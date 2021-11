Miguel Rep presentó "Diego, nacido para molestar"

El historietista, Miguel Rep reúne en un libro un sentido homenaje al astro del Futbol publicado a 11 meses de su muerte. En diálogo con LU4 Nacional Patagonia contó el proceso de trabajo y su surgimiento.

"Es un libro que yo lo cuento a la par de la vida de Diego porque más o menos tenemos la misma edad, pero pienso que los chicos que no lo conocieron y lo idolatran viven una especie de herencia que va de generación en generación. La gente más grande es la que mas lo disfruto porque lo vió nacer, su monitoreo es mayor que el de las generaciones posteriores, este libro esta impreso de esa manera, en la década del '60 lo dibujo desde el cándor de quien lo vivió en la infancia haciendo un paralelismo con la propia, lo dibuje desde ese compromiso. Todo lo que se vive de ahí en más es una vigilancia mediática".El libro de Maradona le da continuidad a una serie que no estaba pensada como tal. "'Evita, nacida para molestar', es la madre de este libro porque eso dio pie para que me pidieran este trabajo desde la editorial, trabajamos un mismo formato, en un libro con 130 dibujos inéditos".

Una de las imagenes más conmovedoras del trabajo la imagen de los botines de Diego transformados en Malvinas. "De tanto pensar en Diego, en Inglaterra y el '82 te aparecen esas imágenes, eso cuando me apareció me pregunte si alguién lo habrá hecho, era difícil, fue previo al segundo gol contra Inglaterra. Me costó mucho ese dibujo por la posición por todo, es uno de los dibujos más felices del libro".

DESCARGAR

Programa: Conexión Nacional

Conducen: Saúl Gerscovici y Daniel Juárez