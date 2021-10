Marcha de pueblos indígenas suma adhesiones

El referente de la comunidad indígena Angosto El Perchel, Raúl Sajama, en diálogo con el programa “El aire nuestro” se refirió a la organización de la marcha por el agua y expresó: “en este momento estamos saliendo de la Comunidad indígena El Perchel a unos kilómetros de Tilcara, donde están viniendo hermanos de Coranzuli, también de Huacalera, de Azul Pampa y comunidades cercanas a los fines todos con el planteo de llevar este reclamo a San Salvador de Jujuy y hacer visible los derechos de las comunidades indígenas, donde el 12 de octubre estamos llegando a la capital.”

“Vamos a hacer un acto en plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno, planteado para defender el agua, y de solicitar al gobierno nacional el respeto por los derechos de las comunidades indígenas, por ejemplo en el sur con las comunidades mapuches están vulnerando los derechos, ese día vamos a presentar notas al ejecutivo y legislativo, porque lo que estamos reclamando casualmente, es que no se están cumpliendo los derechos al contrario, la ley 26160 que es una ley de orden público, los mismos poderes judiciales en distintas provincias incluido Jujuy no lo cumplen, no lo respetan.”

Para finalizar concluyó: “El congreso de la Nación no hace nada, nuestros diputados nacionales y senadores tampoco hacen nada, entonces hay que ver cuál es la responsabilidad que les compete a todas estas autoridades, ningún diputado ni senador nacional han planteado esta cuestión, de que no se están cumpliendo las leyes, y acá en Jujuy hay 400 comunidades indígenas.”

“Nosotros desde el año 2016, venimos planteando por escrito esta denuncia y no solo hemos reclamado de palabra, sino también hemos presentado por escrito, a nivel provincial en el poder legislativo en casa de gobierno en tribunales, en la magistratura de Jujuy, además fuimos a Buenos Aires al Congreso, a denunciar por escrito a la ley 5915 que es ilegal e inconstitucional.”