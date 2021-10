Diario de Radio Nacional 12/10/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Los actos terroristas constituyen una amenaza a la dignidad humana"

LRA 1 Buenos Aires - AUGUSTO COSTA: Una recuperación “acelerada y sostenible”

LRA 1 Buenos Aires - GRACIANA PEÑAFORT: "Tenemos un Poder Judicial que no respeta las garantías más básicas"

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS ROZANSKI: “Los cinco jueces de la Corte son malos”

LRA 6 Mendoza Quino - EDUARDO FREILER: "Estas causas están abiertas para estigmatizar a los opositores políticos"

LRA 1 Buenos Aires - HERNAN LETCHER: El precio de la carne se mantuvo estable por tercer mes consecutivo

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO CASARETTO: "La oposición está mostrando una ambición desenfrenada por el poder"

LRA 42 Gualeguaychú - HUGO YASKY: Piden declarar la inconstitucionalidad del proyecto de despido sin causa

LRA 1 Buenos Aires - PABLO VASSEL: La Corte decidirá si fueron delitos de lesa humanidad

LRA 6 Mendoza Quino - MIRIAM MEDINA: "Es necesaria una restructuración de las Fuerzas de Seguridad del Estado"

LRA 1 Buenos Aires - JOSE ARTEAGA: Destacó los resultados de los controles durante el fin de semana

LRA 7 Córdoba - MARTIN GILL: "Tenemos el deber de continuar con la reconstrucción del país"

LRA 26 Resistencia - MARGARITA CRUZ: “En Jujuy existe una acción de disciplinamiento social”

LRA 16 LA Quiaca - Para la frontera y Jujuy en 2022: La diputada Moisés destacó el aporte de la Nación en distintas obras

LRA 1 Buenos Aires - AREA DE PUEBLOS INDIGENAS: 12 de octubre: Día de la diversidad cultural

LRA 23 San Juan - CARINA JOFRE: "Hoy es un día de luto y pedimos justicia a la memoria"

LRA 6 Mendoza Quino - JOSE LUIS GIORLANDO: "El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es un día de reflexión histórica"

LRA 26 Resistencia - Abrazo al Congreso Nacional: Pueblos originarios reclaman la titulación de territorios

LRA 16 La Quiaca - Llegará a Jujuy el 12 de octubre: La marcha de pueblos indígenas suma adhesiones

LRA 30 Buenos Aires - Día del Respeto a la Diversidad Cultural: Un análisis antropológico

LRA 4 Salta - JOSEFINA ADROVER: Pueblos indígenas de Salta también movilizan hacia el Congreso Nacional

LRA 17 Zapala - FABIO INALEF: “Somos una misma canción con diferentes matices y colores”

LRA 13 Bahía Blanca - FERNANDA GIL LOZANO: El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se firmó un acuerdo histórico

LRA 43 Neuquén - JORGE NAHUEL: Comunidades originarias piden políticas de reparación

LRA 54 Ing. Jacobacci - ORLANDO CARRIQUEO: "A esta altura no puede ser que sigamos recibiendo tratos inhumanos"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "De racismos y otras formas del desprecio"

LRA 1 Buenos Aires - OMAR TABACCO: Comienza la vacunación pediátrica contra el coronavirus

LRA 20 Las Lomitas - BLAS GALLARDO: Histórica reapertura de fronteras entre La Quiaca y Villazón

LRA 28 La Rioja - SALOMON DANON: La Sinopharm “es una vacuna segura y efectiva para niños”

LRA 19 Puerto Iguazú - ALDO ELIAS: La vacunación favorece la decisión de hacer turismo

LRA 2 Viedma - WALLIH CURI ANTUN: La Asociación de Pediatría aconseja la vacunación infantil contra el Covid

LRA 28 La Rioja - RICARDO QUINTELA: “Les pedimos, por favor, que se vacunen voluntariamente”

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Ratificó que el camino es “más producción y trabajo”

LRA 53 San Martín de los Andes - FABIAN MANUPELA: Situación de calle: Cómo es el proyecto que no pudo ser tratado por falta de quorum

LRA 1 Buenos Aires - Promedio mundial: El FMI mejoró los pronósticos de crecimiento de la economía argentina

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Kristalina Georgieva, la menos peor"

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDO SAVORE: Almaceneros buscan crear puertos secos de compra directa a pymes

LRA 3 Santa Rosa - MERCEDES PEREDA: Sesiona el II Congreso Argentino de Agroecología

LRA 42 Gualeguaychú - Reactivación turística: 100% de ocupación en Gualeguaychú

LV 4 San Rafael - Cerca de 15 mil turistas de todo el país: Para San Rafael fue un fin de semana espectacular

LRA 1 Buenos Aires - SOLEDAD MARTINEZ: "Los viajes de egresados impactan en todos los sectores del turismo"

LRA 7 Córdoba - ESTEBAN AVILES: "El fin de semana mostró el máximo registro de visitantes en seis años"

LRA 6 Mendoza Quino - MIGUEL FERNANDEZ: Desde la agricultura familiar reclaman una ley de comercialización

LRA 1 Buenos Aires - MARIO NIRENBERG: De cara al Día de la Madre, cómo será la actividad en los shoppings

LRA 1 Buenos Aires - Desde noviembre: Cuba reabrirá sus puertas al turismo

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández participó esta mañana, de manera virtual desde la Residencia de Olivos, de la Reunión Extraordinaria de Líderes del G20 sobre Afganistán, convocada por el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, con el objetivo de fortalecer la coordinación internacional para dar respuesta a las necesidades humanitarias de su población y el respeto de los derechos humanos.

“Reiteramos el llamamiento a todos los actores políticos en Afganistán a respetar plenamente los derechos humanos adoptando medidas urgentes para proteger a aquellas personas en riesgo inminente, en particular a mujeres, niñas y niños, prestando atención a la situación de refugiados y desplazados internos, personas LGBTIQ(mas) y otros grupos en situación de vulnerabilidad”, expresó Fernández durante su intervención en la Cumbre.

El mandatario argentino valoró la iniciativa propuesta por la Presidencia italiana del G20 para lograr un “esfuerzo adicional de coordinación internacional en apoyo a las acciones que lleva a cabo las Naciones Unidas” y señaló que “la grave situación humanitaria en Afganistán, que nos interpela como miembros de una comunidad de naciones, requiere abordajes solidarios, flexibles y creativos”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires se refirió a los objetivos del Gobierno de cara a la economía, el resultado de las elecciones PASO y habló de la importancia del trabajo en la Secretaría de Comercio Interior que estará a cargo de Roberto Feletti. “A diferencia del gobierno anterior, tenemos un montón de programas para el sector pyme”, dijo.

Augusto Costa, que fue secretario de Comercio, señaló que el sector “debe velar por la competencia”. En esa línea, elogió la labor de Paula Español durante su gestión ya que "recobró una secretaria que durante el gobierno anterior fue desguazada" y destacó que “a Feletti le tocará continuar con esa línea y evitar que la recuperación se vea dificultada”.

El funcionario remarcó la importancia del control de precios, sostuvo que el empresario pyme “está de acuerdo con la Ley de Abastecimiento” pero, completó: “Quienes tienen la opinión pública son los que ven amenazados sus privilegios por la intervención del Estado en defensa de la competencia y se la pasan deslegitimando políticas”.

LR1 Buenos Aires

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que no amenazó a Nik y dijo que su intercambio con el humorista gráfico "no fue otra cosa que un debate" a través de Twitter.

"No hay ningún agravio, no hay ningún insulto, no hay ninguna referencia a nadie en particular, estamos hablando de subvenciones", dijo Fernández en declaraciones a la prensa.

"Para mí, los hijos, las casas, las mujeres son templos; uno no se mete con esa cosas. No se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas", subrayó y agregó: "Si lo tomó como una amenaza, le pido perdón".

Fernández contó que le avisaron "que él (por Nik) habría dicho en algún lado que sentía que era una amenaza a sus hijos, eso ya sería muy grave".

"Con lo cual no se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas. Yo jamás me metería con los hijos de nadie", afirmó el ministro de Seguridad.

En esa línea, añadió: "No es la primera vez que debatimos con Nik, muchas veces. Él me ha agraviado, insultado 20 veces. Hemos debatido un montón de veces, ¿Somos tontos que no podemos debatir entre nosotros?".

LRA 1 Buenos Aires

La letrada se refirió al espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, en particular lo ocurrido con más de 50 abogados de detenidos con prisión preventiva, según surge del expediente.

En ese sentido, recordó que, "en su momento, nosotros denunciamos que nos escuchaban y que espiaban a nuestros clientes, pero nadie atendió esa denuncia", y agregó que "todos estamos en peligro, porque tenemos un Poder Judicial que no respeta las garantías más básicas del Estado de derecho".

Peñafort remarcó que lo vivido fue "un avance sobre la intimidad", donde se espiaban y grababan "diálogos protegidos por la ley". Y señaló que incluso "lo ha dicho la Corte: escuchar a un abogado con su defendido, vulnera el Estado de derecho y es una afectación directa al derecho de defensa".

En tanto, la abogada sostuvo que resulta "inverosímil" la versión de que estos espías actuaron por cuenta propia.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Radio Nacional Bariloche, el ex juez de Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, Carlos Rozanski, se manifestó respecto al reemplazo que habrá en la Corte Suprema tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco a partir del 1 de noviembre próximo.

“Tres de esos cinco jueces votaron el 2x1 para beneficiar genocidas, los cinco miraron para otro lado durante cuatro años mientras Mauricio Macri y su banda saqueaban el país”, indicó Rozanski.

El ex juez afirmó que la renuncia de Highton de Nolasco “es una buena oportunidad para empezar a discutir el tema de cómo se reemplaza” y agregó: “Las malas Cortes hay que reemplazarlas por buenas Cortes” y sostuvo que “tiene que haber una participación popular” para su definición.

LRA 6 Mendoza Quino

Freiler brindó su opinión con respecto a la causa del Memorándum con Irán, de la cual se conoció el fallo del TOF 8 que determinó que el entendimiento no constituía un delito, motivo por el cual 12 imputados fueron desestimados de la causa, entre ellos Cristina Kirchner, Héctor Timerman y Andrés Larroque.

Al respecto, Freiler expresó: "Estas causas están abiertas para obtener resultados políticos: tapas de diarios y noticias y de esta manera estigmatizar a los opositores políticos".

LRA 1 Buenos Aires

El director del Centro de Economía Política Argentina confirmó la información luego de un estudio que realizó; de esa manera concluyó que en septiembre el monto de la carne se mantuvo estable y agregó que “el problema de las exportaciones se metía en la tendencia de los precios”.

A su vez Hernán Letcher dijo que el ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, conoce el sector y remarcó que la política del Gobierno es “priorizar el consumo interno”. En esa línea, subrayó: “Las exportaciones se irán liberando en cuanto aumente la producción”.

Por último, el economista del CEPA opinó que el oficialismo debería coordinar con todas las áreas del Estado la discusión del control de los precios.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados afirmó que se están "analizando las 4.851 páginas" del Presupuesto Nacional 2022 en el Congreso y expresó: "Estamos recibiendo inquietudes de parte de los distintos sectores de la sociedad". "Desde el Frente de Todos, impulsamos que el Gobierno tenga el presupuesto para conducir a la Argentina", sostuvo Marcelo Casaretto.

En ese marco, el diputado nacional señaló que "la negociación con el FMI es naturalmente importante" y agregó: "La Argentina tiene que obtener mejores condiciones en bajar la tasa de interés y conseguir mayores plazos".

LRA 42 Gualeguaychú

El líder de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y diputado nacional Hugo Yasky presentó un proyecto de declaración de inconstitucionalidad al proyecto que elimina las indemnizaciones por despido presentado por legisladores de Juntos por el Cambio.

"Prácticamente pretenden eliminar el Artículo 14 bis de la Constitución (*), que ha sido clave para mantener un Estado social de derechos en Argentina".

Yasky explicó que, despedir sin causas es eliminar todos los derechos del trabajador, nadie va a reclamar mejora salarial ni condiciones laborales si de pronto el trabajador sabe que el patrón lo despide sin motivo.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado y ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, se refirió a la megacausa por la tortura de conscriptos durante la guerra de Malvinas, a manos de sus superiores. La charla se da en el marco de un fallo de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que declaró admisibles los recursos extraordinarios presentados por cuatro víctimas, para que los hechos se investiguen como delitos de Lesa Humanidad, decisión que quedó a cargo de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, Vassel señaló que "no fueron a Malvinas las fuerzas armadas de San Martín o de Belgrano", sino aquellos que "venían de prepararse por décadas en la doctrina de la seguridad nacional, que tenían la idea del enemigo interno; y que se habían politizado y desprofesionalizado".

Vassel detalló además, algunas de las siniestras prácticas llevadas adelante, y contó que "hubo soldados que incluso murieron de hambre".

LRA 24 Río Grande

El emprendimiento familiar "Río Grande Chapas" continúa con la entrega de placas conmemorativas indentificatorias para el domicilio de los Veteranos de Malvinas que residen en la ciudad. "La idea es homenajear a los Héroes de Malvinas y que los ciudadanos sepan donde residen", señaló Espósito.

LRA 6 Mendoza Quino

A 24 años del asesinato de Sebastián Bordón en manos de la policía de San Rafael, su mamá, Miriam Medina, recordó el camino transitado en busca de justicia para su hijo y para todas las víctimas de la violencia institucional. Luego, Miriam repaso su lucha y reclamó la revisión de las Fuerzas de Seguridad, diciendo: "Es necesaria una restructuración de las Fuerzas de Seguridad del Estado".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Arteaga, dio detalles del relevamiento de la circulación y fiscalización de las unidades de pasajeros, ya sea transporte automotor y ferroviario, realizadas durante el fin de semana largo turístico en distintos puntos del país.

Precisó que fueron jornadas “intensas pero bienvenidas”, luego de lo que implicó la pandemia, que anticipan lo que será “una temporada de verano verdaderamente importante”.

Señaló que la CNRT verificó que el transporte de turismo, es decir, micros de larga distancia como unidades ferroviarias, que ya están habilitadas a circular con una ocupación del 100 por ciento, estén en condiciones de hacerlo y detalló en qué consisten esos controles.

Arteaga explicó que, junto a los operadores del turismo, están abocados a las labores necesarias para la puesta en marcha de los viajes de egresados y de adultos mayores, que ya fueron habilitados.

LRA 7 Córdoba

El subsecretario de Obras Públicas de la Nación y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Martín Gill, señaló: “Cuando llegamos al gobierno nacional no había ninguna obra activa de Vialidad Nacional. Estaban licitadas, pero no estaban activas”.

Luego, el funcionario aseveró que Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, llegará el jueves a Córdoba capital y se reunirá con intendentes del interior para “resolver urgencias y convertir planes sociales en puestos de trabajo genuinos”.

LRA 26 Resistencia

“Estamos como parte de una delegación de solidaridad de los pueblos y realizamos una serie de entrevistas y acciones en territorio por el pedido de libertad de Milagro Sala y todos los detenidos en estas causas. La situación en Jujuy es represiva, y el de Milagro no es el único objetivo. La visitamos, le dimos nuestra solidaridad y presencia, y es necesario que esté en libertad para terminar con esta persecución política del gobernador Gerardo Morales”, indicó la integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), sobrevivientes de la dictadura cívico-militar, Margarita Cruz.

LRA 16 LA Quiaca

Carolina Moisés, diputada por el Frente de Todos, realizó un balance de las gestiones conjuntas que permitieron habilitar el paso fronterizo La Quiaca-Villazón, diciendo: “La gente de La Quiaca debe estar muy contenta, ya que recuperamos el transito vecinal fronterizo después de 19 meses”.

Luego, la legisladora expresó que a través de la Cámara de Diputados “logramos que en el Presupuesto 2022 se incluyan los fondos para la construcción del nuevo complejo fronterizo. El proyecto se lo vamos a contar personalmente a los quiaqueños, porque no solo es una obra estratégica para la integración latinoamericana, sino que también va a impulsar el comercio con Bolivia”.

LRA 1 Buenos Aires

A 529 años del arribo de la colonización de americana, que significó el comienzo del genocidio de millones de personas de pueblos indígenas.

Nos sumamos a la reflexión por un mundo mejor, por un trato libre de discriminación y racismo y por las culturas en pie de igualdad.

LRA 23 San Juan

La investigadora del CONICET habló sobre la necesidad de generar políticas de reivindicación por el exterminio a pueblos originarios que produjo el colonialismo. "El Día de la Diversidad deberíamos tomarlo como un día de luto que nos llame a la reflexión", remarcó la arqueóloga.

LRA 6 Mendoza Quino

El historiador José Luis Giorlando analizó la importancia de la jornada y expresó: “El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es un día de reflexión histórica".

LRA 26 Resistencia

“En este día tan significativo para quienes habitamos este territorio, hacemos una serie de acciones para recordar su verdadero significado. Llegaron hermanos del interior y vamos a entregar una nota al Congreso para hacerles conocer nuestras inquietudes y preocupaciones. Es un deber hacerlo y el gran interés es que se prorrogue esta ley y que comience la titulación definitiva de los territorios que nos pertenecen para terminar con las incertidumbres que tenemos cada cuatro años”, dijo la referente del Colectivo de Organizaciones Indígenas, Olga Choque.

LRA 16 La Quiaca

El referente de la comunidad indígena Angosto El Perchel, Raúl Sajama, se refirió a la organización de la marcha por el agua y expresó: “En este momento estamos saliendo de la comunidad indígena El Perchel, a unos kilómetros de Tilcara, donde están viniendo hermanos de Coranzuli, también de Huacalera, de Azul Pampa y comunidades cercanas a los fines, todos con el planteo de llevar este reclamo a San Salvador de Jujuy, y hacer visible los derechos de las comunidades indígenas. El 12 de octubre estamos llegando a la capital”.

LRA 30 Buenos Aires

Claudia Briones, antropóloga e investigadora en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDYCA) del CONICET reflexionó sobre esta fecha particular, 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

“Buena parte de los conflictos que tenemos hoy, hay que ir viéndolos en esos diferentes momentos históricos. En la Patagonia es más reciente y está en la memoria de la gente” expresó Briones.

Sobre los conflictos territoriales de los pueblos originarios, Briones señaló que “el compromiso es bajo, porque hay tantas carpetas esperando resolución de ese reconocimiento territorial.” Y agregó en ese sentido que “la Constitución habla para todos, indígenas o no, y debemos exigir que se cumplan los derechos”.

LRA 4 Salta

Dirigentes y autoridades comunitarias de diversos pueblos Indígenas de Argentina se concentraron frente al Congreso de la Nación en un gran acto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Las comunidades pidieron la devolución de sus territorios indígenas y la Prórroga de la Ley de Emergencia 26.160.

LRA 17 Zapala

En el día del Respeto por la Diversidad Cultural, el poeta mapuche se refirió a su trabajo en el que conjuga la palabra de su pueblo, la resistencia y la lucha ancestral. Son textos escritos en mapuzungun. “La traducción del mapuche al castellano lleva mucho tiempo porque una es una lengua espiritual y la otra no”, contó Inalef.

LRA 13 Bahía Blanca

La directora ejecutiva del Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos, Fernanda Gil Lozano, explicó los alcances del acuerdo entre el Parlamento del Mercosur (Parlasur) y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh).

El acuerdo busca que todos los países que integran el cuerpo legislativo del bloque regional pongan en marcha "acciones conjuntas en materia de Derechos Humanos, Género y Lucha contra la Trata de Personas", según lo que dijo Fernanda Gil Lozano.

La firma de este acuerdo se celebró en el marco Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

LRA 43 Neuquén

El referente mapuche afirmó que el Estado Nacional debe generar políticas de reparación. “Estamos lejos de resolverlo si se vuelve a despertar ese odio racial hacia culturas que lo único que hacen defender su identidad y forma de vida. Este modelo capitalista neoliberal vuelve con toda su fuerza para continuar su práctica de siempre”, consideró Nahuel.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El werken se refirió al conflicto territorial en el Lof Quemquemtreu, Cuesta del Ternero. Explicó cuál es la situación y confirmó que se pidió una medida cautelar a la Comisión interamericana de Derechos Humanos por la gravedad de la misma. "Nos tratan peor que a los perros", señaló Carriqueo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario reflexionó sobre la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural; las razones para instituir esa fecha, en 2010; el contexto latinoamericano y la necesidad de analizar "la historia de nuestros países y mantener el diálogo abierto entre las distintas culturas".

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

La ministra se refirió a la situación epidemiológica y a la campaña de vacunación. El reporte del Comité de Crisis de este lunes fue muy alentador debido a que no se informaron nuevos casos ni fallecimientos. Además, se pone en marcha el plan de vacunación pediátrica a partir de hoy.

LRA 1 Buenos Aires

Omar Tabacco, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, destacó el lanzamiento oficial de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus a niñas y niños de 3 a 11 años, que arranca durante esta jornada.

LRA 13 Bahía Blanca

El director asociado de Región Sanitaria I, Laureano Alimenti, dijo “recibimos con alegría a los niños y niñas que se van a vacunar… estamos muy contentos y aprovecho a saludar todos los que trabajan en la vacunación”.

Alimenti se refirió al inicio de la vacunación contra el coronavirus en Bahía Blanca y la región.

LRA 20 Las Lomitas

En la mañana del jueves 8 de octubre pasado se abrió el paso fronterizo con la ciudad de Villazón y para profundizar sobre los requisitos, Blas Gallardo, el intendente de Las Lomitas, dijo: "Desde la Dirección de Salud de la municipalidad estaremos presentes, resguardando lo sanitario con toda la gente que ingrese de Bolivia, y obviamente hará lo propio Bolivia con todos los ciudadanos que ingresen a su territorio”.

LRA 28 La Rioja

El médico pediatra Salomón Danon se refirió a la inoculación de los menores de edad con la vacuna Sinopharm, diciendo: “Recibí muchas consultas porque hay muchas dudas, miedos y malas informaciones”.

El especialista indicó que es exactamente igual que en los adultos, son las mismas dosis y el mismo periodo de intervalo de 28 días, ratificando que la vacuna “es segura y efectiva”.

LRA 19 Puerto Iguazú

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) calificó de "exitoso" el fin de semana largo debido a la cantidad de gente que se movilizó en todos los destinos turísticos del país. “Uno de los factores fundamentales fue que se alcanzó un nivel de vacunación importante", aseguró Elías.

LRA 2 Viedma

El médico Wallih Curi Antun aseguró que la Asociación de Pediatría de la zona atlántica recomienda inocular a los niños y niñas de entre 3 y 11 años de edad con la vacuna anti COVID. “Será la manera más eficiente de combatir la llegada de la variante Delta”, afirmó el profesional.

LRA 28 La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, habló sobre el operativo de vacunación contra el COVID-19 a niños y niñas de 3 a 11 años con comorbilidades, expresando: “Les pedimos, por favor, que se vacunen voluntariamente”.

Además, el ministro de Salud provincial, Juan Carlos Vergara, se refirió al tema y explicó: “Es un día muy importante y ya se han vacunando más de 1.500 chicos”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Guido Ferreyra, Director de LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa, se refirió a la "intensa jornada" que vivió la provincia debido a la visita oficial que realizó este lunes el Presidente Alberto Fernández, que incluyó la puesta en marcha de una fábrica de dulces regionales y una recorrida por una planta de producción de chacinados, entre otras actividades.

Dio precisiones sobre el recorrido que realizó el mandatario en la Cocha, iniciativa que se pudo concretar con aportes nacionales, provinciales y municipales en donde trabajan unos 35 productores de la zona.

También, sobre la inauguración en Simoca de la Fábrica de Dulces Regionales Dulky, que hará foco en el procesamiento de la batata, entre otros frutos típicos de la provincia, y generará más de 100 puestos de trabajo de forma directa e indirecta.

LRA 53 San Martín de los Andes

La falta de quorum por parte de la oposición impidió el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto que dispone la creación del Registro nacional de personas en situación de calle. Se propone, además, la creación de una red nacional de centros de integración y acompañamiento comunitario para asistir y acompañar a quienes están en ese estado.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró los pronósticos de crecimiento para la economía argentina, ya que prevé una recuperación de 7,5% para 2021 y de 2,5% para 2022.

Las cifras son mejores que las proyectadas en julio último por el organismo y se ubican por encima del promedio regional y mundial, y corresponden al último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), titulado "Recuperación durante una pandemia", que fue presentado este martes a la mañana por la economista jefe del Fondo, Gita Gopinath.

En julio último el Fondo preveía una recuperación de 6,4% para la Argentina, mientras que ahora las estimaciones se elevaron y equipararon con los números que mostró el Banco Mundial en el informe presentado la semana pasada.

Para América Latina, el FMI proyecta una recuperación de 6,3%, mientras que a nivel global la recuperación será de 5,9%, siendo este último un punto porcentual menor a julio último.

No obstante, según se desprende del informe, la Argentina -el resto de los emergentes y de bajos ingresos - no alcanzará este año niveles de crecimiento prepandemia ni este año ni en 2022 como lo harían los desarrollados, aunque todos los pronósticos están puestos en tela de juicio por la continuidad de la pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

Una recorrida por la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional por la deuda, en el marco de un supuesto mal desempeño de la titular del organismo durante su gestión como directora ejecutiva del Banco Mundial, investigación que se cerró tras no encontrarse evidencia de ello; y que podría llegar a tratarse de una rencilla "con olor a interna".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Federación de Entidades de Autoservicistas, Almaceneros, Supermercadistas y Polirrubros de Buenos Aires explicó la propuesta que llevaron al presidente Alberto Fernández para que existan “puertos secos” en los municipios donde las pymes vendan sus productos a los comercios de cercanía. En ese sentido, Fernando Savore remarcó que "el problema está en los monopolios".

LRA 3 Santa Rosa

Más de 300 trabajos y experiencias de productores de todo el país se presentarán en el II Congreso Argentino de Agroecología, el cual se realizará a partir de mañana, miércoles, hasta el próximo viernes en formato virtual desde la ciudad de Resistencia.

En tanto, María Mercedes Pereda, referente del Instituto de Cultura Popular (INCUPO), una de las organizaciones promotoras del evento, se refirió a las actividades que se desarrollarán en el Congreso.

LRA 42 Gualeguaychú

Pía Gavagnin, presidenta del Consejo Mixto Turismo de la ciudad, indicó que Gualeguaychú y el resto de la provincia vivió un gran fin de semana extra largo y una reactivación turística incluso con niveles superiores de ocupación de hospedaje a la pre pandemia.

Asimismo, el complejo Termas completó su aforo y el balneario camping Ñandubaysal tuvo más de 200 carpas ocupadas.

LRA 13 Bahía Blanca

“Este fin de semana fue de buen augurio para la temporada alta”, dijo la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez.

El fin de semana largo, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, movilizó un 55 % más de visitantes que en 2019 sin pandemia, que gastaron en forma directa 17.718, 5 millones de pesos, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“En total se movilizaron 1.650.000 turistas, 55,7% más que en el mismo fin de semana largo de 2019”, señaló CAME.

LV 4 San Rafael

Pasó el fin de semana extra largo y San Rafael se ubicó entre los destinos más elegidos del país, luego de la llegada de cerca de 15.000 turistas provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y distintos puntos de Mendoza. La cifra es histórica para esta época del año y según las estimaciones de la Dirección de Turismo del Municipio, el gasto por visitante osciló en los 4.500 pesos diarios.

En este contexto, el director de Turismo, Javier Muñoz, expresó: “Vivimos un fin de semana largo de octubre atípico, con números propios del verano. Esperábamos muchos visitantes, pero las expectativas se vieron gratamente superadas. Fue un fin de semana espectacular".

LRA 1 Buenos Aires

La subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, se refirió al plan presentado por el gobernador Axel Kicillof para impulsar a unos de los sectores más golpeados por la pandemia, y que incluye la financiación de viaje de egresados: "una especie también de reconocimiento y apoyo a los jóvenes por su sacrificio durante la pandemia", explicó.

Martínez destacó además, la circulación del turismo "récord a nivel país", incluso antes del comienzo del plan Pre-viaje.

LRA 7 Córdoba

Córdoba reportó ingresos preliminares por unos 3.200 millones de pesos al terminar el fin de semana largo. Esteban Avilés, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, señaló también que unas 300.000 personas pernoctaron en la provincia.

“Estamos hasta el 20% arriba del proceso pre pandémico. Es el mayor registro en los últimos seis años”, sostuvo Avilés.

LRA 6 Mendoza Quino

Miguel Fernández, presidente de la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF), recibió con beneplácito el anuncio del presidente Alberto Fernández para destinar 500 millones de dólares a la agricultura familiar.

Desde el organismo consideran que estos anuncios permiten lograr el arraigo, la creación de empleo real, el cuidado del medio ambiente, mantener la familia unida y sostener la soberanía alimentaria. Además, Fernández reclamó la necesidad de la sanción de la ley de Agricultura y avanzar sobre la creación de una ley de Comercialización que garantice los mercados de cercanía.

LRA 1 Buenos Aires

El gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers adelantó que los 126 centros que están en la Argentina tienen sorpresas para los visitantes y descuentos con diferentes tarjetas para el Día de la Madre que será este domingo: “Auguramos un buen día para nuestros comerciantes y clientes que vivirán dentro de los lugares una gran experiencia”.

A su vez, Mario Nirenberg se refirió al trabajo que realizaron en conjunto durante la pandemia. Además de recibir el apoyo con el ATP, el titular de la asociación indicó que no se cobraron alquileres en los meses que no hubo actividad.

LRA 1 Buenos Aires

El gobierno de Cuba anunció que espera tener al 90% de su población vacunada para el mes de noviembre y por ese motivo, proyectó abrir gradualmente las fronteras a los fines de retomar la actividad turística, incluyendo las excursiones, tours y recorridos en el territorio nacional.

Para ingresar a la isla se mostrará el certificado o documento que acredite el esquema de vacunación internacional de los viajeros y aquellos no vacunados deberán presentar el resultado negativo de un test PCR con fecha máxima de 72 horas antes de su llegada. Se mantendrá el control de la temperatura de los pasajeros en los puntos de entrada (aeropuerto, marinas, etc.) y se realizarán exámenes aleatorios independientes según el criterio de las autoridades sanitarias (test PCR o antígenos).

En el caso de que un cliente resulte positivo, los protocolos definen que se traslada a un hotel-hospital: instalación turística habilitada para el aislamiento y la atención médica.

Laborales | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

El líder de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky, presentó un proyecto de declaración de inconstitucionalidad para el proyecto que elimina las indemnizaciones por despido presentado por legisladores de Juntos por el Cambio.

"Prácticamente pretenden eliminar el artículo 14 bis de la Constitución, que ha sido clave para mantener un Estado social de derechos en Argentina", expresó Yasky.

LRA 5 Rosario

En la previa al paro de 24 horas del miércoles, el dirigente gremial reclamó que la Casa Gris haga otra propuesta. “Que ningún docente quede por debajo de la línea de pobreza y eso no es un reclamo desmedido. Hay una política hostil de un gobierno que tiene recursos”, señaló Terés.

LU 4 Patagonia

Daniel Murphy, secretario General de la Regional Sur de ATECH, se refirió a la recorrida de la provincia que se realiza en torno a la campaña por la elección de la conducción, pero también en el marco de plan de lucha por los salarios.

“Estamos a pocos días de la elección en el sindicato, llegamos a la mayor parte de lugares que pudimos con los recursos que contamos y tratamos de difundir nuestra propuesta sin dejar de lado la lucha. En tanto, también nos preocupa que este aumento del 10 por ciento, que es una burla, no satisface en nada las necesidades que tenemos. Vemos que los recursos de la provincia se han incrementado, y eso no se corresponde con los incrementos otorgados, expresó Murphy.

LV 4 San Rafael

“El complemento es solo para aquellos que perciben un salario, y obviamente que varía de acuerdo al tope del ingreso familiar”, expresó la titular de la UDAI San Rafael de la ANSES, Cristina Da Dalt.

Géneros | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

En menos de una semana, en Córdoba dos policías asesinaron a sus parejas con sus armas reglamentarias, y luego se suicidaron. "El grado de letalidad y el riesgo aumentan sensiblemente por la existencia del arma. Hay que trabajar en la generalización de las normativas de restricción de armamento", sostuvo la directora Nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carolina Justo Von Lurzer.

LRA 25 Tartagal

La agente policial Gladys Paz fue hallada sin vida el jueves pasado en Rosario de La Frontera y presentaba múltiples heridas de bala. El principal sospechoso del crimen es su pareja, también policía Jorge Nicolás García de 31 años, quien se encuentra prófugo de la justicia.

LRA 21 Santiago del Estero

El abogado querellante de la familia de Soledad Taboada pedirá la pena máxima para el autor del brutal femicidio. La víctima, que falleció en la madrugada de hoy, tenía 30 años, era madre de dos hijos y recibió 11 puñaladas el pasado domingo por parte de la pareja.

LRA 30 Bariloche

La integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir contó que desde el espacio que nuclea a mujeres indígenas de las 36 naciones preexistentes tuvieron una “asamblea de emergencia”. “Exigimos al Estado Argentino, la promulgación de manera inmediata de la Ley de propiedad comunitaria, garantizando la consulta previa e informada y consentida”, sostuvo Millán.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo pionero a nivel global en la recolección de muestras biológicas de familiares de personas desaparecidas para encontrar a niños apropiados durante el terrorismo de Estado, explicó el rol del organismo y reflexionó sobre la búsqueda de identidad en el marco del robo y venta de bebés asociados a otros periodos.

En ese marco, Mariana Herrera Piñero expresó: "El Estado tiene una deuda muy grande con las víctimas. Hay unas 12 mil personas que no tienen una respuesta" y no saben cuál es su familia biológica.

En la columna semanal de Clara Lis sobre tráfico de bebés y derecho a la identidad, la funcionaria subrayó que "la venta de niños sigue ocurriendo" y manifestó: "Tenemos que pensar en una ley nacional para que la búsqueda sea federal, con un trabajo en red de todos los laboratorios forenses, de manera que se puedan cargar y procesar los perfiles en los lugares locales y que puedan ser comparados en una instancia nacional".

LRA 18 Río Turbio

La empresa de gas convoca a la comunidad de Río Turbio a participar de una charla de disertación para informar y asesorar a los vecinos sobre los diferentes medios de pagos vigentes y los financiamientos disponibles para abonar el servicio de gas o deuda.

LRA 14 Santa Fe

El funcionario municipal catalogó como “excelente” el fin de semana para el sector turístico. “Estamos muy contentos y también lo está el sector hotelero gastronómico por lo que nos dijeron, ya que hace muchísimo tiempo que no teníamos esta ocupación”, señaló Arone.

LRA 13 Bahía Blanca

El director provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Fernando Rey, dijo que el “suicidio en adolescentes no sólo tiene que ver con lo sanitario, también está relacionado con los proyectos vitales. Tiene que ver con todas las determinantes sociales de la salud”.

Rey abordó este y otros temas en la Semana de la Salud Mental e hizo hincapié en “pensar la salud mental dentro de los cuidados integrales de la salud”.

LRA 57 El Bolsón

Estudiantes de tercer año de la Escuela n° 734 “Cóndor Andino”, de El Hoyo, realizaron la distribución de fukuokas (bombas de semillas) en zonas afectadas por el incendio que el último 9 de marzo arrasó miles de hectáreas en la Comarca Andina.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La banda Arbolito se encuentra presentando en Tecnópolis. En ese marco, el cofundador de la agrupación, visitó los estudios con los que cuenta Nacional en la feria y habló sobre la pasión por la música, y sus orígenes en la localidad bonaerense de Bernal, a 24 años de la creación de la banda que tomó por nombre el apodo de Nicasio Maciel, el cacique ranquel aliado de las tropas federales de Juan Manuel De Rosas. Además, el recuerdo de Osvaldo Bayer y la relación forjada entre la banda y el historiador.

Arbolito fue creada en 1997 en la ciudad de Buenos Aires y se caracteriza por su estilo profundamente ecléctico que fusiona músicas folklóricas de la Argentina (chacarera, zamba), Bolivia (huayno, saya), Uruguay (candombe), entre otros. La banda también destaca por su destreza multi-instrumentística y por sus letras con un fuerte contenido social.

LT 12 Paso de los Libres

El presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, arquitecto Gabriel Romero, comentó que el evento se desarrollará durante diez noches en el escenario del Anfiteatro Cocomarola.

Asimismo, Romero informó que se están realizando una serie de actividades sujetas a la evolución de la pandemia y al proceso de la vacunación, “que son dos elementos claves para poder determinar aforos, distancias y también nos va a impactar de alguna manera en lo que significará la circulación de los artistas, productores y técnicos detrás del escenario”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay tendrá la primera edición de la Feria de la Palabra desde el próximo jueves 14 de octubre hasta el sábado 16. La propuesta tiene como espíritu la Feria del Libro, pero ampliando los márgenes de las artes literarias hacia la comunicación, la canción y la performance teatral.

Durante las tres noches que durará el evento, el jueves se presentará Alejandro Dolina y su programa radial “La venganza será terrible“, el viernes lo hará la cantante Liliana Herrero y el cierre del sábado se realizará con la participación del escritor Eduardo Sacheri.

LRA 1 Buenos Aires

Santiago La Rosa nació en Buenos Aires, en 1987. Hace cinco años publicó Australia (Metalúcida), su primera novela. Desde 2019 es uno de los directores editoriales de Chai, uno de los proyectos independientes más interesantes y exquisitos de la industria editorial argentina. Vive en La Población, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba.

Este año La Rosa volvió a las librerías con otra novela que, al igual que la primera, aborda el tema de la paternidad y los miedos que llegan con el embarazo y el nacimiento de los hijos. Se trata de La otra hija (Editorial Sigilo), un relato centrado en los temores y las inquietudes que agobian al protagonista, papá de Luna e hijo de un padre ausente pero todopoderoso, psicoterapeuta experto en macrobiótica, en Gestalt y en diversas terapias alternativas, dueño de todas las verdades y de todas las mentiras.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Relato de Javier Vicente por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Boca Juniors jugará con Huracán el próximo sábado, a las 20.15, por la décimo sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Marcos Rojo cumplió con la suspensión y retornará a la titularidad.

El técnico xeneize Sebastián Battaglia sigue en la búsqueda del equipo ideal. Como consecuencia de la suspensión de Jorman Campuzano, hay dos futbolistas para ocupar ese lugar del mediocampo. Uno es Esteban Rolón y el otro es Alan Varela. Daría la sensación de que el ex Huracán cuenta con más chances de ser titular. Por otra parte, están desgarrados Edwin Cardona y Nicolás Orsini. En definitiva, el club tiene recursos de las divisiones inferiores que han rendido cuando tuvieron la oportunidad de mostrarse. Ejemplos sobran: Marcelo Weigandt, Agustín Sandez, Valentín Barco, Rodrigo montes, Aaron Molinas y Luis Vázquez, por citar algunos ejemplos. Próximamente estarán en la consideración del entrenador Eduardo Salvio y Juan Ramírez, respectivamente.

Humor | Volver al inicio

Volvimos

Después de un fin de semana largo, ¿volvimos para ser mejores? No lo creo. Ya empezaron las discusiones de tránsito, por el estacionamiento. Parece que queremos recuperar el tiempo perdido, después del descanso.

Los más afortunados, recién ahora están emprendiendo el regreso, digo los más afortunados, porque no tuvieron que soportar las inmensas demoras que había ayer en la ruta.

Una familia que arribó a Buenos Aires, ayer a las 21 horas, me contó que era tanta la demora, que desde Mar del Plata salieron 4 y al llegar a Florencio Varela, ya había un nuevo integrante de la familia!!! Un bebe que vino con el ticket del peaje, bajo el brazo!!!

CHOCOLATE POR LA NOTICIA