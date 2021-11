Diario de Radio Nacional 15/11/21

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández recordó el hundimiento del submarino ARA San Juan hace cuatro años, cuando, dijo, el país "perdía a 44 patriotas", y acompañó a las familias en el pedido de justicia.

"Un día como hoy, hace 4 años, desaparecía del radar el submarino ARA San Juan y nuestro país perdía a 44 patriotas. Quiero rendir mi más sentido homenaje a cada uno de ellos y acompañar el pedido de justicia de sus familias. #44Presentes en nuestra memoria", escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández aseguró en la ceremonia por los 30 años de la primera reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Comunidad Iberoamericana que “es urgente proveer liquidez al sistema financiero multilateral de desarrollo” para hacer frente a “la triple crisis combinada y asimétrica, sanitaria, climática y económica” que enfrenta la región.

LRA 1 Buenos Aires

Tras las elecciones legislativas, la diputada nacional electa los resultados demostraron que logró un 38,53%; mientras que Diego Santilli, de Juntos por el Cambio, llegó al 39,81%. En ese contexto, la referente del Frente de Todos en el territorio bonaerense declaró: “Estamos muy satisfechos por lo hecho, la Provincia entiende que este es el rumbo”.

Victoria Tolosa Paz también contó que notaron junto a sus colegas un “cambio de ánimo” en los ciudadanos y que, por ese motivo, sabía que iba a mejorar en la votación. A su vez, agregó: “Aunque se refleja una diferencia de un punto, vamos a contar voto por voto en el definitivo”.

LRA 1 Buenos Aires

La lista del Frente de Todos de Moreno, que conduce la intendenta Mariel Fernández y fue encabezada por Noelia Saavedra, se impuso en las elecciones con más del 45% de los votos sobre el 29% obtenido por Juntos y el 9% del Frente de Izquierda Unidad.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de Ricardo Rouvier & Asociados explicó que si bien esperaba una participación en las elecciones cercana al 75%, el aumento con respecto a las PASO fue importante para los resultados obtenidos en la Provincia, sumado al trabajo territorial del Frente de Todos: “Muchos intendentes se pusieron las pilas”.

El sociólogo consideró que estas elecciones “interpelaron al peronismo”. En ese sentido, Rouvier agregó: “Lo peor que puede sentir es que este empate es una gran victoria y no asegura nada para el 2023 para ninguno de los dos lados”.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario analizó el resultado de las elecciones, principalmente en las provincia de Buenos Aires. También habló sobre el el 71% del padrón que votó el domingo y contó lo que sucedió en cada provincia. Por otro lado se refirió al programa que debe tener el Gobierno en los próximos dos años.

LRA 19 Puerto Iguazú

El Frente de Todos en Misiones no llegó al objetivo de incorporar un diputado nacional más y se consolidó como la tercera fuerza política. "Podemos seguir construyendo y fortaleciendo este frente que va a ser el objetivo de ahora en más", señaló Lenguaza.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El concejal se refirió al triunfo de su partido y consideró que se dio “gracias a Alberto Weretilneck y toda la dirigencia provincial que supieron construir un proyecto político para Río Negro”. Señaló que la fuerza que está tomando el partido tras 10 años de existencia.

LRA 18 Río Turbio

En la Jornada de ayer, Pablo Gonzalez, Presidente de YPF, a la espera de los resultados de las elecciones legislativas en la Ciudad de Rio Gallegos, conversó con Radio Nacional Rio Turbio y comentó: “Los vecinos necesitan más motivación para votar y en eso tenemos que trabajar, cuando somos oficialismo debemos hacer autocriticas y replantearnos”.

Además, manifestó: “Yo llevo en esto 25 años, nos pasó años atrás y siempre pudimos recuperarnos, asique hay que trabajar”.

LRA 57 El Bolsón

La Coordinadora del Centro de Estudios Patagonia realizó un análisis sobre los resultados que arrojó la jornada del domingo. “La participación ciudadana se tradujo en un 71% que no significa una gran tasa de ausentismo ya que las elecciones legislativas conllevan un interés menor", señaló Ratto.

LRA 17 Zapala

Las tres bancas neuquinas que se renuevan el 10 de diciembre en la cámara baja quedaron en manos de las mismas fuerzas que hoy tienen representación en el Congreso. El Movimiento Popular Neuquino ganó las elecciones con el 29.42%.

LRA 18 Río Turbio

En la capital de Santa Cruz, ciudad de Río Gallegos, el Ministro de Gobierno se refirió a los resultados de las elecciones legislativas. “Nos da una lectura de haber mejorado, pudiendo mantener la banca del Frente del Todos, la banca de la gobernadora Alicia en la Nación”, señaló Zuliani.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La diputada se refirió a los resultados obtenidos en las elecciones legislativas en Tierra del Fuego.

“El Frente de Todos viene a reactivar la economía, a reactivar la Argentina y, aunque esos índices sean incipientes, vamos por ahí”, dijo Yutrovic.

LRA 23 SAN JUAN

La funcionaria se refirió a la performance del Frente de Todos en las generales de medio término. “Los análisis políticos deben ser enmarcados en un contexto determinado. Estamos en una geopolítica dislocada por la pandemia", señaló Benavente.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense e Intendente de Malvinas Argentinas en uso de licencia analizó el resultado electoral. "Parte de la derecha tuvo un espíritu destituyente. Parece que pretendían destituir al gobierno electo en 2019", destacó Leonardo Nardini.

"Lo más importante es que la gente pueda estar mejor. Con la crisis económica del macrismo y con la pandemia la gente está muy golpeado por eso hay que crear trabajo genuino”, expresó.

Por otro lado, aseguró que “quedó demostrado en esta elección que todos los intendentes hicieron un gran esfuerzo”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Catamarca destacó que el Frente de Todos se impuso en Catamarca en las elecciones generales para senadores y diputados nacionales, al obtener más del 50% de los votos en ambas categorías, cuando el total escrutado asciende al 98,42% de los sufragios.

"Siempre las elecciones legislativas son muy complicadas y sobre todo cuando hay una pandemia", sostuvo Raúl Jalil, al tiempo que señaló: "Ha sido una muy buena elección y el Gobierno ha recuperado muchos votos".

Tras expresar que "hay que seguir trabajando porque la agenda de pospandemia es otra", manifestó: "Vamos a seguir construyendo la posibilidad de seguir siendo gobierno en 2023".

LRA 27 Catamarca

Tras el triunfo del Frente de Todos en las elecciones legislativas, la senadora nacional electa, Lucía Corpacci, se mostró emocionada por la obtención de más de la mitad de los votos en los comicios y expresó: "Estas fueron para mí una de las elecciones que más ansiedad me generaron. Este Frente de Todos ha sido ejemplo de respeto, convivencia y compañerismo".

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, confirmó la tendencia de recuento de votos que dio vencedor a Juntos por Entre Ríos en el territorio provincial, diciendo: “Conservamos los dos diputados que teníamos en juego”, y luego le envió “saludos y felicitaciones a los opositores, que hicieron una buena elección”.

LRA 21 Santiago del Estero

Con un amplio triunfo, Gerardo Zamora fue elegido por cuarta vez como gobernador de la provincia, en segundo lugar quedó Natalia Neme de Juntos por el Cambio y en tercer lugar quedó Pablo Mirolo del Frente Renovador y Progresista.

El frente cívico por Santiago también quedó con las tres bancas a diputado nacional. Luego de conocerse los resultados, Zamora habló con la prensa y expresó: "Somos una fuerza cada vez más amplia, mas pluralista y respetuosa de todas identidades".

LRA 1 Buenos Aires

El Frente de Izquierda tendrá una diputada nacional electa en la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman declaró que su partido “es la tercera fuerza” y que “enfrentará” a quienes representan a la derecha en el Congreso.

LRA 1 Buenos Aires

La senadora bonaerense electa por el Frente de Todos (FdT), se refirió a los resultados de las elecciones legislativas y señaló que "el dato más importante en la provincia de Buenos Aires es la recuperación del número en el Senado".

María Teresa García destacó que "hubo un trabajo muy intenso desde la PASO a la general" y expresó: "La elección PASO la hicimos en pandemia y con restricciones, pero ahora estuvimos en mejores condiciones, se ha acertado escuchando lo que pasó en las PASO y tratamos de acercarnos de otra manera a la sociedad".

LRA 1 Buenos Aires

El analista político se refirió a los resultados de las elecciones legislativas y sostuvo que los ciudadanos que se sumaron en esta oportunidad, hicieron una diferencia logrando un 72% de asistencia.

“Cuando sucede lo inesperado las sensaciones se potencian, el Frente de Todos no esperaba una recuperación tan importante en Provincia y lo vive como un triunfo; Juntos tampoco lo esperaba y lo viven como una pérdida”, declaró Raúl Timerman.

LRA 30 Bariloche

La legisladora de Río Negro por el Frente de Todos analizó el resultado de las elecciones legislativas del domingo. “Estamos con esperanza de poder ubicar a Ana Marks en la cámara de Diputados. Por eso vamos a esperar el recuente definitivo”, sostuvo Mas.

LRA 4 Salta

El diputado electo celebró el resultado de las elecciones que le permitió al Frente de Todos quedarse con dos de las tres bancas disponibles en la Cámara Baja. Por otra parte, destacó la unidad de distintos sectores del peronismo y dijo que fue determinante para conseguir el triunfo.

LRA 29 San Luis

El gobernador celebró el triunfo del Frente Fuerza San Luis en la elección de cargos provinciales y municipales. En la categoría diputados nacionales, el frente logró una banca. “Hoy hemos triunfado, logramos la gobernabilidad para todos los intendentes”, indicó el mandatario.

LRA 53 San Martín de los Andes

El diputado electo afirmó que es necesario trabajar en los problemas macro de nuestro país y llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. “Durante el año que viene habrá vencimientos difíciles de afrontar y pondrían en condiciones muy delicadas a la economía", señaló Cervi.

LRA 43 Neuquén

El diputado electo valoró el triunfo del partido de Neuquén en el marco de una elección nacionalizada, aunque reconoció que pretendía ganar 2 bancas de las 3 que estaban en juego. “Es un gran triunfo fruto del trabajo en equipo, fue una elección muy importante” analizó Figueroa.

LRA 52 Chos Malal

El periodista fue agredido por uno de los custodios del expresidente mientras cubría la votación de Mauricio Macri en la escuela N° 16 Wenceslao Posse en el barrio porteño de Palermo. "Nos empiezan a echar, y siento que me golpean la zona del estómago, después se repite dos veces más", expresó Herrera.

LV 8 LIBERTADOR

Así lo expresó Yolanda Susana Mendiola, mamá del cabo principal post mortem Leandro Fabián Cisneros. “Hoy se conmemora cuatro años de esta lucha que tenemos los familiares de los 44 del ARA San Juan. A pesar del dolor, estamos en todas las provincias haciendo los homenajes”, explicó Yolanda. La mujer se refirió a las dificultades que enfrentan para “acompañar a quienes están llevando adelante la querella porque la mayoría somos de las provincias del interior”.

Respecto de la citación de Mauricio Macri a brindar declaratoria por la causa de espionaje a los familiares, Mendiola aseguró que “todo el circo que armó no era necesario. Solo debía ir a declarar”.

A la hora de comentar detalles de la vida de su hijo Yolanda relató que Leandro fue “formado con muchos valores, amor a San Martín, nunca faltó a clases, siempre alegre, le gustaba mucho la tecnología. Así fue como envió todos los papeles a la Armada, rindió todos los exámenes e ingresó a trabajar y posteriormente se presenta para rendir para ser submarinista y logra ingresar...Se pone de novio y estaba a punto de casarse cuando salió este viaje que terminó en el fondo del mar”.

LU 4 Patagonia

En representación de la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del ARA San Juan, la doctora Valeria Carreras se refirió al estado de la causa a cuatro años del hundimiento.

“Estamos con la pericia de imagen que nosotros pedimos, porque cuando se encontró el submarino entregaron esas imágenes oscuras, de las que dudamos. Todos teníamos preguntas y dieron lugar a que se pueda pensar sobre la autenticidad de esas imágenes. El 4 de octubre se inició esta previa de la pericia de imagen, pero tanto el perito de oficio como el perito de parte de nuestra querella no han podido arrancar, porque hay diferencias sustanciales entre los archivos que se entregaron para peritar y las actas de informes”, explicó Carreras.

LRA 18 Río Turbio

Radio Nacional Rio Turbio, realizó la cobertura de las elecciones legislativas 2021 en la capital de la provincia de Santa Cruz, ciudad de Río Gallegos. En una de las entrevistas obtuvimos las palabras del Ministro de Gobierno, Leandro Zuliani, quien manifestó: “Mejoramos los 40 mil votos que hicimos en las PASO”.

Por otra parte agregó: “Nos da una lectura de haber mejorado, pudiendo mantener la banca del Frente del Todos, la banca de la gobernadora Alicia en la Nación”. Así mismo, resaltó: “Para nosotros es un buen resultado”.

En otro tramo de la entrevista comentó: “El lunes seguiremos trabajando por que los vecinos y vecinas de Santa Cruz necesitan seguir creyendo que los únicos que podemos cambiar la realidad de nuestro pueblo somos nosotros, estamos trabajando para eso. Por eso, a lo largo de estos seis años hemos recuperado la provincia, hemos logrado un equilibrio económico fiscal y financiero, gracias al esfuerzo de la gobernadora y los compañerxs del Frente de Todos”.

LRA 1 Buenos Aires

Otras 18 personas murieron y 1.417 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.250 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.307.159 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 565 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías de 35,3% en el país y del 39,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

¿Cómo quedará la correlación de fuerzas políticas dentro del Congreso Nacional a partir de los resultados de las elecciones legislativas celebradas ayer? Candidatas y candidatos electos, asumirán sus respectivas bancas el próximo 10 de diciembre.

El Frente de Todos logró retener la primera minoría en la Cámara de Diputados al asegurarse 118 bancas a partir de diciembre.

Respeto al Senado, precisó que el bloque oficialista será desde el próximo 10 de diciembre la primera minoría con una bancada de 35 senadores, pero sin la mayoría automática con la que contaba el peronismo desde hace más de una década.

LRA 13 Bahía Blanca

La concejala electa de Bahía Blanca, Valeria Rodríguez (Avanza Libertad), dijo que “ahora la oposición no será de un solo partido. Tenemos que buscar nuestro lugar en el Concejo Deliberante”.

Tras las elecciones generales de ayer, el futuro Concejo Deliberante de Bahía Blanca quedaría conformado de la siguiente manera: 14 ediles oficialistas (Juntos), 8 del Frente de Todos y 2 de Avanza Libertad (Rodríguez y Martín Barrionuevo).

Rodríguez agregó que coincide con la reivindicación de Julio Argentino Roca, como lo hizo el líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, cuando en un acto simbólico le puso Roca al Parque Campaña al Desierto junto a vecinos. Y como también lo hizo el primer edil electo de su fuerza, Martín Barrionuevo.

LRA 27 Catamarca

La diputada nacional Silvana Ginocchio, quien fue reelecta en su cargo, manifestó: “Tengo que agradecer el acompañamiento y la militancia de cada uno de los candidatos de la lista. Reconstruir de manera articulada nuestra provincia y cada uno de nuestros municipios es en beneficio de Catamarca y de cada uno de nosotros”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó los resultados electorales, la convocatoria al diálogo y el nuevo vínculo que deberá entablar el Ejecutivo con el Congreso para alcanzar los acuerdos políticos necesarios que permitan la salida de la crisis.

LT 12 Paso de los Libres

El intendente reelecto de Paso de los Libres, Martín Ascúa, dijo: "Tras escrutarse las 119 mesas, obtuvimos un triunfo histórico, porque el pueblo de Paso de los Libres nos dio una segunda oportunidad para seguir trabajando por nuestra querida ciudad".

LT 14 Paraná

La ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, reflexionó sobre los resultados provinciales, destacando que, por lo general, los oficialismos pierden las elecciones de medio término.

“Estas fueron elecciones donde se expresó mucho el dolor provocado por la pandemia. No solo hay dolor emocional por la pérdida de algún familiar o ser querido, sino que también por la crisis económica” indicó Romero.

LRA 28 La Rioja

El diputado provincial electo, Carlos Machicote, habló sobre las cuatro bancas que logró el Frente de Todos en la legislatura, y luego comentó que ayer fue “una jornada única”.

Además, Machicote hizo referencia a las bancas que se ocuparon en el Interior, diciendo: “Son prácticamente todas del FdT, y esto marca a las claras de que se hacen políticas que favorecen a todos los sectores y con una mirada federal”.

LRA 13 Bahía Blanca

“No soy un hombre de la política, no me interesa lo que se llama rosca”, dijo el diputado provincial electo, Lorenzo Natali (Juntos). El exconductor de radio ganó las elecciones en la Sexta Sección con el 52 % de los votos y de esta manera su fuerza se quedó con las 6 bancas que tenía hasta el momento de las 11 que son de esta región.

Segundo quedó el Frente de Todos con 28,9 % (5 bancas) y tercero, Avanza Libertad con 9,4 % (Lorenzo también manifestó que “estoy bastante cansado, pero a la vez motivado” y agregó de cara a su tarea en la Cámara de Diputados que “hay necesidades infinitas de la gente en la ciudad y la región”.

LV 8 Libertador

Los principales candidatos a nivel nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti y Adolfo Bermejo, se dirigieron a sus votantes y agradecieron el acompañamiento en estas elecciones.

Luego, Fernández Sagasti, expresó: “Estamos satisfechos, porque nuestro objetivo era retener el resultado”, en tanto Bermejo dijo: “La gente se ha expresado, el mendocino nos sigue ubicando como oposición y por eso seguiremos trabajando”.

LRA 26 Resistencia

“Queda claro que la remontada y el triunfo es producto del trabajo de la militancia en una jornada atípica por las condiciones climáticas, con un pueblo que fue a votar cumpliendo con su deber ciudadano y lo hizo con memoria. Sabemos que existen los reclamos, pero este proyecto es el que transformó la provincia y, como dijo el gobernador, hay que seguir trabajando”, señalo la integrante del Movimiento Evita y vicepresidenta del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, Johana Duarte.

LU 4 Patagonia

El actual ministro de Seguridad de Chubut y candidato a senador por el oficialismo, Federico Massoni, estuvo en Comodoro Rivadavia y se refirió a la derrota del domingo, diciendo: “Yo era el cabeza de lista, y creo que esto fue un cachetazo en la frente. Entonces, como cabeza de lista, me hago responsable de esto y por eso puse a disposición del gobernador de la provincia mi renuncia”.

LU 4 Patagonia

En la provincia se consolidaron las tendencias de las PASO y Juntos por el Cambio retuvo su caudal electoral, consiguiendo bancas en senadores para Ignacio Torres y Edith Terenzi, en tanto en diputados para Ana Clara Romero.

Del lado del Frente de Todos, Carlos Linares llegará al senado y María Eugenia Alianello consiguió una banca en diputados. Tras esto, la profesora de la carrera de Ciencias Políticas y miembro de la Red de Politólogas, Analia Orr, analizó las elecciones de medio término llevadas a cabo en nuestro país.

LRA 7 Córdoba

Martin Gill, diputado electo del Frente de Todos, expresó: “Elegimos llegar a la gente con obras y no con discursos, porque defendemos la cultura de transformar la realidad con hechos y no con palabras. Hay fuerzas que hacen de la cosmética electoral su sustancia".

LRA 7 Córdoba

Gabriela Brouwer de Konning, diputada electa de Juntos por el Cambio, señaló: “Los cordobeses entendieron que se trató de una elección con dos modelos de país. Se eligió nuestro espacio por hartazgo y por las intenciones de cambiar".

LT 14 Paraná

Busti, ex gobernador de Entre Ríos en tres oportunidades, hizo un análisis sobre los resultados de las elecciones legislativas, donde Juntos por el Cambio se impuso con el 42,44 % de los votos, contra el 32,17 % del Frente de Todos.

“Dejamos de ser la fuerza mayoritaria nacional”, expresó el referente político, y luego indicó que si los gobiernos provinciales generan una determinada dinámica “se puede salir”.

LRA 6 Mendoza Quino

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, agradeció el resultado electoral obtenido en las elecciones legislativas, y después se refirió al acompañamiento de los vecinos y las vecinas en su Departamento.

LRA 22 Jujuy

La doctora Isolda Calsina asumió como ministra de Planificación Estratégica y Modernización, y luego expresó: "Este es un nuevo ministerio, el cual se hará cargo del Plan de Modernización de la provincia y de las funciones que se le otorgaron al Consejo de Planificación Estratégica de Jujuy”.

LRA 6 Mendoza

Rodríguez se refirió a las elecciones legislativas y analizó el impacto de las encuestas, explicando cómo se desarrolla la tarea de medir a los candidatos y los temas que interesan a los mendocinos y a las mendocinas.

Luego, Rodríguez afirmó: "La sociedad se está volviendo cada vez más compleja, y el peronismo tiene que preguntarse cómo recuperar Las Heras y Guaymallén".

LRA 1 Buenos Aires

Luis Bruschtein hizo una lectura de los festejos por los resultados de las elecciones de ayer en las dos fuerzas políticas principales del país. “Los que ganaron no lo festejaron, sino que lo hicieron como si fuera una derrota. Si uno mira las caras de Larreta y de Vidal, estaban más serios como si hubieran sido pasados por arriba en la elección. Y desde el punto de vista por la cantidad de votos sumados habían sacado más en la lista de Juntos por el Cambio. Y en cambio en el Frente de Todos había un festejo importante a pesar de que habían sacado menos votos. Quizás tenga que ver con el exitismo extremista que hizo la oposición tras las PASO, y terminaron cociéndose en su propia salsa”, expresó.

LRA 21 Santiago del Estero

El Ministerio de Salud de Santiago del Estero a través del Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales, llevó a cabo una jornada de trabajo conjunto con representantes de la Dirección Nacional de Enfermedades Transmisibles, de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis y de la Organización Panamericana de la Salud.

LRA 2 Viedma

Continúa la búsqueda de un pescador en el Golfo San Matías. "Hace tiempo que decimos que este tipo de situaciones podían pasar pero no se nos prestó atención. Ahora cualquier respuesta va a ser tardía", lamentó Calfuquir.

LRA 25 Tartagal

Con la renuncia de Elena Highton de Nolasco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó integrada por cuatro hombres. En este marco, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) lanzó una campaña bajo el lema, “Por una mujer de la Justicia en la Corte”, para que el lugar vacante sea ocupado por otra mujer.

LRA 1 Buenos Aires

Guillermo Guido, cantante argentino, contó como de camino al estudio de grabación y arriba del auto compuso la canción "La cueca a Maradora".

LRA 1 Buenos Aires

Lionel Scaloni confirmó hoy que el capitán Lionel Messi, jugará mañana desde el inicio ante Brasil en San Juan por el partido de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Brasil 2022.

"El otro día estaba bien a nivel físico pero decidimos al final que lo mejor era que juegue sólo unos minutos para que fuera sintiendo buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar y esperemos que se encuentre bien", aseguró el entrenador en la conferencia de prensa que brindó en el predio de Ezeiza.

Scaloni dejó dudas en la situación del mediocampista Leandro Paredes, inactivo desde la anterior ventana de Eliminatorias, en octubre pasado, por un desgarro en el cuádriceps derecho. "Está bien pero tenemos que evaluar si lo incluimos en la convocatoria final para el partido", aclaró.

El entrenador hizo luego un repaso del resto de los jugadores tocados como Paulo Dybala y Julián Alvarez, cuyo estado no reviste ninguna gravedad. "Paulo venía con un golpe antes de llegar a la Selección, en el entretiempo con Uruguay se le cargó un poco y decidimos sacarlo por precaución. Estamos pendientes de los estudios, en caso que no tenga nada, será parte de la convocatoria", dijo en relación a "La Joya", que hoy festeja sus 28 años.

LRA 1 Buenos Aires

El plantel de Boca volvió a entrenarse esta mañana, pensando en lo que será el compromiso del próximo sábado a las 19.15, frente al equipo de Junín, por la Liga Profesional de Fútbol. Volverán a la titularidad Marcos Rojo y Juan Ramírez.

El técnico xeneize, Sebastián Bataglia recupera soldados para el tramo final del certamen. Un futbolista de la jerarquía de Rojo y Ramírez, la única incorporación que rindió hasta el momento.

Por otra parte, la prioridad de Boca en esta parte final del semestre es lograr la clasificación a la Copa Libertadores de América del año que viene. Es verdad que tiene la alternativa de ganar la Copa Argentina y lograr el objetivo, de esa manera. Puertas adentro, quieren sumar la mayor cantidad de puntos posibles en la Liga Profesional y terminar bien arriba en la Tabla Anual, para ingresar al certamen continental.

Solución farmacológica

Un señor muy mayor, visitó a su médico.

- “Doctor me casé con una chica 20 años más joven y tengo un problema: todas las noches me duermo”.

-“Bueno, le voy a recetar estas pastillas”.

-“Y con estas pastillas…, ¿podré?”

-“Nooooo. Se las da a ella y también se va quedar dormida”.