Jorge Ferraresi anuncia la construcción de 2.200 viviendas por 7.700 millones

Jorge Ferraresi, viajará a la provincia litoraleña el próximo miércoles y por Radio Nacional dio detalles del plan económico y habitacional que anunciará junto al gobernador Gustavo Bordet.

En diálogo con Luisa Valmaggia y Horacio Embón, el ministro de Desarrollo Territorial y Habitat hizo una semblanza de Carlos Menem a 24 horas de su fallecimiento.

“En lo particular nada que opinar, no no coincido en nada con las políticas que se aplicaron en ese tiempo, pero por suerte poco después Néstor y Cristina pudieron poner a la política y a la juventud como herramienta de transformación de la Argentina”

Al analizar lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri con la política habitacional, el ministro aseguró que “hay dos formas de gobernar el país, con los 45 millones adentro o sólo para unos pocos”.

“Es raro analizar el proceso que ha tenido el país en los últimos años con algunos hechos puntuales como tener parada la entrega de 55 mil viviendas”, detalló Ferraresi y agregó que “el Presidente nos ha pedido trabajar en un plan federal que contempla la construcción de 120 mil viviendas en todo el país; buscamos debatir qué Argentina queremos, por eso estamos recorriendo el país y buscando generar políticas públicas que vayan más allá de un gobierno”.

“Viajo a Entre Ríos a firmar con el gobernador el Casa Propia y Fondo Nacional Solidario de Vivienda, en el que el Estado Nacional va a financiar la construcción de 2200 viviendas en territorio entrerriano durante el período 2021/2023, con una inversión de más de 7.700 millones de pesos”.

“Además buscamos, través del programa Procrear, la entrega de viviendas en el Desarrollo Urbanístico Paraná y de 90 lotes con servicios en la ciudad de Gualeguaychú y 732 créditos hipotecarios otorgados por más de 2.300 millones de pesos, para ampliación de viviendas y construcción de nuevas viviendas”.

Sobre el final de la charla el ministro reiteró la importancia de lograr una Argentina más igualitaria con las mismas oportunidades para todos los argentinos vivan donde vivan.