La historia de Mario Volpe, excombatiente de Malvinas

Mario Volpe llevaba una vida sencilla en el remoto pueblo de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Dejó su ciudad para estudiar Medicina, pero nunca pensó que su estadía en La Plata terminaría en el campo de batalla en la Guerra de Malvinas, luchando por una causa justa, pero en nombre de una dictadura.

En Historias Fragmentadas, el excombatiente Mario Volpe contó su experiencia en primera persona.

En la capital bonaerense, la política lo abordó sin dejarse esperar. Las marchas y las represiones fluían ágilmente como dos ingredientes de una época de mal cocinada. Allí, vio el auge de la política argentina y todo el movimiento de los 70′.

Luego, vino la Colimba: “Me presenté luego del sorteo y me llevaron 120 días a un lugar donde la violencia y la irracionalidad eran naturalizadas”

Cuando estalló la guerra, lo llamaron para servir: “Era como verse llamado para el campo de batalla por una causa noble, pero en nombre de una dictadura”.

“Por más que sentía que defendíamos la bandera, no confiábamos en los milicos”

“Sabíamos que las Malvinas eran Argentina, pero no sabíamos porque era la guerra”, señala. De hecho, hasta tenían la esperanza de que no hubiera una guerra, pero todo cambió cuando cayeron las bombas: “Ahí nos dimos cuenta que no había vuelta atrás”.

En medio de las contradicciones que tenía la política argentina de entonces, tanto él como sus compañeros estaban convencidos de que todo se trataba de una cuestión política de un gobierno delirante.