacó el jefe de cirugía de trasplante cardíaco.

LT 12 Paso de los Libres

La intervención fue realizada por los médicos cirujanos Gustavo Schmidt, Mateo Poupard y Enrique Icardo, en tanto la paciente de 45 años, quien presentaba un cáncer de colon metastásico, se encuentra internada en una sala común, tolerando la dieta alimentaria y encaminada hacia un egreso hospitalario.

LRA 13 Bahía Blanca

Victoria Carrión dijo que “no puedo explicar lo que costó denunciarlo. Sentía que era mi dueño”.

Victoria -que al momento de los hechos tenía entre 14 y 15 años- denunció en junio del año pasado que fue abusada por el padre de su entrenador en la Escuela de Canotaje de Patagones con el consentimiento de su técnico.

Ella y su familia llegaron esta mañana hasta la Fiscalía de Abusos Sexuales de Bahía Blanca -en la primera cuadra de calle Moreno-, para pedirle a la fiscal Marina Lara que haga una formulación en la acusación contra el entrenador Néstor Pinta.

LRA 3 Santa Rosa

El docente de historia, Mauro Perrone, contó cómo fue empezar a hablar de la ESI con sus alumnos y alumnas, y explicó: “En el caso de historia, a mí me ayudó muchísimo darle una visión desde la ESI, atravesada por la observación de un feminismo amplio a los acontecimientos históricos”.

LRA 1 Buenos Aires

El V Festival Internacional de Danza por la Identidad tendrá sede en La Plata, hoy jueves 18, sábado 20 y domingo 21 de noviembre de forma presencial y vírtual. Las actividades se llevarán adelante en el Rectorado de la UNLP y en el Teatro Argentino de La Plata.

“La respuesta y el compromiso de los artistas es maravilloso”, sostuvo Yamila Cruz Valla, productora y coordinadora del equipo de producción, quien trabaja todos los años para homenajear la lucha de Abuelas junto con Victoria Liporace, Ramón Medina, Julia Ferraris y Daniela Genovese.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Una mujer” Graciela Borges conversó con el músico Fabián “Zorrito” Von Quintiero, guitarrista de Charly García y miembro de algunos de los grupos más trascendentes del rock nacional, como Suéter, Soda Stereo y Los ratones Paranoicos.

Quintiero, relató su vida en la música junto a Charly García, contó acerca de sus facetas menos conocidas como maestro mayor de obras, cocinero y empresario gastronómico y también detalló sus primeros acercamientos al rock nacional, su inicio en la música y sus principales referentes.

LU 4 Patagonia

El historietista Miguel Reo concretó en un libro un sentido homenaje al astro del futbol, el cual fue publicado a 11 meses de su muerte.

"Es un libro que yo lo cuento a la par de la vida de Diego, porque más o menos tenemos la misma edad, pero pienso que los chicos que no lo conocieron y lo idolatran viven una especie de herencia que va de generación en generación. El libro de Maradona le da continuidad a una serie que no estaba pensada como tal. 'Evita, nacida para molestar' es la madre de este libro, porque eso dio pie para que me pidieran este trabajo desde la editorial. Hicimos la obra en un mismo formato, con 130 dibujos inéditos", indicó Rep.

LT 14 Paraná

Rafael Cavagna, intendente de Nogoyá, confirmó que la 34º edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra se desarrollará entre el 7 y el 9 de enero de 2022, informando luego que los artistas que participarán del evento lo harán durante las tres noches.

LRA 1 Buenos Aires

Una de las principales polémicas del partido entre Argentina y Brasil, fue la decisión del árbitro principal Andrés Cunha, con el aval del VAR (monitoreado por Esteban Ostojich), de no sancionar a Nicolás Otamendi por un codazo en el rostro a Raphinha.

La Conmebol, ante este accionar, tomó cartas en el asunto. “Suspender a los árbitros Andrés Ismael Cunha Soca y Esteban Daniel Ostojich Vega por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol”, anunció el ente encargado de regular el fútbol en Sudamérica mediante una carta firmada por Wilson Seneme, el presidente de la Comisión de Arbitros.