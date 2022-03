El 27 de marzo, Uruguay se pronunciará sobre una ley clave del gobierno

Las y los ciudadanos uruguayos deberán votar por el SÍ, en caso de querer hacer lugar al recurso de un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración ó por NO, si optan por no dar lugar a dicho recurso. El ex senador del Frente Amplio de Uruguay Rafael Michelini, explicó que son “doce temáticas que impugnamos de más de las cuarenta” que abarca la norma.

Indicó que, aún en pandemia, lograron las firmas de “más del 30 por ciento del padrón electoral", frente al 25 por ciento que marca la ley, para recurrir el referéndum.

Entre los puntos más cuestionados, el senador enumeró la flexibilización del uso de la fuerza policial, la regulación del derecho a la huelga y declaración de ilegítimos a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios.

También, citó “la eliminación del desalojo express, de normas que debilitan el control del dinero en la actividad bancaria y permiten el lavado de dinero y la reducción de la participación de los docentes en los Consejos de Educación”, entre otro puntos.

Michelini sentenció que “se trata de recuperar derechos y libertades de los ciudadanos porque la ley los desconoce” y explicó que para derogarse los 135 artículos de la LUC que están en juego, el Sí debe lograr el 50% de los votos válidos + 1, sobre un total de 2.684.131 ciudadanas y ciudadanos habilitados para emitir el voto.

La LUC fue impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou y aprobada en julio de 2020, apenas unos meses después de asumir el mando el 1 de marzo de aquel año, quien la considera como "buena, justa y popular".

La elección se desarrollará el domingo 27 de marzo entre las 8 y las 19.30 horas, será obligatoria y, quienes no concurran salvo que haya un justificativo, tendrán que pagar $1.428 (una unidad reajustable) y el doble si se trata de funcionarios públicos o profesionales universitarios.

