La Legislatura de CABA declaró de interés cultural a “La Mujer y el Cine”

La conductora se refirió al reconocimiento que recibió ayer por parte de la Legislatura porteña por la Asociación Civil “La Mujer y el Cine” que preside y que fue fundada en 1988 con el objetivo de difundir el cine realizado por mujeres. A su vez, Annamaria Muchnik expresó el afecto que siente al recordar “Ciudadanas”: “Cada vez que me hablan de ese programa, me emociono”.

Por otra parte, se refirió a las diferencias de género que vivía cuando estaba al frente de diferentes ciclos televisivos: “Eran todos hombres detrás, yo me preguntaba los motivos por los cuales no había ninguna mujer técnica. Me decían que las cámaras eran pesadas; hoy ya ese pretexto no existe más”.

Muchnik remarcó la importancia de que las mujeres técnicas del país “trabajen y tengan el lugar que merecen”.

Por último, recordó la historia que la vinculó con el músico Luis Aguilé: “Salimos un tiempo. Cuando él estaba muy enfermo, vino de España a Buenos Aires. Cuando llegó a mi lugar de trabajo para buscarme, le dije a mi secretaria que no lo podía a atender por una reunión”.

“Me voy a arrepentir siempre, venía a despedirse. Tenía cáncer. Cometí un error, yo no sabía que se quería despedir”, agregó.

Ahí Vamos, lunes a viernes de 9.00 a 12.00

Con Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky, Alfredo Zaiat, Agustín Álvarez Rey, Horacio Marmurek, Ingrid Beck, Diana Costanzo , Santiago Lucía, Cecilia Diwan, Cristian Bello, Felipe Pigna y Néstor Espósito.