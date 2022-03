Diario de Radio Nacional 15/3/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "sabemos que los problemas de viviendas como de trenes no los arreglan los privados, sino el Estado" y afirmó: "No nos vergüenza decir que el Estado tiene que estar presente para poner justicia donde el mercado genera injusticia".

Además, el mandatario expresó que "la mayor complicación económica que sufre el mundo" por la invasión rusa a Ucrania es una "una lucha tremenda por los alimentos, y vuelan los precios en todo el mundo".

"Quisiéramos que eso no nos pasara ahora, porque nos cuesta mucho recuperarnos. Espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda de la deuda que heredamos. Y el viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina; vamos a terminar con los especuladores", afirmó al encabezar el acto de inauguración de la renovada estación Tortuguitas de la línea del ferrocarril Belgrano Norte, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Paralizada en marzo de 2019, la remodelación integral de Tortuguitas requirió de un desembolso de 116 millones de pesos que se invirtieron en la instalación de 33 cámaras y artefactos LED en andenes, nuevos sanitarios, cerramientos perimetrales y accesos con adecuación para personas con movilidad reducida y de los pasos peatonales linderos a la estación.

La obra forma parte de la renovación de las 22 estaciones de esta línea ferroviaria, comenzada en marzo de 2018 con una inversión prevista de 2.200 millones de pesos, de las cuales 18 ya fueron concluidas (16 por parte del actual Gobierno nacional).

LRA 1 Buenos Aires

La comisión de Presupuesto del Senado firmó el dictamen favorable del proyecto de ley de respaldo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación de la deuda externa. El presidente de la comisión, Ricardo Guerra, abrió la reunión a las 14.10 con la propuesta de comenzar a pasar a la firma el dictamen e inmediatamente después informó que se obtuvieron 16 firmas de las 17 requeridas. El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, dijo que se está ante la "etapa final" de una negociación y el texto viene "con un respaldo importante" de la Cámara de Diputados.

"Estamos todos medianamente informados de lo que ha sido el cambio en el proyecto y obviamente vamos a acompañar la firma", había afirmado el senador minutos antes de la firma.

LV 8 Libertador

José Ignacio de Mendiguren presentará su libro relacionado a la crisis económica del país en 2001, expresando: “Desde que el mundo es mundo, las luchas fueron por dónde se agrega el valor”. La obra, denominada “2001-2021: La historia no contada de la gran crisis-Cómo acordar un camino para el desarrollo argentino”, abarca, entre otros temas, el rol de quienes fueron funcionarios de Macri. Sobre este tema, el autor dijo: “Es preciso ver la historia y adonde llegaron todos sus consejos, porque se les quemaron todos los libros”.

LRA 1 Buenos Aires

"El acuerdo presidente del Partido Justicialista de Chubut adelantó su voto frente al acuerdo con el FMI. "No hay nada para festejar con el acuerdo con el Fondo pero habrá una nueva expectativa, nos permitirá soñar con otras posibilidades. Estamos tratando de resolver un problema que nos dejaron".

"La relación en nuestro espacio es muy buena puede haber diferentes miradas pero nos respetamos. El país necesita que estemos lo más unidos posible y que trabajemos a la par para cumplir los deseos de tener un país mejor", aseguró Carlos Linares.

LRA 1 Buenos Aires

La inflación se aceleró a 4,7% en febrero, su mayor nivel en 11 meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue impulsado nuevamente por grandes aumentos en alimentos.

LRA 19 Puerto Iguazú

El filósofo fue uno de los firmantes de la carta pública para la unidad del campo popular. “Se trata de entender que la política requiere de una base social de sustentación, recuperar el entusiasmo y tomar políticas energéticas que tengan un impacto positivo en la sociedad", señaló Forster.

LRA 1 Buenos Aires

El economista y columnista de Ahí Vamos se refirió al aumento en los precios de las materias primas que exporta Argentina y a los costos internacionales de la energía, que han subido producto del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

LRA 1 Buenos Aires

Luciana Bilbao, analista económica de CEPA, enumeró los aspectos positivos y negativos en torno al entendimiento alcanzado por el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, que será tratado esta semana en el Senado y cuenta con media sanción de Diputados, y los consideró un acuerdo “cumplible”.

De todos modos, aclaró que “tenemos puntos críticos que no sabemos cómo se va a resolver aún” y entre ellos, citó “cómo se va a resolver la política fiscal, para reducirla; la política monetaria, cómo se llegará con las reservas y a la inflación, que son las cuatro metas que el gobierno debe cumplir para que el Fondo haga los desembolsos”.

Entre los puntos positivos destacó que el entendimiento “nos despeja el horizonte financiero, abre la posibilidad de financiamiento con otros organismos y no impulsa ajustes ni reformas estructurales”.

Sin embargó, Bilbao advirtió que, como fue alcanzado previo a la guerra, “el contexto internacional no está plasmado allí y no toma en cuenta el impacto que tendrá en Argentina la guerra”.

LRA 1 Buenos Aires

Tanto la Portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, como el ministro de Economía, Martín Guzmán confirmaron que se estudian medidas para evitar un efecto desestabilizante en el costo de la canasta alimentaria a causa de la fuerte suba de los precios de los commodities por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, negaron que alguna de ellas sea la suba en las retenciones a las exportaciones de granos. Daniel Aprile, periodista especializado en temas agropecuarios, indicó que el gobierno analiza “poner en el mismo nivel las retenciones de todo el complejo de soja”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista describe en su libro “Espiados” de forma detallada el funcionamiento de una red de espionaje ilegal que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri y fue develada a partir de las revelaciones que surgieron en la causa que en 2019 inició el entonces juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla al falso abogado y agente inorgánico de inteligencia Marcelo DAlessio.

Tras referirse a las distintas pruebas que expone en su publicación, María Belén Bartoli afirmó: "El Servicio de Inteligencia fue afín del gobierno de Mauricio Macri".

En ese sentido, manifestó que "en su matriz, el espionaje, extorsionar y hacer carpetazos eran la forma de hacer política de Macri".

LRA 43 Neuquén

La Universidad Nacional del Comahue fue inaugurada en 1972. En su aniversario, el rector repasó los principios básicos que motivaron su creación, hizo un balance de su gestión y analizó las oportunidades a futuro.

LRA 52 Chos Malal

El ex combatiente recordó el momento previo a la guerra. “Hay que malvinizar más, para que no vuelva a suceder y se reconozca la soberanía sobre las islas”, señaló Tapia.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Comenzó la campaña de auto percibimiento mapuche en el Censo Nacional 2022. “Se lanzó desde la Confederación Mapuche de Neuquén para hablarle a las personas habitantes de la provincia que tengan ascendencia mapuche y se identifiquen con esa identidad”, señaló Nawel.

LRA 30 Bariloche

La Justicia penal condenó a los responsables de hechos de violencia en contra de la comunidad Buenuleo de Bariloche por amenazas agravadas, lesiones graves y violación de domicilio. “La justicia sólo condenó a quienes ejecutaron las órdenes y no a quienes las dieron”, señaló Schraer.

LRA 42 Gualeguaychú

A partir de mañana, miércoles 16 de marzo a las 8 horas, se habilitará el link censo.gob.ar para que los ciudadanos comiencen a responder las 61 preguntas del Censo 2022. Un avance tecnológico que realiza el INDEC para que haya más comodidad a la hora de responder y agilizar el trámite el próximo miércoles 18 de mayo, que será el Día del Censo, el cual sido declarado feriado nacional.

La persona que decida empezar el trámite de manera online tendrá, a partir de mañana, 64 días para llevarlo a cabo y, una vez finalizado el proceso, llegará a su cuenta de correo electrónico un código de seis dígitos, al que deberá guardar para entregárselo al censista en la fecha referida.

LRA 26 Resistencia

Lo aseguró el inspector de Fauna de la Nación, Pablo Rodríguez, expresando: “Trabajamos en forma articulada con organismos y entidades correntinas en la zona de los Esteros del Iberá, tenemos base en Santo Tomé y recorremos toda la región evaluando la situación y rescatando animales que puedan ser trasladados. El trabajo es en apoyo a la provincia después de los incendios, y nos encontramos con una situación que no es extremadamente mala, porque muchos animales se trasladaron por sí mismos a zonas seguras”.

LU 4 Patagonia

Juan Pablo Gutiérrez es un paramédico militar táctico nacido y criado en Trelew. Frente al avance de la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha presentado como voluntario para una misión humanitaria que, por el momento, sostiene con fondos propios.

“Recibimos muchas llamadas con el objetivo de conseguir una valija extra para llegar con insumos médicos. Yo todo lo hice con fondos propios, vendí bienes personales y agoté mis ahorros”, dijo el paramédico.

LRA 42 Gualeguaychú

Andrea, quien es historiadora argentina, guía turística en Londres y trabaja en ayuda humanitaria desde el inicio de la pandemia, también realiza campañas solidarias en la capital británica para Ucrania.

Sandi manifestó que al caos le ponen voluntarismo, y luego dio detalles de la organización de donaciones, explicando cómo le hacen llegar lo recolectado a los refugiados de guerra.

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva edición de "Embón en cuerpo y alma", el matemático Adrián Paenza analizó la relación entre el humanismo y las ciencias y se refirió a la actualidad científica en nuestro país y el mundo. Además, conversó con Horacio Embón acerca de la pandemia y la forma en que ésta expuso las desigualdades sociales, y enfatizó que no hay que darla por terminada antes de tiempo.

LRA 26 Resistencia

El profesional médico detalló a quienes está dirigida esta etapa, expresando: “Hay algunos países que ya comenzaron a inocularla en el comienzo de este año, y acá en el Chaco empezamos el 8 de marzo pasado. No está destinada a todas las personas, sino a dos grupos específicos: por un lado a quienes son inmunosuprimidos y hayan cumplido cuatro meses desde la tercera dosis, y por el otro a los mayores de 50 años que tengan el esquema completo de Sinopharm”.

LRA 55 Río Senguer

Puratich hizo referencia a la baja de las internaciones y de los casos positivos de COVID-19, junto a la continuidad de la campaña de vacunación.

LRA 28 La Rioja

El infectólogo Claudio Strassorier sostuvo: "Desde la última ola detectada en diciembre, y hasta finales de febrero, estamos recorriendo, quizá, el camino final de la pandemia de COVID-19. Ahora, estamos presenciando un brote de Influenza, que estuvo tapada por dos años y está ocupando el lugar de Ómicron".

LRA 1 Buenos Aires

El infectólogo dijo que actualmente el país se encuentra en un momento de "transición epidemiológica". En ese sentido, remarcó la importancia de continuar con los cuidados sanitarios y con el uso del tapaboca a pesar de la baja de casos de coronavirus. Además, sostuvo, “el virus sigue circulando y también comenzó la gripe”.

LU 4 Patagonia

Chubut recibirá el jueves y viernes próximos a los funcionarios nacionales y de las provincias, en el marco de una nueva asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda. El encuentro se realizará en Comodoro Rivadavia y contará con la presencia del ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi.

Así lo anticipó la gerenta General del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Ivana Papaianni, tras acompañar al gobernador provincial, Mariano Arcioni, en la firma de un contrato para construir 37 unidades habitacionales en la localidad de Sarmiento.

LRA 7 Córdoba

Bacman, sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), analizó el escenario político y las internas del Frente de Todos, diciendo: “Cristina quedó en el centro, y la pregunta que se hacen todos es: ¿cuál es el verdadero poder que tiene Cristina? ¿Cuánto y quién tiene más votos? Sin Cristina es imposible y con Cristina sola no alcanza".

Luego, el sociólogo agregó: "Cristina sigue teniendo su imagen positiva en torno al 40 %".

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, presentó el proyecto de ley para crear la Fiscalía Anticorrupción de la provincia. La idea consiste en desarrollar “una Fiscalía especializada para investigar delitos contra la administración pública”, explicó la ministra de Gobierno y Justicia provincial, Rosario Romero.

LRA 12 Santo Tomé

Berardi, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, se refirió al acuerdo con el FMI que ahora se votará en el Senado, afirmando que el problema son las revisiones trimestrales, y luego hizo un análisis de las posibles consecuencias de no llegar a un acuerdo con el organismo.

“La realidad es que el dinero se utilizó para sostener un tipo de cambio sin control de capital en la era Macri. Se iban tres o cuatro mil millones de dólares por mes, y ni siquiera estábamos cerca de las elecciones. En consecuencia, fue un pedido de préstamo de dinero que se utilizó para solventar una aberración financiera”, sostuvo el economista.

LRA 28 La Rioja

Vega, senadora riojana por el bloque ´Hay Futuro Argentina´, se refirió al acuerdo con el FMI, confirmando que no tiene definido su voto, ya que muchos senadores necesitan mayor información detallada sobre el proyecto, el cual cuenta con media sanción de Diputados.

"Hay mucha incertidumbre respecto al acuerdo, no tan solo por el futuro del país, sino también por el de La Rioja. Necesitamos todas las herramientas para definir nuestro voto".

LV 8 Libertador

La Fundación Mediterránea, a través del Instituto IERAL, dio a conocer su informe sobre el balance de la economía mendocina y el pronóstico para el futuro inmediato.

Tras esto, el economista Juan Manuel Gispert, analizó de donde proviene esa organización, y dijo: “Esos estudios privados tienen el sesgo de que siempre el problema son los impuestos y que es necesario achicar el Estado”, haciendo referencia posteriormente a lo que calificó como una “caída estrepitosa” de la actividad económica en la provincia de Mendoza.

LRA 1 Buenos Aires

Las y los ciudadanos uruguayos deberán votar por el SÍ, en caso de querer hacer lugar al recurso de un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración ó por NO, si optan por no dar lugar a dicho recurso. El ex senador del Frente Amplio de Uruguay Rafael Michelini, explicó que son “doce temáticas que impugnamos de más de las cuarenta” que abarca la norma.

Indicó que, aún en pandemia, lograron las firmas de “más del 30 por ciento del padrón electoral", frente al 25 por ciento que marca la ley, para recurrir el referéndum.

Entre los puntos más cuestionados, el senador enumeró la flexibilización del uso de la fuerza policial, la regulación del derecho a la huelga y declaración de ilegítimos a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios.

LRA 1 Buenos Aires

Gastón Mora, presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, habló sobre los rebotes en la suba de precios del pan y otros alimentos provocados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde el inicio del conflicto entre ambos países "que concentran el 30 % del mercado global del trigo" y "al cortarse su exportación" la demanda de dicho grano creció y los precios se disparan.

LRA 6 Mendoza Quino

Pesce, gerenta de General de Wines of Argentina, fue nombrada Embajadora de la Marca País, y su trabajo será posicionar al vino argentino en los mercados internacionales.

Luego de recibir la noticia, Magdalena reflexionó acerca de su nuevo rol y dijo: "Muchos de los países cuentan con esta herramienta de promoción para generar políticas de Estado y promocionar al país, por lo cual esto sirve para impulsar las exportaciones y la inversión externa en Argentina".

LRA 1 Buenos Aires

El director de International Cleantech Network y presidente de Las Brusquitas Green Tech destacó el lugar de Argentina en la Expo Dubai 2020 y subrayó que este evento internacional "permite al país mostrar todas las soluciones que ofrece y dar visibilidad a un montón de emprendimientos que están siendo exitosos" en Argentina y otros países, pero no en Medio Oriente.

Rodrigo Espinosa precisó que "en Argentina hay 60 emprendimientos que emplean 600 personas en lo que es sustentabilidad y tecnología" y enfatizó en que "las soluciones limpias se pueden exportar a todo el mundo".

"Son posibilidades laborales no solo para la industria del conocimiento y la tecnología, sino también para profesionales del turismo, el agro, el agua, entre otros", dijo. En tanto, Espinosa señaló que "Argentina es el único cluster que hace este tipo de soluciones en Latinoamérica".

LT 11 Concepción del Uruguay

La presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustible de Entre Ríos, Adriana Sors, dijo que necesitan una reunión con el gobierno para discutir la problemática del sector, porque la suba de los precios en los combustibles está generando un problema en cadena, la cual afecta la rentabilidad.

"El sector viene muy atrasado con los precios, la inflación interanual supera el 50 % y debemos aclarar que estamos por debajo de este porcentaje", señaló Sors.

LRA 26 Resistencia

El empresario analizó los últimos aumentos de combustible, y señaló: “En 2021 solamente hubo un 28 % de aumento con una inflación del 52 %. Para este año se da un panorama similar, en un contexto de aumento del precio internacional y la cotización del peso frente al dólar pero, aún con estos aumentos, estamos a un 50 % del precio de la nafta prepandemia”.

LRA 53 San Martín de los Andes

La medida de fuerza será de 72 horas y afectará la atención por consultorio y cirugías programadas. Además, habrá marchas por parte del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SIPROSAPUNE) en la que reclaman una paritaria exclusiva para los profesionales de la salud.

LRA 1 Buenos Aires

Trabajadores nucleados en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) de la ciudad de Buenos Aires anunciaron este martes un cese de actividades para el próximo jueves en reclamo de aumento de salarios y en rechazo a los "despidos aberrantes" que se registran en el sector.

LRA 9 Esquel

Mlani, quien es secretario General de SITRAVICH, suscribió el acuerdo referido a los salarios con el Gobierno de Chubut, aunque aclaró: “Por la inflación es imposible una paritaria que recomponga el salario de los trabajadores del Estado provincial en el nivel que se necesita”.

LT 14 Paraná

Las 48 horas de la medida de fuerza serán en el marco del plan de lucha dispuesto por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) en el pasado Congreso del sindicato, realizado en San Salvador.

Tras esto, el secretario Gremial de AGMER, Guillermo Zampedri, comentó: “No hubo críticas al Gobierno provincial con respecto al porcentaje, sino que no se explicita el recupero del 16 % que perdimos en 2020”.

RA 7 Córdoba

El comunicador social de extensa trayectoria fue puesto en funciones por la presidenta de Radio y Televisión Argentina, rosario Lufrano y el vicepresidente, Osvaldo Santoro, en una ceremonia que contó además con la presencia del Gerente de Emisoras de Radio Nacional, Juan Martín Ramos Padilla.

LRA 7 Córdoba

Tras las horas de tensión vividas en la jornada del lunes, cuando una importante cantidad de efectivos policiales llegó hasta La Serranita, vecinos e integrantes de la Asamblea Paravachasca, quienes desde el sábado anterior están realizando un acampe en el lugar para impedir la construcción de la autovía 5, pedirán que se revoque la orden de desalojo emitida por la justicia.

En tanto, René Amsler, abogado de los vecinos, afirmó: “No estamos ante un acto delincuencial sino que, por el contrario, se trata de una acción en defensa del ambiente”.

LRA 42 Gualeguaychú

En el Día Internacional contra la brutalidad policial, el director de Derechos Humanos de Gualeguaychú, Matías Ayatuy, reflexionó sobre la problemática, donde la falta de profesionalización de la fuerza policial es una deuda democrática referida a la seguridad ciudadana.

“Hemos estado reclamando que se ponga en funcionamiento una ley que determina la creación de un Comité Provincial de prevención de la tortura, la cual se aprobó hace seis años por unanimidad por ambas cámaras”, señaló el funcionario.

LRA 42 Gualeguaychú

La nueva habilitación será a partir de abril, y se están definiendo las barreras sanitarias que se exigirán en el cruce. Posteriormente, el periodista uruguayo Martín Rostan dio detalles de la nueva medida, manifestando que esto ha generado preocupación entre los comercios uruguayos, ya que la diferencia cambiaria que hay entre ambos países los perjudica.

LV 8 Libertador

Los humedales en todo el mundo se encuentran expuestos a presiones que están causando su desaparición y degradación.

En tanto, la investigadora del Area de Recursos Naturales de FUNDAR, Victoria Arias Mahiques, señaló: "Argentina tiene, aproximadamente, un quinto de su territorio cubierto por ecosistemas de humedal, por lo cual es necesario establecer un marco nacional de criterios mínimos que orienten la gestión sostenible de estos ecosistemas en las provincias”.

LV 8 Libertador

En el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, la titular de la Dirección provincial del área, Mónica Lucero, se refirió a las acciones e incumbencias que tiene esta organización a nivel provincial. Luego, Lucero habló sobre "las estafas que en la actualidad se han incrementado con las compras online, las cuales tuvieron mayor auge a partir de la pandemia".

LRA 1 Buenos Aires

La conductora se refirió al reconocimiento que recibió ayer por parte de la Legislatura porteña por la Asociación Civil “La Mujer y el Cine” que preside y que fue fundada en 1988 con el objetivo de difundir el cine realizado por mujeres. A su vez, Annamaria Muchnik expresó el afecto que siente al recordar “Ciudadanas”: “Cada vez que me hablan de ese programa, me emociono”.

LRA 17 Zapala

La diputada explicó la iniciativa que promueve las licencias igualitarias. El proyecto de ley busca ampliar las licencias para personas gestantes y no gestantes que trabajen en los tres poderes del Estado Provincial neuquino. La norma alcanzará tanto a progenitores biológicos como adoptantes.

LRA 57 El Bolsón

Hoy comenzó el juicio a Eva Analía “Higui” De Jesús por “homicidio simple” por defenderse, en 2016, de un grupo de varones que intentó violarla para “corregirla y sacarle lo lesbiana”. Durante el juicio, Higui, será acompañada por espacios LGBTQ+ y diferentes organizaciones feministas.

LRA 2 Viedma

La militante convocó a pedir la absolución de "Higui" De Jesús, cartonera y futbolista lesbiana que es juzgada por haberse defendido de un intento de violación que terminó con la muerte de uno de sus agresores.

LRA 1 Buenos Aires

El actor y director Arturo Bonín, de larga y reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión, falleció este martes a los 78 años, según confirmó su familia a través de redes sociales.

“Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonín quien amó su profesión de actor y director y ha tenido el privilegio de vincularse y compartir hermosos momentos con tantas personas que lo quieren y respetan”, señalaron sus familiares en un comunicado.

LV 4 San Rafael

“La hora de la nostalgia”, el programa conducido por Juan Carlos Carboni, ganó un Martín Fierro federal, otorgándole a LV 4 un gran orgullo y una profunda satisfacción a su conductor, quien de este modo cierra un ciclo de 22 años ininterrumpidos en el aire de la radio.

Juan Carlos no viajó a la entrega de los premios, pero pudo ver en vivo el momento en el que APTRA lo distinguía como ´Mejor programa de música pop, moderna y Jazz´. “No tenía ninguna pretensión de ganar, ya con la nominación me sentía hecho. Pero llegó como digno broche final de 22 años haciendo el programa”, afirmó con orgullo Carboni.

LRA 1 Buenos Aires

El técnico afinador de pianos quien supo trabajar con figuras de la talla de Astor Piazzolla, Mariano Mores, Ariel Ramírez, Bruno Gelber, Martha Argerich, Daniel Barenboim, Charly García, Fito Páez, Elthon John, Stevie Wonder y Tony Bennett; entre muchos otros, dio detalles de su oficio y algunos consejos necesarios para cuidar el instrumento.

LRA 1 Buenos Aires

Mauro Libertella y nació en Ciudad de México en 1983. Es escritor, es periodista, es crítico literario y es autor de varios libros en los que su vida y la de los suyos son los personajes principales. Su nueva novela lleva por título Un futuro anterior y acaba de ser publicada por Sexto Piso.

En esa dirección, Libertella escribió sobre la muerte de su padre, sobre su entorno adolescente en los 90 y sobre viejos amores (Mi libro enterrado, El invierno con mi generación y Un reino demasiado breve) y también es autor de los libros de no ficción El estilo de los otros y Un hombre entre paréntesis. Retrato de Mario Levrero.

LT 14 Paraná

El 11° Panamericano de Maxibásquet, se desarrollará en Paraná desde el 18 al 26 de marzo, y se esperan más de 1.500 deportistas de 13 países. Al respecto, Viviana Andrián, integrante de la Asociación Maxibasquetbol Suricatas Club y dirigente a cargo de la organización, brindó detalles del evento y recordó que fue uno de los primeros acontecimientos que debió suspenderse ante la llegada de la pandemia. “Estamos puliendo las últimas cosas, pero no vemos la hora de que llegue el viernes”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Leo Messi y su padre Jorge Messi no han tenido contacto con la actual directiva del FC Barcelona desde que el pasado 8 de agosto cerrara entre lágrimas su etapa que se inició cuando apenas tenía 13 años. Escasos días después se fue a París y fue presentado como nuevo jugador del PSG para abrir una nueva etapa en su vida. Pese a los rumores de un contacto entre su padre y agente con Joan Laporta, este acercamiento no se ha producido.

La eliminación de la Liga de Campeones ha supuesto un duro palo para Leo Messi (y más por producirse en el Santiago Bernabéu) pero no está en su intención abandonar precipitadamente la Ciudad de la Luz para regresar a Barcelona. El deseo de Messi, según fuentes próximas al jugador, es la de continuar vinculado a la entidad parisina hasta el final de su contrato. Quiere cumplirlo para saldar cuentas pendientes, por una cuestión de lealtad a la entidad que le fichó el pasado verano y porque tiene un contrato en vigor. Messi siempre ha cumplido todos sus contratos y no tiene ahora intención alguna de poner punto y final de forma precipitada a su etapa en París.

LRA 57 El Bolsón

CICLISMO DE MONTAÑA

Presentaron oficialmente la 11° edición de la Trepada al Perito Moreno

El pasado lunes los organizadores de la tradicional competencia en homenaje al recordado “Tono” Brizuela presentaron junto al Intendente Bruno Pogliano, al secretario de Deportes Sebastián San Martín y al representante de la concesionaria del Cerro Perito Moreno Julián Rudolph la 11° edición de la “Trepada al Perito Moreno”.