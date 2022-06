Diario de Radio Nacional 14/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: “Hay que darle todos los días más calidad educativa a las universidades”

Nacional Rock - AGUSTIN ROSSI: "La oposición quiso subirse a un tema muy sensible”

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL FILMUS: "Buena parte del futuro depende del avance en ciencia y tecnología"

Radio y Televisión Argentina - 29 años después: Conmemoración de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS BROITMAN: “Omar Caballo Suárez fue una víctima del lawfare”

LRA 9 Esquel - Declaraciones de Federico Braun: ¿Quiénes fueron y son los dueños de los supermercados La Anónima?

LRA 7 Córdoba - RAUL ARAGON: “Perdió 5,2 % y creció su imagen negativa 8,5 % en el último mes”

LRA 7 Córdoba - SONIA SANTORO: “Prohibir el lenguaje inclusivo es como querer tapar el sol con las manos"

LRA 42 Gualeguaychú - En la ciudad: Destacan la importancia del poder popular para la organización vecinal

LRA 1 Buenos Aires - ANIBAL IBARRA: Demolieron el muro que puso Clarín en una calle

LRA 1 Buenos Aires - EDGARDO ALVAREZ: Reclaman que Vialidad Nacional recupere sus funciones históricas

LRA 13 Bahía Blanca - PABLO DALLE: Un estudio dice que hubo 2 crisis: el Gobierno de Macri y la pandemia

LRA 1 Buenos Aires - Para investigadores del Conicet: El Gobierno confirmó otra mejora salarial del 10%

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO EMBON: Adriana Puiggrós analizó la educación argentina

LRA 1 Buenos Aires - MIGUEL FERNANDEZ: Buscan extender la moratoria previsional

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO ROUVIER: "Milei expresa una parte de la sociedad que espera un Estado más vengador"

LRA 7 Córdoba - RAUL ARAGON: “Perdió 5,2% y creció su imagen negativa 8,5% en el último mes”

LRA 29 San Luis - CARLOS CARAMELLO: "La derecha en la argentina está muy fragmentada"

LRA 42 Gualeguaychú - Derechos Humanos: Realizarán la señalización correspondiente a un Sitio de Memoria en sectores de la UP2

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: La inflación de mayo y la actualidad del mercado financiero

LRA 7 Córdoba - PABLO CAMACHO: "Preocupa la restricción de dólares para la importación"

LRA 1 Buenos Aires - A la exportación de cobre: El Gobierno dispondrá un régimen de retenciones

LRA 9 Esquel - DECLARACIONES DE BRAUN: ¿Quiénes fueron y son los dueños de los supermercados La Anónima?

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente encabezó, junto a otros ministros, la firma de un convenio para fortalecer el Sistema de Formación Profesional, Especialización y Capacitación de las fuerzas policiales. En ese contexto, resaltó la importancia de la educación virtual: “Podría ayudar a que no se interrumpa por un traslado o por estar en el interior del país, allí habría una necesidad, y por lo tanto un derecho, aunque algunos jueces no lo entiendan”.

Alberto Fernández señaló que “hay que darle todos los días más calidad educativa a todas las universidades” y que se está dando un paso “muy importante” en favor del Estado de derecho a comenzar con esta iniciativa que se presentó en el Museo del Bicentenario.

“El secreto de la Argentina está en el conocimiento, en el desarrollo del saber, el sistema es en que las universidades vayan a las personas y multiplicar la cantidad de instituciones es lo mejor que nos puede pasar”, agregó el mandatario.

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con Agustín Rossi, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a propósito de su vuelta al gabinete y los desafíos que le presenta la gestión. Sobre el avión parado en Ezeiza, explicó: “Trajo autopartes para asientos de autos. Ningún integrante tenía una alerta internacional. El problema del avión no está en la carga ni en los tripulantes, sino en la empresa a la que pertenece”. Con respecto a los pasajeros, dijo: “Los pasajeros iraníes tienen retenidos los pasaportes por orden del juez”. Y agregó: “La oposición quiso subirse a un tema con mucha sensibilidad en Argentina por los atentados que sufrimos”. Agustín Rossi llegó la semana pasada al cargo de interventor y anticipó que el presidente le dijo que va enviar el pliego al Congreso para que sea tratada su titularidad en la Agencia. También, valoró la tarea de Cristina Caamaño al frente de la AFI: “La sacó de los sótanos de la democracia”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación destacó la mejora salarial del 10% para los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con la idea de recuperar paulatinamente el 36% perdido por los trabajadores de esa entidad durante la presidencia de Mauricio Macri.

"Es un compromiso que asumió nuestro gobierno apenas inició, que es recuperar algo de lo que se perdió entre 2015 y 2019", sostuvo Daniel Filmus, y agregó: "Fue una noticia recibida positivamente por los investigadores, pero todavía estamos lejos. Los salarios de los científicos hay que evaluarlos a escala global, porque es una competencia global".

LRA 13 Bahía Blanca

El gobernador Axel Kicillof encabezó en Daireaux el acto de puesta en marcha de los trabajos sobre 47, 4 kilómetros de un corredor clave para la conectividad y la producción bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana en Daireaux el acto de puesta en marcha de las obras de pavimentación de 47,4 kilómetros que completarán la Ruta del Cereal. Participaron las ministras de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; y de Ambiente, Daniela Vilar; el intendente local, Alejandro Acerbo; y jefes comunales de la región.

“Estamos dando inicio a una obra que presentamos a mediados del año pasado y que fue demandada durante décadas por la comunidad y las entidades rurales de la zona”, afirmó Kicillof y agregó: “Venimos de una etapa de muchas promesas incumplidas. Siempre hablamos de prioridades y las estamos cumpliendo con hechos, no con palabras”.

Radio y Televisión Argentina

Del 14 al 25 de junio de 1993, se celebró en Viena la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. La misma proclamó que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales.

Esta Conferencia declaró la plena participación en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural; y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el género. A la vez, instó a los gobiernos, a las instituciones intergubernamentales y a las organizaciones no gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos en favor de la protección y promoción de los derechos humanos de la mujer y de la niña.

Al cumplirse 29 años de su celebración, Radio y Televisión Argentina conmemora este avance en materia de derechos humanos, en el marco de la campaña Hacer Visible lo Invisible.

LRA 1 Buenos Aires

El sindicalista Omar "Caballo" Suárez fue absuelto ayer al término de un juicio oral por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en el SOMU, el sindicato de los Obreros Marítimos, al término de un juicio que se extendió por casi tres años a cargo del Tribunal Oral Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, su abogado aseguró que considera a Suárez como una persona de “absoluto bien”, señaló que “se hizo justicia” pero a la vez se preguntó: “¿Quién paga el escarnio efectuado sobre una persona y una familia?”.

“Lo que tuvo que sufrir esta persona, lo viví yo también. Cuesta entender el lawfare descarnado que le hicieron, puede haber lobby como en Estados Unidos pero crear pruebas”, recordó Carlos Broitman y agregó: “Me hicieron venir de Punta del Este porque pusieron una audiencia de urgencia durante la feria, era la sentencia de muerte ya firmada”.

LRA 9 Esquel

Daniel Blanco, quien es historiador regional, se refirió a las declaraciones de Federico Braun, presidente de la cadena de supermercados ´La Anónima´, en el Foro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), diciendo: "Uno se tiene que tomar muy en serio ese tipo de capitalismo. Estamos hablando de una familia de 120 años de poder económico que tiene un capacidad de ubicuidad y de relación con los Estados, hecho que va más allá de lo que nosotros conocemos como capitalistas argentinos".

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Aragón, quien es consultor político y analista de opinión pública, hizo referencia a las declaraciones de Carlos Maslatón, expresando: “Coincido con las apreciaciones de Maslatón y las críticas a la hermana de Javier Milei. Las campañas se han vuelto cada vez más técnicas, y no se puede improvisar como hace la hermana de Milei”.

LRA 7 Córdoba

Santoro, quien es experta en género y comunicación, habló sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que anunció Rodríguez Larreta, señalando: “El viernes fue una necesidad en muchos sectores de salir a responder a esto, que es imposible no leerlo políticamente y de forma electoralista. Estamos a la expectativa para ver si se puede volver atrás”.

LRA 42 Gualeguaychú

Cristian Crespo, secretario de Poder Popular, explicó el alcance del área y la importancia de la participación comunitaria como eje central. Tras esto, el funcionario municipal destacó la organización de encuentros deportivos, las capacitaciones para el armado de proyectos sociales y la implementación del programa ´Presupuesto Participativo´, que les permite a los vecinos decidir sobre inversiones públicas.

LRA 1 Buenos Aires

El exjefe de Gobierno porteño destacó que finalmente demolieron el muro que el Grupo Clarín levantó de forma ilegal en la intersección de las calles Ascasubi y Luna.

Aníbal Ibarra afirmó que "era la apropiación de una calle pública", por lo que "no se necesita una orden de juez para derribar un muro que corta una calle", sostuvo.

"El muro ya no está más y ahora se puede circular. Fue un logro colectivo. Se tardó 9 años, pero finalmente el muro se derribó", celebró Ibarra, al tiempo que hizo un repaso de todos los impedimentos que hubo para la demolición.

En 2015, un fallo de una jueza ordenó demoler la pared, sin embargo una serie de apelaciones llevó el caso hasta la Corte Suprema que desestimó un recurso de queja interpuesto por el gobierno porteño y dejó firme la decisión de primera instancia.

LRA 1 Buenos Aires

Edgardo Álvarez, delegado de las y los trabajadores de ATE en Vialidad Nacional, enumeró los reclamos del Frente Gremial que conforman, dio detalles de la situación en la que se encuentra la entidad y desmenuzó “la larga historia de intentos de desguace” que atraviesa.

Precisó que “el reclamo central es por la existencia que todavía tiene Corredores Viales SA, creada durante el gobierno de Mauricio Macri” con la intención de “liquidar” a Vialidad Nacional.

Indicó que lo que las y los trabajadores cuestionan es que se la siga sosteniendo en paralelo con “las mismas funciones históricas que tiene Vialidad Nacional”, que es una empresa que pronto cumplirá 90 años.

Además, denuncian que “los fondos y la maquinaria que usa Corredores” pertenecen a Vialidad y que sus trabajadores y trabajadoras “son precarizados”.

LRA 1 Buenos Aires

La normativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que reglamenta las modificaciones del impuesto a las Ganancias se publicó hoy en el Boletín Oficial. La contadora y especialista en tributación Emiliana Prado explicó que con los cambios, las trabajadoras y los trabajadores con salarios mensuales de hasta $ 280.792 brutos dejan de pagar el tributo.

La resolución general 5206/2022 que instrumenta el nuevo piso para las remuneraciones a partir del cual se empieza a pagar el Impuesto a las Ganancias fue firmada a tres días de la sanción del Decreto 298/2022.

De esa forma quienes perciban una remuneración bruta mensual de hasta $ 280.792 no se verán alcanzados por el tributo.

Como estableció el Poder Ejecutivo, la normativa de la AFIP exime del cálculo del Impuesto a las Ganancias al medio aguinaldo que se comenzará a abonar en las próximas semanas.

LRA 13 Bahía Blanca

La directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Viviana Echenique, dijo que “nuestra expectativa es contribuir al desarrollo nacional y regional”.

Ayer se cumplieron 15 años de la creación del Centro Científico Tecnológico Conicet Bahía Blanca en donde trabajan alrededor de 1.000 personas.

“Hay 450 investigadores y, al menos, cada uno de esos investigadores tiene un proyecto… así que imaginen los proyectos que tenemos”, agregó Echenique, que mencionó como uno de los destacados el que está desarrollando relacionado con el cannabis medicinal.

LRA 13 Bahía Blanca

Dalle dio detalles de los resultados de una investigación llevada adelante por Proyecto AGENCIA/PISAC COVID-19 Programa de Investigación Regional Comparativa (PIRC), del que participaron 150 investigadores de todo el país de 13 universidades.

“La pandemia generó nuevas desigualdades, pero además profundizó otras de largo plazo, ya que el contexto previo se caracterizó por otra crisis económica que tuvo lugar en los 2 últimos años del Gobierno de Mauricio Macri”, dijo Dalle.

Agregó que “hubo un cambio de orientación en el modelo de desarrollo económico más vinculados al sector primario como el agro y el sector financiero. Eso implicó una caída de la industria y de los servicios asociados a la industria. Y la caída e ingresos en la clase trabajadora formal. Además del núcleo de la clase obrera”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández se reunió este lunes con los ministros de Economía, Martín Guzmán; y de Ciencia, Daniel Filmus; para evaluar la tercera etapa de "jerarquización" salarial de investigadores, técnicos y becarios del Conicet, tras lo cual se anunció una nueva mejora en los sueldos del 10% a partir del 1° de agosto.

Según se informó oficialmente, el Jefe de Estado recibió en Casa Rosada a los funcionarios para interiorizarse del plus de 10% adicional a las paritarias ya acordadas que recibirán los integrantes de la nómina del Conicet, con la idea de recuperar paulatinamente el 36% perdido por los trabajadores de esa entidad durante la presidencia de Mauricio Macri.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con la pedagoga, escritora y política argentina, Adriana Puiggrós, autora de numerosas publicaciones, ex convencional constituyente en 1994, ex diputada nacional, ex directora de cultura de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires, y ex secretaria de educación de la nación, entre otros importantes cargos.

Adriana hizo un repaso de su carrera en la educación, recordó el exilio en México junto a su padre perseguido durante la dictadura y recordó algunos de sus trabajos más importantes. También se refirió a los orígenes de su familia, la llegada de su abuelo a la argentina y reflexionó sobre la actualidad de la educación en nuestro país.

Asimismo dio detalles de su trayectoria política y algunos de los logros obtenidos, como haber cambiado la ley de educación de contenido neoliberal dictada en los años ´90, como así también la conquista de la primera paritaria docente.

LRA 1 Buenos Aires

El especialista en Seguridad Social, Miguel Fernández Pastor, destacó la importancia de extender la moratoria previsional que vence en julio. "El Gobierno debe avanzar", destacó

La medida, impulsada por la legisladora del Frente de Todos, Gisela Marziotta, busca extender la fecha de vencimiento de este beneficio que vence el 23 de julio.

Marziotta señaló que la prórroga de la moratoria previsional “es un tema de fondo". Insistió en que hay una responsabilidad ética y moral para militar esta causa”.

LRA 5 Rosario

A 17 años de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la funcionaria habló de los fallos que favorecen con prisión domiciliaria a represores. "Se ve como un retroceso y creo que tiene que ver con el deterioro del poder judicial", dijo Puyol.

LRA 7 Córdoba

Aumentaron los fallos a favor de la prisión domiciliaria a distintos represores de la última dictadura militar y, entre los beneficiarios, está el represor Miguel Etchecolatz.

Tras esto, Pablo Llonto, abogado especialista en derechos humanos, afirmó: "Se viene dando por jueces que ideológicamente están mucho más cerca del pensamiento de muchos represores y encuentran en su biblioteca algún argumento para otorgarles el beneficio de la prisión domiciliaria".

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“Pero esto no significa que la pandemia terminó. Recordemos que desde su inicio se reportaron nueve millones de casos en todo el país, y que en el último parte se indicó que hay un descenso del 20 % y de un 75 % en la cantidad de fallecidos”, dijo el doctor Darío Gómez.

LRA 25 Tartagal

El edil se refirió a las denuncias penales que presentaron trabajadores municipales contra el intendente de Orán, Pablo González, y el encargado del cementerio municipal, David Bermejo. Se los acusa de profanar tumbas de personas fallecidas durante la primera parte de la pandemia.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El titular de Ricardo Rouvier & Asociados analizó el descenso de la imagen positiva del diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial Javier Milei en el último tiempo. Además, el entrevistado pronosticó cuál será la inclinación política para las elecciones de 2023 en el país.

"Con Milei pasamos distintas etapas, ahora estamos en una de mayor transparencia. Ha dado a conocer algunas ideas importantes, primero fue una percepción del personaje hasta ahora que se lo va conociendo más. Va confrontando más sus ideas respecto de lo que la sociedad piensa", expresó. Y agregó en ese sentido: "Hay determinados planteos que él hace que reciben el rechazo de una mayoría significativa".

LRA 7 Córdoba

En La Vuelta a Casa entrevistamos a Raúl Aragón, consultor político y analista de Opinión Pública, sobre los últimos hechos alrededor del Diputado Javier Milei. El estadista opinó sobre declaraciones de Carlos Maslaton: “Coincido con apreciaciones de Maslaton y las críticas a la hermana (de Javier Milei). Las campañas se han vuelto cada vez mas técnicas, no se puede improvisar como hace la hermana de Milei. Ella hace acuerdo de cúpulas, le falta militancia. NO coincido ideológicamente con él.”

Explica sobre el fenómeno del economista explicando: “Milei tiene muchísima visibilidad mediática, lo que le da un nivel de instalación muy alta. Los dichos de virulencia de Milei se viralizan en las redes." Agregó en cuanto los números que conoce: “Milei perdió 5,2 % puntos el último mes. La imagen negativa creció 8,5% puntos”.

LRA 29 San Luis

Carlos Caramello, Analista político, escritor, periodista y docente universitario hablo de actualidad política en Punto de Encuentro.

Desde el fiasco de Javier Milei, a los capitales fugados del gobierno de Mauricio Macri y el gasto en aviones que no podían volar, pasando por la decisión del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta de prohibir en las escuelas porteñas la utilización de leguaje inclusivo amenazando con duros castigos a los docentes que se opongan.

LRA 42 Gualeguaychú

El próximo martes 21 a las 11 horas se señalizarán algunos sectores de la cárcel donde se llevaron a cabo detenciones ilegales durante la dictadura militar. En tanto, Matías Ayastuy, director de Derechos Humanos de Gualeguaychú, indicó que ya es una realidad la relocalización del penal, y luego explicó el proyecto de identificación de estos espacios de Memoria.

El acto contará con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y del intendente local, Martín Piaggio, quienes serán acompañados por autoridades nacionales y provinciales.

LRA 27 Catamarca

El programa ´Igualdad de Oportunidades´ (PIO) funciona a pleno en Catamarca y contiene este año a un total de 46.160 niños en edad escolar, a quienes se le brindan desayuno, almuerzo o merienda, dependiendo de la modalidad de cada establecimiento.

Carina Pacheco, directora del programa PIO, contó que la provincia solventó los primeros gastos, pero ya están trabajando con los fondos enviados de Nación, los cuales llegaron con incrementos del 100 %. "Estamos asistiendo con desayunos, almuerzos nutritivos y también saludables. Las nutricionistas preparan el menú para que los alumnos tengan todos los nutrientes y puedan estudiar con normalidad", aseguró Pacheco.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Terán manifestó: “Estuvimos en Resistencia y nos reunimos con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, quien estuvo acompañado por funcionarios del ministerio de Obras Públicas de la Nación y autoridades del Banco Mundial. Hicimos un relevamiento de las obras necesarias, tanto en la capital como en el interior, visitando a los eventuales emplazamientos y, tras esto, concretamos una agenda de trabajo que tiene como fecha tentativa de finalización el mes de octubre, con el objetivo de que a fin de año puedan licitarse algunas de ellas. Se determinó un monto mínimo de 30 millones de dólares de financiamiento y un techo de 50, y esperamos que pronto tengamos muy buenas noticias”.

LT 12 Paso de los Libres

De Isasis, en su visita al NEA, habló de la ´Marcha Nacional en defensa del Río Paraná y el Canal Magdalena´, expresando: “Lo hacemos para ir generando conciencia pueblo por pueblo a la vera del Paraná y del Río de la Plata y para ir generando consenso con el hombre y la mujer de a pie, con el objetivo de que seamos millones los que reclamemos que este año esta vía troncal vuelva a los argentinos y argentinas, a través de su estatización".

LRA 17 Zapala

En Neuquén Capital solicitan la creación de un Ministerio de Ambiente provincial. “Hay un modelo que no acepta poner en discusión la cuestión ambiental y el gobernador, Omar Gutiérrez, no le da la importancia que merece”, señaló Escobar.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El antropólogo se refirió a las denuncias contra la Universidad de Comahue. Legisladores de Juntos por el Cambio denunciaron ante la Justicia Federal al rector y demás autoridades por el respaldo que se brinda desde la institución al reclamo separatista del Wallmapu.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los precios al consumidor (IPC) subieron 5,1% en mayo de 2022 respecto de abril 2, y acumuló, en los primeros cinco meses del año, una variación de 29,3%. En la comparación interanual registró un incremento de 60,7%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec)

La división con mayor suba en el mes fue Salud (6,2%), en la que se destacó por su incidencia el aumento de la cuota de la medicina prepaga. Transporte (6,1%) fue la segunda división de mayor alza, sobre la que incidió principalmente el incremento de los combustibles.

El alza de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,4%) fue lo que tuvo mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de la división se destacaron por su mayor incidencia los aumentos de Carnes y derivados; Leche, productos lácteos y huevos; y Pan y cereales.

LRA 1 Buenos Aires

El nuevo director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostuvo que decir que la descordinación en materia de política económica con relación a los títulos indexados produjo una corrida cambiaria es "parte de una premisa absolutamente falsa" y expresó que fortalecer el mercado de deuda en pesos, como hace el Gobierno, es "algo muy sano". Agustín D'Attellis advirtió que estas acciones "tienen un costo y afecta el bolsillo de los argentinos", porque "provoca que los ahorristas vayan a refugiarse al dólar" y eso "agranda la brecha cambiaria".

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el día "catastrófico" en los mercados financieros tras las abultadas caídas de bolsas, bonos y criptomonedas. También se refirió a la inflación en el país y los números que dará el Indec.

"Argentina es uno de los pocos países que se espera que crezca este año tras una situación difícil por la inflación récord", expresó el conductor de Gente de a pie. Por otro lado analizó la prolongada guerra entre Rusia - Ucrania y su impacto en el mundo.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de Industriales Pymes Argentinos analizó la llegada de Daniel Scioli al ministerio de Desarrollo Productivo.

"Tenemos una gran expectativa con la llegada de Scioli por su experiencia cuando fue gobernador. Siempre le dio mucha importancia a la producción del país y esperemos que sea para potenciar el sector", argumentó Daniel Rosato.

"La guerra Rusia - Ucrania generó un impacto mundial, sumado a la pandemia. Los insumos en dólares aumentaron muchísimo y el Fondo Monetario Internacional impuso medidas que generaron aumentos en las tasas de interés", explicó sobre el contexto actual.

"Daniel (Scioli) tiene una gran experiencia política y es un hombre de consenso. Una vez que asuma tendremos una reunión porque tenemos muchos temas de agenda y hay que atender determinados sectores de la industria", concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

El economista anticipó algunos datos económicos sobre la inflación de mayo, y además dio un panorama de lo que está sucediendo en el mercado financiero del país y del mundo.

"Hoy se conoce el número de la inflación, y hay también una licitación de bonos en pesos por parte del Tesoro, ambos frentes muy sensibles para lo que es la gestión económica. Con respecto a la suba de precios, el número empezará con 5, la percepción es si estará arriba de 5, 5 o debajo", expresó.

Zaiat mencionó que las consultoras relevaron los primeros quince días de junio, en los que se vio una aceleración de la remarcación en bebidas y alimentos. Y agregó que otro de los frentes que suma incertidumbre al panorama económico es el mercado de bonos en pesos, aunque advirtió que los mismos son provocados por "sectores de la oposición".

LRA 7 Córdoba

Las automotrices Nissan y Renault, que fabrican en la planta de Santa Isabel ubicada en Córdoba capital, sufrirán una parada técnica por 48 horas, debido a la falta de neumáticos para completar la producción de los vehículos.

"En este caso, la parada fue específicamente por un conflicto gremial en las plantas productoras de neumáticos que proveen a las camionetas", informó Pablo Camacho, gerente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos (CIMCC). Sin embargo, el dirigente empresarial aclaró que la problemática es más amplia y está vinculada con las restricciones del Banco Central al cupo de dólares para la importación, hecho qué aún no está resuelto.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Minería, Fernanda Ávila, anticipó que el Gobierno nacional dispondrá un nuevo "régimen progresivo" de derechos de exportación para el cobre, que acompañará las variaciones de precio del mineral, lo que brindará más certidumbre a los inversores interesados en producir en el país.

Avila hizo el anuncio al participar hoy del "Argentina Forum Day", en el marco de la feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) que se desarrolla en la ciudad de Toronto, Canadá, en la que ministro de Economía, Martín Guzmán, participará esta tarde de forma remota.

La funcionaria a cargo de la secretaría que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, dijo que se avanzó con la definición de "un régimen de Derechos de Exportación progresivo para el cobre" que sería publicado mañana en el Boletín Oficial y cuyos detalles estarán a cargo del ministro Guzmán.

LRA 9 Esquel

Daniel Blanco, historiador regional, en comunicación con "Trabajo de hormiga" se refirió a las declaraciones de Federico Braun, presidente de la cadena de supermercados La Anónima, en el Foro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). En este marco había mencionado que la empresa remarca precios ante la inflación.

"Uno se tiene que tomar muy en serio ese tipo de capitalismo. Estamos hablando de una familia de 120 años de poder económico que tiene un capacidad de ubicuidad y de relación con los estados que va más allá de lo que nosotros conocemos como capitalistas argentinos", expresó sobre los orígenes de la empresa.

"Es una fusión de dos grupos anteriores: uno instalado en Punta Arenas y otro en Tierra del Fuego, los Menéndez y los Braun, y que tuvieron la capacidad de migrar en 1906 porque negociaron con el gobierno de Roca pasar todos sus capitales a la Argentina con grandes beneficios impositivos", añadió.

LV 8 Libertador

Gispert hizo referencia al incremento de los dólares paralelos, afirmando: “Esto es como consecuencia de lo dialogado por los empresarios y tenedores de bonos de Argentina. Con ello, provocaron que los principales inversores de bonos de mayor plazo los vendieran. Estamos hablando de 500 mil millones de pesos que prefieren prestarlos al Estado antes que invertirlos, pero que cuando ven que tienen el riesgo de no cobrar, los venden y se van a los dólares”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Organizaciones de medios audiovisuales y comunitarios se congregarán mañana a las 10 frente al Congreso en apoyo para que en la Cámara de Diputados se de media sanción, a la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas que garantizan los fondos de las actividades culturales. Juan Salvador Delú, miembro de Unidos por la Cultura y presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, dio los motivos por los que se reclama.

"Esos fondos van para el INCA, para el Instituto Nacional de la Música, van para medios comunitarios y para bibliotecas populares. Son distintas formas de recaudación, que se dirigen al mismo sector, y fomentan diferentes ámbitos de la cultura y la comunicación", detalló.

LRA 26 Resistencia

En relación al evento, Uano manifestó: “Es una fiesta de todas las artes escénicas, con representación de las 24 provincias, y esperamos que se extienda al NEA y al interior del Chaco. Comenzará el 29 de septiembre y culminará el 8 de octubre próximo, y serán 100 funciones con 40 elencos y actividades anexas que incluyen un gran movimiento, el cual representa la diversidad del teatro argentino, con más de 400 personas trabajando en forma activa”.

LRA 1 Buenos Aires

Pianista, compositor y director, nació el 10 mayo de 1884 en Las Flores, Buenos Aires y falleció un día como hoy, pero de 1969.

Como ejecutante del piano, Roberto Firpo fue dueño de un finísimo estilo e inició el uso del pedal, que ofrece una mayor resonancia.

Como compositor, introdujo en el tango el aire romántico, que hasta entonces era ajeno a ese género creado para los pies de los bailarines.

LRA 26 Resistencia

En la Cámara de Diputados de la Nación se debatirá la prórroga hasta el 2072 de la provisión de fondos para las industrias culturales, a la que se refirió el diputado nacional del Frente de Todos, Pablo Carro, diciendo: “El pacto fiscal de 2017, impulsado por el Gobierno de Macri, determinó que aquellos impuestos con asignación específica tenían que tener una fecha de vencimiento, la cual se dará el 31 de diciembre de este año. Entonces, presenté un proyecto para que esas asignaciones se prorroguen por 50 años, que es lo mismo que decir que no deben tener caducidad”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

Se cumplen 19 años de la desaparición de Sergio Ávalos en la salida del boliche Las Palmas de Neuquén Capital en 2003. Tenía 18 años. “Vamos a imputar por el delito que se está investigando, la desaparición forzada”, anunció el abogado.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

ADRIÁN FALCONE, delegado de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, Delegación El Chaltén

El referente de Guías de Montaña en El Chaltén dio detalles del tipo de equipamiento que se instalará en la zona para el control, monitoreo y pronóstico de avalanchas. Se trata de una estación sencilla de fácil montaje y mantenimiento.

LRA 14 Santa Fe

La funcionaria se refirió al cobro de la segunda parte del Refuerzo de Ingresos que comenzará a abonarse el 15 de junio a quienes posean DNI finalizado en 0 y se continuará abonando según terminación del documento de los beneficiarios y beneficiarias.

LRA 52 Chos Malal

La hermana de Sergio dijo que nunca hubo una respuesta de las instituciones del Estado. "Siempre dijimos que los responsables están en el boliche, el porqué, no lo sabemos", dijo Mercedes Ávalos.

LRA 30 Bariloche

El licenciado realizó un análisis acerca de la libertad de mercado expresada en la catástrofe de Villa Huinid. “Hay un empresario que violó leyes nacionales y municipales y, decidió cortar 423 árboles que eran los que mantenían esa tierra firme”, señaló Taibo.

LRA 2 Viedma

Familiares y amigos de Atahualpa realizarán una “Jornada por la Memoria, en favor de un poder judicial para el pueblo”, la actividad se desarrollará el miércoles 15 de junio de 11 a 13 frente al poder judicial de Río Negro en Viedma.

LRA 26 Resistencia

"El programa MIRAME, es un programa destinado a todas las personas que se encuentran en situación de calle, es decir aquellas que están pernotando en la vía pública. Funciona desde el 2020, tenemos dispositivos de albergue, tenemos 3 convivenciales y uno que es nocturno, donde ingresan a las 6 de la tarde y egresan a las 8 de la mañana del día siguiente. Allí reciben desayuno, almuerzo, merienda y cena. Además el equipo de MIRAME sale a recorrer las calles y entregan lo mismo a personas que deciden no acceder a algún dispositivo, por eso se los asiste en el lugar donde se encuentran. Con este frío, donde estamos viviendo bajas temperaturas, tenemos aún todavía 57 personas en la calle. Muchas de ellas estuvieron transitorias o están de paso y les entregamos además de la asistencia alimentaria, kits de abrigos, como frazadas, gorros bufandas, y guantes, todo para que puedan ir sosteniendo estas bajas temperaturas" remarcó la funcionaria.

LRA 3 Santa Rosa

El senador Bensusán dio detalles del proyecto de ley que presentó para que el edificio de LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa sea declarado “Monumento Histórico Nacional”.

Además, el legislador propuso que en el predio donde está emplazada la emisora se construya un Paseo de la Memoria.

LRA 1 Buenos Aires

A 40 años de la rendición de Argentina en Malvinas, músicos y bandas de todo el país se convocaron en las plazas de sus localidades y regiones a acompañar el final de la transmisión de 140 horas, récord mundial en homenaje a nuestro héroes y veteranos de Malvinas.

Allí cantaron el himno argentino, acompañados con banderas o pañuelos celestes y blancos para enviar al mundo una imagen de un país unido.

En la Ciudad de Buenos Aires, una orquesta integrada por músicos de las bandas militares y orquestas sinfónicas del país cerrarán la transmisión en la explanada de La TV Pública.

“Más de 70 bandas militares de diferentes partes del país hicieron su repertorio sin detenerse. Son muchísimas horas que buscan marcar un récord mundial para reflejar la trascendencia mundial de nuestro homenaje a Malvinas”, declaró el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica y agregó: “Consideramos que la música nos pertenece y hace bien”.

LU 4 Patagonia

El 14 de junio de 1982 en las islas Malvinas se declaró el fin de la guerra, en tanto la fecha no cuenta con referencias ni actos oficiales. En Comodoro Rivadavia una agrupación de jóvenes, hijos y nietos de Veteranos busca poner en valor a la misma y este lunes realizó la primera vigilia.

Al respecto, Juan Pérez, presidente de Veteranos de Malvinas en Comodoro, indicó: “Es una fecha que con el transcurso de los años hemos ido perdiendo. Anoche se inició una vigilia por este día y anoche nuestros hijos se conformaron en agrupación, la cual se denomina ´14 de Junio, el cese del fuego´”.

LRA 1 Buenos Aires

Es el 14 de junio de 1982, cerca del mediodía en Buenos Aires, y Leopoldo Fortunato Galtieri, dictador genocida argentino, parece abrirse a aceptar la rendición ante los británicos tras 74 días de batalla en las Islas Malvinas.

"Usted vive la situación en detalle, cosa que yo desde Plaza de Mayo por más que usted me la pinte no la puedo vivir", le dice Galtieri al también dictador genocida Mario Benjamín Menéndez, comandante de las tropas argentinas en las islas. Pero un minuto después, Galtieri añade: "Use todos los medios que tiene a su alcance y continúe el combate con toda la intensidad posible, moviendo al personal fuera de los pozos".

LRA 42 Gualeguaychú

El próximo lunes 20 de junio a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, en el Teatro Gualeguaychú se estrenará la segunda parte del documental que cuenta las historias personales de los veteranos y familiares de los caídos en la Guerra de Malvinas.

Ignacio Journet, productor general, y Lucas Ribaudo, director del rodaje, dieron detalles de esta segunda entrega, que persigue la reflexión a 40 años de la llegada de los veteranos al continente. “Es un disparador para seguir reclamando e insistir en que las Malvinas son argentinas", apuntó Ribaudo.

LRA 27 Catamarca

La Dirección General de Turismo de la Municipalidad de la Capital invita a participar de una “Noche de Mitos y leyendas en luna llena” en el Pueblo Perdido de la Quebrada, el martes 14 de junio desde las 20.00.

La profesora Marta Díaz Ruiz, quien tendrá a su cargo la narración oral de los relatos comentó a Radio Nacional las actividades que se realizarán mezclando historias, música y danza.

Laborales | Volver al inicio

LRA 57 El Bolsón

El personal de la salud pública de Río Negro inició un paro por tiempo indeterminado con movilizaciones y cortes de ruta en reclamo de un aumento salarial. La referente gremial de la Asociación Sindical de Salud Pública (ASSPUR) relató el conflicto con el gobierno provincial.

LT 11 Concepción del Uruguay

Bilbao, integrante del Centro de Economía Política (CEPA), se refirió al empleo registrado de los primeros meses del año, señalando: “Se registraron 20.800 trabajos registrados, y este dato nos arroja un crecimiento sostenido. Es un dato alentador, pero falta para llegar a los niveles aceptables, teniendo en cuenta los puestos de trabajos perdidos en la presidencia de Mauricio Macri”.

LRA 1 Buenos Aires

Pablo Machado, secretario General del Sindicato de Trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda, confirmó a Radio Nacional “la realización de un congreso de la Federación Argentina de trabajadores de Vivienda que nuclea a todos los gremios del IPV de todo el país. Esta reunión se va a hacer en Catamarca y va a contar con la presencia de delegados de todo el país y estamos invitando a todos aquellos que aún no tienen un sindicato por organismo que vengan para que vean las ventajas”.

El encuentro se llevará a cabo entre el 30 de junio y el 1 de julio próximo, en la sede de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Catamarca.

LRA 1 Buenos Aires

Mariana Andujar, investigadora del Conicet repasó las principales contribuciones que brindan los cruces entre las categorías de clase y género al conocimiento de la historia de la clase trabajadora en el pasado reciente argentino contemplando el lugar de las mujeres.

Géneros | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

“Me da vergüenza contarte, si papá se retira te cuento… pero me da asco contarlo adelante de él”. Así comenzó el relato de la alumna que denunció haber sido violada por otro estudiante dentro del exColegio Nacional de Bahía Blanca.

Su madre lo contó en el programa El Agora de Radio Nacional que se emite de lunes a viernes de 15 a 17 con la conducción de Juan Ignacio Guarino.

“Al otro día nos acercamos a la Comisaría de la mujer y junto con la persona que me atendió, pudimos hacer que mi hija hablara. Y ella me dijo Mamá, me violaron adentro de la escuela. Esas fueron las palabras que mi hija utilizó”, agregó la madre de la víctima.

Dijo además que “mi hija empezó a volver rara de la escuela, algo no habitual en ella…llegar y acostarse a dormir. Y más de una vez la encontré llorando”.

LRA 29 San Luis

Guadalupe Belén Lucero fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 cuando tenía 5 años en el barrio 544 de la ciudad de San Luis. A un año de su desaparición en la localidad realizaron actividades y reclaman justicia al Estado provincial y federal.

LRA 4 Salta

Sandra Palomo tenía 52 años cuando fue asesinada en 2019 en el barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta. “Hay indicios de que se trató de un crimen por encargo en el que se vincula a la familia política, pero la fiscalía no siguió esta hipótesis”, dejo Palomo.

LRA 23 San Juan

Presentaron amparos para frenar la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibió que en sus escuelas se utilice el lenguaje inclusivo en documentos oficiales y en contenidos curriculares escritos. "Esto es un ataque por derecha que hace el gobierno porteño", enfatizó la referente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS).

LRA 21 Santiago del Estero

En el marco de la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, se llevó a cabo la presentación del Plan 1000 días en Santiago del Estero con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.

LT 12 Paso de los Libres

José María Sebvín, delegado de la Región NEA del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, dialogó en el programa "Hay Otra Manera" donde comentó que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir en Corrientes un juicio por trata y explotación laboral a seis empresarios que fueron absueltos por un tribunal local en el año 2021, tras ser acusados de mantener hacinados y en condiciones insalubres a 40 personas en un emprendimiento forestal, informaron fuentes judiciales.

El fallo dictado por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Carbajo y Gustavo Hornos, ordena al Tribunal Oral Federal de Corrientes volver a enjuiciar a los empresarios Mónica del Luján Nabone, Rolando Abel Díaz, Enrique Juan Percara, Gustavo Javier Percara y Diego José Percara, responsables de la empresa “El Batelito”, dedicada a la explotación forestal en campos de Paso de los Libres.

LT 14 Paraná

Prevé 15 ejes de acción principales, que incluyen la creación de centros territoriales integrales, la modernización de la línea 144, y un programa de asistencia monetaria y con acompañamiento a mujeres y personas LGTBI+ en situación de riesgo. Se destinarán 18 mil millones de pesos.

Se llevó adelante en Santa Fe la ante última instancia de participación en el marco del Foro Federal de elaboración del Plan Nacional de erradicación de las violencias por motivos de género. La subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género en el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Laureana Malacalza, expresó: “Es una instancia de participación y organización para elaborar propuestas de manera conjunta en torno a los ejes de la prevención de las violencias, la protección y la asistencia de personas en situación de violencia de género y el fortalecimiento de acceso a la justicia”, agregó “lo hicimos de manera participativa y a nivel federal, este año tuvo la particularidad de ser presencial y fue un foro por cada provincia de toda la Argentina” finalizó.

Deportes | Volver al inicio

LRA 30 Bariloche

Finalizó la Copa Integración de la Liga Municipal de Futbol Femenino y El Team se volvió a coronar. Es la tercera corona consecutiva que logran las chicas dirigidas por Ariel Nahuel. “Venimos haciendo las cosas bien. Tuvimos un par de años que no se nos daban, nos pusimos las pilas empezamos a meter más entrenamientos, más disciplina. Nos mentalizamos en esto. Somos un equipo fuerte” expresó el DT campeón.

“Hay confianza. Sabemos que nos puede tocar perder, ganar. Vamos paso a paso, vemos equipo por equipo para lograr el objetivo” manifestó Ariel y agregó que “fue difícil, se hizo muy largo. Había momentos donde el clima no ayudaba, la cancha tampoco y eso podía jugarnos en contra. No pudimos entrenar mucho al aire libre, pero pudimos sacarlo adelante”.

LU 23 Lago Argentino.Calafate

En los últimos años, el esquí de travesía ha experimentado un crecimiento notable sobre todo en Bariloche y El Chaltén. Esta práctica, que se realiza en espacios naturales casi sin infraestructura, ha encontrado en el Parque Nacional Los Glaciares un espacio de desarrollo importante.

Como toda práctica de montaña, tiene sus riesgos y es por ello que desde la Asociación Argentina de Guías de Montaña decidieron comprar e instalar un equipo metereológico que pasará a integrarse a la red climatológica de Vialidad Provincial y así minimizar los riesgos aportando información en todo momento.

#NacionalCalafate dialogó con Adrián Falcone, delegado de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, Delegación El Chaltén quién dio detalles del tipo de equipamiento que en estos días se instalará en la zona para el control, monitoreo y pronóstico de avalanchas.

LRA 57 El Bolsón

El pasado sábado el equipo de nuestra ciudad definió el título ante Pehuenes RC con victoria y título de la Unión de Rugby de los Lagos del Sur 36 a 29 en tiempo suplementario. Tras un gran arranque de la visita, que terminó el primer tiempo arriba (19-12), Jabalíes RC demostró su poderío siendo superior y terminando empatados en 24 puntos debieron definir en suplementario, donde el local fue contundente marcando dos tries y una conversión para cerrar una gran victoria ante un digno rival.