“La efectividad de las vacunas está fuera de cualquier discusión”

“Estamos aplicando terceras dosis en una población de más de 60 años, está en todas las postas de vacunación y solamente deben presentarse con el carné y recibirla, el intervalo de dosis es de cuatro meses. En cuanto a los niños de 3 a 11 años se los está vacunando y ya recibieron la primera dosis con un intervalo de 21 días para la segunda. Hay que recordar que todas las vacunas son efectivas lo mismo que cualquiera de las que forman parte del plan de vacunación, y hasta ahora no se presentaron efectos secundarios adversos. El beneficio de las vacunas está fuera de discusión pues no permite que el virus se replique y en todo caso se presentan casos leves y reduce las internaciones y la mortalidad. Es importante decir que las vacunas no evitan el contagio, sino que la enfermedad se presenta con características leves o moderadas, lo mismo que sucede con otras como la del sarampión por ejemplo, y es por eso es que pedimos que quienes no tengan ninguna dosis se la coloquen en forma urgente o bien que completen el esquema”, dijo la integrante del Departamento de Inmunizaciones del Chaco.

