Adriana Puiggrós analizó la educación argentina

Horacio Embón converso con la pedagoga, escritora y política argentina, Adriana Puiggrós, autora de numerosas publicaciones, ex convencional constituyente en 1994, ex diputada nacional, ex directora de cultura de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires, y ex secretaria de educación de la nación, entre otros importantes cargos.

Adriana hizo un repaso de su carrera en la educación, recordó el exilio en México junto a su padre perseguido durante la dictadura y recordó algunos de sus trabajos más importantes. También se refirió a los orígenes de su familia, la llegada de su abuelo a la argentina y reflexionó sobre la actualidad de la educación en nuestro país.

Asimismo dio detalles de su trayectoria política y algunos de los logros obtenidos, como haber cambiado la ley de educación de contenido neoliberal dictada en los años ´90, como así también la conquista de la primer paritaria docente.