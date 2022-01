Diario de Radio Nacional 12/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente de la Nación pospuso su visita

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “La recuperación económica de la provincia es significativa”

LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA CAAMAÑO: “El Presidente me dijo que tenía que llevar el Estado de Derecho a la AFI”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS ROZANSKI: "El macrismo logró desactivar todos los mecanismos de control"

LRA 1 Buenos Aires - ELIZABETH GOMEZ ALCORTA: "Hacemos un balance muy positivo de la aplicación en la Ley IVE"

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDA RAVERTA: "Más de 260 mil chicos ya se inscribieron en las becas Progresar"

LRA 17 Zapala - PROGRESAR: Estiman que Neuquén puede sumar 9700 jóvenes

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO FEDEROVISKY: Macri "descuartizó" el Servicio Nacional de Manejo del Fuego

LRA 13 Bahía Blanca - MARIANO ARZUAGA: La extraña estrategia de EDES para relacionarse con los usuarios

LRA 1 Buenos Aires - PATRICIA ORTUZAR: "Todo lo que realizamos en la Antártida es un ejercicio de soberanía"

LRA 26 Resistencia - CAROLINA CENTENO: Análisis de la situación sanitaria en el Chaco

LRA 4 Salta - MARIA ESTRADA: "Más de 1200 policías con contagio y aislamiento por Covid"



LRA 9 Esquel - PAOLO ROSSI: Limitan los testeos diarios en Esquel para evitar aglomeraciones

LT 14 Paraná - Rige la medida anunciada: Nuevos criterios sobre los aislamientos por contacto estrecho

LT 14 Paraná - Cobertura total: Con prescripción médica, los afiliados del PAMI podrán testearse

LT 14 Paraná - GABRIELA PIOVANO: Reconocida infectóloga dudó del uso correcto del autotest

LRA 1 Buenos Aires - TONI HERVIDA DESDE BERLIN: Alemania discute la obligatoriedad de vacunarse contra covid-19

LRA 9 Esquel - ROBERTO ALONSO: Confirmaron la circulación de las variantes Delta y Ómicron en Esquel

LRA 7 Córdoba - GABRIELA BARBAS: "Será para actividades estratégicas prioritarias"

LT 11 Concepción del Uruguay - AYELEN MILILLO: "En unos días estarían disponibles para la venta en farmacias"

LT 11 Concepción del Uruguay - OMAR TABACCO: "No estamos satisfechos con la tasa de niños y niñas vacunados"

LT 11 Concepción del Uruguay - Autotest: El resultado será derivado al Sistema Nacional de Vigilancia

LT 11 Concepción del Uruguay - Medidas provinciales: Nuevas medidas para la realización de hisopados en el hospital local

LT 14 Paraná - Programas Precios Cuidados: Se oficializó la lista de 1.321 productos

LRA 26 Resistencia - RODRIGO OCAMPO: “La oposición no trabaja para defender al Chaco y sus intereses”

LRA 1 Buenos Aires - Impuestos porteños: Aumentan VTV, estacionamiento, acarreo y peajes

LRA 30 Bariloche - Agricultura Familiar del SENASA: Proyecta el trabajo para este 2022

LRA 30 Bariloche - Instituto Nacional de Tecnología Industrial: Una agenda estratégica marcada por la diversidad

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Según confirmaron fuentes de la Casa de Gobierno de San Juan, a raíz de la situación sanitaria que marca por estos días un incremento en el número de casos, tanto a nivel nacional como local, desde presidencia de la Nación se tomó la decisión de postergar la la visita del Presidente Alberto Fernández a San Juan.

De acuerdo a lo que destacaron desde el Gobierno provincial, la agenda de actividades que iba a desarrollar estaba organizada. El Primer Mandatario Nacional, pretendía llegar a San Juan el viernes junto a una comitiva integrada con Ministros nacionales y Gobernadores de otras provincias.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación de la Nación se refirió a la importancia del Conectar Igualdad, el programa de distribución de netbooks a cada estudiante y docente de las escuelas públicas del país, cuyo relanzamiento fue anunciado este miércoles por el Gobierno Nacional.

En diálogo con Horacio Embón, Jaime Perczyk detalló algunos de los puntos más destacados del programa que inicia la cartera educativa este año.

"Vamos a recuperar a todos los chicos que se fueron de la escuela, vamos a articular educación y trabajo en las universidades, tenemos planificado un programa de compra y distribución de libros y además como djo el Presidente, pondremos en marcha la distribución de miles de computadoras portátiles en todo el país".

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que el gobierno nacional “no debe desviarse” de “la clara política de recuperación” económica generado a pesar de la pandemia de coronavirus y, en ese sentido, remarcó que “no se puede aceptar un ajuste” en las negociaciones con el Fondo Monetario (FMI).

“Ahora está en juego cómo seguimos”, puntualizó el mandatario provincial, quien salió a ratificar su respaldo a las negociaciones de la administración de Alberto Fernández con el organismo multilateral y, a la vez, dejó clara su postura al respecto.

LRA 26 Resistencia

El gobernador provincial dio precisiones sobre la evolución de la economía del Chaco en 2021, y dijo: “Con los resultados de tres trimestres y las proyecciones respectivas, podemos afirmar que el crecimiento es del 10,1 %, y eso es muy significativo. En el período 2015/2019 se produjo una caída en el producto bruto, que ahora comenzó a recuperarse notablemente”.

LRA 1 Buenos Aires

La abogada y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, se refirió al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "No ejerce las funciones a las que está llamada por Constitución a ejercer. Es un mal órgano de control como cabeza del Poder Judicial. Y sus decisiones están teñidas de una profunda intencionalidad política", dijo.

La letrada abordó también el espionaje ilegal, el accionar de los servicios de inteligencia, y el funcionamiento de una mesa judicial bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal para el armado de causas contra sindicalistas, opositores y dirigentes sociales.

Además, encontró "poco honesto intelectualmente" la "sorpresa" de Ricardo Gil Lavedra por el lawfare; y criticó el accionar de un sector del periodismo: "Recibir información de los servicios no es periodismo. Es operación. Siempre", sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

La actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, explicó cómo trabajan en el organismo actualmente: “El mandato era transformarlo en un organismo más, la idea fue institucionalizar de todas las formas posibles a la agencia”.

Cristina Caamaño contó que encontró a la institución “muy desmantelada”. Aseguró que no había documentación y que, para comenzar a revertir la situación, comenzaron a “hacer una política de gobierno”.

“Hice la primera reunión con los delegados del interior, el que estaba en el Sur seguía a la comunidad mapuche; el que estaba en Córdoba a los anarquistas, algo que me parecía del siglo pasado; otro seguía a las que tienen pañuelo verde. Se dio de baja todo eso”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El expresidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata afirmó que "este Poder Judicial está funcionando mal" y abogó por "tomar medidas a partir de ese diagnóstico", al señalar que "hay acuerdos internacionales para dar solución".

"Si no funcionan bien las instituciones, no funcionan bien los mecanismos de control", sostuvo Carlos Rozanski, al tiempo que subrayó: "El macrismo logró desactivar los mecanismos de control".

Por otro lado, dijo que no le sorprendió el video donde funcionarios de María Eugenia Vidal hablan de una "Gestapo antisindical" y expresó: "Estamos ante una organización criminal".

LRA 1 Buenos Aires

En Tarde para Todo, por Radio Nacional Bahía Blanca charlamos con la ministra de las mujeres, géneros y diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. "El desafío es enorme, porque este ministerio es una conquista de las mujeres, una conquista de la calle, cuando el presidente y la vicepresidenta tomaron la decisión política de jerarquizar el área y poner sobre la mesa las desigualdades por motivos de género y las violencias. Empezamos de muy atrás, porque había muy poco".

LRA 1 Buenos Aires

Expresó su felicidad por la cantidad de jóvenes que se inscribieron en las becas Progresar y detalló que 10 mil son chicos que informaron que no estaban cursando el colegio y que buscan reincorporarse.

En ese sentido, Fernanda Raverta declaró que ya hay más de 260 mil chicos entre 16 y 17 años que se inscribieron. “Hay un Estado que ofrece oportunidades y los jóvenes que la reciben”, agregó.

A su vez, la funcionaria expresó que buscan estar en todos los puntos turísticos de la Argentina en el marco del operativo Verano 2022 tras la cantidad de gente que se movilizó durante la temporada.



LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno declaró la emergencia ígnea en todo el país por el plazo de un año para dar respuesta a la creciente cantidad de incendios masivos en el territorio nacional que constituyen un "preocupante fenómeno" agravado por la ola de calor, la sequía y los vientos intensos.

La medida se adoptó mediante el decreto 6/2022 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde se dispuso "la Emergencia Ígnea en todo el territorio de la República Argentina por el plazo de un año", para adoptar "las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración las de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos".

LRA 17 Zapala

El Delegado Regional Sur de ANSES, Pablo Todero, recordó que las inscripciones para las becas de política pedagógica son hasta el 31 de enero. “Se trata de dar una mano a aquellas familias de menores recursos”, dijo Todero y recordó que pueden inscribirse aquellos y aquellas jóvenes cuyos ingresos familiares no superen los 96 mil pesos. “Hasta el momento hay 4000 inscriptos”, confirmó, mientras que aclaró que la proyección de posibles beneficiarios alcanza casi los 10.000.

LRA 1 Buenos Aires

El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación abordó la problemática del cambio climático, en el marco de la ola de calor que atraviesa a todo el país.

En ese sentido explicó que se trata de la "agudización de los extremos", tanto para las temperaturas frías como las cálidas y con cada vez menos amplitud térmica.

El especialista advirtió que, de seguir así, "vamos a reconfiguración de la sociedad, hacia un darwinismo climático cruel en el que solo sobrevivan las personas que tengan las condiciones para hacerlo".

LRA 13 Bahía Blanca

Arzuaga (Frente de Todos) dijo que el gerente de la prestataria del servicio eléctrico EDES le confió que “la empresa tiene como estrategia no salir en los medios porque entienden que cuando salen demasiado en los medios quiere decir que las cosas andan mal”.

Concejales bahienses se juntaron ayer con autoridades de EDES para conocer por qué se produjeron cortes de luz que dejaron a algunos sectores de Bahía Blanca sin electricidad casi por 30 horas.

“Nos explicaron que se produjeron 3 eventos: la quema de un transformador, las altas temperaturas y el pico de contagios de covid en el personal”, agregó Arzuaga.

Volviendo al tema de la comunicación de EDES con la ciudadanía, el concejal manifestó que le dijo al gerente de la compañía que “los que deben transmitir la información a los usuarios, son ellos”.



LRA 1 Buenos Aires

Con elogios al trabajo del personal científico y técnico argentino que realiza su labor profesional en el continente blanco, se presentó el Plan Anual Antártico Argentino 2021-2022. La directora Nacional del Antártico dio detalles al respecto y explicó que contiene actividades científicas, de logísticas de apoyo, de servicio y de gestión ambiental. "Todo lo que realizamos en la Antártida es un ejercicio de soberanía", subrayó Patricia Ortúzar.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“La preocupación aumenta, especialmente por el impacto económico y social al afectar a tantas personas que comprometen los servicios, cierres de oficinas públicas y privadas, y por eso es vital continuar con las medidas de cuidado como el barbijo, la distancia social, el lavado de manos y, por otro lado, sostener la herramienta de vacunación que, por suerte, creció en la últimas jornadas con la exigencia del pasaporte sanitario”, expresó la ministra de Salud del Chaco, Carolina Centeno.

LRA 4 Salta

"Dentro de la institución el Comité Operativo Policial nos reportó 1236 efectivos afectados, de estas personas 434 dieron positivo y el resto permanece aislado y esperando PCR. Por suerte hasta ahora tenemos un sólo oficial internado. Estamos reorganizando las áreas operativas para seguir brindando seguridad a vecinos y vecinas en nuestra provincia. Importante decir que todo el personal cuenta con kits de protección que aquí se les provee", así lo informó María Estrada, Oficial Principal de la Policía de Salta.

LRA 9 Esquel

Rossi, jefa del Área Externa del Hospital Zonal de Esquel, explicó cómo se están realizando los hisopados en la ciudad, indicando "No es por turno, es por orden de llegada y hasta 70 por día. Eso significa que una vez que se entregaron todos los números, ya no se hacen más hisopados por la jornada, en tanto aquellos que tienen síntomas y no llegaron a hacerse el testeo deberán mantenerse aislados y esperar al día siguiente para poder confirmar si se trata de COVID".

LT 14 Paraná

Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos, brindó detalles sobre los nuevos criterios anunciados por el Ministerio de Salud de la Nación respecto al aislamiento correspondiente para los contactos estrechos.

Luego, Rodríguez Signes se refirió al pase sanitario y manifestó que se exige en eventos públicos, privados, masivos y también en los viajes.

LT 14 Paraná

Claudio Ledesma, director Ejecutivo de la Unidad de Gestión local de PAMI, aseguró: “Se reconocerá el 100 % de los testeos para casos de COVID, ya sea antígenos para el test rápido o PCR”. Luego, el funcionario recordó que cada afiliado deberá recurrir al laboratorio privado asociado al Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos.

LT 14 Paraná

Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz de Buenos Aires, criticó a quienes se rehúsan a aplicarse las vacunas, y dudó del correcto uso del autotest.

“Veo viable el autotest, pero no como tal, sino como un test que complemente los diagnósticos ante tantos casos positivos”, explicó Piovano.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista e investigador argentino radicado en Berlín, Toni Hervida, describió el estado de situación en Alemania frente al avance de la variante Ómicron de coronavirus, con una incidencia que “ha ido aumentando y se ubica a nivel nacional en 407” nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días, mientras continúan las protestas contra las medidas anticovid, entre ellas, la vacunación.

Precisó que el gobierno alemán discute “la obligación de vacunarse o no” mientras que desestima imponer “el lock down extremo” con el objetivo de “mantener la actividad comercial y cultural”, que han sido muy golpeadas por la pandemia.



LRA 9 Esquel

Alonso informó que se registró la presencia de las variantes Delta y Ómicron en Esquel, y también en la región, diciendo: "La variante que más tenemos es la Ómicron, que es de contagio rápido y cuenta con un periodo de incubación de tres o cuatro días, en donde comienza a manifestarse la sintomatología".

LRA 7 Córdoba

Las nuevas disposiciones con respecto al fin del aislamiento laboral entrarán en vigencia el próximo lunes 17 de enero.

Tras esto, Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, dijo: "Es exclusivamente para las personas que tienen el esquema de vacunación completo”. Esto significa que aquellos trabajadores que son contactos estrechos sin síntomas, y que cuenten con las tres dosis de las vacunas contra el COVID, podrán asistir a sus espacios de trabajo respetando el protocolo de distanciamiento y testeo, junto al uso correcto del barbijo.

LT 11 Concepción del Uruguay

Ayelén Milillo, investigadora del CONICET y docente de la Universidad de La Plata, habló sobre el uso del autotest para la detección del COVID-19, y señaló: "Habrá solo cuatro marcas autorizadas para la venta y se deberán seguir los pasos de manera correcta, con el fin de evitar falsos negativos. Es muy específico, pero si el autotest está realizado de manera correcta, el resultado es confiable".

LT 11 Concepción del Uruguay

El doctor Omar Tabacco, ex presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, indicó que se está en la media de vacunación en el país, con el 60 % de inoculaciones realizadas, y luego dijo que el acceso a la vacunación es fácil en la Argentina y hay dosis suficientes.

Después, Tabacco comentó que enero y febrero deben ser los meses de vacunación pediátrica y de la tercera dosis para los docentes y los no docentes.

LT 11 Concepción del Uruguay

La vicepresidenta del Círculo de Farmacéutico de Entre Ríos, Alicia Merlo, informó que están a la espera del ingreso al país de estos productos médicos, los cuales podrían estar llegando a partir de la próxima semana.

Luego, Merlo detalló que están diseñados para que cualquier persona pueda realizarlo, es individual y son diferentes a los utilizados por bioquímicos o médicos. La profesional farmacéutica comentó que la efectividad es del 100 % en caso de ser positivo.

LT 11 Concepción del Uruguay

El ministerio de Salud de Entre Ríos informó nuevos criterios para determinar en qué personas está indicado el hisopado.

En tanto, el director del Hospital Urquiza, Pablo Lombardi, comentó que la gran mayoría de consultas son jóvenes sin antecedentes y con esquema de vacunación completo, tras explicar que hay una tasa alta de positividad, con un 95 % de confirmación por PCR y un 70 % mediante test rápido. “Estamos ante una enorme demanda de consulta, por lo cual se ha decidido que aquellos casos que clínica y epidemiológicamente tengan síntomas compatibles, serán determinarlos como positivos”.

Política | Volver al inicio

LT 14 Paraná

La Secretaría de Comercio Interior difundió una lista que incluye 1.321 productos, los cuales integrarán el programa de Precios Cuidados y estarán vigentes hasta el próximo 7 de abril.

El programa de estabilización de precios tiene vigencia anual, incluyendo una revisión trimestral, mientras esta primera etapa contempla una pauta de incrementos del 2 % mensual promedio para todos los productos.

LRA 26 Resistencia

Ocampo, diputado provincial del Frente de Todos, se refirió a las denuncias realizadas por la oposición, señalando: “Solo tratan de desprestigiar al gobernador Capitanich y a su trabajo, y corren el eje que significa, en este contexto de tercera ola de COVID, llegar a las dos millones de dosis aplicadas en todo el Chaco”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

A partir de este miércoles 12 de de enero el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta subirá las tarifas de los servicios de Verificación Técnica Vehicular (VTV), estacionamiento medido, acarreo, Ecobici y peajes de autopistas, con aumentos que oscilarán entre el 40 y 51%.

LRA 1 Buenos Aires

La industria utilizó en noviembre de 2021 el 68,8% de su capacidad instalada, 5,5 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2020 y 8,1 puntos por encima de 2019. Además, representó la cifra más alta desde noviembre de 2017.

Con estos números, en los 11 meses de 2021 para los cuales ya hay datos el uso de capacidad instalada acumuló un crecimiento de 8,1 puntos porcentuales (p.p) en términos interanuales.

LRA 30 Bariloche

Leandro Celestre, referente de Agricultura Familiar del SENASA en Patagonia Norte, dialogó con Radio Nacional Bariloche.

“Estamos proyectando el trabajo para este año, para eso hacemos articulación interinstitucional para nutrirnos de las problemáticas que ven otros organismos para ver cómo nosotros podemos contribuir a la solución de esos problemas, desde nuestra función que es la de garantizar la sanidad e inocuidad de los alimentos”, expresó Celestre.

LRA 30 Bariloche

Radio Nacional Bariloche entrevistó a Rubén Geneyro, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quien detalló la agenda de trabajo que llevan adelante en San Carlos de Bariloche.

Laborales | Volver al inicio

LRA 23 San Juan

Según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, la provincia de San Juan sumó siete meses consecutivos entre las cuatro provincias con mayor recuperación del empleo en términos interanuales.

La recuperación comenzó a notarse tímidamente en enero de 2021 cuando la provincia estuvo en la posición 20 en el contexto nacional, pasó a posición 17 en febrero, y 15 en marzo. Dio el salto cuantitativo en abril ubicándose segunda. En los últimos cuatro meses registrados (octubre, septiembre, agosto, julio) San Juan se ubicó primera y segunda en el ranking nacional. En tal sentido, el secretario de Hacienda local, Gerardo Torrent dijo que "estos datos son muy positivos, dado que San Juan ha invertido mucho en proyectos y convenios para obtener estos resultados".

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Gabriel Barila, de LRA14 Santa Fe, describió el panorama que atraviesa la provincia ante la sequía por la falta de precipitaciones en toda la región que repercute en la histórica bajante que registra la cuenca del río Paraná y que, “según advierte el Instituto Nacional del Agua, seguirá hasta al menos el 28 de febrero”.

Detalló que, según Prefectura Naval Argentina, en el puerto de la ciudad de Santa Fe, el Paraná quedó “22 centímetros por debajo del hidrómetro”, en la referencia utilizada para medir su altura y “se aproxima a los 28 cm de la baja histórica que se dio en 1945”.

Pese a esta situación, el periodista aclaró que la actividad portuaria no se ha visto afectada pero que fueron restringidas “la pesca artesanal y la comercial”.

Barila anticipó que, según previsiones del INA, habrá “un nuevo descenso del río Paraná y del río Salado”, situación que se viene dando “en los últimos tres años pero se ha acentuado en los últimos meses”.

LRA 5 Rosario

“El dictamen que tenía la Ley de Humedales logró sintetizar 11 proyectos, pero perdió estado parlamentario. Fue una derrota histórica de toda la comunidad científica, académica y los movimientos sociales y ambientales”, lamentó el abogado ambientalista Lucas Micheloud, que pidió que el Ejecutivo “encamine esta situación” incorporando ese proyecto unificado en las sesiones extraordinarias del Congreso nacional.

LT 12 Paso de los Libres

Drews, intendente del Parque Provincial Iberá, se refirió al siniestro y a las consecuencias que ha dejado en la zona de referencia.

LT 11 Concepción del Uruguay

El abogado de la familia de Fernando Pastorizzo, Sebastián Arrechea, se refirió a las declaraciones de Nahir Galarza, mediante las cuales la joven acusó a su padre por el crimen de Fernando.

“Nahir siempre trató de girar el foco hacia otro culpable, hasta que finalmente se la acusa y ella confiesa ser la autora del hecho”, dijo Arrechea, y luego agregó: “Las pruebas hablan por sí solas, se evidencia y se la posiciona en la escena del crimen, con testigos y todo”.

LRA 1 Buenos Aires

onofrio señaló que se avanza en la pronta implementación del pase sanitario en el transporte de media y larga distancia. El funcionario sostuvo que se busca hacer hincapié en los pasajeros que lleguen al territorio bonaerense. Asimismo señaló que no se descartan los controles en el servicio de corta distancia. ",

, "Daniel Maza nació en 1959 en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Se crió en una familia de músicos y desde pequeño comenzó a tocar la guitarra y otros instrumentos. Se radicó en Argentina a principios de los

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en alto rendimiento deportivo y profesor de educación física, dio algunos consejos para realizar actividad física: "Menos es más", dijo.

Asimismo, el especialista con estudios de posgrado en La Habana, Cuba y Múnich, Alemania; recomendó no exponerse al sol, advirtió acerca de la pérdida de sales por transpiración y señaló que "al no descender la temperatura por la noche, el cuerpo no descansa".

En ese sentido, compartió una fórmula usada por los deportistas: un preparado de un litro de agua, una naranja y una pizca de sal.