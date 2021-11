Massoni puso a disposición su renuncia por la derrota del domingo

El actual ministro de Seguridad de Chubut y candidato a Senador por el oficialismo Federico Massoni estuvo en Comodoro Rivadavia y se refirió a la derrota del domingo. Chubut Somos Todos quedó como cuarta fuerza entre cinco alternativas.

“Yo era el cabeza de lista, creo que esto fue un cachetazo en la frente, como cabeza de lista me hago responsable de esto, por eso puse a disposición mi renuncia del gobernador de la provincia. Porque acá hay dos personas las que pueden regir mi destino, el primero es el gobernador quién me convocó y el segundo soy yo, que me voy a tomar 24 horas para decidir. Uno se puede equivocar pero no puede continuar en ese error. Yo soy una persona decidida cuando me equivoco”, remarcó el ministro.

Sobre el diálogo con Arcioni dijo: “con el gobernador hablo de forma permanente, es mi amigo antes de ser mi compañero político. Estoy convencido de que hay que oxigenar estoy seguro de que el gobernador puede dar un golpe de timón y enderezar esto”.

