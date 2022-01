“No hay que temer a la vacuna sino a la enfermedad que puede llegar a matar”

La infectóloga del Hospital Regional de la ciudad de Concepción, Adriana Bueno, se refirió a la tercera ola de contagios de coronavirus por la que atraviesa la provincia, que en el último reporte oficial indica que 5.737 tucumanos resultaron positivos para COVID-19 en las últimas 24 horas. Nuevamente la cantidad de infectados se transformó en cifra récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia. “Son cambios que se tenían que dar porque el perfil del virus ha cambiado y también la condición de nosotros como huéspedes del virus, no es lo mismo una persona que no está vacunada a una que ya se ha vacunado, en cuanto a las complicaciones. Está visto y nosotros tenemos la estadística en Tucumán que 7 de cada 10 personas que lamentablemente continúan falleciendo son personas que no han recibido ninguna dosis, muchas de ellas cuando están tan graves se arrepienten de la decisión que habían tomado muchas veces por temor. No hay que temer a la vacuna, hay que temerle a la enfermedad que puede llegar a matar. Es importante continuar con la vacunación”, expuso.

