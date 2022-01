“En Córdoba hay una blindaje judicial en temas ambientales”

“Estos calores tan intensos se producen porque hay coincidencia entre fenómenos climáticos que favorecen el ingreso de una masa de aire caliente amazónica más las condiciones locales y en el contexto del cambio climático global, y un ejemplo es la destrucción de los ambientes nativos. Además del desmonte hay que recordar que hay fenómenos de alta temperatura preexistentes que abarcan la región de Chaco, Corrientes, Formosa entre otros que se suman a las que mencionamos. Hay que entender que la mayor resistencia sociombiental debe ser para conservar el ambiente, los bosque nativos y hay dos punto esenciales: no debe permitirse una sola hectárea más de desmonte, y además debe trabajarse para reconstruir la biodiversidad generando más ambiente nativo y eso no forma parte de las prioridades de muchas provincias, pero la deforestación es clave, hay un concepto equivocado que la reforestación crea biodiversidad y no es así. En Córdoba hicimos denuncias y acá hay una suerte de blindaje de la justicia cuando deben tratarse temas ambientales, hicimos denuncias penales en el 2020 y 2021 porque no se declaró la emergencia roja, se quemaron más de 400 mil hectáreas pero no se nos permitió ser querellantes contra el gobernador, y así es más fácil archivar una acción judicial, es blindaje de la ineptitud con costos enormes en ambiente y salud, porque se roba la posibilidad de crecimiento a niños y niñas”, dijo el biólogo ambientalista y docente en la Universidad Nacional de Córdoba.

