Diario de Radio Nacional 15/02/2021

Agenda Nacional

Santiago del Estero – GONZALEZ GARCIA: Planifican comenzar a vacunar a mayores de 70

Buenos Aires – EUGENIO RAUL ZAFFARONI: “Lo que funciona mal es la estructura del Poder Judicial”

Buenos Aires – Murió Leopoldo Jacinto Luque: Había contraído coronavirus

Patagonia – Comodoro Rivadavia: Robaron 30 vacunas Sputnik V del Hospital Regional

Paraná – Entre Ríos vacunará en los geriátricos: También a los mayores de 70 años

Buenos Aires – AGUSTINA VILA: Habrá presencialidad plena en unas 4 mil escuelas bonaerenses

San Luis – ANDRES DERMECHKOFF: “Llegar al 1 de marzo en las mejores condiciones”

Libertador – Jubilados de Mendoza: Preocupa la falta de un plan de vacunación para mayores

Buenos Aires – FERNANDO “Chino” NAVARRO: “Hay abusos desmedidos de grupos económicos”

Paraná – Asamblea Legislativa: Bordet encabezó la apertura de sesiones

Paraná – ADAN BAHL: “La provincia no ha quedado detenida por la pandemia”

Buenos Aires – MARTIN BALZA: “Los indultos y amnistías, premiaron la inconducta”

Córdoba – MARCOS FERRER: “Menem no merece homenaje de parte de nuestra ciudad”

Córdoba – GABRIELA CLOSA: “La sintonía Menem-Córdoba obedeció a objetivos pragmáticos”

Paraná – EMILIO MARTINEZ GARBINO: “El mundo de la política lo va a extrañar a Menem”

Buenos Aires – PEDRO SABORIDO: “El Gobierno de Menem fue la previa del macrismo”

Buenos Aires – MARTA MAFFEI: Puntos de contacto menemismo-macrismo

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: Los legados que dejó Carlos Menem

Buenos Aires – SILVANA FERREYRA: Los usos políticos de las denuncias de corrupción

Buenos Aires – CONRADO GEIGER: Mario Volpe, ex combatiente de Malvinas



DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Ferraresi, viajará a la provincia litoraleña el próximo miércoles y por Radio Nacional dio detalles del plan económico y habitacional que anunciará junto al gobernador Gustavo Bordet.

En diálogo con Luisa Valmaggia y Horacio Embón, el ministro de Desarrollo Territorial y Habitat hizo una semblanza de Carlos Menem a 24 horas de su fallecimiento: “En lo particular nada que opinar, no coincido en nada con las políticas que se aplicaron en ese tiempo, pero por suerte poco después Néstor y Cristina pudieron poner a la política y a la juventud como herramienta de transformación de la Argentina”.

Al analizar lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri con la política habitacional, el ministro aseguró que “hay dos formas de gobernar el país, con los 45 millones adentro o sólo para unos pocos”.

LRA 21 Santiago del Estero

La nueva etapa del plan de vacunación será posible con la llegada de 580 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca que se fabrican en la India, más las que llegarán desde Rusia con la Sputnik V.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con el exjuez de la Corte Suprema, y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, en el marco del fallecimiento del expresidente Carlos Menem.

En ese sentido, el letrado analizó la evolución del Poder Judicial, pasando por la reforma constitucional de 1994 y la Corte Suprema de Justicia de la mayoría automática a esta parte; e ironizó que hasta dicha Corte “tenía una coherencia ideológica”, y que hoy “el único que se sabe para a dónde va es -el presidente de la Corte y ex abogado de Clarín- Carlos Rosenkrantz”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex delantero y campeón del Mundo con Argentina en 1978 Leopoldo Jacinto Luque falleció a los 71 años en Mendoza con coronavirus, tras estar más de un mes internado en la clínica de Cuyo, cuyas autoridades confirmaron el deceso del ex futbolista de River Plate y Unión de Santa Fe.

LU 4 Patagonia

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, confirmó el robo de 30 vacunas Sputnik V del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y la correspondiente presentación judicial ante la Fiscalía para que investigue lo sucedido.

“También hemos dispuesto el sumario administrativo interno. Estamos hablando de algo muy doloroso y grave, y el faltante fue detectado por el personal encargado de llevar adelante el Plan de Vacunación”, explicó el funcionario.

LT 14 Paraná

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, confirmó que dentro de las próximas 48 horas Entre Ríos recibirá nuevas dosis de vacunas Sputnik V.

Después, la ministra dijo que “en Paraná y Concordia esas dosis permitirán finalizar con la vacunación del personal de Salud, pero en ciudades con menos población se podrá comenzar con personas alojadas en geriátricos y con los mayores de 70 años”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, afirmó que cerca de 4 mil de los 16 mil establecimientos de ese distrito, podrán iniciar el ciclo lectivo 2021 con presencialidad plena y jornadas simples, es decir, cuatro horas por día. En Radio país, explicó cómo será protocolo para el regreso a las aulas y señaló: “En escuelas donde la matrícula sea muy grande y por cuestiones de espacio no se pueda garantizar el distanciamiento, se limitarán los grupos y promovemos que sea una semana presencial y una semana trabajo en casa”.

LRA 29 San Luis

Repercusiones de una nueva Asamblea del Consejo Federal de Educación realizada en la residencia de Olivos que tuvo como participantes al presidente Alberto Fernández, el ministro de Educación, Nicolás Trotta; y autoridades jurisdiccionales de la cartera educativa del país. Qué protocolos se tendrán en cuenta para el comienzo del ciclo lectivo.

LV 8 Libertador

El presidente de la Asociación de Jubilados, Arturo Somoza, informó que le enviaron una carta al gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, para que les explique cómo será la gestión de las vacunas para los adultos mayores de la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, destacó la jornada de concientización sobre el acuerdo de precios realizada el sábado por militantes del Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), controlando que se cumpla el programa Precios Cuidados que se ofrece en unos 1.000 hipermercados y supermercados del país. En comunicación con el programa Ahí vamos, remarcó que “las organizaciones sociales están ocupando lugares en donde el Estado no llega”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, presidió la apertura de sesiones de la Legislatura provincial.

Al iniciar su discurso, el mandatario resaltó que “la provincia demostró su fortaleza y potencialidad en medio de una crisis mundial”, y luego valoró la importancia de contar con un Estado fortalecido, diciendo que “entre otras líneas de acción, duplicamos la capacidad del sistema de Salud, gestionamos ayuda para los sectores económicos más perjudicados y aumentamos el ritmo de la obra pública”.

LT 14 Paraná

El intendente de Paraná, Adán Bahl, analizó el discurso que brindó el gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa, expresando que “fue un repaso muy equilibrado de las acciones encaradas en 2020, donde el impacto de la pandemia obligó a priorizar cosas que no estaban previstas”.

Luego, Bahl dijo que Bordet demostró que “la provincia no ha quedado detenida, porque siguió avanzando, invirtiendo en Salud y cuidando la actividad económica”, tras valorar la obra pública realizada con el apoyo del gobierno nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con el ex jefe del Ejército Argentino durante los gobiernos de Carlos Menem (1991 y 1999), Martín Balza, en el marco del fallecimiento del expresidente.

En ese sentido, el general retirado, veterano de la Guerra de Malvinas y ex embajador en Colombia y Costa Rica; se refirió a los indultos de Menem por decreto a los militares de la última dictadura y de los posteriores levantamientos en democracia, una capacidad que solo puede atribuirse el Poder Legislativo, consideró.

LRA 7 Córdoba

La localidad de Rio Tercero decidió no adherir al duelo nacional decretado por el Poder Ejecutivo Nacional tras el fallecimiento de Carlos Menem. “El pasado 3 de noviembre se cumplieron 25 años del atentado a la Fábrica Militar y nosotros declaramos persona no grata al ex presidente”, aseguró Marcos Ferrer, Intendente de Rio Tercero, en diálogo con Radio Nacional Córdoba.

LRA 7 Córdoba

Desde su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde se recibió de abogado en 1955, el ex presidente Carlos Menem tuvo un vínculo estrecho con la provincia. “Siempre tuvo desde distintos lugares relación con figuras muy importantes de Córdoba”, destacó Gabriela Closa, profesora Asistente en la Escuela de Historia e investigadora en el Centro de Estudios Avanzados de la UNC.

La historiadora destacó el vínculo del ex presidente con los dirigentes radicales Eduardo Angeloz y Ramón Mestre, ambos gobernadores de Córdoba durante su presidencia, así como la designación de José Manuel De La Sota en la embajada de Brasil en 1990 y la relación con el actual gobernador Juan Schiaretti, secretario de Comercio e Industria durante su gobierno.

LT 14 Paraná

Martínez Garbino se refirió a Carlos Menem diciendo que “es una figura emblemática y el mundo de la política de la Argentina lo va a extrañar, más allá de la valoración que se haga de su gestión”.

“Era una figura muy carismática. Argentina entró en un proceso de incorporación del mundo sin condicionantes, algunos dicen que de forma salvaje. Creo que nos desprendimos mal de algunos servicios, pero más allá de eso, la valoración de su gestión será un tema a discutir en el futuro”, afirmó Martínez Garbino.

LRA 1 Buenos Aires

Pedro se refirió al fallecimiento del expresidente Carlos Menem y tras hacer un repaso por los principales hechos de su gestión, reflexionó sobre sus gobiernos, a los que calificó como “nefastos”. En comunicación con el equipo de Ahí vamos, el autor del libro Una historia del peronismo, señaló que “los resultados del gobierno de Menem fueron la previa del macrismo” y manifestó: “No había nada más irrespetuoso que Menem con el peronismo”. En ese sentido, sostuvo que “Menem desmoviliza totalmente la política y es la primera vez que uno se decepciona”.

LRA 1 Buenos Aires

Darío Villarruel dialogó con la docente y dirigente sindical, Marta Maffei, en el marco del fallecimiento del expresidente de la Nación, Carlos Menem.

En ese sentido, la exsecretaria general de CTERA afirmó que “la Argentina tiene una tendencia histórica de convertir en héroes a los muertos”, resultado de “no profundizar y analizar la política”.

Asimismo, sostuvo que “el menemismo tuvo muchos puntos de contacto con el macrismo” y señaló que incumplimiento de las promesas electorales resulta peligroso porque deviene en el descreimiento de la política.

Además, señaló que el endeudamiento conlleva que se considere innecesaria inversión pública, afectando directamente, por ejemplo, a la salud y la educación.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual editorial en Gente de a pie, Mario Wainfeld analizó la figura del expresidente, Carlos Menem, y los resultados políticos y económicos que arrojaron sus 10 años de gobierno.

LRA 1 Buenos Aires

Gente de a pie dialogó con la historiadora y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Silvana Ferreyra, acerca de su investigación, que indaga en los usos políticos y la carga ideológica de las denuncias de corrupción en nuestro país a través de la historia.

LRA 1 Buenos Aires

Mario llevaba una vida sencilla en el remoto pueblo de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Dejó su ciudad para estudiar Medicina, pero nunca pensó que su estadía en La Plata terminaría en el campo de batalla en la Guerra de Malvinas, luchando por una causa justa, pero en nombre de una dictadura.

Política

LRA 29 San Luis

El secretario de Gobierno de la capital provincial, analizó las acciones se vienen desarrollando en el municipio, desde la planificación de gestión en diversos aspectos y servicios.

LRA 21 Santiago del Estero

El flamante equipamiento posibilitará el traslado de los materiales de construcción de las viviendas sociales y ecológicas, programa sostenido por el Gobierno de la provincia. Qué otras obras se encuentran en desarrollo.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

Argentina reanudó sus exportaciones de gas a Brasil, con la puesta en funcionamiento de la Central Térmica Uruguaiana (CTU), ubicada en el estado de Río Grande do Sul.

La válvula que conecta el gasoducto de 437 kilómetros que une Aldea Brasilera (Argentina) con Uruguaiana (Brasil) permaneció cerrada desde 2015, por lo que hasta ayer el mercado brasileño no tuvo suministro de gas argentino.

La puesta en funcionamiento de CTU, que pertenece a la empresa argentina Saesa, permite al país exportar hasta 2,4 millones de metros cúbicos de gas natural por día, cuando no lo necesita la demanda local.

Sociedad

LV 8 Libertador

“Nuestros familiares han ido siempre a ese espacio, es un lugar donde han podido construir vínculos y ahora los han dejado afuera de todo. La Casa del Discapacitado contaba con diversos talleres donde luego de la actividad, cada uno salía a vender su producción, ya sean artesanías o alimentos. Hasta el momento, nadie ha dado respuestas”, sostuvo Fátima, una de las asistentes de los talleres que dependían de la Casa.

Luego, Fátima informó que debido a la pandemia la institución fue desmantelada, y aún no hay información concreta de cómo, dónde y cuándo van a volver a sus actividades habituales.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó realizar un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone donde fue interceptado Facundo Astudillo Castro el 30 de abril pasado y secuestrar los teléfonos de los policías que estuvieron con el joven antes de su desaparición, horas después de que los fiscales recusaran a la jueza de la causa por pérdida de imparcialidad. En Ahí vamos, el abogado de la familia del joven, Luciano Peretto, detalló el estado actual de la causa y reiteró estar convencido de la responsabilidad policial en lo sucedido con Facundo. “Por la cantidad de pruebas que hay, es una causa en la que ya deberíamos tener las primeras imputaciones. Lo ahogaron de manera violenta por asfixia por sumersión”, sostuvo.

Laborales

LRA 1 Buenos Aires

Darío Villarruel dialogó con el médico del Hospital Larcade de San Miguel, Marcos Petracchi, acerca del reclamo que llevan adelante por mejoras salariales y de condiciones laborales. Petracchi, quien denunció que ya no se cuenta con personal en terapia intensiva, informó que se trata de un problema de todos los sectores que conforman al hospital, que viene desde hace tiempo y que se profundizó con la pandemia del coronavirus, en el distrito que encabeza el intendente de Juntos por el Cambio, Jaime Méndez.

Géneros

LRA 12 Santo Tomé

Luego de la visita del ministro del Interior Eduardo De Pedro a Corrientes, la senadora provincial Patricia Rindel, en una reunión con legisladores e intendentes, se pronunció respecto de la paridad de Género en Entre Ríos, diciendo que, “somos más del 50% en el padrón electoral, y le pedí al ministro que se materialice la ley”.

“Necesitamos una delegada del Ministerio de la Mujer en la provincia, porque tenemos el Consejo Provincial de la Mujer que no está en el terreno de la acción y hacen actividades para la foto”, expresó finalmente la senadora.

LV 8 Libertador

Rubio agregó que, al margen de la falta de conformidad por el fallo, “estamos satisfechos por llegar a una condena”.

“Paula fue llevada para que abusaran de ella y posteriormente la mataron, por lo que creemos que Graín fue copartícipe de los hechos”, sostuvo el abogado.

Archivo presente: Día x Día

LRA 1 Buenos Aires

Literato, político, periodista, educador y militar, nació el 15 de febrero de 1811 en el Carrascal, uno de los barrios más pobres de la ciudad de San Juan. Gobernador su provincia entre 1862 y 1864, presidente de la Nación 1868-1874, senador nacional 1874-1879 y ministro del Interior en 1879.

LRA 1 Buenos Aires

El gran instrumentista había nacido el 12 de junio de 1924 en Peyrano, una pequeña localidad al sur de la provincia de Santa Fe y falleció el 15 de febrero de 1991.

TAPA SUPLEMENTO CULTURAL

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

Se suspendieron los Carnavales de Río de Janeiro. En Jujuy sólo habrá desentierro y entierro, sin bailes ni comparsas…En Gualeguaychú se suspendió la edición 2021, Concordia propone la virtualidad pasa salvarnos del vacío. Los carnavales porteños no se suspenden, pero solo se los podrá ver por streaming. Las actuaciones de las murgas se filman sin público y con protocolos.

En tiempos de pandemia pasamos del festejo callejero al carnaval alternativo. Mientras tanto, los banderines de colores bailan solitarios recordando y soñando mejores tiempos…

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de la Cuadrilla de Cajas y Copleros del 1800, María Máxima Ramos, se refirió al tradicional desentierro del mítico Pujllay -el diablo de la alegría-, que marca el inicio de los festejos centrales del carnaval en Jujuy. Desde Humahuaca y en diálogo con Ahí vamos, describió cómo se viven los festejos en esa provincia y expresó: “Ha sido siempre un carnaval muy lindo y alegre, pero esta vez es diferente por la pandemia”. Entre copla y copla, la entrevistada destacó la importancia de esta fecha cultural y afirmó: “Damos el agradecimiento a la Pachamama. Aquí cuidamos y respetamos a la Madre Tierra”.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

El Pincha se quedó con un triunfo agónico ante River, por la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. El Pincha caía por el gol de Suárez, pero lo dio vuelta, jugando el segundo tiempo con uno menos, gracias a los tantos de Díaz y de Noguera, que le dio la victoria en tiempo de descuento.

LRA 1 Buenos Aires

En el comienzo de la Copa de la Liga, el xeneize no empezó de la mejor manera la defensa del título. El Xeneize, en La Bombonera, empató ante Gimnasia por 2-2. Los de Miguel Ángel Russo no hicieron pie, el Lobo se aprovechó y se llevó un muy buen empate, aunque con cierto sabor amargo.

Humor

Chocolate por la noticia

Había una vez…

El cura en misa, señaló: “Venía Moisés con todo su pueblo caminando hacia la tierra prometida, cuando descubrió que eran perseguidos por el ejército. Con asombro, Moisés descubrió que estaban frente a un inmenso río y allí nomás les pidió a los arquitectos que construyeran un puente. Tardaron 12 minutos en hacerlo y una vez que cruzó su pueblo, lo derribó para que los enemigos no pudieran perseguirlos. En ese momento, uno de los feligreses le dijo: “Pero Padre eso que usted cuenta, ¿es muy difícil de creer?”. “Bueno hijo -respondió el sacerdote-, pero si te digo lo que dice la Biblia, te va a parecer menos creíble todavía”.

CHOCOLATE