Martín Fierro para Juan Carlos Carboni por “La hora de la nostalgia”

“No tenía ninguna pretensión de ganar, ya con la nominación me sentía hecho –dice Juan Carlos. Pero llegó, como digno broche final de 22 años haciendo el programa. Yo siempre confié en los recuerdos. Sabía que algún día algo iba a pasar y sucedió cuando ya me había ido. El último domingo del año, el 26 de diciembre me despedí de la radio, porque mi problema de salud me viene complicando la vida. Tengo Parkinson y un problema en la columna que no me permite caminar bien, así es que ya era hora de dejar. ¿Cuándo iba a soñar yo que iba a aparecer este premio?”