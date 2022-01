Precisiones sobre los autotest y uso de barbijos

“El autotest surge como una alternativa para mitigar la sobrecarga de trabajo en la atención primaria y testeos, parece que cede pero hay que esperar. Hay que saber que con su uso se pueden dar falsos negativos, las personas asintomáticas tienen menos precisión y todo eso puede derivar en una falta de seguridad y hay que continuar con el uso de barbijos, distancia social, lavado de manos. Si no se lo usa adecuadamente puede dar resultados confusos o no seguros y sus resultados deben ser notificados para que puedan incluirse en la estadística nacional. Los autotest ya están aprobados pero aun no están en farmacias y los que sí existen son los de antígenos pero son para ser utilizados profesionalmente. En cuanto a qué se hace con el material del test una vez utilizado, y como se trata de un residuo patológico recomiendo colocarlo en una doble bolsa con un cartel que diga 'material biológico', esta es una forma porque la mejor es incinerarlo. No hay que hacer descartar el hisopo como si fuese una residuo común. En cuanto al uso del barbijo siempre hay que tenerlo, porque aun uno malo es mejor que nada pero sí debe precisarse en cuanto a la calidad de los mismos, de buena calidad son los de triple capa para arriba, los quirúrgicos o de mayor eficacia, hay algunos que no filtran nada, los son de tipo esponja, los de tela tienen alguna capacidad de filtración y deben cubrir la nariz y la boca, acompañado de ventilación cruzada en forma constante; al aire libre el peligro es menor pero no existe el riesgo cero. Lo importante es que cuando un barbijo se moja se lo debe cambiar y puede hablarse de cada cuatro horas, pero hay que tener en cuenta el tema económico que es importante”, dijo la integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.

