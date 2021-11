Dictamen favorable para el proyecto de Ley integral de VIH

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación dio dictamen favorable al proyecto presentado por la diputada nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard,

que propone una respuesta integral al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS) y establece una jubilación especial de carácter excepcional para ellas a la edad de 50 años y una pensión no contributiva para quienes se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad, entre otras medidas en el marco de las políticas públicas. José María Di Bello, feminista, no binarie, disidente y VIH orgullose, manifestó que “en la actualidad las personas que tiene VIH” se encuentran en una situación de vulnerabilidad por la gran dificultad que hay para acceder al ámbito laboral, “el proyecto contempla esta prohibición y prevé sanciones” por este tema, dijo Di Bello.

