Suspenden al árbitro y al VAR de Argentina ante Brasil

Por Daniel Cacioli

Una de las principales polémicas del partido entre Argentina y Brasil , fue la decisión del árbitro principal Andrés Cunha, con el aval del VAR (monitoreado por Esteban Ostojich), de no sancionar a Nicolás Otamendi por un codazo en el rostro a Raphinha.

La Conmebol, ante este accionar, tomó cartas en el asunto. “Suspender a los árbitros Andrés Ismael Cunha Soca y Esteban Daniel Ostojich Vega por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol”, anunció el ente encargado de regular el fútbol en Sudamérica mediante una carta firmada por Wilson Seneme, el presidente de la Comisión de Árbitros.

“La actuación del Árbitro Principal Andrés Ismael Cunha Soca Vargas y el Árbitro VAR Esteban Daniel Ostojich Vega designados para el partido mencionado, han sido analizadas técnicamente por esta Comisión, concluyendo que los mismos han incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido, puntualmente en la siguiente situación: - Min 33 Conducta Violenta del Jugador N°19 Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi (ARG)contra un adversario poniendo en peligro la integridad física del mismo con uso del brazo en el rostro”, advirtió la Conmebol.

Casi en simultaneo a la sanción, la Confederación Sudamericana de Fútbol difundió el audio de la jugada en cuestión. “Yo considero que el golpe es con el antebrazo en el rostro, con intensidad media. Esto me parece que es falta de tarjeta amarilla, no lo considero de tarjeta roja”, determinó el colegiado uruguayo antes de darle su veredicto a su colega que estaba siendo cuestionado dentro del campo.

Este accionar despertó la furia de Tite, quien apuntó contra los jueces del partido en conferencia de prensa. Voy a decir lo que dije en el vestuario sobre el arbitraje. Y lo asumiré. (Andrés) Cunha es un árbitro extraordinario, su calidad técnica y de percepción son altísimas, un aspecto disciplinario muy alto. Pero el arbitraje requiere de un equipo de trabajo. ¿Quién está en el VAR?”, comenzó su relato.

“Es imposible, y lo voy a repetir, es imposible no ver el codazo de Otamendi a Raphinha. No estoy hablando del resultado del partido. Quien quiera tener exención en el análisis, está muy claro. ¿Fue eso decisivo en los resultados del partido? No sé. ¿Gran partido de los dos? Sí, fue un gran partido. Tradición, calidad técnica de los dos, está bien. Pero el componente (arbitraje) tiene que ser el mismo”, prosiguió el entrenador. Y luego, concluyó: “Digo más, así como agradezco a la ciudad de San Juan por la forma educada en que nos recibieron. No me insultaron mientras estuve en el banco de suplentes, muchas gracias por el respeto profesional con todos nosotros. Eso de un lado, del otro un árbitro del VAR de alto nivel, no puede trabajar de esa forma. Eso es inconcebible. Y digo menos, ´inconcebible’ no es el término que quiero decir, digo eso porque soy educado.”

