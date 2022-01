Diario de Radio Nacional 13/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El Primer Mandatario consideró que los argentinos "cuentan con más soberanía", al destacar el lanzamiento este mediodía del primer satélite en miniatura de origen argentino, llamado "General San Martín", que "permitirá conectar y ampliar el acceso a internet".

El minisatélite MDQubeSAT1 San Martín, que fue lanzado con éxito desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, es el primero de la constelación "Libertadores de América", al que le seguirán casi un centenar en los próximos años, cuyos nombres homenajearán a otros próceres y a las mujeres, dijo el docente y CEO de la empresa Innova Space, Alejandro Cordero, que lideró el proyecto junto a sus estudiantes.

"El segundo se llamará Juana Azurduy para homenajear a las mujeres", aseguró Cordero minutos después de que el denominado picosatélite fuera lanzado al espacio por Space X, la compañía fundada por Elon Musk.

El tercero será bautizado Simón Bolívar y luego le seguirán José Gervasio Artigas y Martín Miguel de Güemes, contó Cordero, quien destacó que "es importante que se muestre a la Patria Grande" en este proyecto que nació en la Escuela Técnica Nº5 de Mar del Plata.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia señaló que conversaron con las diferentes empresas que tienen mayor demanda de consumo energético para que lo puedan disminuir durante las próximas 48 horas en las que se pronostican altas temperaturas. Por ese motivo, se decretará asueto.

“Reconocemos la solidaridad social de dichos sectores en los próximos dos días: por buenas razones, como es la recuperación económica, y las malas, como es la ola de calor”, declaró Gabriela Cerruti.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó esta mañana que se solicitó al sector industrial que entre las 13 y 16 “reduzca la demanda de energía” en aquellas fábricas que “no tengan ciclos continuados”, en el medio de la ola de calor que vive gran parte del país, al afirmar que “la prioridad es la energía residencial”.

Durante una conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Martínez sostuvo que se proyecta para la jornada de hoy un récord histórico de consumo de 28.550 megavatios y lo vinculó al proceso de reactivación económica que vive el país, que implica mayor demanda energética, además de la ola de calor.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab aseguró que “es momento de apoyar y acompañar” el pedido del Gobierno realizado al sector empresario para que reduzcan la demanda de energía por 48 horas.

“Si el tema es por dos días y coordinado, no hay ninguna dificultad para acompañar el pedido”, indicó esta tarde Diab en declaraciones radiales y precisó que la recomendación del Gobierno “no es para que estén apagadas todas las máquinas, si no para racionalizar el consumo”.

“Es decir, cada quien debe hacer el esfuerzo para consumir menos energía en su empresa”, agregó el dirigente pyme.

En otro tramo de la entrevista, Diab sostuvo que “dadas las circunstancias especiales no hay que ser necios” y “es preferible hacer el esfuerzo ahora para evitar problemas mayores”.



LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) se refirió a los cortes de luz y la situación de ese sector luego de la privatización en 1992 durante la presidencia de Carlos Menem: “En ese momento hablaron de competencia y es mentira. Diría que Macri está como cabeza de esa carterización”.

Carlos Minucci remarcó que actualmente “no se está en condiciones de resistir un golpe de calor”. También agregó que el ex mandatario “endeudó a la gente” con las tarifas y “llevó a esta crisis”. “Lo que decimos es que hay que sentarse y volver a recapitalizar el contrato de concesión: hay que darlo de baja o modernizarlo”, dijo Minucci.

LRA 3 Santa Rosa

El comunicador y director de Comunicación, Ahorro y Eficiencia Energética del Gobierno de La Pampa, Pablo D’Atri, habló en Rebeldes sin cauce sobre la importancia de optimizar el uso energético y del agua en este contexto de cambio climático.

LRA 24 Río Grande

Transcurridos los primeros 12 días del mes de enero, desde la Delegación de Migraciones en nuestra ciudad, informaron sobre la cantidad de egresos e ingresos a la provincia, producidos vía terrestre por el Paso Fronterizo de San Sebastián.

En diálogo con Radio Nacional, el delegado de Migraciones Ariel Rodríguez confirmó que "hasta el día de ayer ya salieron 11.200 y a las que hay que sumarle las que lo hicieron durante el mes de diciembre que fueron casi 23 mil"; destacando que "hace algunos días se está notando el incremento en la cantidad de ingresos a la provincia".

El funcionario de Migraciones reiteró cual es la documentación necesaria que deben llevar los viajantes y aclaró que "solamente deben llenar una declaración jurada aquellos que viajen a alguna localidad del vecino país, Chile".

LRA 18 Río Turbio

Tras largas gestiones por parte del Gobierno provincial ante el Gobierno nacional, finalmente el año pasado se concretó la licitación para repavimentar la ruta nacional N°3, en el tramo doble vía Caleta Olivia - Comodoro Rivadavia. En contacto con Mauricio Gómez Bull, presidente de la Administración General de Vialidad Provincial –AGVP- afirmó en relación a las presentaciones que realizó el PRO sobre estas obras que: “nos han hecho perder dos años de nuestro gobierno, porque esa es la realidad también, a través de la judicialización que plantearon en su momento nosotros perdimos dos años de trabajo”.

LRA 1 Buenos Aires

El investigador argentino Alberto Kornblihtt fue elegido uno de los 16 nuevos integrantes de la Academia de Ciencias de Francia como miembro extranjero en la sección de Biología Molecular y Celular Genómica. "Es un gran honor porque es una academia que tiene una trayectoria muy larga, desde el siglo XVII y por la cual pasaron científicos como Newton o Einstein", dijo, al tiempo que subrayó: "Es un reconocimiento a la ciencia argentina y a la labor de mi grupo".

Por otro lado, Kornblihtt reflexionó sobre cómo la Argentina atraviesa la pandemia de coronavirus y expresó: "En nuestro país el plan de vacunación es ejemplar".

En ese marco, cuestionó "los núcleos de resistencia contra la vacuna que se basan en decir \

LT 12 Paso de los Libres

Análisis sobre la Causa Gestapo y temas judiciales, por el Dr. Edgar Gimene. “Todas las pruebas se planificaban, inventaban y se fabricaban para encarcelar a los opositores”.

LRA 1 Buenos Aires

El director operativo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas dijo que el balance de lo realizado en 2021 "es bastante bueno" al destacar "el esfuerzo mancomunado realizado desde muchos organismos del Estado" para "mejorar los estándares para la lucha contra la trata".

Gustavo Vera subrayó que "la restitución de derecho es algo más que la asistencia a la víctima", ya que "después hay que ver cómo se ayuda a que se reconstruya su vida, como el acceso al trabajo digno". En ese sentido, detalló todo lo que se realiza desde el Estado.

En tanto, precisó que el año pasado se logró rescatar 1.400 personas y se concretaron 32 condenas.

LRA 1 Buenos Aires

Otras 139 personas murieron y 128.402 resultaron contagiadas de Covid en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 117.808 y el total de infectados a 6.793.119, de los cuales 5.780.655 ya recibieron el alta médica, según informó el Ministerio de Salud.

Los casos activos suman 894.656, en tanto 2.406 pacientes permanecen internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), con una ocupación de camas por todas la patologías de 40,6 a nivel nacional y 41,4 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

LRA 1 Buenos Aires

El asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires se refirió a la situación epidemiológica que atraviesa el país, en el marco de la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, sostuvo que existe una mirada extrema, que es el pánico por la cantidad de casos registrados; y otra que es complaciente, apoyada en los logros que realizó el país en materia, por ejemplo, de vacunación.

Asimismo, explicó que estas posiciones son en realidad complementarias y que el país debe avanzar en la nueva normalidad; al tiempo que abogó por exigir el pase sanitario cada vez con más intensidad.

En tanto, el especialista advirtió sobre la proliferación de los virus y sus cepas y remarcó la necesidad de que todos los países puedan vacunar a su población.



LRA 27 Catamarca

Avila brindó detalles de la situación epidemiológica de la provincia, y dijo: “Estamos con una gran cantidad de casos. Dentro del contexto es más o menos lo esperado, pero las cepas circulantes son de alta contagiosidad”.

LRA 26 Resistencia

“El autotest surge como una alternativa para mitigar la sobrecarga de trabajo en la atención primaria y testeos, parece que cede pero hay que esperar. Hay que saber que con su uso se pueden dar falsos negativos, las personas asintomáticas tienen menos precisión y todo eso puede derivar en una falta de seguridad y hay que continuar con el uso de barbijos, distancia social, lavado de manos. Si no se lo usa adecuadamente puede dar resultados confusos o no seguros y sus resultados deben ser notificados para que puedan incluirse en la estadística nacional”, dijo la integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.

LRA 23 San Juan

El Ministerio de Salud Pública de San Juan informó que el miércoles 12 de enero de 2022 se registraron 2 decesos a causa de COVID-19.

Los fallecidos son: una mujer de 81 años , oriunda de Jáchal, que permanecía internada en el Hospital San Roque; y un hombre de 65 años, oriundo de Capital, internado en Clínica Santa Clara. Asimismo se dio a conocer que hasta las 19.30 horas del día de la fecha, se registraron los siguientes números oficiales de casos de coronavirus en San Juan.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta, encabezó una reunión con ministros y autoridades del Ministerio de Salud para evaluar la situación sanitaria de la provincia.

Tras la reunión, Stratta señaló: "El gobernador encabezó una reunión ante el aumento exponencial de casos y el tema de los testeos, y también para volver a poner sobre la mesa la alta contagiosidad que tiene esta variante del virus”.

LRA 7 Córdoba

Hernández hizo referencia a la situación que atraviesa España debido al COVID-19, expresando: "España es uno de los países de Europa que más vacunación ha tenido, aunque hay unos 26 mil docentes que no se han reincorporado aún a dar clases. Existen alrededor de 90 mil personas muertas desde que comenzó la pandemia, en un país que ha sido fuertemente golpeado el coronavirus, mientras la gente toma medidas de precaución porque también hay miedo. Por eso guardan confinamiento".

LT 14 Paraná

Bantar, director del Hospital San Martín de Paraná, habló sobre cómo trabajan en el nosocomio, tras los anuncios del Ministerio de Salud de la Nación, señalando: “Ya tenemos un cambio notorio en la posta respiratoria”, recordando luego que en días anteriores la fila de personas para hisoparse registraba varias cuadras, y con las nuevas estrategias la situación se modificó. Finalmente, Bantar confirmó que en Terapia Intensiva no hay internados por COVID, pero si se registra un alto número de pacientes que tienen otras patologías.



LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La infectóloga del Hospital Regional de la ciudad de Concepción, Adriana Bueno, se refirió a la tercera ola de contagios de coronavirus por la que atraviesa la provincia, que en el último reporte oficial indica que 5.737 tucumanos resultaron positivos para COVID-19 en las últimas 24 horas. Nuevamente la cantidad de infectados se transformó en cifra récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia. “Son cambios que se tenían que dar porque el perfil del virus ha cambiado y también la condición de nosotros como huéspedes del virus, no es lo mismo una persona que no está vacunada a una que ya se ha vacunado, en cuanto a las complicaciones. Está visto y nosotros tenemos la estadística en Tucumán que 7 de cada 10 personas que lamentablemente continúan falleciendo son personas que no han recibido ninguna dosis, muchas de ellas cuando están tan graves se arrepienten de la decisión que habían tomado muchas veces por temor. No hay que temer a la vacuna, hay que temerle a la enfermedad que puede llegar a matar. Es importante continuar con la vacunación”, expuso.

LRA 26 Resistencia

“En todas las postas de vacunación estamos aplicando las terceras dosis en una población de más de 60 años, y solamente deben presentarse con el carné y recibirla, tras el intervalo de cuatro meses. En cuanto a los niños de 3 a 11 años se los está vacunando, y ya recibieron la primera dosis, con un espacio de 21 días para la segunda. Hay que recordar que todas las vacunas son efectivas, lo mismo que cualquiera de las que forman parte del Plan de Vacunación, y hasta ahora no se presentaron efectos secundarios adversos”, dijo la integrante del Departamento de Inmunizaciones del Chaco, María Laura Lezcano.

LRA 26 Resistencia

“El autotest surge como una alternativa para mitigar la sobrecarga de trabajo en la atención primaria y en los testeos. Hay que saber que con su uso se pueden dar falsos negativos, las personas asintomáticas tienen menos precisión en los resultados y todo eso puede derivar en una falta de seguridad. Por eso, hay que continuar con el uso de barbijos, la distancia social y el lavado de manos”, señaló la integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, Leda Guzzi.

LT 11 Concepción del Uruguay

La directora General del Primer Nivel de Atención de la cartera sanitaria, Daniela Waldner, indicó que se establecerán nuevas estrategias, y que se advertirá quienes son las personas prioritarias para realizarse el test referido al coronavirus.

De esta manera, sólo se le realizarán los hisopados a los mayores de 60 años no vacunados, con esquema incompleto o con síntomas compatibles con COVID-19, sumando a los pacientes que ingresen a internación, al personal de Salud y a las embarazadas.

LT 11 Concepción del Uruguay

El responsable de la UGL XXVII Concordia, Sergio Bertelotti, dijo que los beneficiarios con domicilio en la provincia podrán realizarse testeos y PCR de manera gratuita en los laboratorios.

Luego, Bertelotti destacó que el afiliado deberá comunicar posteriormente el resultado de la prueba al profesional médico correspondiente.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El responsable del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la provincia, Luciano Chincarini, brindó una extensa entrevista a La Radio Pública y se refirió a una diversidad de temáticas relacionadas con la gestión de cara al año 2022 y por otro lado su punto de vista acerca del comportamiento de la oposición en el parlamento, como por ejemplo los votos en contra emitidos contra la Ley de Presupuesto 2022: “Lo que hizo la oposición con no ponerle los votos al presupuesto, a la Ley madre que rige al funcionamiento del Estado en todos sus niveles. Es una muestra cabal de qué clase de oposición que tenemos en Argentina, no es una oposición a la que le interese que se construyan hospitales, que se generen puestos de trabajo, que se construyan viviendas con la necesidad de viviendas que hay en Argentina, una necesidad que venimos arrastrando desde la gestión de Mauricio Macri”.

LT 12 Paso de los Libres

En relación a la causa Gestapo, el doctor Edgar Giménez indicó: “Todas las pruebas se planificaban, inventaban y se fabricaban para encarcelar a los opositores”.

LRA 22 Jujuy

El Gobierno nacional declaró la emergencia ígnea en todo el país por el plazo de un año, con el fin de “adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y el combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.

Tras esto, el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales del Ministerio de Ambiente de Jujuy, Alejandro Cooke, brindó detalles de los trabajos que se llevan a cabo ante la multiplicación de los siniestros, y luego informó las vías de denuncia abiertas ante la visualización de focos ígneos.

LRA 26 Resistencia

“Estos calores tan intensos se producen porque hay coincidencia entre fenómenos climáticos que favorecen el ingreso de una masa de aire caliente amazónica, junto a las condiciones locales en el contexto del cambio climático global, y un ejemplo es la destrucción de los ambientes nativos. En Córdoba hicimos denuncias, pero acá hay una suerte de blindaje de la justicia cuando deben tratarse temas ambientales”, expresó el biólogo ambientalista y docente en la Universidad Nacional de Córdoba, Raúl Montenegro.

LRA 1 Buenos Aires

El índice de precios al consumidor (IPC-Costo de Vida) registró en diciembre pasado un incremento del 3,8% y acumuló una suba de 50,9% a lo largo de 2021, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El incremento de diciembre se ubicó por encima del 2,5% registrado en noviembre y determinó que el año cerrara con una diferencia de 14,8 puntos porcentuales respecto al cierre de 2022, cuando el acumulado fue de 36,1%.

Respecto a 2019, la inflación de 2021 fue 2,9 puntos porcentuales menor, debido a que ese año se ubicó en 53,8%.

LRA 57 El Bolsón

La ciudad chubutense de Esquel está viviendo una temporada turística plena. El Secretario de Turismo y Producción de la localidad cordillerana, Gustavo Simieli, manifestó que "está superando lo esperado".

Señaló al Viejo Expreso Patagónico, "La Trochita", como uno de los atractivos más elegidos por los visitantes, junto al Parque Nacional Los Alerces. Además, destacó el funcionamiento del aeropuerto que ofrece 7 frecuencias semanales, diversificando el origen de los viajeros que llegan a la zona.

LRA 1 Buenos Aires

Miles de peces muertos y una población de tortugas acuáticas diezmada fue el panorama que se observó en lagunas internas en el humedal del Delta del Paraná, frente a Rosario, por la bajante del río, la sequía y la ola de calor. Diego Frisco, periodista de LRA 5, definió a la situación como un “ecocidio”.

“Se está destruyendo uno de los humedales más importantes del mundo por la mano del hombre y en otros casos no. Se necesita que llueva en Brasil y eso no está sucediendo por el cambio climático”, contó el corresponsal.

LRA 22 Jujuy

El Gobierno de Jujuy dispuso un cupo para que los trabajadores y las trabajadoras de la Salud pública y privada accedan a las unidades habitacionales sorteadas por el IVUJ.

En la primera etapa serán diez viviendas, que están incluidas en el Programa 60 Viviendas e

“Podrán participar las personas inscriptas en el IVUJ hasta el 10 de diciembre de 2021”, informó el presidente de la entidad pública, Gustavo Muro.



LT 14 Paraná

Para el tramo final de la semana la ola de calor estará en su apogeo, dejando temperaturas extremas en gran parte del país, con registros máximos significativos.

En tanto en Entre Ríos, las ciudades de Paraná, La Paz, Nogoyá, Diamante y Villaguay ingresaron en zona de alerta roja por temperaturas extremas. Este nivel puede generar efectos entre altos y extremos en la salud de los ciudadanos.

LT 14 Paraná

Ante los nuevos focos ígneos registrados en las islas del Delta, se montó un nuevo operativo en Alvear, provincia de Santa Fe, con brigadistas de la policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios de Santa Fe y de Victoria

La Red Ciudadana, que se conformó para la alerta, dio aviso este martes de un eventual foco de incendios, ante lo cual se avisó a Prefectura y se hizo un vuelo de patrullaje para identificar las dimensiones y la ubicación del mismo, Luego, a primera hora del miércoles, se montó el operativo para combatirlo en el Aeroclub de Alvear.

LRA 26 Resistencia

“Fue una semana muy movida por las condiciones climáticas, la falta de agua y de lluvia, hechos que condicionan a la vegetación para que se produzcan incendios, como el que ocurrió ayer y se prolongó por varias horas en zonas con mucha vegetación y de grandes superficies, lo que llevó al consiguiente trabajo de muchos equipos y de mucho personal”, dijo el integrante del cuerpo de bomberos del Chaco, Damián Velazco.

LT 12 Paso de los Libres

Gabur, directora de Industria de Corrientes, declaró: "Desde el área de Industria estamos haciendo reuniones para prevenir y concientizar de que en estos momentos no tenemos que encender fuego. Es un llamado especial a los industriales, porque tenemos muchos aserraderos pequeños, medianos y grandes en la provincia".

LT 14 Paraná

Juan Pablo Godoy, subjefe de Bomberos Zapadores de la policía de Entre Ríos, informó que han tenido hasta 20 intervenciones por día para apagar incendios, y le solicitó a la población responsabilidad y empatía por los trabajadores, quienes están gran parte del día sin bajar de la autobomba.

“Si ven algún bombero, por favor, acérquense con agua fresca para que puedan refrescarse”, pidió Godoy.

LT 14 Paraná

Héctor Martínez, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, se refirió al impacto negativo producido por la continua sequía que afecta la siembra de maíz, soja, arroz y a la ganadería.

Luego, Martínez indicó que debido al cuadro de situación solicitaron que se declare la emergencia agropecuaria.

LRA 6 Mendoza Quino

Lala se refirió a la campaña #HermanaSoltáLaPanza, que ya superó las cuatro mil adhesiones.

"Siempre la idea de ´Mujeres que No Fueron Tapa´ es darle voz a estas narrativas contra hegemónicas, a esta historia de las mujeres que siempre está subvertida, que se desconoce", sostuvo Lala.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de LRA 28, Carlos Vega, explicó que si bien varios festivales fueron suspendidos en La Rioja por un aumento de casos del 416%, el secretario de Turismo de la provincia, José Rosa, le confirmó la realización de la Fiesta Nacional de la Chaya. La edición 2022 se llevará a cabo del 10 al 14 de febrero de 2022 y la venta de entradas ya está habilitada.

LRA 7 Córdoba

Cada vez son más las actividades teatrales que se llevan a cabo en la ciudad de Córdoba. Una de las propuestas para este 2022 es "Experiencia Buenardo", el unipersonal que pueden ver jueves y viernes en el Centro Cultural Córdoba.

"Hace 5 años que quiero hacer temporada en Córdoba Capital. Hay un mito de los clase media, alta que enero no hay nadie en Córdoba y lo cierto es que se van los estudiantes y los pocos que se van de vacaciones. Enero en Córdoba está lleno", dijo Nardo en una entrevista con radio Nacional Córdoba.

Sobre el espectáculo dijo: "Siempre me gustó la idea que los shows sean experiencias. Vamos a plantear la experiencia buenardo dijimos".

LRA 1 Buenos Aires

El Carnaval 2022 en la ciudad de San Salvador de Jujuy será con la tradicional propuesta del conjunto Los Tekis.

“El 25, 26, 27 y 28 de enero estaremos en el gran carnaval jujeño en San Salvador”, destacó Sebastián López, cantante de Los Tekis.

Por otro lado, recordó los comienzos y algunas anécdotas. “De chicos hacíamos todos los carnavalitos, en Cosquín en 1995 fuimos consagración”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de la Comisión del Carnaval del País destacó el inicio del carnaval en Gualeguaychú y señaló que continuarán todos los sábados de enero y febrero. En ese marco, precisó que el precio de la entrada es de 1.500 pesos y señaló que "hay 2.500 familias que están trabajando para el carnaval". "El carnaval tiene un encanto único, ningún otro espectáculo del país se le puede comparar", resaltó Ricardo Fariña. Además, sostuvo que en todo momento se implementa "un protocolo que es muy estricto" para prevenir contagios de coronavirus.



LRA 1 Buenos Aires

En Corrientes, se lleva adelante el ensayo general de la Fiesta Nacional del Chamamé. Al respecto, el presidente del Instituto de Cultura de dicha provincia, Gabriel Romero adelantó algunos detalles de la celebración que se transmitirá del 14 al 16 de enero por Nacional Folklórica.

LRA 24 Río Grande

Uno de los eventos deportivos más importantes de nuestra provincia comienza a palpitarse este jueves 13 de enero con la apertura de las inscripciones para la "38º Edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego" que organiza el Moto Club Río Grande. En esta oportunidad se han establecido tres períodos de 2 días cada uno, para realizar dicho trámite.

Desde la comisión del Moto Club, Mario Palavecino brindó información sobre esta primera instancia de inscripción y confirmó que "la carrera comenzará con un clasificatorio el día 24 de marzo y el día siguiente se hará una largada simbólica para comenzar la competencia los días 26 y 27 de marzo".

También dijo que están trabajando con las autoridades de salud de la provincia respecto del protocolo Covid-19 con la finalidad de brindar mayor seguridad a los participantes y el público en general, destacando que "las novedades que surgan al respecto serán informadas próximamente".

Las inscripciones en esta primera etapa, se podrán hacer de manera presencial, en la sede del Moto Club Río Grande ubicada en Arturo Illia 864 PB, de 18:00 a 21:00 horas, o vía mail, en el correo electrónico motoclubrg@hotmail.com.