Denuncia de violación: “Me da asco contarlo delante de papá”

-Me da vergüenza contarte, si papá se retira te cuento… pero me da asco contarlo adelante de él.

Así comenzó el relato de la alumna que denunció haber sido violada por otro estudiante dentro del exColegio Nacional de Bahía Blanca.

Su madre lo contó en el programa El Ágora de Radio Nacional que se emite de lunes a viernes de 15 a 17 con la conducción de Juan Ignacio Guarino.

-Al otro día nos acercamos a la Comisaría de la mujer y junto con la persona que me atendió, pudimos hacer que mi hija hablara. Y ella me dijo‘Mamá, me violaron adentro de la escuela’. Esas fueron las palabras que mi hija utilizó” -agregó la madre de la víctima.

Dijo además que “mi hija empezó a volver rara de la escuela, algo no habitual en ella…llegar y acostarse a dormir. Y más de una vez la encontré llorando”.

También manifestó que “un día dije ´algo te pasa vamos a sentarnos a charlar’. Ella me dijo ‘no quiero charlar’. Me junté con mi esposo y le dije ‘Vamos a sentarnos a charlar’. Nos sentamos, le pregunté qué le pasaba… Me dijo ‘no quiero hablar… estoy cansada’. Yo fui insistente y le dije ‘No vamos a levantarnos de acá hasta que me cuentes lo que te pasa. Necesito saber qué te pasa'”.

Sobre la respuesta del Colegio, la madre de la alumna indicó que “la directora me dijo ‘yo no lo registro’... la vicedirectora -estaban las dos juntas- me dijo ‘No lo tengo’ no sabían quién era… No es amigo de mi hija, no es el novio... Como piensan algunos. No es nada”.

A las 9 habrá una marcha en la Plaza Rivadavia –Alsina, Estomba-Chiclana, Sarmiento y San Martín-Zelarrayán- para pedir Justicia.

-Yo quiero que se haga Justicia. Voy a luchar para que se haga Justicia por ella porque no puede seguir su vida como si nada… paseando, yendo a bailar, haciendo todo (…) mi hija encerrada en mi casa, intentando retomar su estudio…

Escuchá la nota completa: