Raúl Aragón: “Perdió 5,2% y creció su imagen negativa 8,5% en el último mes”

En La Vuelta a Casa entrevistamos a Raúl Aragón, consultor político y analista de Opinión Pública, sobre los últimos hechos alrededor del Diputado Javier Milei. El estadista opinó sobre declaraciones de Carlos Maslaton: “Coincido con apreciaciones de Maslaton y las críticas a la hermana (de Javier Milei). Las campañas se han vuelto cada vez mas técnicas, no se puede improvisar como hace la hermana de Milei. Ella hace acuerdo de cúpulas, le falta militancia. NO coincido ideológicamente con él.”

Explica sobre el fenómeno del economista explicando: “Milei tiene muchísima visibilidad mediática, lo que le da un nivel de instalación muy alta. Los dichos de virulencia de Milei se viralizan en las redes." Agregó en cuanto los números que conoce: “Milei perdió 5,2 % puntos el último mes. La imagen negativa creció 8,5% puntos.”

Aragón afirma: “Esto ha sido un golpe muy fuerte. Siempre sostuve que el de Milei era un amor de veranos, siempre sostuve que era un fenómeno estrictamente coyuntural, creo que se lo está comiendo el personaje como dijo Hugo Haime en algún momento”

En cuanto al gobierno nacional, dijó: "Si el gobierno consigue mejorar la relación inflación salarios, que creo que lo va mejorando, el miércoles se votan cambios en el monotributo, esto es disminuir los impuestos."

Escuchá la nota completa:

